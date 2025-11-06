2025年11月6日のヘッドラインニュース

ネットだとデンレゼというかレゼデンでデンジloveなレゼがたくさん見られるけど、原作だとレゼのそれは全て演技な訳で、実際には彼女に好意など微塵もなく無感情で、むしろ幼稚な存在に向けた軽蔑すら持ち合わせていてもおかしくない。でも最期に諦観の先に吐き出された本音はデンジに初めて重なる。そ…