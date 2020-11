映画「ミッシング・リンク」クリス・バトラー監督インタビュー、常に新たな要素に挑むスタジオ・ライカはどう最新作を生み出したのか

これまでに制作した4作品のうち3作品がアカデミー賞長編アニメ部門にノミネートされた経験のある、ストップモーションアニメ制作スタジオ・ライカの最新作「ミッシング・リンク 英国紳士と秘密の相棒」が2020年11月13日(金)に公開されます。本作は、これまでのライカ作品をさらに上回る規模で制作されており、パペットたちが世界中をいきいきと大冒険します。監督を務めるクリス・バトラー氏にインタビューする機会を得たので、ライカ最大の作品をどのように作っていったのか、いろいろな質問をぶつけてみました。



GIGAZINE(以下、G):

本作「ミッシング・リンク 英国紳士と秘密の相棒」を作るまでに、どのような作品にするかという企画がいくつもあったと思います。最終的にこの企画にゴーサインを出す決め手になったのはなんでしたか?



クリス・バトラー監督(以下、バトラー):

僕たちは常に今までやったことがない新しい要素の紡ぎかたを考えているスタジオです。新作を作るとなったときに、僕の手元には3つの企画がありました。その中からプロデューサーのトラヴィス・ナイトがこの作品を選びました。この作品が一番「パラノーマン ブライス・ホローの謎」などの過去作と比べて違っている作品だったというのが理由だったのかもしれません。僕たちはいろんなスタイルやジャンルであるとか、多様なものを作っていきたいと考えています。そんな中、「ミッシング・リンク 英国紳士と秘密の相棒」は初めて大人が主人公です。もしかしたら、僕たちの作った作品の中で一番大胆かもしれませんね。かなりスケール感もありますし、アドベンチャーもすごいし、パレットもカラフルだし。これまでの作品は夜景が多かったと思うんですが、本作は昼間のシーンが多くて。そういった意味で新しいというのが1つありました。クリエイティブな意味でも、そういう「新しいものを作る」っていうことはわくわくするものです。



G:

なるほど。エンディングに流れるスタッフロールを見ると、脚本の部分に名前がたくさん並んでいました。どれぐらいの時間をかけて完成させたのですか?



バトラー:

いい質問ですね(笑)。もともとアイデアが浮かんだのは20年前なんです。



G:

20年!



バトラー:

その中で、例えば、キャラクターとか状況とか、いろいろなものにインスピレーションを受けてはアイデアを膨らませて……という感じでした。アメリカでは脚本は3章立てて描くことが多いんですが、「パラノーマン ブライス・ホローの謎」が公開されて1年後、温めてきたアイデアのうち第1章を書き上げた段階でトラヴィスにそれを提出したんです。そこから、まず企画開発に1年かけました。その間も改稿を続けて、プリプロダクションに入ってからも改稿し続けて……。



G:

おお……。



バトラー:

本作はプレスコで先に声を録音しているので、俳優のパフォーマンスによって脚本を変えることができました。Mr.リンクを演じているザック・ガリフィアナキスなんかは特にそうなんですが、いろいろなニュアンスを加えてくるので(笑)。彼らの声を録音してはセリフを変えたり、ということをしていて、キャラクターは1年を通してしっかりと進化していったような感じでした。なので、「脚本にかかった期間は?」に対する答えは、開発に入ってから数えて2年とみるか、20年前に浮かんだアイデアをもとに作られていったから20年とみるか、どちらにするかはお任せします(笑)



G:

(笑) ライカのYouTube公式チャンネルを見ると、本作のメイキングムービーが多数公開されています。



G:

その中で、各キャラクターのデザインについて、「最初にコンセプトアートからスタートして、それから実物の彫像をつくって、その後、2Dアニメーションの動きを見ていく」と話が出ていました。



バトラー:

そうなんです。昔から色んなアイデアを常にメモしているノートがあるんです。その中にはたくさんのスケッチもあって、本作では、そこに描いた早期のスケッチが、ほとんどそのまま最終的なデザインになっています。いつもはキャラクターデザイン担当をもう1人いれてデザインが変わっていくことが多いんですが、本作では、僕が最初に描いたラフスケッチがそのまま最後まで残りました。本作では、すごく才能あふれたチームと一緒に作業しています。例えば、コミックスアーティストで大好きなウォーウィック・ジョンソンさんなんかも関わってくれています。



