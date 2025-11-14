2025年11月14日のヘッドラインニュース

2025年11月14日 18時00分 ヘッドライン

アニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』が2026年に放送20周年を迎えるのを記念して「涼宮ハルヒの御礼」プロジェクトが実施されることになりました。



アニメ20周年『涼宮ハルヒの御礼』公式サイト

https://haruhitv-anniversary.com/



まずは企画第1弾として、劇場版『涼宮ハルヒの消失』が2026年2月6日(金)から2週間限定でリバイバル上映されます。



劇場版『涼宮ハルヒの消失』予告編（2026年） - YouTube



©2007,2008,2009 谷川流・いとうのいぢ／SOS団



プロジェクト始動にあたり、原作者・谷川流さんがコメントを発表しています。



編集氏からアニメ化の話を聞いたのがいつだったかは忘れてしまいましたが、初めて京都アニメーションを訪れたのは2005年の初春頃でした。当時『AIR』が放映中だったので確かです。



その時の僕は役員の方々やスタッフの皆さんに「よろしくお願いします」と頭を下げたら自分の仕事は終わったも同然だと思っていたのですが、そこから「それではどのようなアニメにしましょうか」と、いきなりシームレスに会議が始まったこと、そしてどうやら僕の意見を求めておられるらしいことに驚きました。



果たしてそれは僕が考えていいものなのか？

とは言え、さすがにノープランだったわけでもなく、最初に僕が述べたのは「一巻目の『憂鬱』だけで1クールできませんか？」でした。と言うのも僕はあのラストシーンがそこそこ気に入っていて最終話はアレで終わるのがちょうどいいと考えていたからです。スタッフ諸氏はしばらく「うーん」と思案しておられるようでしたが、やがて「やれないことはないが著しく間延びしたものになり原作にあったテンポのよさが失われるだろう」と言うような意味の返答を下さいました。けだしもっともです。



そこで僕が発したのが「では『憂鬱』エピソードの合間に短編エピソードを順不同かつ時系列の整合性などまったく考慮せずに挿入していくというのはどうか」というものでした。何が何でも『憂鬱』ラストを最終回にしたい一心のようですが、その場の思いつきを口にしただけだった気がします。



それから数ヶ月後、湖の畔の研修センターのような所で構成会議が行われました。いつのまにかその案は決定事項になっており、後はどの短編をどのタイミングで放り込んでいくかに焦点は移っていました。ひょっとしたらあの放映順は適当に決めたんじゃないかと思っている人がいるかもしれませんが、実際は全員頭が割れそうになるほど考えたのです。いやもう本当に。



あれから二十年、それだけ経過してもハルヒたちが動いているのが見れたり声を聴けたりするのは、あの時アニメーション製作に携わってくれた方々と楽しんでくれた皆様のおかげでしかありません。重ねて御礼申し上げます。ありがとうございました



秋かわいそうだけど春もあぶない気がする pic.twitter.com/6q3RK7sjW7 — おくむらみゆき (@okumuramiyuki) 2025年11月13日



ミツバチが時間を処理できることを発見、昆虫では初めて 光の点滅の長さを区別 - CNN.co.jp



クマ被害 秋田と岩手 警察官によるライフル銃での駆除 チーム発足 | NHKニュース | クマ被害、環境、秋田県



ホワイトハウス、メール公開は民主党による中傷目的の「でっち上げ」 エプスタイン事件 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



札幌の地下鉄で停電トラブル…原因はアルミの風船、有効な対策は? | 毎日新聞



トランプ氏は「少女たちのことを知っていた」 エプスタイン元被告の新たなメール公開 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News



【速報】日本、韓国軍機への給油支援中止|47NEWS（よんななニュース）



偽造株券を証拠提出などの容疑で3人逮捕 会社乗っ取り図ったか | NHKニュース | 事件・事故、東京都、埼玉県



米国務省、在日米国人に異例の警告 「クマに注意」 - CNN.co.jp



「船のエレベーター」 万博で186億円投入も「空回り」のなぜ？ | 毎日新聞



【選挙区リスト付き】衆院選当落予測 サナエ劇場で自民圧勝！《大人気の高市内閣でも副大臣7人、政務官1人が危機》《丸川珠代、パンツ高木、武田良太…裏金浪人候補の明暗》 | 週刊文春



米 過去最長の政府機関一部閉鎖を解除 議会 新たな予算案可決 | NHKニュース | アメリカ、トランプ大統領



米造幣局が1セント硬貨の製造終了、238年の歴史に幕 小売りの現場では混乱も - CNN.co.jp



藤田氏「公金還流」残る疑問 記者の名刺公開やめず：時事ドットコム



トランプ氏、イスラエル大統領にネタニヤフ氏の恩赦を要請 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News



ウクライナ兵の命救う"漁網" 低コスト防御策「今やあらゆる道に」 | 毎日新聞



クマ被害 警察官によるライフル銃使った駆除 きょうから可能に | NHKニュース | クマ被害、警察庁、環境省



095【緊急】小泉悠がロシア入国禁止になりました - YouTube





【解説人語】ロシア入国禁止、名指しされた駒木記者本人が語る 小泉悠さんらの指定「ロシアにいいことない」 - YouTube





中国 高市首相に発言の撤回を要求 「台湾有事」めぐる認識で | NHKニュース | 高市内閣、中国・台湾、中国



生活保護申請者を市職員が隠し撮り、友人に送信 : 読売新聞



特異な才能がある子どもに大学の授業など認める方針 文科省 | NHKニュース | 文部科学省、教育



クマ被害拡大も駆除の担い手不足 「ガバメントハンター」は切り札になるか - 産経ニュース



ヤマト運輸、ベトナム人運転手500人採用へ 27年から長距離輸送で - 日本経済新聞



家族より「献金が大事」、自宅も事務所も売却 母をなじった山上被告 [奈良県] [安倍晋三元首相銃撃事件 裁判]：朝日新聞



安倍元首相銃撃裁判、今も信仰の被告母親「大変な事件起こし心よりおわび」…総額１億円献金を説明 : 読売新聞



山上被告の母親「とにかく献金が大事」 教団を優先 安倍元首相銃撃 | 毎日新聞



気候変動の「偽情報」に対処 COP30で宣言採択 日本は署名せず | 毎日新聞



安倍元首相銃撃 山上徹也被告の裁判 統一教会に多額献金の母親 証人尋問で「子どもの進学より献金が大事」 | NHKニュース | 裁判、事件・事故、安倍晋三元首相 銃撃



賃貸マンション一棟買い、節税効果大きく 政府税調で国税庁指摘 - 日本経済新聞



中国「台湾介入なら痛撃」 報復示唆、存立危機に反発|47NEWS（よんななニュース）



高市首相「睡眠時間は大体2時間。長くて4時間」 周囲は体調懸念 - 産経ニュース



前橋市長が辞職しなければ不信任決議案提出へ ホテル問題巡り | 毎日新聞



和歌山毒物カレー事件 林真須美死刑囚の再審認めず 最高裁 | NHKニュース | 和歌山県、事件・事故、裁判



読む政治：主張貫く「ペン入れ」、手堅い分野も 見えてきた高市流答弁スタイル | 毎日新聞



首相、スパイ防止法の制定意欲 「外国勢力から日本守る」|47NEWS（よんななニュース）



「泳ぐ宝石」ニシキゴイ、クマに襲われる…新潟県小千谷市のいけす周辺で死骸散乱し食べる音も : 読売新聞



石破前首相、高市首相に苦言 「台湾問題の断言これまで避けてきた」 | 毎日新聞



女性支援団体「Colabo」への投稿で川崎市議に22万円賠償命令 [神奈川県]：朝日新聞



北海道江別市にパキスタン自治区？移民に乗っ取られる？実態を取材 排外主義に陥らず外国人と共生するには | NHKニュース | クローズアップ現代、北海道、パキスタン



虚偽動画で「Colabo」の名誉毀損 川崎市議に22万円賠償命令 | 毎日新聞



カンボジアで「国家まるごと乗っ取り」中華詐欺グループに国際制裁…“習近平政権とズブズブ”な38歳経営者の謎めいた正体 | 文春オンライン



コソボの山村でもヒグマ問題、だんだん厚かましくなり支援要請 写真17枚 国際ニュース：AFPBB News



田久保前市長、市長選出馬の意向 学歴詐称問題で失職―静岡・伊東市：時事ドットコム



深々と頭を下げ謝罪文を手渡し…積丹町クマ問題が解決 副議長謝罪と新マニュアルで猟友会が活動再開を決定 HTB北海道ニュース



トランプ氏、被害者と「数時間」 エプスタイン事件で文書公開：時事ドットコム



【速報】台湾に武力介入すれば正面から攻撃と中国|47NEWS（よんななニュース）



イスラエル入植者がパレスチナ人の農地を襲撃、倉庫などに放火 ヨルダン川西岸で攻撃急増 - BBCニュース



ヒグマは100mを7.2秒で走り、2トンのパンチ力がある→これって仮面ライダーのスペックでしか見ない表現なのよ「そんな速いの？」「仮面ライダーの性能と変わらんやないか」 - Togetter



冷凍食品ばかり食べていた友人がある日突然体を動かせなくなり、自力で立ち上がれず救急搬送された→詳しく話を聞くと「冷凍食品関係なくない...？」 - Togetter



医者「シイタケ食べました？」患者「食べてません」後から「2日前に焼いて食べました！」と思い出し「シイタケ皮膚炎」と診断…「数日前の食事は思い出せないかも」 - Togetter



近所の小学生たちが根性試しのような故意の飛び出しを連日続けていたので、「きみ何年何組？名前は？もし当たってたら警察と救急車を呼ばないといけないから早く教えて」と詰めた話 - Togetter













小６の調理実習でご飯とみそ汁って単純なメニュー作って好きな先生に届けるって授業があった。うちの班はくじ引きハズレで人気のない校長先生に渡しに行った。校長先生すごい喜んで出前を他の先生にあげてまで食べてくれた。泣きそうな顔で「おいしいなあ」と。その気持ちわかる年齢になった。 — 大泉芽衣子OL家庭教師 (@MeikoOizum79146) 2025年11月13日





お互いを同族だと思ってそうな黒ヤギと黒柴 pic.twitter.com/jlpNPIQsug — 黒柴かげとら (@KAGETORA_dog) 2025年11月13日





息子を読書家にするため私がやったことといえば



・小学1年生までほぼ毎日の読み聞かせ

・親自身が本を読んでる姿を見せる

・こまめに図書館、書店に連れていく(欲しがる本は惜しまず買う)

・本が読めたらめちゃくちゃ褒める



ここまでやってなんとか中1の長男は現在ショート動画を永遠に観てます。 — ひろたつ＠読書中毒ブロガー (@summer3919) 2025年11月13日



同窓会で容姿を自慢している人がいて皆黙っているので肯定して相槌を打ったら私だけ恨まれて嫌がらせをされるように...あとでその人が整形していたと知った - Togetter



フォークリフト資格を取ったが、正直バックれる1割の気持ちが理解った… 「寒い中8時間立ちっぱなしで講習」「5分運転、55分見学の繰り返し」これを3日間繰り返す - Togetter



毎年通信簿に『チンチンを出す』と書かれる子供で「ダメって言うけど叱る人も含めて皆笑ってるじゃん、何がダメなの？」と思っていた→担任の一言で考えを改められた - Togetter



調理実習で作ったものを好きな先生に届けるという授業があり、くじ引きがハズレで人気のない校長先生に届ける事になった時のエピソードで涙腺が緩む - Togetter



昔、ある禅僧に「自分探しをしている」と相談したら、「探している自分と、探されている自分、どっちが本当のあなたですか？」と問われて絶句したことがある - Togetter



クマに遭遇した時のうつ伏せ防御姿勢は「簡単に引き起こされる」「爪で引っ掛けられ生きたままかじられる」→生き残る確率を少しでも上げるためのもので対処法ではない - Togetter



中華料理店で辣子鳥を注文したが残された唐辛子が不憫で持ち帰り絶望を味わっている→食べないと分かっているけど持ち帰ってしまった唐辛子の活用法が続々と集まる - Togetter



サイクリングをしていたら違法な大麻製品の可能性があるゴミが落ちており警察に通報したら「現場まで確認に行ったけど回収されてなかった」と連絡があり、まだ落ちていた - Togetter



家の完成検査で点検口を覗いたら配線が「配線」で結束されてて泣いた→手抜きかと思ったら耐久性やメンテしやすさを考慮した「いい仕事」だった模様 - Togetter



「新米が高くて売れない」5kgで5,000円～は高くて手が出せないと苦しむ消費者が多く反応、今までが安すぎたとしても一気に値上がりした反動は大きい - Togetter



小4息子「学校の勉強が楽しい！」と言うので理由を聞いたら、学び方を自分で選べる”主体性”が育つきっかけになるやり方だったが、これって大丈夫…？ - posfie



すき家でローストビーフ丼を注文したら犬の餌EXみたいなの提供されて涙「ロスト ビーフ丼やんけ」「はずれofはずれ個体すぎる」 - Togetter



ボストン在住者が語る「アメリカで健康的な食事をするのは簡単なことではない...一番安いのはピザのスライス」教育の問題なども - Togetter



特徴的なおヒゲ模様がある猫を動物病院に連れて行ったら先生がカルテの身体検査欄のところにヒゲ模様を図示して”カワイイ”って書いてた→猫ちゃんの写真を見て全員が納得 - Togetter







OpenAI、ドイツでの著作権侵害訴訟で敗訴（理由は「無断学習」ではない）（栗原潔） - エキスパート - Yahoo!ニュース



大阪のアマゾン倉庫火災、ほぼ消し止められる 発生から35時間 | 毎日新聞



【笠原一輝のユビキタス情報局】グローバルで進む「修理する権利」へのノートPC対応、日本での議論は？ - PC Watch



【さくらのSSL】SSL / TLS証明書の有効期間短縮に伴う弊社対応について | さくらインターネット





Xで稼ぎましょう系の人からnoteの購入を勧められてるんだけど、読める範囲に「1年前〜10年前にバズったポストはみんな忘れてるし、まだまだバズるパワーを持っているのでサクッとパクってポストしましょう」って書いてあって、こいつらがインターネットの治安を悪くしてるんだろと思ってしまった — 元11才 (@motoeleven) 2025年11月13日















ビジネスの耐えられない柔らかさ - megamouthの葬列



【大河原克行の「パソコン業界、東奔西走」】電池の常識を一変させた「エネループ」。発売から20年間の軌跡を追う - PC Watch



生成AI 声の無断利用 業界団体と大手商社がデータベース整備 | NHKニュース | 生成AI・人工知能、文化・芸術・エンタメ、アニメ



「モバイルオーダー」悪用、２万８４００円分の弁当代を不正決済…２３歳無職男を容疑で逮捕 : 読売新聞



モバイルオーダー悪用か 23歳容疑者“いろいろな店で試した” | NHKニュース | 事件・事故、IT・ネット、東京都



Amazonが何十万もする貴重な精密機械を梱包せず伝票を箱に直接貼った状態で送ってきた→ギフト包装を指定する、別の品と一緒に買うなど回避方法はある？ - Togetter



アマゾンに倉庫従業員が集団訴訟、障害者への懲罰的勤怠管理で | ロイター



中国籍「暗号資産の女王」に禁錮11年超 逃亡先の英で豪邸住まい、押収額は「世界最大規模」 - BBCニュース



「あれ？もしかしてこれやばくね」中古のiPhone15を買ったら、なぜか2033年まで保証のAppleCareがついてた「キャリア契約で残ってる可能性」「絶対赤ロムになる」 - Togetter



「泣ける」の評価に「失敗だった」 戦後世代がガンダムで描いたもの [戦後80年 被爆80年]：朝日新聞





日記 pic.twitter.com/z502oRSXJI — なか憲人 (@tokuniaru) 2025年11月11日



大学時代、絵がめちゃくちゃ上手い友人が二人いた。一人は「家にいると親がうるさいから」図書館で絵を描き続けて上達した子。もう一人は小学生の頃から「すごい！」と言われるのが嬉しくて描き続けた子の話→二人の絵に特徴的な差があるのが興味深い - posfie























「DEATH STRANDING ISOLATIONS（Working Title）」Disney+ で独占配信決定 | Kojima Productions



アリーヴェデルチは現地の人は言わないそうで「さらばでござる！」みたいなニュアンスらしく爆笑される→在住者から「現地でも普通に使いますよ？」と反論が多く寄せられる - Togetter



『劇場版スポンジ・ボブ 呪われた海賊と大冒険だワワワワワ！』【予告】海賊の王にボクはなる！｜2026年春公開 - YouTube



















厚塗りする人には最高にオススメの描き方の一つです https://t.co/UV7pksjJf9 — lack (@lalalalack) 2025年11月13日



劇場版公開記念「じゅじゅさんぽ 映画館」|『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』大ヒット上映中！ - YouTube





『果てしなきスカーレット』【ジャパンプレミア】11月21日（金）公開 - YouTube





【公式】『ぽこ あ ポケモン』特別映像公開！ - YouTube





『ソニックレーシング クロスワールド』 DJ Mix - YouTube





PS5『イースⅩ -Proud NORDICS-』WebCM #YSX - YouTube





PS5『イースⅩ -Proud NORDICS-』WebCM #YSX - YouTube





Android/iOS『不思議のダンジョン 風来のシレン６plus とぐろ島探検録』アナウンストレーラー - YouTube





『ゼンシンマシンガール』ゲームプレイ動画（DLC紹介編②） - YouTube





『Destiny 2』 迷宮トレーラー | 均衡 - YouTube





『Call of Duty: Black Ops 7』 | "BEYOND THE LEGEND" - YouTube





『モンスターハンター ストーリーズ』『モンスターハンターストーリーズ２ ～破滅の翼～』ローンチトレーラー - YouTube





『崩壊：スターレイル』キュレネ キャラクターPV 「もういちどあなたと」| PS5® Games - YouTube





「美緒生きていけないよおおおお」が話題になった漫画家・榎本由美さんが亡くなっていた「愛のこどもたちシリーズや児童養護施設シリーズとかよく読んでたのに...」 - Togetter



将棋 竜王戦 藤井聡太六冠 第4局に勝利 タイトル5連覇 永世竜王の資格を史上最年少で獲得 | NHKニュース | 囲碁・将棋























「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋」、受け付け開始から２０日で加入者５０万人突破…松本人志復帰の場で注目 - スポーツ報知





名探偵 津田

第四弾もう進んでそう説。#水曜日のダウンタウン pic.twitter.com/2embPHSlFi — イラストレーター YAGI (@illustratorYAGI) 2025年11月12日



あなたはどっち派？「にんにく醬油の揚げる豚テキ・鶏テキ」発売！｜松のや｜松屋フーズ

