2026年6月25日のヘッドラインニュース

0)歴彦氏が質疑でなかなか指名されず、「せっかく来ているんだから、角川さん当ててあげなよ！」と会場から声があがり、夏野氏が一旦は「誰を指名するかは、議長の私が決めること」とスルーして、数名との質疑の後、「それでは他の株主様の意向もありましたので、角川さんどうぞ」と歴彦氏の指名。