「作らせて！絵島さん」第9話を無料メンバー向けに先行公開！近づいていたはずの2人の距離は突然に……



絵島が好きすぎてとにかくゲームを作ってしまう海堂と、海堂が好きなのに素直になれなさすぎる絵島がとにかくいちゃいちゃ攻防する「作らせて！絵島さん」の第9話を8月10日ごろ更新予定です。一般公開に先駆けて、GIGAZINEの「無料メンバー」向けに一足早く公開しますので、ぜひ無料メンバー登録してマンガを楽しんでください。



第1話は以下から。



第1話「恋愛ゲームを作らせて！」を読む！







最新話の先行公開は以下から読むことができます！





