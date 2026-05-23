2026年05月23日 15時00分 サイエンス

ちゃんと時間管理をするだけで大学生の成績は向上するという研究結果



時間管理は自己学習の重要な要素であり、大学生活における学習成果に影響を与える鍵として注目されていますが、その具体的な効果については議論が続いていました。中国・石河子大学の研究チームによるメタ分析研究で、時間管理が大学生の学習成果に与える影響が体系的に調査されました。



Frontiers | Systematic review and meta-analysis of the impact of time management on college students’ learning outcomes

https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2026.1700298/full



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https://sciencex.com/news/2026-05-grades-date-calendar.html



研究では2000年1月から2024年12月までに発表された31件の中国語および英語の論文から、合計1万3506人の学生を対象としたデータを抽出した上でメタ分析が行われました。





この分析の結果、時間管理と大学生の成績の間には、はっきりと目に見えるプラスのつながりがあることが示されました。この影響の強さを表す数値に基づくと、成績を決めるさまざまな原因のうち、およそ6.25％分が時間管理というたった一つのスキルだけで説明できることになり、これは教育の現場で生徒のサポートや対策を行う上で十分に価値のある大きな効果であると評価されています。



さらに、学生の学年や時間管理の測り方といったいくつかの条件によって、この効果の現れ方に違いがあることも判明しました。特に大学に入ったばかりの1年生をはじめとする学部生のグループにおいて時間管理の効果が最も大きく現れることが分かっており、高校までと違って時間割を自分で決めるなど自由が増えて自己管理が必要になるこの時期こそ、時間管理の技術を身につける絶好のチャンスとなります。





一方で、大学院生や高学年の学生になると、これまでの経験を通じてすでに自分なりの安定した勉強スタイルや工夫を確立しているため、予定を立てるという基本的な時間管理の枠組みを超えた、より柔軟な状況判断や工夫が必要となることがわかりました。そのため、単純な時間管理が成績の良し悪しに直結する度合いは、1年生などの学部生に比べると小さくなる傾向があります。



また、時間管理をどのように評価するかという調査方法の違いも結果を左右しており、時間の使い方や具体的な計画の立て方を調べる手法を用いた研究のほうが、成績との間に強い結びつきを示しました。



これに対して、単に「時間を大切にしたい」という心構えや意識といった内面的な傾向を調べるだけの手法では成績とのつながりが低く、ただ頭の中で時間管理を意識するだけでなく、カレンダーや手帳を活用したり目標を設定したりして実際の習慣として行動に移すことこそが最も効果的であることが示唆されています。





ただし、学期末の試験、小テストや課題の積み重ね、全体の総合評価といった成績を評価する方法の違いや、学生の性別の違い、さらには個人の自由を重んじる文化か集団を重んじる文化かといった生まれ育った背景の違いについては、時間管理が成績に与える効果を変化させるような影響は見られませんでした。



このことから、性別による時間管理の得意・不得意の差が大学の標準的なカリキュラムの中で打ち消されることや、目標を決めて実行するという時間管理の根本的な仕組みが文化の違いを超えて世界共通であることを示していると考えられます。



今回の研究によって、時間管理は生まれつきの才能ではなく、練習や実践によって後からいくらでも身につけられるスキルであることが証明されました。研究チームは、大学などの教育機関がスケジュール管理の研修やワークショップを企画し、学生が自分で自分を管理する能力を高められるよう直接サポートしていくことがとても実用的な意味を持つと結論づけています。

