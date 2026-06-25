2026年6月25日のヘッドラインニュース
松屋が「ブラウンソースハンバーグ定食」を2026年6月30日10時から販売開始します。ブラウンソースハンバーグ定食はマッシュルームの香りと旨みが広がるソースを使ったハンバーグ定食で、2023年4月までの8年間で4000万食の売上を達成していた人気メニューです。2023年4月のレギュラー提供終了以降も期間限定で復活しており、今回は約7カ月ぶりの復活です。また、目玉焼きがのった「エッグブラウン」とチーズがかかった「チーズブラウン」も同時に復活します。
マッシュルーム香る人気ソースが約7か月ぶりの復活「ブラウンソースハンバーグ定食」発売｜松屋フーズ
https://www.matsuyafoods.co.jp/matsuya/whatsnew/menu/158697.html
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
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◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
思いつく限りの無茶苦茶して離脱したそうです pic.twitter.com/OS6fw71RIe— カナブン (@yabuinu_dojin) 2026年6月23日
GPT-5.5 高 でされる返答とは思えないものが返ってきてめちゃくちゃ笑ってる pic.twitter.com/bM5iIuTXEa— ソルティ (@Salty_149) 2026年6月24日
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
染色体上で遺伝子読み取りとDNA修復をつなぐ分子機構を解明――DNA修復を助ける染色体リモデリング装置の構造を解明―― | 東京大学 定量生命科学研究所
酸化物界面で「リエントラント超伝導」を発見 | 理化学研究所
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
このたび、現在立入禁止となっている夕張市石炭の歴史村内への侵入、およびSL館等を破損して侵入したとみられる行為について、多くの皆さまからご心配と情報提供のご連絡をいただきました。心より感謝申し上げます。…— 夕張市石炭博物館 (@coal_mus_yubari) 2026年6月23日
【分析】トランプ氏のイランでの政治的失態、大きさが鮮明に(1/2) - CNN.co.jp
“タイミー”に店長が自分の名前で応募 自身の給料とは別にバイト代約30万円を騙し取った疑いで書類送検「グレーだと思った」 | 東海テレビNEWS
高1の生徒会長を｢つるし上げ｣ 全校生徒の前で上級生 いじめ認定 [長野県]：朝日新聞
「女性蔑視」中国人男主体の昏睡レイプネットワーク、ドイツで同胞女性らを食い物に 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
【速報】九電社長、九州ほぼ全域の顧客情報紛失謝罪|47NEWS（よんななニュース）
裁判Plus 司法のリアル：「検察は公表すべきだ」 検察審査員の氏名流出、説明責任どこに | 毎日新聞
天王寺動物園に「ゾウ返せ」 祖国で署名17万筆、批判の背景は | 毎日新聞
大阪再開発は全方位で 森之宮に新駅・夢洲はホテル、タワマンも続々 - 日本経済新聞
「からかい」が政治を遠ざける 話者を無色化する「思想が強い」とは：朝日新聞
裁判Plus 司法のリアル：「前代未聞の不祥事」 検察審査員の氏名流出、揺らぐ司法の信頼 | 毎日新聞
ウクライナ東部でじりじり前進するロシア、要衝へ「浸透作戦」 進軍誇張との見方も - CNN.co.jp
社説：食品消費税１％ 懸念を考慮せず強行するのか : 読売新聞
猛暑のフランス「エアコン敵視、もういいかげんに…」 設置の是非で政界論争が過熱 - 産経ニュース
辻仁成さん『フランスは44度…でもフランスにはほぼクーラーがないんですよ。マジでやばいから送風機の前にありったけの冷たいやつを並べてみた』 - Togetter
拳銃4丁と弾80発超所持か ベトナム人を逮捕、神奈川 | NEWSjp
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
１億5000万円安くはないよね。— てっしぃ～ (@teshi729) 2026年6月23日
へいちくのインスタ見て欲しい。
海外旅行議員が遊んでる間におっちゃん達が汗流して枕木交換してる。延々と草かってる
その枕木一本、草刈機の刃一枚のお金が削られてるのだ。
それを決めているのは豪遊議員。
へいちくは無駄なんだって。 https://t.co/9thBtkUXBf pic.twitter.com/VcZ4qVSPyF
八王子で車内から財布盗まれてからもう１ヶ月以上経つのに〜— お͛じ͛ょ͛ー͛🐖͛ (@ojo_san24) 2026年6月23日
犯人コンビニでクレジット支払いしてて
速攻身元も分かって
その場でピンポンも行ってくれたのに居留守使われたとかなんちゃらで
ガサ状取ってくれない〜
八王子警察ちゃんとして〜
刑事さんどうなってるんかな〜？…
クルマ盗まれた時、アジト突き止めたのに警察が動かなかったので自力救済したらめちゃくちゃ怒られたんすけど「でも警察署に行った時、アナタ方は昼ごはん食べてるせいなのか適当な対応したでしょう？」みたいな事言ったら不問になりました。— DEKU (@DEKU555) 2026年6月22日
なぁ！！筑西警察署の紳士諸君！！！ https://t.co/ohV6ElgsLc
フライト6-7時間前に「機材変更のお知らせ」が届き、「座席が変わったかもしらんので事前に要確認」という案内だったので、アプリから確認するとエラーでストップ。ダイヤモンドデスクへの電話はもちろん通じない。そもそも座席が割り当てられているのかもよくわからない。… https://t.co/35IoWsxNnM— タケマシュラン (@takemachelin) 2026年6月22日
0)歴彦氏が質疑でなかなか指名されず、「せっかく来ているんだから、角川さん当ててあげなよ！」と会場から声があがり、夏野氏が一旦は「誰を指名するかは、議長の私が決めること」とスルーして、数名との質疑の後、「それでは他の株主様の意向もありましたので、角川さんどうぞ」と歴彦氏の指名。— 三崎尚人 (@nmisaki) 2026年6月24日
20歳の本当にお金がなかった学生時代に、地元の同級生の結婚式に「ご祝儀5000円」しか入れられなかった→15年後、友人の親族間で「5000円事件」として語り継がれていたことを知った - Togetter
給食で「白ごはんが食べられない子」が多くなり毎日大量のご飯の廃棄が出ているらしいが何の影響なんだ？ - Togetter
昔、技術職で入社したら3か月間の試用期間で営業をやらされ、3か月後に「営業やりたくないので辞めます」と言ったら人事部長が怒り出した話→募集要項と違うのは労基法違反 - Togetter
ナフサ不足に対して政府が介入し事業者が直接購入できる仕組みの運用を始めたが在庫を抱えた卸業者が物理的に大炎上する可能性まで出てきた？ - Togetter
小学生の頃、「平和のためにできること」みたいな作文が出された際、あるゲームをプレイしたばかりだったので「相互確証破壊が〜」という事を書いたところ、担任からとある反応が返ってきた話 - Togetter
父が定年退職してバイトをしてるけど高齢バイトに対してもノルマを付けたり「誇りを持て」とか言われたらしくドン引きしてた「自分達がしてきたことをされている可能性」 - Togetter
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実家にある古いアルバムを見たら、40年前の日本が昭和すぎた→同世代のみなさんから「私も写ってる気がしてくる」などの感想 - Togetter
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人工知能学会 2026 参加レポート - ドワンゴ教育サービス開発者ブログ
One way to save on building a Framework Desktop. pic.twitter.com/gxzVUZPy13— Framework (@FrameworkPuter) 2026年6月24日
Codex を使って障害対応の机上演習をやってみよう - Coincheck Tech Blog
"aibo" ERS-1000国内販売終了のお知らせおよび今後のサービス提供について | aibo
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in ヘッドライン, Posted by log1o_hf
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