PS5本体に接続しなくてもPS Portalでライブラリー内タイトルを直接プレイできるクラウドストリーミング機能が正式スタート



「PlayStation 5のゲームをリモートプレイできる」ゲーム端末「PlayStation Portal リモートプレーヤー(PS Portal)」では、PS5なしでもゲームがプレイできる「クラウドストリーミング機能」のベータ版が2024年11月から利用できるようになっていましたが、2025年11月6日についに正式実装され、PS Storeで購入したダウンロード版のPS5向けゲームもストリーミング可能になりました。



PlayStation Portal™ リモートプレイヤーでPS5®ゲームをストリーミングで楽しもう！ | PS5® - YouTube





PS Portalは2023年11月に発売された、画面とコントローラーが一体になった携帯型ゲーム機のような端末です。



PS5のゲームを手元の画面でプレイできる「PlayStation Portal リモートプレーヤー」の持ち心地やボタン配置を徹底チェックしてみた - GIGAZINE





PS5と接続すると、PS5の画面がPS Portalに表示されるようになり、屋外でもリモートプレイが可能です。



「PlayStation Portal リモートプレーヤー」は屋外のモバイル回線からでもPS5のゲームをリモートプレイできるのか確かめてみた - GIGAZINE





2024年11月には、PlayStation Plusのプレミアムプラン加入者向けに、クラウドストリーミングのベータ版のテストがスタート。この機能は、PS5を経由することなく、クラウド経由のストリーミングでゲームをプレイすることが可能になるというもの。



PlayStation Portal リモートプレーヤーのアップデートでPS5なしでもクラウド経由で一部ゲームのプレイが可能に - GIGAZINE





2025年11月6日、PS Portalに「これまでで最大規模となるアップデート」が行われ、ついにクラウドストリーミング機能が正式実装されました。これにより、PlayStation Plusプレミアムの加入者は、ライブラリー内にあるダウンロード版のクラウドストリーミング対応PS5タイトルをPS Portalで直接ストリーミングしてプレイ可能になります。



クラウドストリーミング対応済みのソフトは『アストロボット』『グランド・セフト・オートV』『Ghost of Yōtei』『FINAL FANTASY VII REBIRTH』『BIOHAZARD RE:4』『フォートナイト』『ボーダーランズ4』などの人気作を含めて数千本に上るほか、PlayStation Plusのゲームカタログやクラシックスカタログに含まれる対応PS5ゲームも、PS Portalから直接ストリーミングでプレイできるとのこと。対応タイトルは以下のページで確認可能です。



なお、アップデートによりUIデザインが一新されています。



「リモートプレイ」のホーム画面からはPS Portalとペアリング済みのPS5に接続し、PS5本体にインストールされたゲームをプレイ可能です。リモートプレイ自体は、PlayStation Plus未加入でも利用できます。





「クラウドストリーミング」のホーム画面は、PlayStation Plusプレミアム加入者向けのもの。クラウドストリーミング対応のPS5ゲームをPS Portal上で直接ストリーミングしてプレイできます。





「検索」では、クラウドストリーミングに対応しているゲームを検索できます。





クラウドストリーミング向けの新機能としては、クラウドストリーミング中にゲームを中断することなくアイテムやゲーム内通貨の購入が可能になったとのこと。





また、クラウドストリーミング中にアクセシビリティ設定へアクセスしたり、フレンドからの招待を受けたりすることもできるようになっています。





「PlayStation Poratl リモートプレーヤー」は、Amazon.co.jpでは税込3万1829円で販売されています。



