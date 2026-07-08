2026年07月08日 20時00分 サイエンス

100歳超えが多い「ブルーゾーン」の人々によくみられる性格とは？



「ブルーゾーン」は100歳を超えるような健康で長生きの人が多い地域を指す言葉で、イタリアのサルデーニャ島中東部や日本の沖縄県、ギリシャのイカリア島などが含まれます。そんなブルーゾーンの人々には特定の性格特性(ビッグファイブ性格特性)がよくみられるとの研究結果が発表されました。



Health Related Quality of Life and Personality Characteristics for Aging Well: Evidence from the Sardinian Blue Zone | International Journal of Applied Positive Psychology | Springer Nature Link

https://link.springer.com/article/10.1007/s41042-026-00313-w



People Who Live to 100 Have One Thing in Common – And It's Not Just Diet : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/one-personality-trait-stands-out-among-people-who-live-to-100



健康的に長生きするには食事や運動、社会的な交流などが重要だといわれています。また、近年の研究では感謝の気持ちを持つことや自然の多い場所に住むことなども、長寿に関連している可能性があると指摘されています。実際、ブルーゾーンがある地域には自然が多く、100歳以上の人々は農村部に住んでいる割合が高いそうです。



今回、イタリア・カリアリ大学の心理学者であるマリア・キアラ・ファスタメ氏が率いる研究チームは、人々の性格特性が心理的な幸福感や健康関連の生活の質と関連しているかどうかを調べるため、ブルーゾーンに住む人々を対象に調査を実施しました。



過去の研究では、ブルーゾーンに住む人々は回復力(レジリエンス)・心理的幸福感・楽観主義といった特性において高スコアを示すことがわかっていましたが、性格に関するより詳細な研究は行われていませんでした。研究チームは、より適応的な性格特性が健康関連の生活の質の向上と関連しており、心理的幸福感の向上や趣味に費やす時間の増加などにつながると予測したとのこと。





今回の調査は、サルデーニャ島のブルーゾーンおよびブルーゾーン外の農村部に住む71～101歳の高齢者125人を対象に行われました。被験者のうち55人はブルーゾーンに居住しており、残る70人はブルーゾーンの外に居住していました。



これらの地域が選ばれたのは、いずれも社会経済的・文化的背景が非常によく似ており、イタリア政府が提供する無料の医療サービスを享受できるためです。この条件により、経済格差や医療へのアクセスの違いによる変動を最小限に抑えることができたとのこと。





被験者は精神的・身体的な健康状態、余暇や趣味を含むライフスタイル、ビッグファイブ性格特性を評価するための検査や質問に回答しました。ビッグファイブ性格特性は人々の性格を神経症傾向・誠実性・外向性・協調性・開放性という5つの次元で評価するものです。



結果を分析したところ、ブルーゾーンに住む人々はブルーゾーン外に住む人と比較して、健康関連の生活の質が有意に高いわけではないことが判明。その一方で、ビッグファイブ性格特性における「開放性」のスコアが非常に高いことがわかりました。



開放性は高いレベルの知的好奇心と学習意欲を示すことや、新しいアイデアや物事に取り組む意欲などに関連する性格特性です。ブルーゾーンに住む人々は、物事に対処したり他人の感情を認識して対応したりする能力が高く、精神的または肉体的な余暇活動に費やす時間も長かったと報告されています。また、誠実性の高い人は人生の満足度が高く対処能力が優れていることや、神経症傾向が強い人は健康関連の生活の質が低いと報告する傾向もみられました。





研究チームは今回の結果について、開放性が高いという性格特性が直接的に寿命に影響するとは考えていません。その代わり、知的好奇心が強い人は新しい経験を求めたり、人々とのつながりを維持したり、新しい趣味を始めたり、活動や学習を続けたりする可能性が高いため、健康的な老化が促進されるのではないかと考えています。



なお、今回の研究は比較的小規模な観察研究であるため、「開放性が高い人は長生きする」といった因果関係を導くことはできません。研究チームは、性格特性と寿命の関連についてより詳しいことを明らかにするには、さらなる研究が必要だと述べました。

