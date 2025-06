2025年06月28日 17時00分 ソフトウェア

ドイツの規制当局がApple&GoogleにDeepSeekアプリをアプリストアから削除するよう要請



ドイツの個人情報保護当局が、AppleおよびGoogleに対し、データ保護に関する懸念から中国のAIスタートアップであるDeepSeekのアプリをアプリストアから削除するよう要請したことが明らかになりました。



2025年5月、ドイツ個人情報保護当局のマイク・カンプ委員はDeepSeekに対して、EU圏外へのデータ移転要件を満たすか、自主的にアプリをドイツのアプリストアから削除するよう求めました。





その後、2025年6月27日になってカンプ委員はDeepSeekがユーザーの個人情報を違法に中国に転送していることを理由として、AppleおよびGoogleに対してApp StoreおよびGoogle PlayからDeepSeekのアプリを削除するよう要請したことを明かしました。カンプ委員によると、AppleおよびGoogleはすぐに個人情報保護当局の要請を審査し、ドイツでアプリをブロックするかどうかを決定しなければならないそうですが、ドイツ政府は具体的な回答期限などは設定していない模様。



ロイターがDeepSeek、Apple、Googleにコメントを求めたところ、Googleはドイツ政府からの通知を受け取ったことを認め、削除について検討中であると回答したそうです。なお、DeepSeekおよびAppleからは記事作成時点ではコメントが得られていません。



カンプ委員は「DeepSeekはドイツユーザーのデータが中国でEUと同等のレベルで保護されているという説得力のある証拠を当局に提示できていない」「中国当局は中国企業の影響範囲内の個人情報への広範なアクセス権を持っている」と、DeepSeekをドイツのアプリストアから締め出す理由を語っています。





DeepSeekは2025年1月にOpenAIなどのAI業界のリーダー企業に匹敵するAIモデルをはるかに低コストで開発したと主張し、テクノロジー業界を揺るがしました。



しかし、DeepSeekのデータセキュリティポリシーはアメリカや欧州で疑問視されており、イタリアは個人情報の利用に関する情報不足を理由に、同国のアプリストアからDeepSeekのアプリを追放しました。



この他、オランダでも政府向け端末でのDeepSeekアプリの使用が禁止されており、ベルギーでも政府機関が政府関係者に対してDeepSeekアプリを使用しないよう勧告されています。これについて、ベルギー政府の報道官は「採用すべきアプローチを評価するため、さらなる分析が進行中です」と述べました。



さらに、スペインでは消費者権利団体のOCUが2025年2月に政府の個人情報保護機関に対し、DeepSeekによる脅威の可能性を調査するよう要請していますが、記事作成時点では禁止措置は発効されていません。イギリス政府は「DeepSeekの使用は国民の個人的な選択のままである」と語っていますが、同国の技術省報道官は「イギリス国民とそのデータに対する国家安全保障上の脅威をあらゆる情報源から監視し続けています」と語り、同国でもDeepSeekに対する疑念が存在することを明かしました。



アメリカでは行政機関が中国で開発されたあらゆるAIモデルを使用することを禁止する法案を提出予定で、競合のOpenAIが「DeepSeekは中国共産党の管理下にある」と主張し、規制を求めています。



なお、世界中で政府当局から疑念の目を向けられているDeepSeekは、中国の軍事・諜報活動を支援していると指摘されたばかりです。



