2026年06月10日 06時00分 メモ

無料でMetaがデータセンター建設の訓練を行う短期プログラム「人材育成アカデミー」を開設、1億1500万ドルを投じ卒業後はMetaの建設現場での雇用を保証



Metaがデータセンターの建設を促進するため、熟練技能職への新規参入者を対象とした研修プログラム「アメリカ人材育成アカデミー」を開設しました。Metaはプログラムに1億1500万ドル(約180億円)を投資しており、参加費は無料で卒業生にはMetaデータセンター関係の就職を保証することが約束されています。



America’s Workforce Academy: The Future Is for Everyone

https://about.fb.com/news/2026/06/americas-workforce-academy-free-skilled-trade-training/



Meta Investments Drive Progress in American Communities | Meta

https://www.meta.com/actions/americas-workforce-academy/





We’re launching America’s Workforce Academy (AWA): a nationwide, unprecedented fast-track to a long-term career in a skilled trade, powered by an initial $115 million first year investment. Including a large-scale skilled trades training program, there is zero cost to the… — Meta Newsroom (@MetaNewsroom) 2026年6月8日



Meta's AI data centers need workers

https://www.axios.com/2026/06/08/meta-data-center-workforce-academy-job-guarantee



アメリカ人材育成アカデミー(AWA)は熟練技能職における長期的なキャリア形成を目指す短期集中型人材育成プログラムで、参加者全員が無料で学習期間中サポートを受けられます。すべての費用はMetaが負担するほか、運営パートナーがプログラムを運営して、候補者に授業料、航空運賃、宿泊費、および研修期間中の日当を提供します。





参加者は専門分野を選択し、研修プログラムに参加します。プログラム終了時には、Metaの請負建設業者と組んで建設現場の実務経験を積むことができます。卒業生は全米建設教育研究センター(NCCER)の資格とアメリカの労働力証明書の両方を取得可能で、卒業後は全員の就職が保証されるプログラムとなっています。



AWAは2026年の試験実施地域として、ルイジアナ州、オハイオ州、インディアナ州、テキサス州で開始される予定です。初年度には1億1500万ドル(約180億円)が投じられることも発表されました。



Metaのマーク・ザッカーバーグCEOはThreadsの投稿で「アメリカがAI分野で主導的な役割を果たすためには、インフラを構築するために数十万人の熟練した職人が必要になるでしょう。人々は、これらの仕事に就くための教育と機会を得る必要があります。私たちは、未来はすべての人にとって開かれたものであると信じています。私たちは学術機関や労働力開発機関のパートナーと協力して、このインフラ構築のための無料研修と就職への直接的な道筋を提供する『アメリカ労働力アカデミー』を発足します」と述べています。





AWAは、Metaの光ファイバー設置トレーニングプログラム「Level-Up」に7日間で3万5000件の応募があったことを受けて立ち上げられました。Metaの社長兼副会長であるディナ・パウエル・ マコーミック氏は「AI革命は変化をもたらすだけでなく、歴史的な機会ももたらします。熟練労働者たちは電柱を立てることで、アメリカの農村部に電化をもたらしました。彼らは第二次世界大戦の勝利に貢献した兵器を製造した工場で働きました。今、新世代がこの新しい時代におけるアメリカの強さを確固たるものにするための基盤を築き、光ファイバーを敷設するのです」と語っています。



Today @Meta is proud to launch America’s Workforce Academy with our partners.



This program will provide paid training, certification and a job for Americans of all backgrounds to be part of building American leadership in the world.



Because we believe the Future is for… — Dina Powell McCormick (@DinaPowellMcC) 2026年6月8日



AWAの立ち上げのためにMetaと連携した全米都市連盟の会長兼CEOであるマーク・H・モリアル氏は「AWAは、我が国の経済が喫緊に必要としている、大胆かつ包括的な投資の好例です。多くのアメリカ国民が安定した家族を養えるキャリアへの道を求めている今、この取り組みは特にこれまで機会から排除されてきたコミュニティにとって、新たな扉を開くものです。費用面での障壁を取り除き、業界で認められた資格を提供し、雇用を保証することで、AWAは将来に向けて、より公平で強力な労働力の構築に貢献しています」と述べています。

