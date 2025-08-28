2025年08月28日 13時02分 モバイル

Samsungが「Galaxy Event」を2025年9月4日18時30分から開催すると発表、「Galaxy Tab S11」と「Galaxy S25 FE」登場か



Samsungが、日本時間の2025年9月4日18時30分からGalaxy Eventを開催すると告知しました。「プレミアムAIタブレットやSamsung Galaxy S25シリーズに加わる最新Galaxy AI」などが紹介されるとのことです。



通常、Samsungは「Unpacked」というイベントで主力製品を発表します。直近では2025年7月に実施され、「Galaxy Fold 7」や「Galaxy Watch 8」などが発表されました。



Samsungが薄型軽量折りたたみスマホ「Galaxy Fold 7」「Galaxy Flip 7」やシリーズ最薄スマートウォッチ「Galaxy Watch 8｜8 Classic」など発表 - GIGAZINE





今回のイベントは「Unpacked」ではないことから、やや小規模なイベントになるものと思われます。



リーク情報では、スリムで軽量な準フラッグシップスマートフォン「Galaxy S25 FE」が登場するのではないかと考えられています。家電量販店のMediaMarktがポルトガル向けのページで誤って「Galaxy S25 FE」の商品情報を先行公開してしまったことから、大まかなスペックも明らかになっています。



情報によると、Galaxy S25 FEのサイズは161.3×76.6×7.4mmで、重量は190g。ディスプレイのサイズは6.7インチで、解像度は1080x2340ピクセル、ダイナミックAMOLED 2Xディスプレイ(120Hzリフレッシュレート対応)、Gorilla Glass Victus+採用とのこと。チップセットはExynos 2400、RAMは8GBで、商品ページに掲載されたストレージ容量は128GBでした。





他にも、50MPのメインカメラ、12MPの超広角カメラ、8MPの望遠カメラのトリプルカメラ構成になること、12MPのインカメラや、超音波ディスプレイ内指紋センサー、45W有線充電と15Wワイヤレス充電をサポートする4900mAhバッテリーを搭載することなどが分かっています。





MediaMarktは、価格を789.99ユーロ(約13万5500円)と記していました。



このほか、2025年7月にSamsungの担当者が「間もなくGalaxy Tabシリーズの刷新を発表する予定」と伝えていることから、Galaxyタブレットも登場するのではないかと期待されています。命名規則に基づくと、次世代のタブレットは「Galaxy Tab S11」になるはずです。リーク情報によると、Galaxy Tab S11とGalaxy Tab S11 Ultraが登場する予定で、両方ともMediaTek Dimensity 9400チップセットを搭載し、前者のバッテリー容量は8400mAh、後者は1万1200mAhになるとのことです。



なお、国内発売モデルはSamsung公式サイトにて2025年9月4日18時30分に公開される予定です。

