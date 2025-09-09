2025年9月9日のヘッドラインニュース

朝から駅のホームでスーツのおじさんが「◯◯さん、あのね、先週お渡しした携帯は、会社のなんです。勝手に売ったりしたらいけないんですよ。本当に売ったんですか？ああ、困ったなぁ…」と激アツな電話してて、おじさんには申し訳ないけど正直相手がおもろすぎる