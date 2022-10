ベーシックインカムで若者が毎月14万円をゲットできる制度がロサンゼルスで開始される

アメリカ・ロサンゼルスで2022年8月31日から、若者に毎月1000ドル(約14万円)を支給するベーシックインカム制度が開始されていたことが分かりました。特に金銭的な困難に直面している若者を対象に実施されるこのプログラムは、若者が教育を受けたり技能を身につけたりする機会を提供することを目的としたものだと報じられています。 Three-Year Guaranteed Income Pilot Program for 300 Youth Launches – Supervisor Hilda L Solis https://hildalsolis.org/three-year-guaranteed-income-pilot-program-for-300-youth-launches/ L.A. basic income program to give young adults $1,000 a month - Los Angeles Times https://www.latimes.com/california/story/2022-10-12/l-a-basic-income-program-to-give-young-adults-1-000-a-month Los Angeles Timesが2022年10月12日に、18歳から24歳の若者300人を対象に3年間収入を保証するパイロットプログラムを、ロサンゼルス郡公共社会サービス局が導入したと報道しました。参加者は、若者の就労支援サービスである「General Relief Opportunities for Work(GROW)プログラム」の登録者から無作為に抽選されたとのこと。

2022年10月17日 07時00分00秒 in メモ, Posted by log1l_ks

