幼少期に砂糖の摂取量が少なかった人は認知症やアルツハイマー病の発症リスクが低いとの研究結果
子どもは甘いおやつが大好きですが、健康のために食べさせすぎないようにしているという親も多いはず。第二次世界大戦によりイギリスで実施された砂糖の配給制に着目した研究では、幼少期に砂糖の摂取量が少なかった人は認知症やアルツハイマー病の発症リスクが低いとの結果が示されました。
Early-life sugar rationing, brain aging, and long-term neurodegenerative and psychiatric health outcomes: a population-based natural experiment study | npj Aging
https://www.nature.com/articles/s41514-026-00452-z
Low-Sugar Diet Early in Life Linked to 46% Lower Alzheimer's Risk : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/low-sugar-diet-early-in-life-linked-to-46-lower-alzheimers-risk
第二次世界大戦の最中および戦後のイギリスでは、経済的困難によって政府による食糧の配給制が導入されていました。肉や砂糖といった一部の食品は戦後もしばらく配給制が続けられ、砂糖の配給量は成人でも1日40g未満に抑えられ、2歳未満の子どもは0gでした。親は自分がもらった砂糖の一部を子どもに与えていたとみられますが、自由に砂糖が購入できる世代と比べると摂取量は圧倒的に少なかったと考えられます。
1953年9月に配給制が終了すると成人の平均砂糖消費量はほぼ倍増し、1日あたり約41gから約80gに増加したほか、子どものキャンディー消費量も2倍以上になりました。この急激な変化は一種の自然実験のような影響をもたらし、「配給制により幼少期までの砂糖摂取量が少なかったグループ」「母親の胎内にいた時のみ砂糖摂取量が少なく、出生後は普通に砂糖を摂取したグループ」「母親の胎内にいた時から幼少期まで砂糖の制限を受けなかったグループ」を生み出しました。
中国の研究チームはこのイギリス独自の環境を利用するため、イギリスの大規模バイオバンクであるUKバイオバンクから、砂糖の配給制が廃止される前後にまたがる1951～1956年に生まれた6万394人のデータを抽出。幼少期および胎内の砂糖摂取量が、その後の認知症やアルツハイマー病、うつ病などの発症リスクとどのように関連しているのかを調べました。
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