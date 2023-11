「PlayStation Portal リモートプレーヤー」は屋外のモバイル回線からでもPS5のゲームをリモートプレイできるのか確かめてみた

・関連記事

PS5のゲームを手元の画面でプレイできる「PlayStation Portal リモートプレーヤー」の持ち心地やボタン配置を徹底チェックしてみた - GIGAZINE



PS5のゲームをリモートプレイできる「PlayStation Portal リモートプレーヤー」の初期設定手順&PS5との接続手順を大量の画像付きで分かりやすくまとめてみた - GIGAZINE



いつでもどこでもPS5のゲームを遊べる携帯デバイス「PlayStation Portal リモートプレーヤー」の画面カクツキ具合や操作ラグを徹底チェックしてみた - GIGAZINE



30%小型化した新型PlayStation 5の外観を徹底チェック&別売り縦置きスタンドの装着手順もまとめてみた - GIGAZINE



初期型PS5ユーザーは新型PS5に買い替えるべきなのか?両者の違いをチェックしてみた - GIGAZINE



「PlayStation 5(PS5)」の爆速動作の秘密を探るべく本体をバラバラに分解してみた - GIGAZINE



「PlayStation 5」を実際に遊んでみたレビュー、4K HDRの美麗グラフィック&DualSenseのリアルな振動を楽しめる - GIGAZINE



PlayStation 5にSSDを増設してロード時間や起動時間の変化を確かめてみた - GIGAZINE



「PlayStation VR2」開封の儀、PS5で実現する次世代のVRデバイスとはどんな見た目なのか? - GIGAZINE



PS5とケーブル1本で簡単に接続できるVRヘッドセット「PlayStation VR2」を実際にセットアップしてみたらこんな感じ - GIGAZINE



2023年11月20日 07時00分00秒 in レビュー, ハードウェア, 動画, ゲーム, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.