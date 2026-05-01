2026年05月01日 10時31分 ネットサービス

Spotifyが人間とAIを区別するために認証済みアーティストバッジを導入



Spotifyが「AI時代においては聴いている音楽の真正性を信頼できることがこれまで以上に重要」との見解を示し、審査を通過した人間のみに付与する「Verified by Spotify」を展開することを明らかにしました。



Introducing Verified by Spotify, a Signal of Authenticity and Trust for the Artists Behind the Music — Spotify

https://newsroom.spotify.com/2026-04-30/verified-by-spotify-badge-artist-details/



「Verified by Spotify」バッジは、アーティストのプロフィールが審査され、Spotifyの真正性と信頼性の基準を満たしていると判断された場合に付与されるものです。





バッジをもらうためには、コンサート日程、グッズ、SNSアカウントのリンクをプロフィールに記載するなど、プラットフォーム内外でアーティストが実在することを示さなければなりません。開始時点では、主にAI生成またはAI人格のアーティストを表していると見なされるプロフィールは認証対象外ですが、「アーティストの真正性という概念は複雑で急速に変化しており、今後もアプローチを継続的に発展させていきます」とSpotifyは伝えています。



また、一時的な人気の急増ではなく、リスナーが継続的・積極的・意図的に探しているアーティストのみが審査対象となります。Spotifyは「これらの基準により、数百万に及ぶアーティストプロフィールに対して徹底した審査を行うことも可能になります」としています。



新しいバッジは発表後数週間のうちに展開され、アーティスト名の横に「Verified by Spotify」というテキストと薄い緑色のチェックマークアイコンで示されます。開始時点では、Spotifyのリスナーが積極的に検索するアーティストの99％以上が認証されるようにしており、数十万のアーティストをカバーしているとのことです。





Spotifyは「プラットフォームには数百万の投稿者とアーティストが存在するため、審査と認証は正確性と一貫性を確保するために継続的に行われます。あるアーティストプロフィールにバッジが表示されていないからといって、将来的に付与されないことを意味するわけではありません」と述べました。



また、「Verified by Spotify」のステータスに関係なく、すべてのアーティストプロフィールに新しいセクションが導入され、キャリアの節目、リリース活動、ツアー活動といった重要な情報を強調表示できるようになります。これらの詳細は「Verified by Spotify」の基準を満たしていないアーティストがその真正性を示すシグナルになり得るとのことです。



新しいセクションは、今後数週間のうちにモバイル版のアーティストプロフィールの「About」セクションで表示されるようになるほか、認証済みアーティストの場合はバナーの「Verified by Spotify」をクリックすることで確認できます。





Spotifyは「複雑で急速に進化する環境の中で、初日からすべてを完璧に実現できるとは考えていません。この新しい認証プログラムは、リスナーとアーティストの双方を念頭に置いて慎重に設計されており、今後も継続的に改善していきます。私たちの目標は、Spotifyで聴く音楽の背後にある人間の創作活動を信頼し、理解しやすくすることで、愛するアーティストや音楽との長期的で意味のあるつながりを築けるようにすることです」と伝えました。

