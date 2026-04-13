2026年04月13日 10時57分 ソフトウェア

Linuxカーネルで「AIが生成したコードのすべての行、およびそれに起因するバグやセキュリティ上の欠陥の法的責任」を提出した人間がしっかりと負うことに

by Mike Cohen



Linuxカーネルの開発コミュニティが数ヶ月にわたる議論を経て、AIが生成したコードの寄稿に関する正式なプロジェクト全体のポリシーを策定しました。LinuxカーネルのBDFLであるリーナス・トーバルズ氏とメンテナーたちの合意によって成立したこの規定は、AIを単なる一つのツールとして認める実利的な姿勢を基本としており、AIの全面禁止は実効性がないとして否定され、人間が責任を持ってツールを使いこなすことを前提としたガイドラインとなっています。



linux/Documentation/process/coding-assistants.rst at master · torvalds/linux

https://github.com/torvalds/linux/blob/master/Documentation/process/coding-assistants.rst



Linux lays down the law on AI-generated code, says yes to Copilot, no to AI slop, and humans take the fall for mistakes — after months of fierce debate, Torvalds and maintainers come to an agreement | Tom's Hardware

https://www.tomshardware.com/software/linux/linux-lays-down-the-law-on-ai-generated-code-yes-to-copilot-no-to-ai-slop-and-humans-take-the-fall-for-mistakes-after-months-of-fierce-debate-torvalds-and-maintainers-come-to-an-agreement



今回定められたルールのポイントは、AIエージェント自身が「Signed-off-by」タグを付与することを厳格に禁止している点です。



「Signed-off-by」とは、開発者がそのコードを提出する際に自らが作成したものであるか、あるいは適切なオープンソースライセンスの下で再配布する権利を持っていることを法的に宣言する仕組みのこと。これはDeveloper Certificate of Origin(開発者起源証明書)と呼ばれる規約に同意したことを示すもので、コードの出所を明確にし、将来的な著作権トラブルを防ぐための極めて重要な法的ステップとして機能します。



by Adafruit Industries



今回の新しい規定は開発者起源証明書の認定を行えるのは法的責任を負うことができる人間のみと定め、この「Signed-off-by」タグをAIエージェント自身が付与することを厳格に禁止しています。たとえAI生成コードを含む寄稿であっても、提出者はその内容を完全にレビューし、ライセンス要件への準拠を確認した上で、自らの「Signed-off-by」タグによって全ての責任を負う必要があります。



また、透明性を維持するための運用ルールとして、AIツールが開発に関与した場合には新しく「Assisted-by」タグを使用することが義務付けられました。このタグには、使用したエージェント名、モデルのバージョン、および具体的なツール名を明記する特定のフォーマットが指定されています。これにより、開発プロセスにおけるAIの役割を正確に追跡することが可能になります。



by Thiago Pedrosa



この背景には、著作権が不明確な学習データに基づくAIコードが、オープンソースのライセンスや開発者起源証明書の枠組みを根底から揺るがしかねないという法的リスクへの懸念があります。



また、事実に基づかない「AIスロップ」と呼ばれる質の低い生成物や、不具合を含むパッチが大量に提出されることで、メンテナーの査読負担が限界に達している現状も大きな要因となりました。過去には、AIを使用したことを隠して提出されたコードによって性能低下が発生し、コミュニティから激しい反発を招いた事例も報告されています。



テクノロジー系ニュースサイトのTom's Hardwareは「要するに、コードが良ければそれで良いのです。もしそれがカーネルを壊すようなお粗末なAI製コードだったとしたら、それを提出した人間がリーナス・トーバルズ氏に責任を問われることになります。オープンソースの世界では、これ以上の抑止力は望めないでしょう」とコメントしています。

