2025年11月7日のヘッドラインニュース
東洋水産のカップめん「赤いきつね・緑のたぬき」とアニメ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)』のコラボ商品として、「マルちゃん シャア専用 赤いきつねうどん」「マルちゃん シャリア専用 緑のたぬき天そば」が2025年11月17日(月)に発売されます。パッケージにそれぞれシャア・アズナブルとシャリア・ブルが描かれているほか、2つのパッケージをつなげると「M.A.V.」の文字が完成する仕様となっています。希望小売価格はいずれも税別236円です。
「赤いきつね・緑のたぬき」 × 『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』 コラボ限定商品 新発売のお知らせ | 東洋水産株式会社
https://www.maruchan.co.jp/news_topics/entry/2025/11/_gundam_gquuuuuux_1.html
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
アメリカ政治が激しく二極化しているのはなぜか？ - GIGAZINE
ネコを太らせると体にどのような変化を引き起こしてしまうのか？ - GIGAZINE
地球に最も近いブラックホールがわずか1600光年先で発見される、既知のブラックホールより約3000光年も近く - GIGAZINE
危険そうな単語を伏字にする「伏字ジェネレータ」で不適切な文章を作ってみた - GIGAZINE
煉獄さんの圧が強いラッピングバスなど「チャレンジ！マチ★アソビ」情報まとめ - GIGAZINE
「死亡した」と誤診された男性が冷凍ボックスに20時間閉じ込められて本当に死亡 - GIGAZINE
犬を飼い始めると飼い主の孤独感が解消されることが研究で確かめられる - GIGAZINE
航空会社の利益の多くが手荷物などの「追加料金」から生みだされ、利用客の不満が拡大していることが判明 - GIGAZINE
未来の原油は人間の「糞便」から作られる - GIGAZINE
日本政府がGoogleマップを「最も優れたデザインとは認めがたい」と判断、投票数1位なのにグッドデザイン大賞は「該当なし」に - GIGAZINE
Googleストリートビュー撮影で走り回っている自動車・自転車・手押し車の実物を目の前で見に日本科学未来館へ行ってきました - GIGAZINE
「ライブドア」消滅、ポータルサイトはNHN Japanが分割吸収 - GIGAZINE
公立では日本唯一の「まんが図書館」に行ってきました - GIGAZINE
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
ﾝﾈｸｻｽｯ pic.twitter.com/tlI9PnvMAx— レドルバス (@redolbus) 2025年11月5日
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
初期マヤ文明には支配者なしか、最古の遺跡から明らかに 茨城大など - 日本経済新聞
最古にして最大のマヤ遺跡、宇宙を表現するため建設か 新研究 - CNN.co.jp
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
米民主党が知事選などで勝利、有権者はトランプ氏を拒否 選挙結果から見えたポイントは - CNN.co.jp
【解説】 「民主社会主義者」とは？ 次期ニューヨーク市長のマムダニ氏 - YouTube
「慣れない副業する人が心配」 高市首相、労働時間規制緩和巡り見解 | 毎日新聞
高市首相、教育勅語「活用促す考えない」 過去に自身HPで称賛 | 毎日新聞
飲食店の料理に加熱不十分な鶏肉、女性４人が下痢・嘔吐…カンピロバクター検出：地域ニュース : 読売新聞
ミャクミャク人気に押し上げられ…JR西日本、純利益24％増の867億円で過去最高 - 産経ニュース
＜1分で解説＞参院自民、N党・斉藤氏との会派結成巡り謝罪 なぜ? | 毎日新聞
郵便局の不動産を局長が取得 日本郵便の説明と食い違う地主らの証言：朝日新聞
「恥ずべきこと」立民・水岡俊一参院議員会長 高校無償化の朝鮮学校除外を批判 代表質問 - 産経ニュース
警察官の受験者数、１５年で３分の１に…育休や有給取得率の高さ・「職員寮きれい」など人材確保へＰＲ : 読売新聞
維新・大阪支部でもビラ作成費 藤田共同代表の秘書会社に 吉村氏「厳格な内規定めたい」 - 産経ニュース
ローマ教皇レオ14世、トランプ大統領を強く批判 移民政策や船舶攻撃に言及 - BBCニュース
児童ポルノ所持容疑、岡山の教員逮捕 盗撮共有グループ最後の7人目：朝日新聞
大阪でもクマ出没情報が増加中 今年度すでに19件、過去5年で最多 [大阪府] [相次ぐクマ被害]：朝日新聞
マムダニ氏がNY次期市長当確、 「音量を上げろ」とトランプ氏に NYは「移民の街」と強調 - YouTube
裏金議員は「内閣に入れない」 首相発言、公明幹部明かす|47NEWS（よんななニュース）
奈良 上牧町 古墳群整備で文化庁の承認受けないやり方で工事 | NHKニュース
【速報】日米が南鳥島のレアアース開発協力と首相|47NEWS（よんななニュース）
「邪道」な副首都構想、定数削減は「横暴で不見識」 片山善博氏 | 毎日新聞
【速報】自民幹部、定数削減の連立合意に異論|47NEWS（よんななニュース）
離陸中の貨物機からエンジンが脱落し墜落、少なくとも12人死亡 米ケンタッキー州 - BBCニュース
日本の小説人気高まる 海外向け商談会に過去最多25か国が参加 | NHKニュース | 文化・芸術・エンタメ、文芸、東京都
クマ対策、秋田・岩手に機動隊員を特別派遣…１３日からライフル銃で駆除可能に : 読売新聞
警察官のライフル銃によるクマ駆除に向け国公委規則改正 13日に秋田・岩手で活動開始 - 産経ニュース
維新の議員定数削減は「美名」 識者に聞く 「身を切る改革」の実態 | 毎日新聞
タイ国籍の１２歳少女をマッサージ店で雇用した疑い、経営者を逮捕…母親が置き去りにして人身取引か : 読売新聞
クマ対策、岩手・秋田で警察がライフル駆除へ 特殊銃の使用可能に - 日本経済新聞
【速報】生活保護の全額補償見送りで調整|47NEWS（よんななニュース）
定数削減、協議会の議論優先を 衆院議長が表明、成立見通せず：時事ドットコム
石破茂氏、7月の「退陣へ」報道を「誤報ですな。周囲に語ってないもん」 ラジオ番組出演 - 産経ニュース
【独自】生活保護の全額補償見送り 最高裁判決対応で厚労省|47NEWS（よんななニュース）
盗撮共有グループ全員摘発 岡山の小学校教諭逮捕|47NEWS（よんななニュース）
メキシコで痴漢まん延、大統領も被害で対策に着手 写真12枚 国際ニュース：AFPBB News
マムダニ氏とイスラム過激派を偽って関連付け、米右派インフルエンサーが虚偽の声明拡散 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
北朝鮮から弾道ミサイル発射 日本のEEZ外に落下か 防衛省 | NHKニュース | 北朝鮮 ミサイル、核・ミサイル
「クマに国境は分からない」グリーンピース、スロバキアの駆除めぐりEUに提訴 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
盗撮共有グループ、教員全員摘発 逮捕におびえる姿、明かされる動機：朝日新聞
ルーブル美術館 “安全や警備を犠牲に” 仏会計検査院が報告書 | NHKニュース | フランス、事件・事故
米最高裁、パスポートの性別記載でトランプ政権の方針容認 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
高校無償化、外国籍生徒も対象に 厳格化なのに不満あおる「優遇」説 | 毎日新聞
【速報】韓国軍楽隊、自衛隊音楽まつりの参加見送り|47NEWS（よんななニュース）
赤い州に現れた「愛の政治」説く新星 対トランプ氏の救世主となるか [トランプ再来]：朝日新聞
下院議長に極右党首 日系のオカムラ氏―チェコ：時事ドットコム
韓国国防長官、原潜は国内での建造が「合理的」 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
政府備蓄米、価格影響与えぬ放出ルールを政府に要請へ JA全中 | 毎日新聞
柏崎刈羽原発、「新潟県民の意思」どう反映 浮上する別のシナリオ [新潟県]：朝日新聞
「クマ類による被害への防止対策に関する提言」および「2025年秋季のクマ類を巡る状況に関する現状整理」｜日本クマネットワーク
JR西日本の関西本線､三重県の赤字区間「亀山―伊賀上野」を報道公開 鉄道あり方議論求め - 日本経済新聞
「もう駄目と思った」71歳女 犯行直後のやりとり 老老介護の末102歳の母殺害 初公判
迷惑行為や大混雑、アジアにも押し寄せるオーバーツーリズム 「京都の混雑ぶりは飛び抜けている」(1/2) - CNN.co.jp
柏崎刈羽原発、立地2市村の再稼働容認6割 新潟県民の意識調査 - 日本経済新聞
「女性と日本の尊厳を守れ」立民・塩村文夏氏 外国人客の女性買春 高市首相「重い指摘」 - 産経ニュース
米、南北スーダン係争地の国連平和維持活動支援から撤退を警告 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
記事を無断複製し内部で閲覧 読売、毎日新聞が「看過できない」と愛知県蒲郡市を提訴 - 産経ニュース
手製銃、殺傷に必要なエネルギーの１０倍…安倍元首相銃撃の公判で奈良県警科捜研の研究員が証言 : 読売新聞
「AI大統領」トランプ氏、ディープフェイクで自身を称賛しライバルを中傷 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News
一方的な恋愛感情抱き知人女性の車を放火し全焼、容疑で78歳男を逮捕 - 産経ニュース
【動画】クマ出没問題「過剰な捕殺の抑制を」 熊森協会が国に要望書「メガソーラー開発も一因」 - 産経ニュース
上野東京ライン開通10年 いまだ品川止まりの常磐線、理由を調べた：朝日新聞
自民党・鈴木俊一幹事長、衆院定数削減の具体案「今国会中に全会派の合意困難」 - 日本経済新聞
日産自動車 中間決算 最終損益2219億円赤字 | NHKニュース | 自動車、関税、アメリカ
ヘンリー王子、米移住にもかかわらず「英国人であることに誇り」 写真4枚 国際ニュース：AFPBB News
右派閣僚、NYのユダヤ人にイスラエル移住呼び掛け マムダニ氏勝利受け 写真4枚 国際ニュース：AFPBB News
高市政権の積極財政「賢い支出」を、減税は物価高助長 経済学者が注文 - 日本経済新聞
NYは「主権」喪失、共産主義化 トランプ氏 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News
階上ジム振動裁判は控訴審でも全面敗訴、「医療機関が勝手に出ていけ」が司法の判断：日経メディカル
たばこ1箱4千円 豪州で出回る大量の密輸品 高すぎる税金が裏目か：朝日新聞
長崎市内を走る長崎電気軌道の路面電車、クレカのタッチ決済を導入 [長崎県]：朝日新聞
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
車は事故ってもポンって買ってこれる人以外に貸したらダメと感じる写真がこちら「後輩に貸してもこうなります」「どうしても貸すならコレに入って貰えばいい」 - Togetter
児童相談所で受け入れた子たちは「親が包丁持ちだしてパニック状態」などかなり過酷な状況…入所経験者は「一日三食食べることをここで初めて知った」 - Togetter
「ハンターたちにとって、“暴言男”に付き合っている暇はなかった」積丹町で副議長とのトラブルにより猟友会が出動拒否している件で続報… ついにハンター側からも証言 - Togetter
アメリカの金持ちが薄着の女を踊らせながら飯を食ったり大麻やったり楽しくなさそうな遊びをするのすごい…「トネガワ」兵藤会長を見習ってほしい - Togetter
2026年4月以降の盛岡大学線の運行について— 岩手県北バス【公式】 (@kenpokubus) 2025年11月6日
盛岡大学との通学輸送契約の終了に伴い、
2026年4月以降は盛岡大学線の運行をとり止める予定です。
運行取りやめ後の対応及びその経緯につきましては、
こちら↓をご覧くださいませ。 pic.twitter.com/pYKk5tjRvb
「冷凍 日清の関西風お好み焼 ぶた玉 (1枚入、241g)」の賞味期限印字漏れに関するお詫びとお知らせ | ニュースリリース | 日清食品グループ
フランス人に片っ端からファーブルを知ってるか聞いてみたがマジで誰も知らなかった…日本人の知らない海外で知られた日本人の話も - Togetter
接客中、パパ活の女性に「お父様素敵ですね」→パパからクレーム…その後、家族だと分かっても『お連れ様』と言いなさいと会社全体で気をつける様に - Togetter
海外では「食べきれないなら残せばいい」という考え方が一般的なので日本の「ご飯を残したくないのであらかじめ量を減らす」という概念はなかなか理解してもらえない - Togetter
『破産者が自分の信用情報を開示請求して判ったこと』が話題に… 一旦信用ブラックに陥った人間はどのように立ち回れば良いか、といったことを自身の経験と共に記録 - Togetter
人肉食が合法化した社会で何が起こるのかを描き出す、ディストピア食人ホラーＳＦ──『肉は美し』 - 基本読書
話題のナウルに6日間いて、正直かなりしんどかった… 珍しい国に来れたのは嬉しかったけど、毎日何かしらモヤモヤがあって、今日ついに「もう無理だ…」ってなった - Togetter
まじ許せない...弊社所有のアパートのとある部屋に全く知らない会社の法人登記がされている→入居者でもない全然知らない人が勝手に住所を使って登記をしていた - Togetter
◢◤— 福岡市地下鉄【公式】 (@Chikamaru_info) 2025年11月7日
危険な撮影行為は絶対ダメ！
◥◣
10月24日15時40分に祇園駅のホームドアから線路側へ乗り出して撮影する行為が発生しています。
警笛を鳴らし非常ブレーキを掛けましたが、数秒間撮影を継続しており大変危険な状態でした。
写真のような行為は絶対にやめて下さい！#絶対ダメ#福岡市地下鉄 pic.twitter.com/VsrnYeuuKc
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
ソフトバンクグループとOpenAIによる合弁会社「SB OAI Japan」が発足 | ソフトバンクグループ株式会社
アスクル 法人向けネット通販 12月上旬以降 受注と出荷再開へ | NHKニュース | サイバー攻撃、IT・ネット、小売業
v6プラス(MAP-E方式) のポートが枯渇してインターネットに接続できなくなっていた –m1yam0t0.com
住宅ローン申し込み→審査落ち→マジ？と思ってCIC開示も事故歴なし保有カード全部毎月支払ってる。さらに調べたら罠だった - posfie
毎年恒例のCubase新バージョン。Cubase 15には、VOCALOID開発チームによる新たなプラグイン、AIステム分離、Newシンセ＆エフェクトが新搭載！ | DTMステーション
「使ってたユーザー多分全員凍結してる」今のX凍結祭りの原因、OldTweetDeck説が浮上→凍結を免れている人もいるので変なAPIの叩き方をした場合に限るという考察もある - Togetter
サイバー攻撃グループを名乗る人物が『IIJからソースコードを盗み出した』と投稿→確認したら公開FTPサーバの中身だった「色んな意味で頭を抱えてしまう」 - Togetter
オンライン学習で「出席」扱い 不登校児の6割知らず 周知に課題 | 毎日新聞
ガイドライン遵守の改めてのお願いと、ユーザー体験を損なうコンテンツへの対応について
「韓国で下半身だけの遺体37体発見」と主張…日本で活動する登録者96万人のユーチューバーを韓国警察が捜査 | Joongang Ilbo | 中央日報
バンダイチャンネルのサービス一時停止のお知らせ: バンダイチャンネルからのお知らせ
テラドローン、日本初のクマよけスプレー搭載ドローンを開発・発売開始（※1）～クマと対峙しない、新しいクマ対策により現場の安全確保を支援～ | Terra Drone株式会社
アマゾンからの段ボールに見覚えある「シミ」 男性が通報した理由は [東京都]：朝日新聞
Adobe Fireflyはカメラマンの不安の解決策になるか - はてなニュース
【特集】「iPhone Air」はなぜ人気がないのか？販売不振を招いた3つの理由 - PC Watch
【買い物山脈】Google製ドアベルを取り付けたら、宅配待ちでも気兼ねなくトイレに行けるようになった - PC Watch
国土数値情報の Shapefile をブラウザ上で変換するツールを Rust で書くために苦労したところ
「11月上旬にLINEが使えなくなる」。ノジマの「ほぼデマ」iPhone広告、拡散続く - すまほん!!
蛍光灯製造中止まであと2年 LED交換時の注意点は…誤ると事故も | 毎日新聞
なぜタスク管理をNotionからGitHub Projectsへ移行したのか - AI時代の開発効率を最大化する選択
大阪万博・落合陽一館「null²」で使用の3Dリアルアバター技術「Instant Skinned Gaussian Avatars」がオープンソースで公開！
【図解】Torネットワークによる匿名化と、.onionドメインにアクセスする仕組みについて #Security - Qiita
2025年10月の最新OCRモデルの性能を比較する【Deepseek-OCR、PaddleOCR-VL他】｜さしゃ
1. 所属ライバーはSkebの規約とポリシーに抵触した事実があります。— なるがみ (@nalgami) 2025年11月6日
2. 所属ライバーはポストを削除して事実の隠蔽を図り、虚偽の情報を拡散しました。これは重大な事案だと考えています。
3.… https://t.co/TbsbwxYCpV
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
【レビュー】B級ハクスラの快作！サイボーグJKが悪のブラック企業にカチコミだ！『ゼンシンマシンガール』【PS5/Switch2/PC】 - 絶対SIMPLE主義
【公式】『Pokémon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ』2nd Trailer - YouTube
あるVTuber事務所が倒産→その謝罪文が「代表の私が会社資金を私的流用していた」と横領を明かすヤバい内容…所属してたライバーからも告発が続々と - Togetter
就職困難者と絵仕事についての手記｜こまちみゆた
『RAGE OF DUST』SynthesizerV2 宮舞モカ カバー - ニコニコ動画
【RTA】マイティボンジャック 7分44秒92 - ニコニコ動画
移民というテーマを柔らかなタッチで描く――『バクちゃん』主人公に、オダウエダ植田が共感 – grape [グレイプ]
「この賞はクリーンなものにしたい。こんな漫画は受賞させられない」ある漫画家が前に「次にくるマンガ大賞」の責任者から言われた言葉を明かし、やるせない心情を吐露 - Togetter
【48時間限定公開】映画『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第1章』 - YouTube
『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』 特報 【3月27日（金）公開】 - YouTube
『The Awakener: Forgotten Oath』PS5®版ローンチトレーラー - YouTube
『ソニックレーシング クロスワールド』メッセージ トレーラー - YouTube
『ソニックレーシング クロスワールド』Nintendo Switch 2 トレーラー - YouTube
当社に対する訴訟の和解について | お知らせ | 株式会社Cygames（サイゲームス）
株式会社 Cygames（以下「サイゲームス」、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：渡邊耕一）は、株式会社コナミデジタルエンタテインメント（以下「コナミデジタルエンタテインメント」、本社：東京都江東区、代表取締役社長：早川英樹）が当社に対して提起していた『ウマ娘 プリティーダービー』に関する訴訟（以下「本件訴訟」）、および当社が本件訴訟の対象特許に対して請求した無効審判（以下「本件無効審判」）について、和解することといたしました。
.̣̣̇.̣̣̇.̣.̇.̣̣̇̇.̣̇̇̇.̣̇̇.̣̣̇̇.̣̇̇̇.̣.̣̣̇.̣̣̇.̇.— 劇場版名探偵コナン【公式】 (@conan_movie) 2025年11月6日
⠀あの日、
⠀ ⠀お前は何を伝えたかったんだ
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ .̣̣̇.̣̣̇.̣.̇.̣̣̇̇.̣̇̇̇.̣̇̇.̣̣̇̇.̣̇̇̇.̣.̣̣̇.̣̣̇.̇.
━━━━ 𝟕𝐘 ❮️❮️❮️ ❮️❮️ https://t.co/KE7WuMkmxb
ちょっと描きたくなったので…— 深光-ﾐｶﾘ- (@AB_ZERO_714) 2025年11月6日
失礼しました🙌 https://t.co/pZD77GXSba pic.twitter.com/21Vv5TZNSV
#シャニマス pic.twitter.com/otSYRWa5Wj— ぴけ (@pikepicell) 2025年11月5日
#wanderer #放浪者 #Nahida #ナヒーダ— ↑サツキ↑ (@not_aspara) 2025年11月5日
※タップ推奨かも https://t.co/ZO4QLYVSxr pic.twitter.com/Xev6Bzr1zl
東島ライダーまじで面白いしランキング1位行ってほしいんだけど— アクア紅 (@aquamarine0424) 2025年11月5日
競合がよりにもよってあのひろしなのが致命的すぎる pic.twitter.com/gbX4iK7I2C
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
映像作品の撮影中におけるスーツアクターの負傷に関して | 企業情報 | 東映株式会社
兵庫のルーキー米玉利燕三騎手が本人申し出により引退 初騎乗Vの快挙から半年あまり 通算28勝 | 競馬ニュース・特集なら東スポ競馬
4月15日にデビューし、兵庫県競馬では15年ぶりの初騎乗Vを成し遂げていたが、9月4日の騎乗後、同5日に全レースで乗り替わりとなってからはレースから遠ざかっていた。
俺は滝沢がこれ系の発言する事に反対します。 https://t.co/ADnb12vLB2— マシンガンズ西堀 (@nishihoriryo) 2025年11月6日
フジテレビ頼むから一旦落ち着いてほしい｜あずき
伊藤詩織さん監督のドキュメンタリー映画、日本公開が12月に決定：朝日新聞
◆新商品（衣・食・住）
「明星 チャルメラ 汁なし 豚骨焼ラーメン」(11月17日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ
午後の紅茶が「モッタイナイ！を、おいしい！に。プロジェクト」に参画！「キリン 午後の紅茶 mottainai ふじりんごティー」発売 | 2025年 | KIRIN - キリンホールディングス株式会社
THEご当地麺×わかめ 青森煮干しラーメン／佐野ラーメン 2025/12/1 新発売 | エースコック株式会社
蜂屋 旭川醤油ラーメン 大盛り 2025/11/17 新発売 | エースコック株式会社
ニュースリリース 『堅あげポテト 牡蠣バター味』 ｜ カルビー株式会社
モンブランを味わうようなスイーツ飲料「マロン烏龍」を、11月10日（月）に新発売 | ニュースルーム | 伊藤園 企業情報サイト
サクサクとまらない『無限エビ』から、 コクと酸味引き立つ 『無限エビ 海老マヨネーズ風味』期間限定で新発売 | 亀田製菓株式会社
『あいすまんじゅうDessertフォンダンショコラ』12/1～新発売 | 丸永製菓株式会社
「リプトン チャイティーラテ」 11月11日（火）より全国にて期間限定発売 | ニュースリリース | 森永乳業株式会社
三角もいいけど、四角もいいね！四角チョコパイでご褒美時間を。「ガリガリ君リッチ四角チョコパイ」2025年11月11日（火）より全国発売｜赤城乳業株式会社
ガリガリ君が、、、〇角チョコパイダンス!?#三角チョコパイ #四角チョコパイ pic.twitter.com/Dx2Kfc7Kkg— マクドナルド (@McDonaldsJapan) November 5, 2025
「とんこつパラダイス 辛赤豚骨」新発売のお知らせ | 東洋水産株式会社
ペヤング 信州名物 駒ヶ根ソースかつ丼風やきそば｜まるか食品株式会社
tabete だし麺×ペヤング超大盛やきそばハーフ＆ハーフすっぱゆず｜まるか食品株式会社
「カップヌードル 謎肉ガーリックペッパー ビッグ」(11月17日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ
・1つ前のヘッドライン
2025年11月6日のヘッドラインニュース - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in ヘッドライン, Posted by logc_nt
You can read the machine translated English article Headline news for November 7, 2025….