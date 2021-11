2021年11月05日 16時00分 ゲーム

「原神」がリリースから1年の売上でフォートナイトを超えて歴代1位に、ポケモンGOの倍以上の売上を記録



2020年9月に正式リリースされたアクションRPG「原神」は、Google PlayとApp Storeの2020年ベストゲームに選出され、リリースから半年で1000億円超えの売上を記録するなど、大きな人気を集めています。そんな原神が「リリースから1年間で最も多くの金額を稼いだゲーム」となったことが有志の調査によって判明しました。



Genshin Impact tops the list for the Highest First Year Gaming Revenue of All Time : Genshin_Impact

https://www.reddit.com/r/Genshin_Impact/comments/qlsrud/genshin_impact_tops_the_list_for_the_highest/



Sources for Top Mobile Revenue Post - Pastebin.com

https://pastebin.com/MSqjBLJ1



今回の調査結果を公開したのは、RedditユーザーのOtaku_Rune32氏です。Otaku_Rune32氏によると、ほとんどのゲームメーカーはゲームの詳細な売上を公開していないとのこと。そこで、Otaku_Rune32氏は各社の決算報告や法定文書などを基に、ゲームの売上を推定しました。



Otaku_Rune32氏がまとめた「リリースから1年間の売上が高いゲームランキング」はこんな感じ。原神の売上は23億~35億ドル(約2600億~4000億円)で、2位のフォートナイトを上回りランキングトップの座を獲得しています。上述の通り、各ゲームの売上はOtaku_Rune32氏による推測ですが、Otaku_Rune32氏は「原神とフォートナイトの売上は、比較的信頼性が高いです」と述べています。





上記のランキングをグラフで示した図が以下。原神とフォートナイトの後には「グランド・セフト・オートV」「コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア」「あつまれ どうぶつの森」「レッド・デッド・リデンプション2」といった人気ゲームが続き、さらにその後には「モンスターストライク」「キャンディークラッシュ」「パズル&ドラゴンズ」といったモバイルゲームが続きます。また、原神の売上と12位に位置するポケモンGOの売上を比較すると、原神はポケモンGOの2~3倍の売上を得ていたことも分かります。





さらに、Otaku_Rune32氏は原神を運営するmiHoYoの売上と大手カジノ運営企業の売上を比較するグラフも作成しています。グラフを確認すると、miHoYoはLas Vegas SandsやCaesars Entertainmentといったカジノ運営企業を超える売上を記録していることがわかります。このことから、原神の人気はmiHoYoに大きな影響をもたらしていると言えそうです。