Googleが折りたたみスマホ「Pixel 10 Pro Fold」を発表、開くと8インチの大型画面で16GBのRAMを搭載し26万7500円



Googleが折りたたみ式スマートフォン「Pixel 10 Pro Fold」を日本時間の2025年8月21日に発表しました。



Google Pixel 10 Pro Fold - 異次元をきりひらこう

https://store.google.com/jp/product/pixel_10_pro_fold



Made by Google '25 - YouTube





Pixel 10 Pro Foldは「Moonstone」と「Jade」の2色展開です。





閉じた際の見た目はこんな感じ。





横から見ると、かなり薄型であることが分かります。この状態の厚さは10.8mmです。





反対側には6.4インチのディスプレイを搭載。





そして、画面を開くと8インチの大型ディスプレイが現れます。右上には10メガピクセルのパンチホールタイプのカメラが埋め込まれています。





途中まで開いて自立させることも可能。YouTubeアプリでは「画面の半分から上に動画を表示して、半分から下にコントローラーを表示する」ということもできます。





背面には「48メガピクセルの広角カメラ」「10.5メガピクセルのウルトラワイドカメラ」「10.8メガピクセルの望遠カメラ」を搭載。最大20倍の超解像ズームにも対応しています。





SoCはPixel 10やPixel 10 Proと同じくTensor G5を採用。RAM容量は16GBで、ストレージ容量は256GBと512GBの2種類です。バッテリー容量は5015mAhで、15WのQi2ワイヤレス充電に対応。背面には磁石が埋め込まれており、ワイヤレス充電器をピタッとくっつけることが可能。Googleは磁石を用いた接続システムを「Google Pixelsnap」と呼んでいます。





Pixel 10 Pro Foldは256GBモデルが26万7500円で、512GBモデルが28万7500円です。すでに予約受付が始まっており、発送開始日は2025年10月9日です。



https://store.google.com/jp/config/pixel_10_pro_fold

