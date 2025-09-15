2025年09月15日 12時00分 取材

Amazonの電子書籍ストアにある「試し読み」の表示がおかしくなったので問い合わせてみた



GIGAZINEでは、AmazonのKindleストアでマンガや作品集などのほか、GIGAZINEの記事を電子書籍化してリリースしています。GIGAZINE記事の電子書籍は2022年頃からリリースしていますが、初期にAmazonのストアで「試し読み」をするとレイアウトが崩れるという問題が発生。原因が不明のまま解決まで時間がかかりましたが、現在は試し読みが正常に戻っているため、経緯をまとめてみました。



GIGAZINEの記事を電子書籍したものは、すべてKindle Unlimited対象本となっており、Kindle Unlimitedユーザーであれば無料で読むことが可能です。どの本が特に読まれたのかという集計を月ごとにランキング化しているため、ぜひランキングからもチェックしてみてください。2025年7月のランキングは以下の記事から見ることができます。



Xiaomi 15・「メソッド演技」と執筆・Pixel Watch 3などAmazonで売上トップ10のGIGAZINE記事ランキング2025年7月版はコレ！ - GIGAZINE





Amazonの電子書籍「Kindle」のストアでは、無料サンプルをKindleアプリやKindle端末に送ることができるほか、「サンプルを読む」をクリックしてブラウザから試し読みをすることができます。





以下のように試し読みを開くことができます。Kindleダイレクトパブリッシングのヘルプによると、KDPで出版した本の試し読みは電子書籍が10％、ペーパーバックが20％で固定されています。マンガ「勇者で社畜の兼業ライフ」の場合、全部で約230ページあるため、試し読みでは「1話＋2話の冒頭2ページ」という23ページを試し読みで読むことができます。





GIGAZINE記事の電子書籍の場合、1冊当たりの分量が短く、長くても10ページ前後のものとなっているため、試し読みは冒頭数ページとなっていることがほとんどです。





そんなKindleの試し読み機能で、GIGAZINE記事本の表示がおかしくなる事態が発生しました。以下は「レッドブル・ボックスカート・レース ロンドン」の取材記事を電子書籍化したものの冒頭ページ。カギ括弧が入るたびに改行され、表示が崩れています。





同様の問題は他の本での試し読みでも確認されました。問題が発生するものとしないものを確認したところ、カギ括弧やクエスチョンマーク、句読点などで必ず改行してしまう様子。





この表示の崩れは、出版前に本をプレビューする場合や、実際に本を購入して読む場合には発生せず、「試し読み」のみ確認されました。以下は、左が試し読みで発生した表示崩れ、右がKindle Previwerで同じ本をプレビューした時の様子。





この問題について、電子書籍を制作しているプロセスを見直しても、原因は判明しませんでした。そのため、Kindleダイレクトパブリッシングのヘルプページから、試し読みに問題が発生している旨を報告し、「試し読みのシステム上の問題なのか、こちらの制作フォーマットの問題なのか」とAmazonに問い合わせてみました。



問い合わせした数日後に届いた返信が以下。



このたびは、お客様の作品の「試し読み」表示の問題の調査に、お時間を頂戴しておりますことをお詫びいたします。

現在、引き続き担当部門間での調査が継続しており、まだ最終的な回答をお伝えできない状況でございます。

お急ぎのところ恐縮ではございますが、進展があり次第ご連絡差し上げますので、今しばらくお待ちいただけますでしょうか。ご不便とご心配をおかけしており、誠に申し訳ございません。



その後、約1カ月したころに同じような「引き続き調査中だが進展なし」という連絡がありました。約2カ月後には、「問題が複雑なため解決に長期のお時間を頂戴する可能性がある」との旨と、「再出版すると直る可能性があるためお試しいただきたい」と連絡が来たため、実際に同じ本の再出版を試してみましたが、試し読みの表示崩れは改善しませんでした。



最初に発見したのは2022年7月で、12月になっても状態は変わらなかったため再度確認の問い合わせをしたところ、「問題が複雑で具体的な解決時期も案内できない」とのことでした。



2023年4月になっても問題は解決されていなかったため、「問題は試し読み側か、こちらの制作側か」「同様の問題は他の作品・出版元では発生していないのか」「こちらで対応可能な修正など提案可能か」などを含めて再度問い合わせてみました。各質問には「現在検討中ですが、Amazonからシステム上の詳細につきましてお伝えすることはできかねますことをご了承ください。判明した事実を元に、ご提案は可能です」と返信があり、詳細は回答されなかったものの、「引き続きこの問題について調査中ではありますが、試し読みの表示の問題について、解消できる代替案が担当部署より提示されました。その代替案の実現可能性につきまして、現在、テクニカルチームにて確認がおこなわれております」と改善できる可能性を発見できたとのことでした。



その後、2023年6月に状況を確認し、問題に対応中との返信を受け取ってから、本件に関する連絡はありませんでした。



しかし、あるとき改めて問題のあった本の試し読みを確認してみたところ、以前確認された問題がなくなっていました。以下は、以前カギ括弧で改行される問題が発生していた本の冒頭部分。





本文の冒頭も、問題なく表示されています。





表示が改善された旨をAmazonに問い合わせたところ、2023年7月頃には担当部門による対応が完了していたとのこと。また、こちらが制作したファイルの問題だったのか、試し読みのシステム上の問題だったのかを質問したところ、「出版者様が作成・提出されたファイル上の問題ではなく、Amazon側のシステム上の問題により発生した事象であったことが判明しております」と回答がありました。



現在はKindleストアの試し読みで問題なく表示されます。もしKindleの試し読みや購入した書籍の表示に問題を発見した場合、その他のお問い合わせから「発生している問題」「対象の書籍」を記載した上でご連絡いただけましたら助かります。

