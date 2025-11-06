2025年11月6日のヘッドラインニュース
「アニメーターを目指す学生の入口になれる場所」として、ソニーグループのバックアップのもと作画スタジオ「FLINT BASE(フリントベース)」が新設され、2026年の新卒採用募集を開始しました。
FLINT BASE Official site
https://flintbase.jp/
ソニーグループでは、アニプレックスの傘下にCloverWorksとA-1 Picturesという2つのアニメーション制作会社があり、積極的に新卒採用を行って社員アニメーターの育成に取り組んできたものの、育成できる人数には限りがあり、アニメーターの間口が狭くなることが課題だったとのこと。
FLINT BASEは雇用が原則1年契約、最長2年の有期雇用となっていて、入社すると研修でアニメの基礎を学んだのち、指導者のもとで動画のスキルを習得。動画作業を中心とした日常業務で経験を積みつつ、原画なども手がけるアニメーターとして成長していくことを目標にしているとのことです。今回は新卒採用のため、2026年3月卒業見込みの人を対象とした募集となっています。
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
宮城県多賀城市でクマらしき個体の目撃情報、警察が防犯カメラを確認したところ、大きめの猫であることが判明「不謹慎だけど笑ってしまった」「なぜ画像がないのか」 - Togetter
パニックパニックパニック— 罠師 (@WANASHI_074GU) 2025年11月5日
御社が消えている
連絡つかんぞサイトも消えたぞ
お”、お”お”、お”
ねーッ😡😡😡😡 pic.twitter.com/oKfIq8WTXR— あさかಇ｜ロゴデザインだいすきಇ (@azatomomiage44) 2025年11月5日
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
南極の氷河、わずか2カ月で50％縮小 近代史上最速 - CNN.co.jp
荒れた陵墓、後手の対応 内部資料から見えた宮内庁の閉鎖性 | 毎日新聞
幼いTレックスか別の恐竜か、40年来の論争についに決定打か | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト
荒れる陵墓保護へ、宮内庁が新計画 「卑弥呼の墓」は26年度から | 毎日新聞
銀河のようにきらめく尿路結石の結晶、隕石研究の手法でヒトの体内環境を読み解く | Science Portal - 科学技術の最新情報サイト「サイエンスポータル」
動画AIがミツバチの行動から花資源を地図化――都市・農地の花粉環境を評価する新手法を開発 ―― | 東京大学大学院農学生命科学研究科・農学部
共同発表：“永遠の化学物質”PFASを低毒性半導体ナノ材料で分解～LED光で持続可能な環境浄化技術の実用化へ一歩～
新型コロナウイルスワクチン抗体価の高い人の腸内環境の特長が明らかに！ワクチン接種効果の個人差の解明に寄与～「神奈川県産官学共同 新型コロナウイルス抗体価社会調査プロジェクト」最終報告～ | 2025年 | プレスリリース・お知らせ | 株式会社 明治 - Meiji Co., Ltd.
食習慣とワクチン抗体価との関係を調べたところ、ヨーグルトを毎日食べている人の新型コロナウイルスワクチン抗体価が高いことが分かりました。
植物の栄養環境応答の新しいしくみを発見 | 研究成果 | 九州大学（KYUSHU UNIVERSITY）
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
教団元会長、金沢市長選に出馬へ 出身地、10日に会見|47NEWS（よんななニュース）
スクープ／時事通信の主力銀行が読売新聞、朝日新聞、共同通信らに経営支援を打診：FACTA ONLINE
１４台多重事故で７８歳男性死亡、子どもら１８人けが…兵庫・加古川の国道で信号待ち車列に車突っ込む : 読売新聞
イスラエル、「テロリスト」に死刑を科す法案を推進 ネタニヤフ首相も支持 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
チェイニー元副大統領が死去、84歳 ブッシュ政権でイラク戦争主導：朝日新聞
イスラエル軍の元法務トップ、「虐待映像」流出の捜査で逮捕 国を揺るがすスキャンダルに - CNN.co.jp
中国が英国の大学に圧力か、ウイグルでの人権問題研究を中止に BBC放送など報道 - 産経ニュース
外国人の国保保険料滞納者、在留資格の更新認めない方針…厚労省が出入国在留管理庁と情報共有へ : 読売新聞
赤旗は「公平な新聞か」と維新・吉村氏 藤田共同代表による記者の名刺公開「適切」と擁護 - 産経ニュース
SNSで「インド移民増える」と誤情報拡散 札幌・南区の国際スクール計画 地区外からの「反対」で歓迎していた住民は困惑：北海道新聞デジタル
【記事全文】維新・藤田共同代表「共産党、赤旗の質問には一切お答えしない」 自身巡る報道は「恣意的」 - スポニチ Sponichi Annex 社会
万博海外パビリオンの解体に暗雲も 建設費の未払い問題がネック、専門業者側が契約を敬遠 - 産経ニュース
高額療養費上げ、否定せず 首相、総裁選時は「反対」|47NEWS（よんななニュース）
通りすがりの公文書マニアです。— 仲村篤子@シンちゃんアンバサダー (@aturounakamura) 2025年11月5日
２枚目の画像を見ると公印が「税務事務専用」になっています。
市長の決裁を経ずに発出した文書になると推定されます。
地方公共団体には公印が何種類かあり京都市の場合、「京都市長之印」が最上級になります。
所謂専用印で謝罪とは京都市さん素晴らしいどす☺ https://t.co/PvxSMZgWAB
BREAKING: Video shows crash of UPS Flight 2976 while taking off from Louisville International Airport in Kentucky pic.twitter.com/ADPj47vmYB— BNO News (@BNONews) 2025年11月4日
「マイアミはNYの避難地となる」 マムダニ氏勝利でトランプ大統領 | 毎日新聞
維新・藤田文武氏による「嫌がらせ」に失望の声 赤旗記者の名刺をSNSでさらし…立花孝志氏ばりの「犬笛」：東京新聞デジタル
「まるでテロリストのアジト」被告宅捜索の警察官 銃6丁火薬2キロ、殺人タイトル本も - 産経ニュース
「親権とられるくらいなら」生後3カ月の娘を包丁で殺害、容疑で母親を逮捕 心中試みたか - 産経ニュース
追跡！「僕は悪くないもん」渦中の積丹町議会副議長と出動拒否の猟友会の対立 謝罪は？「しない」 - YouTube
不動産投資商品「みんなで大家さん」の出資者約1200人 110億円余の返還求め集団訴訟 | NHKニュース | 裁判、不動産、千葉県
NY市長選など3選挙で民主党候補当選 来年の中間選挙へ攻防激化 | NHKニュース | アメリカ、ニューヨーク、海外の選挙
母親と来日した12歳、文京区の「マッサージ店」で人身取引被害か：朝日新聞
10年で10億円荒稼ぎの猛者も。元国税調査官が暴く「財務省キャリア官僚OBの“闇”収入」が隠し通せる巧妙なカラクリ - まぐまぐニュース！
日大三島中高で教員がストライキへ 非常勤の待遇改善求め | 毎日新聞
潜在化する人身取引被害、加害者は身近にいるかも 「需要の根絶を」：朝日新聞
海面上昇のツバル、集団移住始まる 受け入れ先の豪州では反移民デモ - 日本経済新聞
NHK子会社、剰余金1030億円 識者「受信料が原資、不適切」：朝日新聞
12歳タイの少女を雇用 人身取引か 個室マッサージ店経営者逮捕 東京 文京区 学校に通いたいと駆け込む | NHKニュース | 事件・事故、東京都
業績悪化の日産自動車 本社の土地とビル 970億円で売却へ | NHKニュース | 自動車、神奈川県
決算:日産が本社をKKR陣営に売却、特別利益739億円計上 再建急ぐ - 日本経済新聞
母と来日した12歳、目覚めると一人 「人身取引」が都心のビルで [東京都]：朝日新聞
みんなのための自由を、私たちは勝ち取れる（ゾーラン・マムダニ氏演説） - 月刊『地平』
9月 実質賃金9か月連続マイナス 物価上昇に賃金伸び追いつかず | NHKニュース | 物価高騰、仕事・働き方、厚生労働省
トランプ氏、民主党のＮＹ新市長に協力姿勢 「少しは支援する」 | ロイター
何でも反対ではないが…公明、「野党色」鮮明に 潮目を変えた政策 | 毎日新聞
「ライフルを使ってクマを駆除するのか？」自衛隊出動で“クマ擁護派”が役所に勘違いクレーム、「殺すな」と「お前らが駆除をしっかりしないから…」の板挟みにも苦悩 | 集英社オンライン | ニュースを本気で噛み砕け
ニューヨーク市長選に勝利した移民出身のマムダニ氏とは？家賃・物価高対策が人気 トランプ大統領は反発 | NHKニュース | クローズアップ現代、ニューヨーク、トランプ大統領
高水圧で壁厚30cmのトンネル崩落、湧水対策が裏目に出た可能性も | 日経クロステック（xTECH）
大日本猟友会、クマ駆除での自衛隊の後方支援派遣に「反対」、警察官の銃での捕獲も疑問視 - 産経ニュース
「介護は限界だった」102歳母を殺害した罪に問われた71歳女の初公判 起訴内容認める 東京地裁立川支部 | TBS NEWS DIG (1ページ)
みんな鶏肉の生つくねって食べたことある？→鳥刺し文化のある鹿児島や宮崎でも見たことないしカンピロバクターやギラン・バレーのリスクが高すぎる - Togetter
「開かずの踏切」７か所存在、西武新宿線・中井―野方駅間の地下化また延期…完了は３３年度末に : 読売新聞
わいせつ行為で有罪判決になった九大名誉教授、「あの人ならやりかねん」と関係者が口を揃えるのはなぜ…？ レジェンド級の脳外科医だが別の意味でも高名だったらしい - Togetter
マムダニ氏が勝利宣言、「トランプ氏の倒し方」示した NY市長選 写真11枚 国際ニュース：AFPBB News
「麻酔吹き矢でクマ捕獲できる人増やす」盛岡市長、市街地での対策案示す | 岩手日報ONLINE
イスラエル閣僚、NY市次期市長を「ハマス支持者」と非難 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News
クマ出没等に伴う業務の見合わせについて - 日本郵便
《総額720万円》城内実・経済財政相が政治団体から自分に家賃支払い 専門家「政治資金の還流」と指摘も本人は「法的に問題ない」 | 文春オンライン
【速報】首相、物価高対策の食料品消費税0％を否定|47NEWS（よんななニュース）
スルメイカの漁獲枠 2度目の拡大了承も 漁停止命令は当面継続 | NHKニュース | 水産庁、水産業、農林水産省
赤旗「記者が不法侵入したかのような…」維新藤田氏の会見発言を問題視 実際は別のフリー - 産経ニュース
定義に該当しないシャツなど「一般医療機器」と販売 回収へ | NHKニュース | 厚生労働省
維新大阪支部も藤田氏秘書の会社に発注 政党交付金でビラ作成を依頼 [日本維新の会]：朝日新聞
しんぶん赤旗日曜電子版 | 税金還流疑惑 維新藤田共同代表 弁明覆す新証拠/秘書企業が“違法領収書”
【独自】パキスタン人が経営する中古車販売店にロケット花火が撃ち込まれる 店は警察に被害届提出 江別市 HTB北海道ニュース
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
『熊のロースと手の肉質』シェフが紹介する熊の肉質の特徴と味わい方→加工や流通の問題はあるが食べてみたくなる「脂の乗り方が凄すぎる」 - Togetter
「カップ焼きそばにさ、ウインナー入れてさ、お湯入れてさ、3分待つとさ、とびきり美味くなるの最高」というちょい足しレシピが思わず試したくなる - Togetter
埼玉県のポスター「うっかり差別発言」誰でも言いかねない一言のセレクトが良いという反応の一方、新たな回答が必要という声も - Togetter
ビジネスホテルでしか見かけないようなミニサイズの魚の切り身ってあるじゃないですか…これで『ビジホに泊まってるなー感』が一気に加速するんですよね - Togetter
高級ホテルに泊まったが、その宿泊費(15-20万)分のラグジュアリーを満喫する事ができなかったので少し高めのビジホとかで充分だなと思った - Togetter
「やっと終わった、何年越しだよ」獣医が狂犬病の集合注射の時に飼い主に殴られ、裁判することに… その後控訴されるも、ようやく最高裁で確定 - Togetter
長男の習い事から電話がかかってきて、「息子さんがお友達にケガをさせてメガネも壊したのに、お父様が謝罪もなく帰ったので相手先の保護者の方がお怒りです」と言われた - Togetter
子どもの頃旅行でお城や偉人の記念館に連れてってもらったとき、入る前の父の言葉で必死に展示物を見ていたが、今思うといい教育されてた「これはお上手」 - Togetter
散歩してたら、男性が4〜5歳くらいの男の子を抱えて全力疾走してて、男の子が「誰か助けてェ」と暴れていたので身構えたが、駆け込み先を見て「お疲れ様です」となった話 - Togetter
【重大発表】— ナウル共和国政府観光局（公式） (@nauru_japan) 2025年11月6日
ナウル共和国政府観光局と日本ナウル協会はフォロワーへの「ナウル検定5級」付与を発表。
フォロワーが一定のナウル知識を有していると確認できたため。プロフ欄、履歴書に記載可能へ。
E1A 新東名高速道路（海老名南JCT～御殿場JCT間）連絡調整会議 （第7回）開催結果について | ニュースリリース | プレスルーム | 企業情報 | 高速道路・高速情報はNEXCO 中日本
新秦野IC～新御殿場ICの開通時期については、予定していた2027年度から少なくとも1年以上遅延する見込み。
「いい推しの日」にヒガシマル醤油公式がうどんスープの仲間たちの推しキャラを募集、「名前あったんだ」「女子だったんだ」と驚き - Togetter
「物理の先生の声だけ、聞いたそばから消えていく」訴える女子高生、信じられないテスト結果に焦り 聞こえるのに聞き取れない、１００人に１人が該当するかもしれないある症状 | NEWSjp
サイゼリヤでポテトや生ハムを組み合わせて「エストレジャードス」というスペイン料理を作ってみたら美味かった「サイゼの真髄はアレンジにある」 - Togetter
秋田県への自衛隊派遣に対し、「ライフルを使ってクマを駆除するのか」といった勘違いクレームが役所に相次ぎ、業務に支障… 担当者によると「県外からの電話が多い印象」 - Togetter
後出しで仕様変更が次々入り納品物が仕上がらず発注元に文句を言ったら「態度やコミュニケーションが気に入らない」という謎理由で数百万円の報酬が不払いのままだがどうしたら良い？ - Togetter
ヤマドリを撃ちに行ったら急に取り囲まれて「熊を撃つんですか！やめて下さい！」と詰められたので鳥撃ちだと答えたら「じゃあいいです」と去っていった話を聞いて鳥はいいんかい！と思った - Togetter
今年92歳になるお婆ちゃんの晩御飯やねんけど、さすがに食い過ぎやろ...→「なんか当たり前のようにカップヌードルがあるの怖い」「生物としての強さを感じる」 - Togetter
「5代前のお爺ちゃんが、伊勢参詣のついでに日本各地を旅行した日記が出て来て面白い」明治29年に書かれた先祖の日記が話題に→「大久保公死跡…」「通油町ってある」 - Togetter
新たなSL、鉄道「聖地」追分に 28年4月から2両の展示目指す 安平町と不動産業者が協定：北海道新聞デジタル
imonblog - 拝啓 井門義博です
某駅の近くにもカンピロバクターを出しまくる店があって消化器科の医師にはちょっと有名だったが、何度やらかしても保健所は数日間の営業停止を命じるだけでそれ以上の処罰などはないので完全に舐められており、店は平気で生鶏を出しまくると聞いたことがある https://t.co/RKvi7H2THC— レ点🧬💉💊 (@m0370) 2025年11月5日
私もサバゲー始めてすぐは知らずに指をかけてて、その度に注意してもらってたし、指をかけてない写真をあげたら、「お、ちゃんとトリガーから指離してるね！偉い！」って褒められるくらいなので、指かけてる写真あげたらそりゃみんな注意しちゃうんです。そうやって危険と隣り合わせながらにみんなで楽… https://t.co/N48qoAOQj9— 猫宮 のえる🐈🐾 (@18_27_Noel) 2025年11月5日
2025年4月 階上キックボクシングジム振動裁判は谷口医院の全面敗訴 | 医療法人 T.I.C.谷口医院医療法人 T.I.C.谷口医院
日本の『獣を食べてはダメ！でも魚はOK』ってどこから来たものなんだ？→調べてみたら仏教ではなく神道に行き着いた「他国の部分的OK事例も興味深い」 - Togetter
高校の文化祭で経理を担当したのだが、当日の昼に「売れば売るほど赤字では…？」と気づいたときの心拍数がエグかった - Togetter
2025 新語・流行語大賞ノミネートは？ことしはトランプ関税 ミャクミャク 『国宝』など30が候補に | NHKニュース | 文化・芸術・エンタメ、トレンド、ニュース深掘り
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
静止画・動画の撮影性能が進化したフルサイズミラーレスカメラ“EOS R6 Mark III”を発売 有効画素数最大約3250万画素の高画質と多彩な機能により幅広いニーズに対応｜キヤノンMJグループ
GASを使うと社内だけで使えるWebサイトが簡単に作れるの知ってました？
【復旧】一部のユーザーにおいてプレミアム会員が意図せず解約されてしまう｜ニコニコインフォ
【復旧】ニコニコチャンネルが意図せず退会されてしまう｜ニコニコインフォ
業務用チャット「スラック」への不正ログインと情報流出について : 最新情報 | 日本経済新聞社
流出した可能性のある情報は、スラックに登録されていた氏名やメールアドレス、チャット履歴など1万7368人分。
知人『おばあちゃんが謎のAndroid使ってるんですよ』→マジで謎Androidだった、なんだこのスマホは「調べたらバッテリーが42日間保つタフネススマホだった」 - Togetter
「HHKBカラーキートッププロジェクト」第四弾「藤」のキートップセットを販売 | PFU
鴻海、日本でAIサーバー生産 シャープの亀山工場活用 - 日本経済新聞
ソフトウェアエンジニアを辞めてYouTuberとして独立します｜seya
生成AI著作権侵害訴訟：英裁判所は著作権侵害を否定したがその理由付けには注意が必要（栗原潔） - エキスパート - Yahoo!ニュース
本番環境などでやらかしちゃった人 - Qiita Advent Calendar 2025 - Qiita
【DLチャンネル発SNS】「Pommu」おためし版リリースのお知らせ | DLチャンネル｜サービスインフォメーション
【重要】HeartOneBooKs サービス終了のお知らせ
ソフトバンク好調な上期決算 楽天モバイルには「同じ努力してから言って」 - Impress Watch
相次ぐインスタグラムなりすまし被害 身近な人まで…最新手口 | NHKニュース | IT・ネット、フェイク対策、デジタル深掘り
Suicaの脆弱性を指摘したセキュリティ企業トップが「暗号領域の情報が読み取れるSuicaビューア」公開で物議 目的を聞いた - ITmedia NEWS
遂にLangChain v1.0リリース！ 新機能と移行のポイントをコード付きで分かりやすく解説！
iPhoneも入れた愛用の棚。17年経て黄ばみパーツをリフレッシュ！ - ケータイ Watch
スマホを投げてお風呂行ったら、衝突事故を検知しましたって言われてこうなってんだけどこれまずい？「相当強靭な腕力してるか余程スマホの当たり所が悪かったか」 - Togetter
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
「スーパー」の1つ上が「ハイパー」であるという観念はポケモンのスーパーボール→ハイパーボールが発生源なのか、それ以前からあったのか？ - Togetter
https://t.co/CnLjHwqDbU pic.twitter.com/kje98PARBw— 穂先メンマ (@hosaki_menma__) 2025年11月5日
────✩₊⁺⋆🌕⋆⁺₊✧────— 『超かぐや姫！』公式@Netflix映画 (@Cho_KaguyaHime) 2025年11月5日
Netflix映画『#超かぐや姫！』
2026年1月22日(木)Netflixにて
世界独占配信決定
─────────────
「おとぎ話の、その先へ——」
超✩豪華クリエイターが贈る、
新時代の音楽アニメーションプロジェクト、開幕！#CosmicPrincessKaguya pic.twitter.com/ErxUeBiRW6
────✩₊⁺⋆🌕⋆⁺₊✧────— 『超かぐや姫！』公式@Netflix映画 (@Cho_KaguyaHime) 2025年11月5日
Netflix映画『#超かぐや姫！』
2026年1月22日(木)Netflixにて
世界独占配信決定
─────────────
監督:山下清悟×楽曲提供:豪華ボカロP陣
♫ 劇中歌
「ワールドイズマイン CPK! Remix」
作詞・作曲・編曲:ryo (supercell)#CosmicPrincessKaguya pic.twitter.com/H6EU08LHXi
『超かぐや姫！』特報｜ 2026年1月22日(木)よりNetflixにて世界独占配信 - YouTube
空港で俺が大事にしていたゼルダのマスターソードのキーホルダーが没収された...判定としてこれは”刀”らしい→「お願いだから預入手荷物の方に入れて...」 - Togetter
女6人で鉄板焼き屋に行ったら予想と違う結果になった話(1/2) pic.twitter.com/rBFDymKfmm— カマタミワ@「非日常活はじめました。」発売中！ (@kamatamiwa) 2025年11月4日
昔似たようなの書いたな…って思い出した— 柚@steel／水底森GM (@yuzu_steel) 2025年11月5日
右にしか見えないやつ https://t.co/ZcukPEm4oW pic.twitter.com/tr3v0CAKPN
ネットだとデンレゼというかレゼデンでデンジloveなレゼがたくさん見られるけど、原作だとレゼのそれは全て演技な訳で、実際には彼女に好意など微塵もなく無感情で、むしろ幼稚な存在に向けた軽蔑すら持ち合わせていてもおかしくない。でも最期に諦観の先に吐き出された本音はデンジに初めて重なる。そ…— tenten (@tentenchan2525) 2025年11月5日
【完全攻略】女性カードゲームプレイヤーへの突撃マニュアル【基礎編】｜青ナミ回すちいかわ
事務所倒産および今後の対応に関するご報告とお詫び | Vivid V（びびっとぶい）
「アニメ制作業界」の倒産・休廃業解散動向 （2025年1-9月）｜株式会社 帝国データバンク[TDB]
OVERLAP GAMES『恋しかるべき ～迷い家からの手紙～』ティザーPV - YouTube
TVアニメ『#転生悪女の黒歴史』挿入歌「Préludeを奏でて」（歌：ギノフォード・ダンデライオン（CV.古川慎））カラオケ風PV - YouTube
映画『トリツカレ男』リリックビデオ／主題歌「ファンファーレ」Awesome City Club - YouTube
TVアニメ「瑠璃の宝石」荒砥凪キャラクターソング「一粒とSwing」 (CV.瀬戸麻沙美)視聴動画 - YouTube
【一週間限定│無料公開】『惑星大怪獣ネガドン』 - YouTube
【期間限定公開】「劇場版公開記念！今からでも間に合う『呪術廻戦』スペシャル」｜『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』11月7日よりIMAX同時上映！全世界、順次公開！ - YouTube
【ドリフトスピリッツ】 12周年記念PV 第2弾 - YouTube
It Happens on PS5® ありえないことも、PS5®なら。｜PlayStation®5 - YouTube
PlayStation Portal™ リモートプレイヤーでPS5®ゲームをストリーミングで楽しもう！ | PS5® - YouTube
『Sonic Rumble』グローバルローンチトレーラー｜正式サービス開始！ - YouTube
『アーケードアーカイブス トーキョーウォーズ』配信開始！ - YouTube
『DAEMON X MACHINA TITANIC SCION』エキスパンションパック紹介映像 - YouTube
『Call of Duty: Black Ops 7』 | ローンチトレーラー - YouTube
江口寿史さんについて｜佐藤秀峰
生きている時間に限りがある君へ―島本和彦『締切と闘え！』書評 ✑川添 愛｜webちくま（筑摩書房の読みものサイト）
ゲームもグッズも、あなたの「ほしい」がここで見つかる。『Nintendo Store』配信開始。 | トピックス | Nintendo
編集からの指示はAIで作った画像がいいか下手でもいいから手書きのほうがいいか問題が話題になっておるが、— ディープブリザード✨ (@mao_DBmiyuki) 2025年11月5日
魔王はむかーーーし某ラノベの装丁画のお仕事で編集さんから各カットごとの指定を編集さんの手書きの棒人間とコメントでいただいてたのであるが… pic.twitter.com/9Kc106nTdM
今日は月命日なので原画を一枚— RICCA (@ricca_comic) 2025年11月5日
先日メガハウスさんがお線香をあげてくださりながら、こちらの絵を返却に来てくださいました。
実は生の線画に直接水彩で着色した絵はこの一枚限りなのです
長らく大切に保管していただきありがとうございました pic.twitter.com/O33O0rnHad
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
ハルウララに感謝を込めて｜web Furlong
11月14日(金)公開『阪神タイガース THE OFFICIAL MOVIE 2025 ―栄光の虎道(こどう)―』 予告90秒 - YouTube
◆新商品（衣・食・住）
当社初！「LUCA ゲーミングモニター」23.8インチ・27インチ発売 「推しカラー」が見つかる7色同時展開！ 23.8インチはフルHD・200Hz・1ms対応で快適なゲームプレイ｜2025年｜ニュース｜企業情報｜アイリスオーヤマ
華やかな紅茶の風味とコクのある味わい 「生チョコトリュフ芳醇ミルクティー」を期間限定で11月11日(火)に新発売！ | ニュース一覧 | ブルボン
至高の"肉絨毯"が今年も登場「炙り十勝豚丼」発売｜松屋フーズ
