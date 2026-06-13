2026年06月13日 20時00分 レビュー

KDPで「予約注文禁止状態」になってから解除されるまでの経緯をまとめてみた



GIGAZINEがマンガや作品集などをリリースするために使用しているAmazonのKindleダイレクト・パブリッシング(KDP)では、本を「予約注文用に設定」という機能を使うことで、「本のストアを開設して予約注文できるが発売日まで本をダウンロードできない」といった設定が可能です。新しい作品をリリースする際に「予約注文用に設定」でトラブルが発生したところ、「1年間予約注文用の設定が不可」という状態になり、Amazonに問い合わせて解除されるまでの経緯をまとめてみました。



予約注文のセットアップ

https://kdp.amazon.co.jp/ja_JP/help/topic/G201575300



GIGAZINEは2026年4月30日にフルカラーマンガ「作らせて！絵島さん」をリリースしました。



憧れの女性をゲーム化したい男VSゲームじゃなく自分を見てほしい女のフルカラーマンガ「作らせて！絵島さん」を描き下ろしマンガやおまけ資料たっぷりでリリースしました - GIGAZINE





「作らせて！絵島さん」のリリースにあたって、KDPの「Kindle本を予約注文用に設定します」というオプションを使用してみました。「本の販売準備ができました」と設定する場合、ストアの登録が完了したと同時に本が購入可能となるため、キャンペーンを告知する前に最速で本を購入してした読者が損になってしまいます。そのため、あらかじめストアは開設した状態で販売の告知スケジュールを立てやすい「予約注文用に設定」を実施したいという狙いです。





予約注文を設定したところ、「お客様の本『作らせて！絵島さん』が予約注文できるようになりました。本の詳細ページは、Kindleストアで確認できます。本を再提出した場合は、更新された最新版が販売されます。この本を予約注文した読者は、配信日にコンテンツを受け取ります」という確認メールが届きました。





これで予約注文用の設定は完了したのですが、今回の「作らせて！絵島さん」のリリースに関しては、発売と同時にKDPの機能で「5日間無料キャンペーン」を実施することを予定していました。しかし、予約注文用の設定をした場合にはキャンペーンを同時に実装することができず、正式な発売日の後に改めてキャンペーンの設定をする必要があると判明。キャンペーンは前日までに設定する必要があるため、今回の設定だと「予約注文用にストアを開設したが、無料キャンペーンは発売日の翌日以降からスタート」という状態になってしまいます。



そのため、予約注文用に設定していた状態を解除して即時リリースに変更しようとしたところ、予約注文用の設定をした場合には発売日の72時間前までに原稿の提出やタイトル・詳細の修正を完了している必要があり、そこから発売日まではステータスがロックされていました。メールでも以下のように確認が届いており、「読者に配信する本の最終版がアップロードされていることを KDP アカウントで確認してください」と記載されていました。





そこで、KDPのヘルプから直接「無料キャンペーンと予約注文用の設定が両立できなかったため、予約登録を解除して即日公開に変更したい」と問い合わせてみました。KDPの回答では、「リリース日の72時間前以降、ステータスが予約注文(販売中)- 発売準備完了となると、KDPサポートでも変更を加えることができません」とのことでした。



「その本を出版停止にしていただくことで、キャンセルを実行することができます」とあったため、設定していた本を一度出版停止にして新しく作り直すことで、今回は無料キャンペーンを優先したスケジュールにすることを決定しました。





すると、「予約注文用の本がキャンセルされました」というメールが届きました。メールには「予約注文の受け付けを行っている本をキャンセルした場合、その出版者は1年間、別の本で予約注文の機能を利用できなくなります」とあり、実際に本の登録ページで「予約注文用の設定」がロックされて使用できない状態になりました。なお、既に出版している書籍や、今後予約注文用の設定をしない通常の出版をする場合には問題なく利用できます。





KDPの「予約注文のセットアップ」のヘルプにも「期限までに予約注文を提出しない場合、予約注文はキャンセルされます。電子書籍を編集できなくなり、1年間は新しい予約注文を設定できなくなります。提出期限を過ぎると、カスタマーサービスチームが電子書籍をロック解除できなくなります」とあるほか、「配信の延期またはキャンセル」のヘルプには「スケジュール済みの予約注文をキャンセルした場合、その後1年間、他の電子書籍の予約注文を設定できなくなります」とあり、これらに引っかかったためロック状態になった様子。



ただし、改めてKDPのヘルプから問い合わせた結果、「お知らせいただいた状況について確認を行い、今回はお客様のアカウントに利用制限を適用しないものといたしますので、その点はご安心ください」と返信があり、ロックを解除してもらうことができました。サポートによると、通常はすべての機能がロックされるためキャンセルすることもできなくなりますが、「一時的なシステムの問題」によりキャンセルが可能になっていたと考えられるとのこと。





また、今回のトラブルは予約注文用の設定と本の無料キャンペーンを合わせて実行できないことで発生したため、同時に設定できるよう要望を送ったところ、「担当部門と共有し今後のサービスの向上に努めてまいります」とのことでした。



今回は直接問い合わせることで予約注文用の設定のロックを解除することができましたが、本来予約注文用の設定のルールは複数の厳格なルールがあり、設定する際には注意が必要です。KDPのサポートはかなりスピーディーに返信や対応があり、内容も丁寧なため、困ったことやトラブル発生時は問い合わせてみるのがオススメです。



その他、「作らせて！絵島さん」のKindle本リリースに関して2つの問題点が発生したため、それぞれ問い合わせをしています。1つ目に、GIGAZINEからリリースした本はKindle端末やスマートフォンのKindleアプリから開く場合には問題なく表示されるのですが、ブラウザでライブラリからKindle本を読むことができる「Kindle Cloud Reader」から見ると、作品タイトルや作者名が英字で表示されることが確認されました。今回リリースした「作らせて！絵島さん」だけではなく、過去にGIGAZINEからリリースした作品、またライブラリにあった青空文庫の「吾輩は猫である」についても同様でした。





本の登録時には、本のタイトルとフリガナのほか、ローマ字または英語でもタイトルを入力する必要があります。おそらくKindle Cloud Readerでは、この際に登録した英字タイトルや著者の英語表記が表示されている様子。





この件についてもKDPに問い合わせたところ、「Web版のKindleにてタイトル、作者名がローマ字で表示される場合があり、こちらは現時点、すぐの修正が難しい状況でございます。こちらの仕様については、Amazonでも認識しておりまして、改善に努めております」とのことでした。あくまでライブラリの一覧でタイトルと作者名がローマ字で表示されるのみのため、作品の内容については、問題なく楽しむことができます。



また、Google検索で「作らせて！絵島さん」を検索した場合、Amazonストアのリンクでまったく別の本の表紙がサムネイルとして表示されることがありました。検索ワードによってサムネイルが表示される場合とされない場合があり、以下は「作らせて！絵島さん Ama」と検索したところ、最上位に表示されたAmazonストアのリンクが表示されましたが、サムネイルは「大正身代わり婚～金平糖は甘くほどけて～」の1巻の表紙になっています。





サイトのリンクおよび間違ったサムネイルをクリックしても、問題なく「作らせて！絵島さん」のストアページにアクセスします。ここで表示される表紙は正しいものとなっていました。





そこで、検索結果のメニューから「フィードバック」を送信してみました。





フィードバックの詳細情報を入力して「送信」。





送信完了画面が表示されました。





フィードバックを送信してから約1カ月後に改めて「作らせて！絵島さん Ama」と検索してみたところ、今回は表紙のサムネイルが「名探偵マーニー」の1巻になっていました。





念のためKDPにも同様の件を問い合わせてみたところ、「Amazonのサイト上での販売ページを確認いたしましたが、問題なく正しい表紙画像が表示されておりました。そのため、Amazonのシステム上では正しく登録がされておりますのでその点はご安心ください」とのことで、Googleの検索結果はAmazonで管理できない範囲であると回答がありました。



Google Search Consoleのヘルプでも投稿してみたところ、他のユーザーの方も同じ現象が確認できたため、フィードバックを送ることで解決できるかもとアドバイスいただきました。記事作成時点では修正されていませんが、今後修正された場合には記事を更新してお知らせします。





検索や表示の問題などさまざまなトラブルが発生しましたが、作品自体は何ら問題なく楽しむことができますので、ぜひAmazonのKindleストアからチェックお願いします。



作らせて！絵島さん: ～びんかん女子とこじらせ男子のゲーム作り攻防ラブコメ～ (GIGAZINE) | べにはあ, GIGAZINE | ロマンス | Kindleストア | Amazon

