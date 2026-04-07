Linux開発者らが37年前のIntel486のサポートを終了し始める
by Henry Mühlpfordt
1989年に発売されたプロセッサ「Intel486」のサポートを、Linuxが終了し始めたことが分かりました。Linux開発者のリーナス・トーバルズ氏は「サポートに1秒たりとも無駄にする理由はない」と語っています。
x86/cpu: Remove M486/M486SX/ELAN support - kernel/git/tip/tip.git - Unnamed repository; edit this file 'description' to name the repository.
https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/tip/tip.git/commit/?h=x86/platform&id=8b793a92d862c89055daa97ffa61a6929cf732f9
Linux 7.1 Expected To Begin Removing i486 CPU Support - Phoronix
https://www.phoronix.com/news/Linux-7.1-Phasing-Out-i486
Linux devs start removing support for 37-year-old Intel 486 CPU — head honcho Linus Torvalds says 'zero real reason' to continue support | Tom's Hardware
https://www.tomshardware.com/software/linux/linux-devs-start-removing-support-for-37-year-old-intel-486-cpu-head-honcho-linus-torvalds-says-zero-real-reason-to-continue-support
2026年4月、Linux開発者のインゴ・モルナー氏がIntel486のサポートを削除するパッチを作成しました。このパッチは4月末公開予定のLinux 7.1にマージされる予定で、これによりユーザーはIntel486カーネルイメージをビルドできなくなります。その後、次のカーネルシリーズでは実際のIntel486サポートコードが削除されると見られています。
モルナー氏はパッチノートの中で、「古い32ビットCPUのサポートを維持するには、x86-32上でさまざまな複雑なハードウェアエミュレーション機能が必要であり、互換性コードはカーネル保守担当者にとって継続的な保守上の課題を引き起こします」と述べました。モルナー氏いわく、Intel486および初期のIntel586のサポートを終了することで1万行以上に及ぶコードを削除できるとのことです。Linuxの「優しい終身の独裁者」たるトーバルズ氏は2022年の時点でIntel486に言及しており、サポートを廃止すれば不要なコードを削除できるとしていました。
テクノロジー系メディア・Ars Technicaは「サポートが終了するとはいえ、まだIntel486を運用するほどの情熱を持っている人なら、そのシステム用のソフトウェアのコピーを見つけるだけの創意工夫も持ち合わせているはずです。コンピューターの世界では、学び続けることに終わりはないのです」と述べました。
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