オープンソースの仮想マシンソフト「QEMU」がコードに生成AI使用を禁止するポリシーを追加

オープンソースの仮想マシンソフトウェアおよびエミュレーターとして知られる「 QEMU 」に、ChatGPTをはじめとした生成AIが出力したコードを追加することを禁止するポリシーが追加されました docs: define policy forbidding use of AI code generators · qemu/qemu@3d40db0 · GitHub https://github.com/qemu/qemu/commit/3d40db0efc22520fa6c399cf73960dced423b048

2025年06月28日 16時00分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article Open source virtual machine software 'QE….