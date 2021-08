2021年08月06日 12時00分 アニメ

東京オリンピックの競技中に映り込んだ「実物大ガンダム」の説明に海外メディアが苦戦



2021年7月から開催されている「東京2020オリンピック」は、新型コロナウイルスの影響で無観客開催となりましたが、競技の様子は世界中に配信されています。そんな中、競技の背景に映り込んだ「ガンダム」の説明にイギリスの公共放送であるBBCなどが苦戦していると、海外メディアが報じています。



Tokyo 2020 Olympics Commentator tries his best to say 'Gundam'

https://kotaku.com/olympics-commentator-tries-his-best-to-say-gundam-1847366388



The BBC's Twitter Account Thought Gundam Was A Transformer

https://kotaku.com/the-bbc-still-doesnt-know-what-gundam-is-1847433101



BBC Commentator Can't Deal With The Massive 'Gandum' At The Olympic Games | Know Your Meme

https://news.knowyourmeme.com/news/bbc-commentator-cant-deal-with-the-massive-gandum-at-the-olympic-games



7月26日に行われたトライアスロン男子はお台場海浜公園周辺がコースとなり、最初のスイムでお台場の海を泳いだ選手らは、次のバイクでお台場、青海、有明地区を走りました。その際、中継にお台場名物である実物大ユニコーンガンダムの立像が映り込んだことが国内外で話題となっています。



以下の配信動画を見ると、動画開始から35分頃(レース開始から21分頃)や42分頃(レース開始から28分頃)に、ユニコーンガンダムの立像が映り込んでいることが確認できます。



【小田倉真、ニナー賢治登場!】トライアスロン 男子 | 東京2020オリンピック | NHK

https://sports.nhk.or.jp/olympic/highlights/content/de53a540-500f-41e5-8f00-85c28562b23c/



トライアスロン男子の映像は海外でも放送されており……





その中にはBBCも含まれていました。





BBCの実況はガンダムの立像が映り込んだ際に説明を試みましたが、「(選手たちは)この巨大な……『ギャンダム』の像を通り過ぎました。これは一種の有名なロボットです。ええと、私はこれについて何も知らないのですが」とコメント。ガンダムが放送されたことに加え、実況が「Gundam(ガンダム)」を「Gandum/Gandam/Gandumb(ギャンダム)」っぽい発音で呼んだとして、多くの人々が話題にしています。なお、後に実況にはテキストが渡され、立像について「ギャンダム、ユニコーンロボットです」と説明したとのこと。





さらに8月3日から行われたスポーツクライミングでは、会場がお台場のユニコーンガンダムに近い青海アーバンスポーツパークということもあり、再び競技中に撮影された写真にユニコーンガンダムが映り込みました。





一方、オリンピック公式アカウントが「背景の巨大ロボット」とガンダムを呼ぶと、ファンから「いや……これはガンダムです。ロボットじゃありません」とツッコミが入ったり……





BBC公式アカウントが「トランスフォーマー」と呼んで総ツッコミを受けたりする事態も発生。





なお、BBC公式アカウント公式アカウントは最初のツイートから20分後に、誤りを認めるツイートを投稿しています。ところが、その中で「オリンピックでガンダムとトランスフォーマーが戦ったら、どっちが勝つでしょうか?」と述べたことで、リプライ欄では「トランスフォーマーは人間が乗っていないので、オリンピックに出場する資格がありません。ガンダムのような機械の推進力に依存するスポーツも、IOCの規則では受け入れられないでしょう」「絶対にトランスフォーマー」「サイズのアドバンテージがあるしガンダム」「間を取ってパトレイバーが勝つ」といったコメントが寄せられています。