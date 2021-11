2021年11月05日 21時00分 メモ

エネルギー価格高騰を受けてプロバイダーが161%の値上げを表明



電力大手10社およびガス大手4社が、2021年12月に料金を値上げします。値上がりは4カ月連続のことで、2021年1月と比較すると料金は9%~18%上がったことになります。この原因となっているのは液化天然ガス(LNG)や石炭など燃料価格の高騰で、影響は世界的に広がっており、イギリスではホスティングプロバイダーが161%の値上げを表明しています。



値上げを発表したのはイングランド北西部を本拠とするホスティングプロバイダーのM247。値上げ幅は161%で、新料金は2021年12月1日から適用されます。公式サイトでは値上げすることだけが端的に発表されていますが、ニュースサイトのThe Registerによれば、顧客には細かい事情を説明する文書が送られているとのこと。





M247が送ったという文書では、これまで外部要因が価格に影響しないよう企業努力してきたものの、ヨーロッパのエネルギー市場は未曽有の価格高騰で、やむを得ず値上げを決めたということが説明されているそうです。



実際ここ1年、エネルギー価格の上昇は世界的に危険なレベルといえます。エネルギー業界の情報サイト・新電力ネットが公開している統計情報によると、原油価格はパンデミックによる需要急減のため2020年4月に1バレル20ドル台(当時のレートで約2200円)まで下がったのち上昇に転じ、2021年9月時点で1バレル70ドル台(約8000円)に到達。これは前年比80%増に相当します。



石炭価格は2017年から2020年夏にかけては緩やかに下落傾向でしたが、2020年冬から上昇傾向に入り、2021年春からは高騰。南アフリカ産は1トン146ドル(約1万6600円)で前年比154%増、オーストラリア産は1トン186ドル(約2万1100円)で前年の2倍以上に値上がりしました。



天然ガス価格は日本、アメリカ、ヨーロッパのデータが公開されています。パイプライン経由で供給を受けられるアメリカとヨーロッパに比べて、日本はいったんガスを液化してタンカーで運ぶという輸送コストが反映されて価格が高くなる傾向があるのですが、2021年5月にヨーロッパのガス価格が日本を追い越し、2021年9月時点ではアメリカが1MMBtuあたり5.11ドル(約581円・前年比166%増)なのに対して、日本は13.87ドル(約1580円・前年比118%増)、ヨーロッパは22.84ドル(約2600円・前年比478%増)となっています。



ただ、すべてのホスティングプロバイダーが値上げをするわけではなく、同じイギリスのUKCloudは、サイモン・ハンスフォードCEOがThe Registerに対して値上げの予定はないことを表明しています。ハンスフォードCEOは、M247の値上げ予定については気づかなかったと語りました。



The Registerは161%の値上げはあまりに準備不足ではないかと指摘しており、M247にコメントを求め、LinkedIn経由でCEOにも連絡を入れたそうですが、返答はないとのことです。