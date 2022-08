2022年08月17日 14時00分 サイエンス

宿題を親が手伝うことにメリットはないとの研究結果



宿題がなかなか終わらず親に助けてもらった、という人はいるはずで、「親が宿題を手伝うことは、子どもが学校でうまくいくための効果的な仕組み」と考える教育者もいるそうです。そんな中、「宿題を親が手伝う」ことと「学業成績」の間に関連はみられないという研究結果が発表されました。



「親が宿題を手伝う」ことについては賛否分かれており、アメリカ教育省は宿題を「子どもが学ぶ機会である」と同時に「家族が子どもの教育にかかわる機会」として捉え、積極的に推進しています。



一方で、デラウェア大学のローラ・デシモン教授による「親が宿題を手伝うことは子どもの学力にマイナスの影響を与える」という研究もあります。



今回、ペンシルベニア州立大学のカテリーナ・ボドフスキー教授らは1997年~1998年・2011年の全国データと、親の社会経済的地位や教育水準などの変数を考慮した、より高度な統計モデルを使用して、先行研究より一段踏み込んだ研究を行いました。





その結果、小学生の算数・国語の成績に、親が宿題を手伝った効果は見られなかったとのこと。



ボドフスキー教授は以下の3つを指摘しました。



1:認知的損失

親は必ずしも教育学や発達心理学に詳しいわけではなく、また、学校の生徒の4人に1人の親が移民という状況なので、そもそもアメリカの教育制度に精通しているとも限らず、「子どもが宿題を自力で解けるよう、適切に指導する」スキルを誰もが持っているわけではありません。このため、「宿題を手伝う」といっても単に正解を教えるだけになってしまい、子どもが問題解決の練習をすることによる認知的なメリットが失われてしまうおそれがあります。



2:家庭への悪影響

子どもの宿題を親が毎日手伝おうとすることは、家族生活のストレスを増大させる要因になり得ます。インディアナ大学のジェシカ・マクローリー・カラルコ准教授による先行研究で、子どもの宿題に関わる親は、必要以上にプレッシャーをかけたり、教室では許されないような子どもの行動を許容する可能性があることが示されています。また、親同士の対立、親と子の対立を高める可能性もあるとのこと。



3:責任の先送り

親が宿題を手伝うことは、子どもの間で責任を先延ばしにしているという感覚を助長する可能性があり、時間管理などのスキルを身につける機会を奪うおそれがあります。ボドフスキー教授は「小学校では、知識を伸ばすことも大事ですが、スキルや習慣を身につけるのはそれ以上に重要です」と述べています。



なお、「親が宿題を手伝うことに効果がある」とはいえないものの、成功のための舞台装置を用意して子どもの学力形成に貢献することはできる、とボドフスキー教授は語りました。



ちなみに、パンデミックの影響でリモート授業になって、親が子どもの勉強の手助けをするケースがありますが、結果的にホームスクーリング(学校に行かず家で勉強する)になっている事例と、学校に通いつつ出される宿題を親が手伝うのとはまったく別物であるという点は強調されています。