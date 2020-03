2020年03月21日 06時00分 メモ

「感情を理解する能力」がIQと同じくらい学業成績にとって重要という研究結果



知能指数(IQ)の数値の数値はその人の頭の良さを表す指数の一つとして知られています。しかし、良い学業成績を収めるためには、IQと同じくらい「感情を理解する能力」が重要だという研究結果をシドニー大学とオックスフォード大学の合同研究チームが発表しました。



研究チームによると、感情を理解する能力は、「心の知能指数(EQ)」の構成要素のうちの1つ。心の知能指数は、基本的には「自分や他人の感情を知覚・使用・理解・管理する能力」として定義されています。今回、研究チームは、メタアナリシスの手法を使って、EQと学業成績の相関について調べた総被験者4万2000人以上、1246件の推論を含む150以上の研究を統合し、分析しました。



分析対象となった研究では、「顔の写真から、どんな感情を抱いているかを推測する」といったスキルベースのタスクで被験者のEQを計測した場合もあれば、アンケートで被験者のEQを測定した場合もありました。これらの研究について統合分析を行った結果、学業成績の差のうち約4%がEQの差が原因だと研究チームは発見。さらに、EQを構成する能力のうち、「感情を理解する能力」「感情を管理する能力」という2つの能力が学業成績により大きな影響を与えていることも突き止めました。



感情を理解できる能力は、「感情を引き起こすものを認識し、感情がどのように変化・結合するかを理解できる能力」で、感情を管理する能力は、「ストレスの多い状況下で感情をコントロールできる能力」だと研究チームは定義しています。これらの能力を持つ人は、他人との社会的関係を良好に維持するために、その時何をすべきかを理解しているとのこと。





研究チームによると、学業成績の差の7%が感情を管理する能力に関係しており、学業成績の差の12%が感情を理解できる能力に関係しているとのこと。研究チームは、IQは学業成績の差の15%に関係しており、「継続的に努力する」などの性格的特性は差の5%に関係しているという研究を挙げて、「『感情を理解できる能力』が学業成績に与える影響は、IQとほとんど同じくらい」だと主張しています。



研究チームは「EQの高い学生は、IQが高く、より良心的」ということも確認しています。逆に、同じレベルの知性と良心を持っていた場合、感情を理解する能力は学業成績の差の3.9%に関係しており、感情を管理する能力は差の3.6%に関係していたそうです。





また、分析対象となった個々の研究に関して、調査手法が問題になり得る可能性も研究チームは指摘しました。スキルベースのタスクで被験者のEQを測定した場合は学業成績の差の6%がEQの差に関係していましたが、アンケートの結果でEQを測定した場合は、学業成績の差の1%しかEQに関係していませんでした。研究チームは「外部要素によってEQを測定するほうが、自己診断的なEQ計測よりも重要」と記しています。





研究チームは「なぜEQが学業成績の差を生み出すのか?」という疑問について、EQが高ければ、「感情をコントロールしてテストを受けることができる」「必要に応じて周囲に助けを求めることができる」という点に加えて、「いわゆる非専門的な人文学科目を解く際には、感情に関する理解が求められる」という点が学業成績の差を生み出しているのだと説明しています。