2026年07月31日 22時00分 AI

コンパイラ「GCC」の開発チームがAI生成コードの受け入れポリシーを公開、15行以上のAI生成コードは受け入れ拒否



AIによるコード生成が一般的になりつつありますが、オープンソースプロジェクトでは「AI生成のプルリクエストが大量に送りつけられてメンテナーが疲弊する」という事態も発生しています。新たにオープンソースのコンパイラー「GNU Compiler Collection(GCC)」の開発チームがAI生成コードの受け入れポリシーを公開しました。



GNU Compiler Collection - AI Policy - GNU Project

https://gcc.gnu.org/ai-policy.html



GCC Compiler Bans AI Code Contribution But Sensibly

https://itsfoss.com/news/gcc-bans-ai-code/



GCCのAIポリシーは2026年7月29日に採択されました。AIポリシーには「LLMで生成されたコンテンツを含む法的に重要な貢献」もしくは「LLMで生成されたコンテンツから派生した法的に重要な貢献」をすべて拒否すると明記されています。



GNUのメンテナー向けガイドラインを確認すると、「法的に重要な貢献」は「約15行を超えるコードやテキストの貢献」と定義されており、15行を超える貢献は著作権の対象となります。つまり、GCCでは15行を超えるAI生成物を拒否する方針となったわけです。





一方で、「法的に重要な貢献」の定義を満たさないコードやテキストであれば受け入れ対象となります。ただし、AIの成果物には「Assisted-by:」というAIを用いたことを明確にするタグを付与する必要があります。また、例外としてテストケースではAI生成物が受け入れられます。



AIの成果物に「Assisted-by:」を付与するという仕組みはLinuxカーネルの開発プロジェクトでも採用されています。



Linuxカーネルで「AIが生成したコードのすべての行、およびそれに起因するバグやセキュリティ上の欠陥の法的責任」を提出した人間がしっかりと負うことに - GIGAZINE

