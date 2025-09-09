2025年9月9日のヘッドラインニュース
映画『大長編 タローマン 万博大爆発』の大ヒットを記念して、ペンライトやグッズの持参OK・コスプレ大歓迎・発声OKの上映会の開催が決定しました。通常、この種の上映イベントは「応援上映」と称されますが、本作の主役・タローマンは言われたことと反対のことをやりたがるため、応援されるとダメになってしまうということで「“応援してはいけない”応援上映」と銘打たれています。
大ヒット御礼！【“応援してはいけない”応援上映】実施決定！ | 映画『大長編 タローマン 万博大爆発』 公式サイト
https://taroman-movie.asmik-ace.co.jp/2025/09/09/221/
実施は、東京・109シネマズ二子玉川が9月13日(土)18時10分上映回、名古屋・センチュリーシネマが9月21日(日)13時上映回、大阪・109シネマズ大阪エキスポシティが9月20日(土)13時30分回・16時25分回の3カ所・4回。なお、大阪エキスポシティでは2回とも、それぞれ上映前後に藤井亮監督とタローマンが登壇予定です。登壇するといっても、タローマンがいったい何をするかは誰にもわからないので、なにが行われるかは不明です。
ジャパンプレミア時の様子は以下のような感じでした。ただしこれはあくまで一例で、同じ舞台挨拶は2度ありません。「同じことをくりかえすくらいなら、死んでしまえ」、そう岡本太郎も言っていた。
タローマンが劇場内を自由奔放勝手気ままに動き回り来場者をベラボーに喜ばせた映画『大長編 タローマン 万博大爆発』べらぼうジャパンプレミアレポート - GIGAZINE
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
こみゃくは万博終わった後どうなるのか？の件— 遊ハち (@nemone_2) 2025年9月9日
勝手に想像してみた pic.twitter.com/1fnXdXxHlL
カップヌードル「チャージマン研!魔改造 篇」 - YouTube
ハリーやロンが道頓堀に飛び込む人たちの話をするネタが投下される→やたら解像度が高いネタと思ったらかつて「ハニー・ポッター」を書いた人だった - Togetter [トゥギャッター]
～免許証更新にて～— Rootport🔥 (@rootport) 2025年9月7日
ビデオ『高校生の息子はトラックに轢かれて死亡しました…』
ぼく「うわぁ…悲惨だ…」
ビデオ『自転車のヘルメット着用が努力義務になりました』
ぼく「交通安全はマジで大切や…」
講師「LUUPが合法化されました」
ぼく「ウ…ウソやろ！ こ…こんなことが許されていいのか!?」
朝から駅のホームでスーツのおじさんが「◯◯さん、あのね、先週お渡しした携帯は、会社のなんです。勝手に売ったりしたらいけないんですよ。本当に売ったんですか？ああ、困ったなぁ…」と激アツな電話してて、おじさんには申し訳ないけど正直相手がおもろすぎる— pho (@ohp_pho) 2025年9月9日
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
国勢調査と人口動態統計の新たなリンケージ手法を開発 COVID-19死亡率の社会人口学的特徴を初めて分析 | がん対策研究所
既婚と比べた未婚のCOVID-19死亡率比は男性2.02倍、女性1.76倍、大学以上卒業者と比べた小学・中学卒業者のCOVID-19死亡率比は男性1.33倍、女性1.49倍と、婚姻状況と教育歴で全死因死亡率と同様にCOVID-19死亡リスクに差がありました
ヒトの脳細胞で「生きたコンピューター」に挑む科学者たち | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト
地球の酸素20％作るプランクトン、今世紀末に半減の恐れ 米大チーム | 毎日新聞
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
【独自】民放5局、BS4K放送撤退へ 27年に、赤字続きで|47NEWS（よんななニュース）
【速報】参政党 豊田真由子氏を政調会長補佐に起用 暴言問題などで2017年に自民党を離党 党運営のメンバーにも | TBS NEWS DIG
参政、豊田真由子氏を政調会長補佐起用 「このハゲ」失言の過去も「一回のトラブルで…」 - 産経ニュース
石破内閣「支持」39％「不支持」42％ 望ましい政権枠組みは？ NHK世論調査 | NHK | 選挙
政党支持率 自民27.9％ 参政6.3％ 国民5.7％ 立民5.0％ | NHK | 選挙
石破総理大臣が辞任表明 自民党総裁選 いつ行うかの日程・投票方法 9日決定へ 「フルスペック型」とは？ | NHK | 自民党総裁選
維新 3人の衆議院議員が離党届提出 阿部弘樹氏 斉木武志氏 守島正氏 新会派の結成目指す | NHK | 衆議院
グレタさんら乗せたガザ支援船団、寄港先のチュニジアで熱烈歓迎 10日に出発へ（字幕・8日）https://t.co/878ykiolpx pic.twitter.com/9TrNqxiRWR— ロイター (@ReutersJapan) 2025年9月8日
卒業生らに7億円賠償請求の武蔵野東学園、「吉祥寺学園」に改称へ | 毎日新聞
村上誠一郎氏、石破首相退陣に無念「政策失敗や失言ない」「閣僚として守れず申し訳ない」 - 産経ニュース
釧路湿原 メガソーラー建設相次ぎ対応検討の枠組みを 環境省 | NHK | 環境省
硫黄島 噴火活動続く マグマの可能性ある物質の噴出確認 | NHK | 東京都
北海道と同じ緯度に「サハラ砂漠」出現 農業あきらめ母国を去る若者：朝日新聞
(PDFファイル)堺市文化振興財団元職員による個人データの漏えい事案の発生について
3 事案の経過
令和4年3月、X（旧Twitter）及びGmailを通じて、財団及び財団職員に対する誹謗中傷の投稿が始まる。投稿には財団及び堺市職員、堺市議会議員の個人情報が含まれており、財団が保有していた「sacay メイト」会員情報を窃取したこと、その個人情報の売却や公開を示唆するものもあった。投稿者の特定について財団が調査を進めていく中で、元職員が本件に関与している可能性が浮上し、証拠収集を継続してきた。
富裕層のトランプ離れが加速──関税政策で支持率が最低に｜ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト
静岡県伊東市 田久保市長を議長らが刑事告発「チラ見せ証書は偽造の疑い」 | NHK | 静岡県
日立、米首都に地下鉄納入へ 米国に新工場、犬型ロボットで車両検査 [トランプ関税][トランプ再来]：朝日新聞
釧路湿原メガソーラー中止せず 事業者「かなり投資しており、立ち止まることできない」 - 産経ニュース
エプスタイン元被告宛てのトランプ氏の手紙、米民主党が画像公開 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
データ全消し、嫌みメール… 職場を困らせる「リベンジ退職」の現実 | 毎日新聞
「全裸の男」埼玉で３０の事件に関与か、死傷者は計１５人…殺人未遂容疑で９回目の逮捕 : 読売新聞
「まるで逆ギレである」石破首相の退陣表明→読売新聞の「おわび」に書かれていた、誤報に対する“驚きの言い分” | 文春オンライン
【速報】グレタさん主導のガザ支援船に無人機衝突か|47NEWS（よんななニュース）
Footage from another boat of our Flotilla shows the exact moment the Family Boat was struck from above. pic.twitter.com/qVpUyg56uP— Global Sumud Flotilla (@GlobalSumudFlot) 2025年9月9日
天下一品の店舗で女性頼んだ「こってりラーメン」にゴキブリ死骸、原因解明まで営業停止に - 産経ニュース
天下一品 京都の店舗でラーメンにゴキブリ混入 運営会社が謝罪 | NHK | 小売業
米民主党が「エプスタイン氏への手紙」の画像公表 トランプ氏は否定 - 日本経済新聞
日立 アメリカ東部で鉄道車両工場を本格稼働 月20両を生産へ | NHK | アメリカ
トランプ氏に123億円賠償命令 性的暴行巡る名誉毀損で控訴棄却 | NEWSjp
北朝鮮 ICBM搭載エンジンの燃焼実験 炭素繊維で軽量化実現か | NHK | 北朝鮮 ミサイル
“全国の農地の30％余で10年後の担い手決まらず” 農水省 | NHK | 農業
習主席とプーチン大統領の会話 ロイター通信が配信取りやめ | NHK | 中国
京都 教室にカメラ仕掛け女子生徒盗撮か 中学校教員逮捕 | NHK | 京都府
「着床前検査」対象拡大 女性の年齢35歳以上の不妊症夫婦 日本産科婦人科学会が医療機関に通知 | NHK | 医療・健康
堺市文化振興財団 元職員 3万7000人の個人情報不正持ち出し | NHK | 大阪府
静岡の竜巻 「国内最大級の規模と推定」気象庁 | NHK | 気象
兵庫県議 SNS投稿の削除求めた裁判 一部認める 東京地裁 | NHK | 兵庫県
石破首相、８０年見解、国連総会で公表案 退陣表明後、困難の声も：時事ドットコム
身寄りのない高齢者の支援 国が新たな事業の導入へ具体案 | NHK | 医療・健康
佐賀県警のＤＮＡ鑑定で不正１３０件、「短期間で終わらせ評価上げる」と過去試料使う…科捜研職員を懲戒免職 : 読売新聞
雪の日に足を滑らせ、重たいソファが体の上に…還暦間近で失職→“タイミーさん”になった60代男性が体験したスキマバイトの危険な実情 | 文春オンライン
万博の大屋根リングにバスが接触する事故 複数人が乗車、けが人なし [大阪府] [大阪・関西万博2025]：朝日新聞
イスラエル外相、スペインのガザ支援措置は「反ユダヤ主義」 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News
石平氏への制裁「極めて遺憾」 日本政府、中国に撤回要求「表現の自由は民主主義の根幹」 - 産経ニュース
参政・神谷氏、首相指名で立民・野田氏は「あり得ない」 自民への投票「移民停止」が条件 - 産経ニュース
韓国紙、「高市首相」を警戒 石破氏退陣に落胆広がる：時事ドットコム
中国、石平参議院議員への制裁決定 「誤った主張」広めた 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
ベルギー首都でパレスチナ支持の大規模デモ 12万人参加 主催者 写真11枚 国際ニュース：AFPBB News
参政党、8月の妨害行為は22件 逮捕案件も報じられず 神谷代表｢メディアも問題では｣ - 産経ニュース
【独自】総裁選の方式「フルスペック」に方針決まる 日程も最終調整 自民党幹部 | TBS NEWS DIG
新米のJA概算金引き上げ相次ぐ 5県で「60キロ3万円台」 | NHK | コメ
＜独自＞自民・高市氏、総裁選出馬意向固める 推薦人の確保にめど 週内にも表明の見通し - 産経ニュース
DNA鑑定していないのに鑑定書類 不正130件、科捜研職員を免職 [佐賀県]：朝日新聞
マルハニチロ、サンマ養殖に成功 出荷サイズまで飼育 - 日本経済新聞
ガザ支援船団、無人機らしき攻撃を主張 チュニジア当局「検知せず」 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
タクシン元首相に禁錮1年 タイ最高裁 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
人生で一番しんどい時期をひとりで耐え抜いた人は恋愛や結婚に価値を見出さなくなるタイプが多い気がする…「頼れるのは自分だけ」「他人を信用できない」など - Togetter [トゥギャッター]
逗子海岸でスタックしてしまったBMWの救出劇を見守り実況するも絶望的…その後、逗子市議会議員が「逗子海岸営業協同組合の管理ミス」と指摘へ - Togetter [トゥギャッター]
貴重な地方私鉄オリジナル車両— 弥い (@Yai_5801to12) 2025年9月8日
日車ロマンスカーの系譜としても最後の現役#イラスト地鉄電車#頑張れ富山地鉄#弥いの絵 pic.twitter.com/7XAVwDMYkA
【追記】「ドイツ出国で止められた」とある能楽師さんがドイツの空港出国時に止められたことを報告「何故そんな物を？と思ったらガチの人やった」「美術品の持ち出しを疑われてとか」 - Togetter [トゥギャッター]
フリーターから正社員ってどんなルートがある？という話題に寄せられた「戦場でしか見ないタイプの昇進をした人」の話 - Togetter [トゥギャッター]
朝から困り顔の4歳児— きゃめ (@__kyame1203) 2025年9月8日
「ママ...あのさ...今日のお迎えは17時じゃない方がいいな...」
（そろそろ延長保育の疲れも出てきたかな...どうしよう...今日も仕事だけど大丈夫かな...）
「18時とか...19時のお迎えはどうかな？娘ちゃん本当は夜までいっぱい遊びたいんだよね😞」
25年前に絶縁した父親が、突然外来に患者として現れた→「こんなん…どんな顔してええのかわからんやん」「ウチも絶縁した父が、紹介状を寄越して来ました」 - Togetter [トゥギャッター]
「マレーシアに来た日本人が日本の風邪薬を入手したがるが、絶対に自己判断で飲んではいけない」地元の感染症と禁忌に指定されている薬の話 - Togetter [トゥギャッター]
「スカイマーク△便で□へご出発予定でした◯さま、ご利用予定でした便は出発いたしました」初めて聞いたけど、いいぞスカイマーク👍 - Togetter [トゥギャッター]
平気で無断欠勤する人いますよね、電話しても出ないし実家ぐらしだからって家に電話すると、親が出て「家にいます」とか答える - Togetter [トゥギャッター]
富裕層向けの健康セミナーで「癌になった時の最良の医療を教えて」と問われ、「まずは標準医療に沿って…」と返したら「なんでお金があるのに標準医療なんですか？」と言われた - Togetter [トゥギャッター]
親がキャバ嬢をやってた時に深夜叩き起こされて高級焼肉に連れてかれて食いたくもない肉食わされて…親の客に「こんなうまい肉食べたことないでしょ」って言われた話 - Togetter [トゥギャッター]
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
チャットコミュニケーションでの不満の表明は悪手 - Konifar's ZATSU
情報セキュリティ早期警戒パートナーシップガイドラインに則した対応に関するお願い | 情報セキュリティ | IPA 独立行政法人 情報処理推進機構
～持続可能な店舗運営と魅力的なお店づくりを目指して～ ロボットを活用して店舗業務の省人化を推進｜セブン‐イレブン
国内における脆弱性関連情報を取り扱う全ての皆様へ – 情報セキュリティ早期警戒パートナーシップガイドラインに則した対応に関するお願い – （METI/経済産業省）
村上総務相 ふるさと納税は”ネット通販であってはならない” | NHK | 総務省
次世代JS標準時刻API Temporal を3年先行利用して得た知見を共有します！ - Mirrativ Tech Blog
ユーザーに「欲しい機能」を聞いても意味ない｜すてぃお
300台のサーバ情報をクラウド上で自動管理！ハイブリッド環境でのOS EOL情報を可視化してみた - MonotaRO Tech Blog
セブンーイレブン・ジャパンがロボットなどの導入試験開始 人手不足への対応や作業の効率化 | NHK | 小売業
OpenAI ジェイソン・クォンCSOが来日 ”日本市場に期待” | NHK | 生成AI・人工知能
知らない番号から電話きたらスルーして番号をインターネットで検索する同士いますか？→同意の声から迷惑電話対策まで幅広い反応寄せられる - Togetter [トゥギャッター]
初めて質問させていただきます。 パスキーの仕組みについてわからないことがあります。 巷で解説されているパスキー認証の仕組みサイトを読むと、 ①サーバーからデバイスにチャレンジが送られる ②デバイスが秘密鍵でチャレンジに署名をして送り返す ③サーバーが署名を公開鍵で… | mond
趣味はゲームやペット動画、１５歳で死去した「神のインフルエンサー」が聖人に - CNN.co.jp
ANAとFF15の開発者が協力して立ち上げた「バーチャル旅行プラットフォーム」が倒産し負債総額は40億円らしいが、一時期はやっていたメタバースやARやNFTで成功することの難しさがわかる - Togetter [トゥギャッター]
KDDIの通信を支えるプライベートクラウド(概要編)｜KDDI Tech note
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
仕事終わりの投稿者達ですがラーメン祭主催のおススメ食べに九州までレンタカーで走ろうと思います！【第三回ニコニコラーメン祭】 - ニコニコ動画
【第三回ニコニコラーメン祭】ラーメン祭の主催を襲撃しにいきました。【アクロ襲撃オフpart1】 - ニコニコ動画
FBNニュース・シャトル（1993年9月7日放送分）【ソフトウェアトーク劇場】 - ニコニコ動画
【交換】フクヤキャラ福くじONLINE『斉木楠雄のΨ難』— 麻生周一 (@shu1aso) 2025年9月8日
【譲】画像のもの全部
【求】斉木楠雄のΨ難の続編を描いてくれる人 pic.twitter.com/aL8o2exh9S
アニメの作画崩壊で「左腕にラケットを持つ女」が登場し、案の定「まぎれもなくヤツ」を思い浮かべた人が続出してしまう「ネタを擦られる原作者のためにもちゃんと…」 - Togetter [トゥギャッター]
まきまきタオル pic.twitter.com/ZaoNQjfaci— FUKU (@fuku_1028_) 2025年9月8日
【公式】進撃の巨人｜第1話 二千年後の君へ - YouTube
【推しの子】【47都道府県の子】関東ビジュアルSpecial動画 - YouTube
TVアニメ『杖と剣のウィストリア』Season2 特報【2026年4月放送開始】 - YouTube
【原神】キャラクタートレーラー ラウマ（CV：桑島法子）「慈愛と戒め」 - YouTube
『Firefighting Simulator: Ignite』 - ミッション ウォークスルー トレーラー | PS5® - YouTube
【ワンス・アポン・ア・塊魂】素敵ソングMV 『skyscraper(s)』 ウ山あまね - YouTube
ドラえもんはイタリア・スペイン・ポルトガルでは人気があるがゲルマン系の国では人気が無いらしい。その理由を経済・宗教・文化の側面から考察したツイートが話題に - Togetter [トゥギャッター]
Yu-Gi-Oh! World Championship 2025【マスターデュエルの部 AI実況トライアル】に関しまして。 | 遊戯王 マスターデュエル
その取り組みの中で利用している、商用利用可とされるオープンソース音声合成モデル『Anneli』の学習元となるデータについて、無断学習由来の疑義が報じられています。
当社はすべてのクリエイターに敬意を払っており、状況について調査を開始するとともに、該当する音声合成モデルを使用している下記動画の公開を停止することと致しました。
Steamやitch.ioでの「ゲームへの表現規制」に関する現状と問題点を有識者に聞いてみた
ゲームを作っていて、先手か後手かをランダムに決定するようにしたら、なぜか何度試しても後手に… 1時間ほど調べてみて分かったが、単に10回連続後手を引いただけだった「ランダムって難しい」 - Togetter [トゥギャッター]
https://t.co/MSMxslt7RT pic.twitter.com/DhmUR3wdbx— tenten (@tentenchan2525) 2025年9月9日
リン・ミンメイや熱気バサラをはじめマクロスシリーズのキャラクターデザイナーであり、高校時代からの友人でもある美樹本晴彦さんと🎵#EXPO2025 #いのちめぐる冒険 pic.twitter.com/Z48pvlWNYa— 河森正治 SHOJI KAWAMORI (@kawamoriexpo) 2025年9月9日
スパロボY、折角東宝と円谷(と東映)が会してるのにアカネちゃんがゴジラと会えてないのが世界のバグすぎる— うまきず (@UMA___kids) 2025年9月6日
続編でフリーダムしてユニバースしないと嘘だろこれは3年以内に何とかお願いします… pic.twitter.com/c2xfjrZXyw
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
「本当にいじめをしたんですか？」問われた小山田圭吾は、何と答えたか 障害のあるアーティストたちとのコラボで奏でた音 | デイリー新潮
ビートたけしが漫才ブームを回顧していっていた話だが、シーンができるためには「自分にもやれるかも」と勘違いした連中が山ほど参入してこなきゃダメ、そのなかから少数の本物が現れる - Togetter [トゥギャッター]
【舞台裏】2年ぶりリーグ制覇の瞬間に広報カメラが密着！チーム一丸で勝ち取った勝利の舞台裏をお届けします。 - YouTube
広陵野球部暴力事件の真相 「じゃあ何て言うんじゃ」中井哲之監督の陰湿な“隠蔽強要”を暴く | 文春オンライン
俳優・エッセイスト 吉行和子さん死去 90歳 「あぐり」「3年B組金八先生」など映画やテレビドラマで活躍 | NHK | 訃報
「徹子の部屋」での藤井風と黒柳徹子の会話が異次元→藤井「誕生日延期したのでまだ27です」徹子「ああ、そうですか」観た人から「あんなハイテンションな徹子は見たことない」との感想も - Togetter [トゥギャッター]
◆新商品（衣・食・住）
「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 バーベキュー味」(9月22日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ
【まるで“生”食感！なめらかチーズフィリングを楽しむ新感覚のひとくちパイ】 「生・チー メルティーチーズ」 新登場 ありそうでなかった、甘くない“ご褒美パイ”
赤城乳業から、チョコたっぷりのチョコミントアイスバーが新登場！｜赤城乳業株式会社
ペヤング 超大盛たらこやきそば｜まるか食品株式会社
ペヤング ソースやきそば岩井の胡麻油付き｜まるか食品株式会社
ペヤング一贅沢やきそば 本物の松茸｜まるか食品株式会社
