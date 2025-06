iPadにmacOSを搭載すべきでない理由をAppleのクレイグ・フェデリギ氏がインタビューで語る

2025年06月28日 12時00分 ソフトウェア

2025年6月開催のWWDC25で発表されたiPadOS 26は、マルチタスキングによってアプリのウィンドウ表示が可能になったり、マウスポインタが矢印になったり、上部にメニューバーが表示されるようになったりと、よりmacOSっぽくなったことで話題になりました。「それなら最初からiPadにmacOSを載せればいいのに」という声も上がっていることに対して、Appleのソフトウェアエンジニアリング担当シニアバイスプレジデントであるクレイグ・フェデリギ氏がApple関連のニュースサイトであるMacStoriesのインタビューに答えています。



Interview: Craig Federighi Opens Up About iPadOS, Its Multitasking Journey, and the iPad’s Essence - MacStories

フェデリギ氏は「iPadにmacOSを搭載する」という考えについて、それぞれの製品が持つ独自の強みと本質を損なう「悪いアイデア」であると一貫して主張しました。フェデリギ氏は「スプーンが素晴らしい、フォークが素晴らしい、ならば『スポーク』として一つの食器に統合しよう、と誰かが言ったとします。しかし、スポークはいいスプーンでもいいフォークでもないことはわかります。それは悪いアイデアです。だから私たちはスポークを作りたくないのです」と続け、中途半端な製品は作りたくないという意志を明確にしています。



さらに、自身の哲学は統合ではなく相互インスピレーションにある、とフェデリギ氏。「iPadがmacOSを搭載すべきだとは思いませんが、iPadはMacの要素からインスピレーションを受けることができると思います。MacもiPadの要素からインスピレーションを受けることができます。そして、それは実際に何度も起こってきたことです」と付け加え、二つのプラットフォームが互いに高め合ってきた歴史を強調しました。





この「それぞれに最適な役割がある」という考えについて、フェデリギ氏はスティーブ・ジョブズがかつて用いた「車とトラック」の比喩を引用しています。フェデリギ氏は、「iPadは多くの人々にとって日常的に使える『車(daily driver)』のような素晴らしい存在です。しかし、その車のフロントにウインチを結び付けたり、後ろにボートを牽引するためのヒッチや荷台を取り付ける必要はありません。それははより専門的でパワフルな「トラック」、すなわちMacが担うべき役割だからです」と語っています。



また、フェデリギ氏は「もしユーザーから『私はこれが大好きで運転しているのだから、自分のボートや木材を運べませんか?』という要望があったとしても 、それに合わせて車であるiPadにトラックの機能を無理やり追加すると、最終的にはその製品の本質が失われてしまいます」と指摘しています。





そして、プラットフォーム間での一貫性という考え方に対しても、フェデリギ氏は「絶対的な一貫性とは、何のためにも最適化しないことでしょう」と述べ、単一の体験を押し付けることを否定。Appleの方針は「意味のある部分では一貫性を求めるものの、これらの体験は各デバイスに合わせて調整する」というものだと強調しました。



こうした判断の背景には、iPad独自のアプリエコシステムを大切に育んできた歴史があります。もし当初からMacのようなメニューバーをiPadに搭載していたらどうなっていたか、という問いに対し、フェデリギ氏はiPadアプリの性質が根本的に異なっていたであろうと答え、「UIのデザインが開発者の創造性を方向づける『制約』として機能します。UI上の手がかりは、開発者が操作する上での制約となり、何が生み出されるかの性質をある程度決定づけるのです」と語りました。





フェデリギ氏は、「iPadではその中心にシンプルさを持つ環境を作ることで、その体験のシンプルさを保つために非常に多くの開発者があらゆる種類の信じられないほどのデザインを行うことになったのです」と述べ、あえて制約を設けたことが、結果としてユニークで豊かなタッチ中心のアプリ文化を育んだと説明しています。



最後に、フェデリギ氏は「私たちはユーザーと共に、iPadにとって正しいインターフェースを見つける旅をしてきました。そして、それが考え抜かれた旅であったことは、実際に重要だったと思います」と振り返っています。