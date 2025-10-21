2025年10月21日のヘッドラインニュース
高性能なコンパクトキーボード「Happy Hacking Keyboard」シリーズの新商品として、有線接続のみ対応のシンプル構成モデルであるClassicに、最上位モデルと同じ打鍵感で静粛性に優れたキー構造を採用した「HHKB Professional Classic Type-S」が加わり、2025年10月21日からPFUダイレクトで販売がスタートしました。PFUによると、もともとProfessionalシリーズでは静粛性などの理由から最上位モデルのType-Sが人気だったのですが、「価格が高く購入に踏み切れない」「有線モデルのType-Sが欲しい」という声があったことから製品化が実現したとのこと。価格は税込3万1900円です。
PRESS RELEASE |HHKB Professional Classic Type-Sを発売 高速タイピング性と静粛性に優れ、キーマップ変更ツールにも対応｜PFU
ひこにゃん・ふなっしー・くまモン・バリィさんなど220体が集結「ご当地キャラ博in彦根」に行ってきた - GIGAZINE
ルーマニアの「生きた石」は本当に成長するのか？ - GIGAZINE
世界中の「食塩」ブランドの9割でマイクロプラスチックが発見される - GIGAZINE
食生活を変えても大人の腸内細菌は多様化しない - GIGAZINE
旅行予約サイトの「今あなた以外に○○人が見ています」はウソだったことが判明 - GIGAZINE
「未知の臓器」が人間の喉の奥から発見される - GIGAZINE
1000年前にヴァイキングが北米に入植していた証拠が見つかる、コロンブス到達よりも約500年前 - GIGAZINE
限りなく絶対零度に近い「宇宙で最も寒い場所」が地球上に作られる、実験室内で観測された最低温度を塗り替える新記録 - GIGAZINE
木材を通常の23倍硬くする加工方法が誕生、ステンレスのナイフより3倍切れる木製ナイフが作成可能に - GIGAZINE
Microsoftの設定ミスで2.4TBもの機密データが公開されていた、111カ国の6万5000もの企業が影響を受けた可能性 - GIGAZINE
3年間で80億匹のカニがアラスカの海から消滅、その原因とは？ - GIGAZINE
どの方向からも目が合っているように感じる「モナ・リザ効果」は動物の生存に役立っている - GIGAZINE
たった1頭のオオカミが森をよみがえらせる「救世主」となった事例が報告される - GIGAZINE
マンガをパブリックドメインにした作家が作品の権利を手放した理由を語る - GIGAZINE
ダイヤモンド粒子を大気中に散布することで地球を冷却できると判明、ただし費用は約2.6京円必要 - GIGAZINE
食品の味を識別できる「電子舌」が開発される - GIGAZINE
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
無理がある pic.twitter.com/JjjnfBEvUR— ぴすみ (@pea_bow) 2025年10月19日
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
先住民遺骨収集 東大が初めて謝罪声明 返還など検討機関設置 | 毎日新聞
坂口志文さん ノーベル生理学・医学賞 意義と背景 時論公論 吉川美恵子 | NHKニュース | 解説委員室、時論公論、吉川美恵子
「ノーベル賞の国」で働く博士の光と影：日米で正反対に進む「博士号」の現在地｜Katsu
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
【速報】石破内閣が総辞職 在職日数は戦後歴代24位の386日 自衛官の処遇改善や防災庁設置などに道筋つける | TBS NEWS DIG
【第104代首相はどう選出するのか】https://t.co/yWSEkz5Tab— 日本経済新聞 電子版（日経電子版） (@nikkei) 2025年10月20日
首相指名選挙などの仕組みをまとめました。 pic.twitter.com/f47ingk7EK
首相指名選挙 衆議院の投票はじまる— ニコニコニュース (@nico_nico_news) 2025年10月21日
▼ノーカット視聴はこちらhttps://t.co/1cEzSefVoq
石破内閣が総辞職 在職日数は戦後歴代24位の386日
首班指名選挙が現在投票中。高市早苗自民党総裁、日本維新の会との連立政権樹立で初の女性総理大臣誕生か。#国会中継 pic.twitter.com/w1VJh5583h
第104代首相に自民 高市早苗総裁 衆参両院で首相指名 | NHKニュース | 首相指名選挙、組閣・新内閣閣僚人事、高市内閣
首相指名選挙[結果]高市早苗氏が第104代総理、衆参両院で選出…初のファーストジェントルマンも誕生 : 読売新聞
高市早苗氏を憲政史上初の女性首相に選出 参院では決選投票 [高市早苗総裁 自民党総裁]：朝日新聞
新首相 高市早苗氏の経歴は | NHKニュース | 高市内閣、自民党総裁選、選挙
財務相に片山氏、環境相に石原氏、外国人政策担当に小野田氏 新内閣 [高市早苗総裁 自民党総裁]：朝日新聞
防衛大臣に小泉進次郎氏 起用の意向固める 自民 高市総裁 | NHKニュース | 高市内閣、組閣・新内閣閣僚人事、首相指名選挙
デジタル大臣に松本尚氏 起用の意向固める 高市首相 | NHKニュース | 高市内閣、組閣・新内閣閣僚人事、首相指名選挙
女性がみた戦後80年：赤沢亮正氏「高市総理に期待」の真意 女性活躍へ自民党政治の課題は | 毎日新聞
「国旗損壊罪」制定へ26年通常国会に法案 自民党・維新合意 - 日本経済新聞
特別支援学校の教室、全然足りない！ 発達障害への理解進み希望する児童生徒が急増：中日新聞Web
宇都宮市、LRT延伸の開業時期を36年に変更 用地取得に課題 | 毎日新聞
「やっぱりミャクミャクの正体は怖かった」自民党幹部は維新に「あの時の借りを返してほしい」と…政治の取引に使われた大阪万博の末路 | 文春オンライン
「ヤクザの人が見張ってくれて…」16歳少女が『新宿歌舞伎町の立ちんぼ』に簡単になれた“衝撃の理由”「なかには13歳もいた」 | 文春オンライン
首都圏 9月の新築マンション平均価格9956万円 去年同月比3割近く上昇 | NHKニュース | 不動産、東京都、神奈川県
日本テレビの番組「月曜から夜ふかし」で放送倫理違反 BPO | NHKニュース | テレビ局
株価 5万円の大台に迫る 新政権の経済対策への期待で買い注文 | NHKニュース | きょうの株価、株価・為替
みんなでつくる党の破産手続き 最高裁が党側の抗告退ける決定 | NHKニュース | 参議院、選挙
安倍元首相銃撃事件 山上徹也被告の母親が証人として出廷へ 奈良地裁 | NHKニュース | 安倍晋三元首相 銃撃、旧統一教会、奈良県
山上被告の母、証人出廷へ 安倍元首相銃撃事件、28日初公判 | 毎日新聞
旧統一教会 解散命令めぐり証人尋問行われる 東京高裁 | NHKニュース | 旧統一教会、東京都
旧統一教会、自民「断絶宣言」後も政界接近 高市氏「教義分からぬ」 | 毎日新聞
外交戦 ～プーチン体制の今～ 時論公論 石川一洋 | NHKニュース | 解説委員室、時論公論、石川一洋
イスラエル・ハマス 停戦は維持できるか？ キャッチ！世界のトップニュース 出川展恒 | NHKニュース | 解説委員室、出川展恒
トランプ氏「公式実務訪問賓客」で招待へ 28日にも高市首相と会談 | 毎日新聞
収監された仏・サルコジ元大統領、権力と金への執着…転落の全容は | 毎日新聞
サルコジ元仏大統領、パリの刑務所に収監 リビア不正資金巡る罪 | 毎日新聞
退任の石破首相「謙虚に、真摯に、誠実に」 高市新内閣に要望 | 毎日新聞
＜1分で解説＞トランプ氏、ゼレンスキー氏とまた口論 何があった? | 毎日新聞
＜1分で解説＞保育士10人が園児に虐待行為 何が起きた? | 毎日新聞
ランナーが森でクマと格闘、「一かみで腕をやられた」 日本・妙高 - CNN.co.jp
クマ、自動ドアから入り出て行く 湯沢市の消防本部庁舎【動画】https://t.co/UgtNvGZrYz pic.twitter.com/7JOw6pYHIU— 秋田魁新報社 (@sakigake) 2025年10月20日
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
ヤバイ奴への対処として、そいつの行動を上回るヤバイ行動をすれば撃退できるという話「アイツらやり返されることを想定してないから怯む」「バケモンにはバケモンぶつけんだよ」 - Togetter
同僚の女性の口癖が「にゃー」で正直しんどい…→その人、実は東北出身だったりしない？にゃーにゃー弁への共感集まる「おじさんもにゃーにゃー言ってる」「咄嗟に出ちゃうときあるよね」 - Togetter
俺が退職するために引き継ぎしてた人が、退職届を机の上に残して逃走した「久々に本物の悲報を見た」 - Togetter
これキッズ用の傘なんだけど、ここの突起ないの画期的では…？目や体に刺さる心配もないし、大人の傘もぜんぶこれにしてほしい - Togetter
文京区の人気区立小学校で小1が学級崩壊しているという話→どんな場所や地域でも学級崩壊が起こる可能性はあるし、都市中心部ならではの問題も存する？ - Togetter
徳島駅前の喫煙所で煙草吸ってたらおばちゃんが「どっから来たの！外国人！？」と聞いてきて「埼玉から来た日本人」と返した…そしたらまさかの反応だった - Togetter
子どもの見た目や身なりを整えることは、子どもを守る手段でもあるのかもしれない、という話「あなたが雑に扱っていい人間ではありませんというアピール、大事」 - Togetter
約60もの屋台でタイ料理がすべて無料！ 成田のタイ寺院が主宰する「トードカティン祭り」に潜入してきた – 食楽web
なんで飛行機って新幹線より安いの？落ちるから？→様々な理由がある模様「飛行機って世界一事故の少ない乗り物なんすよ」 - Togetter
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
マクドナルドにある番号札、店舗の大きさによるものの技術を取り入れて進歩していた「最近スムーズなのはこれか」 - Togetter
自分が制作した音声作品がbilibiliに無断転載されていたのでコメント欄に『聞くならお金払ってね』と凸ったところ、こんな返信があった - Togetter
企業から出演を断られ続けた『魔改造の夜』はなぜ出演希望が殺到する番組になったか（境治） - エキスパート - Yahoo!ニュース
アダルトサイト閲覧中のユーザー盗撮 カメラ乗っ取るマルウエア出現 - 日本経済新聞
重要なお知らせ（通信障害等） : 【第二報】ドコモの一部サービスがご利用しづらい状況について（10月21日 午後1時30分時点） | お知らせ | NTTドコモ
ドコモで通信障害、「d払い」など利用しづらく 東日本の一部地域 | 毎日新聞
ドコモ「d払い」のトラブル復旧 “サイバー攻撃などではない” | NHKニュース | 通信、IT・ネット
AIが要約 “ゼロクリック検索” 課題は？ みみより！解説 飯田香織 | NHKニュース | 解説委員室、みみより！解説、飯田香織
更なる進化を遂げたNTT版LLM tsuzumi 2の提供開始～日本の企業DXを支える高性能・高セキュア・低コストな純国産LLM～ | ニュースリリース | NTT
トヨタ、新型ランクルFJにも搭載できる折りたたみ式電動パーソナルモビリティ「ランドホッパー」開発中 - Car Watch
「KB5070773」が緊急公開、「WinRE」でUSBキーボード・マウスが機能しない問題を解決 - 窓の杜
【特集】iPhone 17シリーズとAirを全部まとめて比較！16系も用意した。性能やカメラの画質差は？ - PC Watch
弊社モバイルバッテリーおよびスピーカー計4製品につきまして、電池セルの製造過程において不備があったことが判明いたしました。事故等の発生防止を第一に考え、製品の自主回収を実施いたします。— Anker Japan (@Anker_JP) 2025年10月21日
【対象製品 / 対象販売期間】…
※オンライン受付フォームよりシリアルナンバーを入力のうえ、対象と判別された製品のみが対象となります。— Anker Japan (@Anker_JP) 2025年10月21日
※回収対象外の類似製品がございます。詳細はオンライン受付フォームにてご確認ください。 pic.twitter.com/HAFb51ifEo
FMV Note Uの軽さを“味わえる”！ 重さで割引されるイベント「#パソコンで買える駅弁屋さん」開催
更なる進化を遂げた NTT 版 LLM tsuzumi 2 の提供開始～日本の企業 DX を支える高性能・高セキュア・低コストな純国産 LLM～
写真愛好家から10代のアプリへ インスタ15周年の変遷と現在地 - Impress Watch
鉱石ラジオの音も聴ける、 KDDI MUSEUMで特別展「放送のウラに通信アリ展」 - ケータイ Watch
ついにシャオミから小型ハイエンドタブレットが登場！ ゲーミングタブレットとしてはどんな感じ？ - ケータイ Watch
「95％のAIプロジェクトが失敗」の壁をどう超える？ Uber、アニメ業界、ソフトバンクのAI最前線【CEATEC 2025】 - INTERNET Watch
TP-Link、"初"のWi-Fi 8接続テストに成功
電源ボタンなし、動作終了まで泣き続ける赤ちゃんロボット「Crying baby」で子育ての困難さを体験【CEATEC 2025】 - INTERNET Watch
【重要】ランサムウェア感染によるご注文受付停止のお知らせとお詫び（10月21日更新） - オフィス用品の通販 アスクル
ディスプレイなしでも大丈夫！ マウスコンピューターの小型サーバー「MousePro RV-X3S01」にBMC経由でProxmox VEをインストール【イニシャルB】 - INTERNET Watch
オープントランスポンダーの世界 ― APNテストベッドで探る技術と運用手法(その1) - NTT docomo Business Engineers' Blog
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
2025年10月20日
こんにちは、ハードオフ石巻店です。— ハードオフ石巻店 (@hard_ishinomaki) 2025年10月20日
少し特別な商品を買い取りました。
なんで刻印あるかなって調べたら、
震災時、任天堂さんが避難所生活の人のため、寄付したDSi LLです。
任天堂のご厚意に感謝ですね。🥲#任天堂#ありがとうございます pic.twitter.com/RsPOKZJXRw
自転車 pic.twitter.com/IR8TC9iL8E— 空乃🦈亞さめ🦈 (@a_sa_me) 2025年10月20日
『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』BD & DVD特典「じゅじゅフェス2024」ダイジェスト映像 - YouTube
『異世界かるてっと３』エンディングノンクレジット | 2025年10月13日(月)より3期放送・配信開始！ - YouTube
＜大ヒット上映中！＞劇場版『チェンソーマン レゼ篇』SCREENX プロモーション映像 - YouTube
TVアニメ『29歳独身中堅冒険者の日常』PV第1弾 - YouTube
TVアニメ「お気楽領主の楽しい領地防衛」第2弾PV｜2026年1月放送・配信開始 - YouTube
『NINJA GAIDEN 4』公式ローンチトレーラー - YouTube
映画『トリツカレ男』劇中歌【ジュゼッペのテーマ】の本編映像一部公開｜11月7日(金)公開 - YouTube
【果てしなきスカーレット】ヴェネツィア観光編＜11月21日公開＞ - YouTube
2026年4月より放送開始！『最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？』アニメ化決定PV - YouTube
『魔法の姉妹ルルットリリィ』パイロットフィルム ｜ 2026年4月よりTVアニメ放送開始 - YouTube
【原神】キャラクタートレーラー ネフェル（CV：水樹奈々）「蛇の影」 - YouTube
『モンスターハンターワイルズ』交わりの祭事【夢灯の儀】 紹介映像 - YouTube
銅の時代の開発秘話【マインクラフトライブ 2025年9月】 - YouTube
【ワンス・アポン・ア・塊魂】素敵ソングMV 『やんやん』 Daoko - YouTube
トレース作家が話題になったが、自分が撮影した写真をモチーフに絵を描いてくれた学生さんは、事前にお手本のような丁寧なやりとりをしてくれて嬉しかった - Togetter
大英博物館の評判よ pic.twitter.com/JtXll91ym2— ワカサト (@wakasato_) 2025年10月20日
【「キズとも」連載終了のお知らせと、サイコミの不適切な対応について】— ダム穴 (@01_0l) 2025年9月5日
長期休載中の当作「キズとも」について、誠に勝手ながら、この度連載を終了させていただきます。
突然のことで誠に申し訳ございません。
理由は、編集部の不当な扱いにより、執筆不可能となったためです。… pic.twitter.com/U3nXu4BbLJ
進捗報告ですが、現在は編集部側から示談にしたいとの申し出があり、話し合いが続いている状況です。…— ダム穴 (@01_0l) 2025年10月20日
「キズとも」の続きについてですが、現状では別媒体・もしくは個人で続きを執筆するつもりはございません。— ダム穴 (@01_0l) 2025年10月20日
事実公表文にも記載の通り、今の私は「キズとも」の続きを考えようとしても、精神的に不安定になったり、涙が止まらず手が震えるような状態が続いているからです。…
徳島で乗った個人タクシーの運転手、こっちが東京からマチアソビに来たと分かると「言っちゃ悪いがオタクのイベントでしょ？税金使い過ぎだ」と批判してきたが、こういうのはいけないと思う - Togetter
日本ファルコム創設者，加藤正幸氏 追悼企画：後編。近藤社長や古代祐三氏，難波弘之氏が振り返る加藤氏との思い出 ビデオゲームの語り部たち：第43部
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
『俺が長すぎるのか…』スポーツ界で人間の寿命の短さを儚むエルフになってる武豊騎手が面白い「あなたがおかしいんですよ」 - Togetter
大谷翔平が活躍すればするほど、子の名付けで画数に悩む人たちが救われる「みんな黙るからとても助かってる」 - Togetter
◆新商品（衣・食・住）
ペヤング 博多豚骨辛味噌やきそば｜まるか食品株式会社
「ホットワンタン 和風魚介しょうゆ味」新発売のお知らせ | 東洋水産株式会社
「でかまる じゃが入りコーン塩バター味ラーメン」新発売のお知らせ | 東洋水産株式会社
ストレスを発散したいときにおすすめ！ ザクッと砕ける快感！ 『雷砕あげ 旨塩だれ味』新発売 | 亀田製菓株式会社
クリスマス期間限定！贅沢な味わいの 『ハッピーターンズ シュトーレン仕立て』新発売 | 亀田製菓株式会社
福福彩菜 蟹と春雨の土鍋煮込み味 2025/10/20 新発売 | エースコック株式会社
