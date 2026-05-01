2026年05月01日 09時00分 ピックアップ

憧れの女性をゲーム化したい男VSゲームじゃなく自分を見てほしい女のフルカラーマンガ「作らせて！絵島さん」を描き下ろしマンガやおまけ資料たっぷりでリリースしました



ゲームじゃなく自分を見てほしい女と憧れの女性をゲーム化したい男が攻防するフルカラーマンガ「作らせて！絵島さん」の単行本がリリースしました。AmazonのKindle本としてダウンロードできるほか、紙書籍版のリリースも予定しています。電子書籍のリリースを記念して2026年5月5日17時まで無料ダウンロードキャンペーンを開催中のため、ぜひチェックしてみてください。



作らせて！絵島さん: ～びんかん女子とこじらせ男子のゲーム作り攻防ラブコメ～ (GIGAZINE) | べにはあ, GIGAZINE | ロマンス | Kindleストア | Amazon





スマートフォンのKindleアプリで開いた「作らせて！絵島さん」コミックスの表紙はこんな感じ。表紙イラストは作者のべにはあさんによるデザインです。





目次ページもべにはあさんによるデザイン。電子書籍版は本編142ページ、おまけ36ページの全178ページ(表紙・奥付除く)。





Kindleアプリの目次機能から、見出しをタップすると各エピソードに移動することができます。





見開き表示にも対応しているため、スマートフォンやタブレットを横に倒して読むことも可能です。





本編に加えて、「AFTER STORY」として描き下ろしのショートエピソード2編と記念イラストも収録。





また、作者によるキャラクターの解説や作品の誕生秘話のほか、作品のプロトタイプ版となる「びんかん女子とこじらせ男子」の1話もまるっと収録しています。





「作らせて！絵島さん」はAmazonのKindleストアで販売中。Kindle Unlimited会員ならいつでも無料で読むことができるほか、リリースを記念して2026年5月5日17時まで無料キャンペーンを開催中のため、ぜひこの機会にゲットしてください！



作らせて！絵島さん: ～びんかん女子とこじらせ男子のゲーム作り攻防ラブコメ～ (GIGAZINE) | べにはあ, GIGAZINE | ロマンス | Kindleストア | Amazon

