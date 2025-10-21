2025年10月21日のヘッドラインニュース

「キズとも」の続きについてですが、現状では別媒体・もしくは個人で続きを執筆するつもりはございません。



事実公表文にも記載の通り、今の私は「キズとも」の続きを考えようとしても、精神的に不安定になったり、涙が止まらず手が震えるような状態が続いているからです。…