2026年08月03日 13時45分 スマホ

Google「Pixel 11」シリーズ4機種の詳細スペックが流出、全モデルにTensor G6を搭載か



Android関連メディアのAndroid Headlinesが、Googleが近日発表するとみられる「Pixel 11」シリーズについて、ディスプレイやカメラ、バッテリーなどの詳細なスペック情報を報じました。Pixel 11シリーズは通常モデルに加え、Pixel 11 Pro、Pixel 11 Pro XL、折りたたみ式のPixel 11 Pro Foldという4機種で構成され、いずれも新世代の独自プロセッサ「Tensor G6」を搭載するとされています。



Exclusive: Google Pixel 11 Series Full Specs + US & EU Price Tags

https://www.androidheadlines.com/google-pixel-11-specifications



Google’s Pixel 11 specs and price leak showing the impact of RAMageddon | The Verge

https://www.theverge.com/tech/974238/pixel-11-specs-and-price-leak



報道によると、Pixel 11シリーズにはPixel 11、Pixel 11 Pro、Pixel 11 Pro XL、Pixel 11 Pro Foldの4機種が用意されます。標準モデルとProモデルは画面サイズやカメラ構成などで差別化され、Pixel 11 Pro Foldは大画面を折りたたんで持ち運べるモデルとなります。



項目 Pixel 11 Pixel 11 Pro Pixel 11 Pro XL Pixel 11 Pro Fold ディスプレイ 6.3インチ Actua OLED

2424×1080ピクセル

60～120Hz

最大輝度3000ニト

Gorilla Glass Victus 2 6.3インチ Super Actua LTPO OLED

2856×1280ピクセル

1～120Hz

最大輝度3600ニト

Gorilla Glass Victus 2 6.8インチ Super Actua LTPO OLED

2992×1344ピクセル

1～120Hz

最大輝度3600ニト

Gorilla Glass Victus 2 内側:8インチ OLED

外側:6.4インチ OLED

いずれも120Hz プロセッサ Google Tensor G6 Google Tensor G6 Google Tensor G6 Google Tensor G6 OS Android 17 Android 17 Android 17 Android 17 セキュリティチップ Titan M3 Titan M3 Titan M3 Titan M3 メモリ 12GB／16GB 12GB／16GB 12GB／16GB 12GB／16GB ストレージ 256GB／512GB 256GB／512GB／1TB 256GB／512GB／1TB 256GB／512GB／1TB 背面カメラ 48メガピクセル メイン

13メガピクセル 超広角 50メガピクセル メイン

48メガピクセル 超広角・マクロ対応

48メガピクセル 望遠・光学5倍 50メガピクセル メイン

48メガピクセル 超広角・マクロ対応

48メガピクセル 望遠・光学5倍 48メガピクセル メイン

10.5メガピクセル 超広角

10.8メガピクセル 望遠・光学5倍 最大ズーム 超解像ズーム30倍 Pro Zoom 120倍 Pro Zoom 120倍 超解像ズーム30倍 前面カメラ 10.5メガピクセル 42メガピクセル 42メガピクセル 外側:10メガピクセル

内側:10メガピクセル バッテリー容量 4985mAh 4850mAh 5115mAh 4806mAh 有線充電 最大30W 最大30W 最大45W 最大30W ワイヤレス充電 Qi2対応 Qi2対応 Qi2対応 Qi2対応



4機種に共通する最大の変更点は、Googleが独自開発する新型プロセッサ「Tensor G6」と、セキュリティチップ「Titan M3」の採用です。Tensor G6はPixel 11シリーズの処理性能や電力効率、端末上で動作するAI機能を支える中核部品になるとみられます。





標準モデルのPixel 11は、6.3インチのOLEDディスプレイを搭載し、リフレッシュレートは最大120Hzに対応するとされています。背面カメラはメインカメラと超広角カメラによる2眼構成で、上位モデルに搭載される望遠カメラは省かれる見込みです。



Pixel 11 Proも画面サイズは6.3インチですが、リフレッシュレートを1Hzから120Hzまで動的に切り替えられるLTPO OLEDパネルを採用するとされています。背面にはメイン、超広角、光学5倍望遠の3つのカメラを備え、最大120倍のデジタルズームに対応すると報じられています。





Pixel 11 Pro XLは、Pixel 11 Proの基本仕様を引き継ぎながら、画面を6.8インチに大型化したモデルです。バッテリー容量は5115mAhで、シリーズ中では最大となる一方、基本的なカメラ構成はPixel 11 Proと共通になるとみられます。



折りたたみ式のPixel 11 Pro Foldは、端末を開いた状態で約8インチの内側ディスプレイを利用でき、外側にも通常のスマートフォンと同じように操作できるディスプレイを備えるとされています。カメラはメイン、超広角、望遠の3眼構成で、折りたたみ端末でありながら光学5倍ズームに対応する見込みです。



メモリについては、各モデルに12GBまたは16GBが用意され、ストレージ容量は標準モデルが最大512GB、ProモデルとPro Foldが最大1TBになると伝えられています。標準モデルでは従来用意されていた128GB版が廃止され、256GBが最小容量になるとのこと。



一方で、Pixel 11 ProとPixel 11 Pro XLの最小構成は、従来のProモデルよりメモリ容量が少ない12GBになるとされています。16GBのメモリを利用するには、より大容量のストレージを備えた上位構成を選ぶ必要がある可能性があります。



Pixel 11シリーズはAndroid 17を搭載し、Qi2規格のワイヤレス充電にも対応すると報じられています。今回報じられたものはあくまでもリークされた情報であり、各モデルの販売地域や日本での価格、詳細なAI機能などは今後の発表を待つ必要があります。

