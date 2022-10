子どもへの体罰は発達リスクを増加させるだけで悪影響しかないと20年の研究を総括

幼少期の子どもを教育するために体罰を用いると、体罰を受けた子どもは 社会適応性や言語・運動能力の発育が遅れやすい という研究や、 怒鳴りつけて叱ると素行不良やうつ病につながる という心理学研究などがあります。カナダにある マニトバ大学 の研究者が カナダ医学会ジャーナル(CMAJ) に掲載した論文では、1990年代から20年間にわたる研究の流れをまとめつつ、「子どもの体罰に関するリスクと効果」の結論を再確認する重要性を説いています。 Physical punishment of children: lessons from 20 years of research - PMC https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3447048/ マニトバ大学の児童臨床心理学者であるジョーン・E・デュラント博士は、1990年から2012年までの20年間に公開された体罰関連の研究を分析し、子どもの成長と体罰についての関係性を結論付けています。デュラント博士によると、1990年に体罰を法律で禁止していたのは4カ国だったものの、2000年ごろには研究が進んだことで31カ国が子どもへの体罰を禁止する法律を制定していることもあり、体罰に関する研究は重要なファクターとなっているとのこと。 ニューハンプシャー大学 のマレー・A・ストラウス氏が1991年に示した 論文 では、「体罰を受けた子どもは攻撃的な性格になる」ことが示されました。一方で、攻撃的な子どもに対しては体罰が強くなる傾向にあるため、「体罰によって攻撃的になったのか、攻撃的だったために体罰が行われたのか」という、体罰と子どもの発達に直接の関係があるかが疑われていました。ストラウス氏は他の 研究 でも同様の体罰に関する「連鎖理論」を語っているほか、ノバサウスイースタン大学の ネイサン・アズリン 氏はリスザルを用いた実験で「嫌悪刺激が攻撃を誘発する可能性がある」と 示して いたり、西テキサス州立大学のルイス・フェアチャイルド氏は子どもに体罰の映像を見せた後で人形遊びをさせることで「体罰を見たら攻撃的な反応を見せる」ということを 示して いたりと、研究者たちは体罰と子どもの攻撃性を結び付けるメカニズムを特定し始めていました。

2022年10月17日

