Intelが32ビット対応を切り捨てた新アーキテクチャ「x86S」を開発中

Intelが新たなCPUアーキテクチャ「 x86S 」を開発中であることを明らかにしました。x86Sでは32ビットへの対応が廃止されており、無駄な処理を切り捨てることによる高速化が期待されています。 Envisioning a Simplified Intel Architecture for the Future https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/articles/technical/envisioning-future-simplified-architecture.html

2023年05月22日 11時05分00秒 in ハードウェア, Posted by log1o_hf

