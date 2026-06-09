2026年06月09日 08時00分 動画

「テレビ史上最高のショット」と語り継がれる映像とは？



世界で初めてテレビの定期放送が始まったのは1936年のイギリスであり、その後アメリカやソ連などでも定期放送が開始され、今日に至るまで世界中で膨大な数のテレビ番組が放送されてきました。その中でも「テレビ史上最高のショット」と語り継がれる映像が、イギリスの科学史家であるジェームズ・バーク氏がBBCのドキュメンタリー番組『Connections』で見せたあるシーンです。



The Greatest Shot In Television - YouTube





The Greatest Shot in Television: Science Historian James Burke Had One Chance to Nail This Scene ... and Nailed It | Open Culture

https://www.openculture.com/2024/10/the-greatest-shot-in-television.html



『Connections』は人類にとって重要な歴史的出来事や科学技術について解説するBBCのテレビシリーズです。テレビ史上最高の瞬間といわれるシーンは、シーズン1のエピソード8『Eat, Drink and Be Merry...(食べて、飲んで、楽しもう……)』という回で生まれました。



バーク氏は液体を保温／保冷できる魔法瓶の発明に関する説明から、魔法瓶の原理がロケット燃料にも応用されていることに話を展開させます。





バーク氏の背後にあったのは横向きになったロケットであり、遠く向こうにはロケットの打ち上げ台のようなものが見えます。ここはアメリカ・フロリダ州にあるケープカナベラル空軍基地(現ケープカナベラル宇宙軍施設)であり、撮影日は1977年8月20日だったとのこと。





カメラは横倒しのロケットを写し、バーク氏は画面外に歩いていきます。





カットが切り替わり、右側からバーク氏が画角に入ってきました。バーク氏の背後には打ち上げ台にセットされたロケットの姿が見えます。





バーク氏は「これら2種類のガス(水素と酸素)を反対側に穴の空いた密閉空間に放出し、混ぜ合わせて火をつけると、あのようになります」と語り、背後にあるロケットを指さしました。





すると、ピッタリのタイミングでロケットが点火。





勢いよくロケット燃料を噴射して空へと飛び上がっていきました。この日打ち上げられたのは タイタンIIIEロケットであり、無人探査機のボイジャー2号が搭載されていたとのことです。





ウェブ上の教育的コンテンツを探し出す活動を行っているOpen Cultureは、「バーク氏がたった一度の撮影で、完璧なタイミングで技術的な事柄について語る際の落ち着きぶりには、ただただ感服するばかりです」と述べました。

