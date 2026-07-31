2026年07月31日 12時00分 サイエンス

海の王者「シャチ」でさえ鳴き声を聞いただけで逃げ出す海の動物とは？



シャチは非常に賢い上にどう猛な「海の王者」とも呼ばれる頂点捕食者であり、数々の映画で恐れられているホホジロザメすらシャチの獲物となってしまいます。一見すると海には敵なしに思えるシャチですが、実はシャチでさえ鳴き声を聞いただけで逃げ出す動物が存在することがわかっています。



Aversive behavioural responses of killer whales to sounds of long-finned pilot whales | Scientific Reports

https://www.nature.com/articles/s41598-026-35574-7



There's One Creature of The Deep That Can Scare Even Orcas Away : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/theres-one-creature-of-the-deep-that-can-scare-even-orcas-away



シャチは非常に高い知能とどう猛な性格を持っており、「白い死神」とも呼ばれるホホジロザメでさえ栄養豊富な肝臓を狙われ、獲物となっていることがわかっています。2019年の研究では、ホホジロザメはシャチに強い恐怖を抱いており、シャチが現れた海域からは姿を消すことが報告されています。



ホホジロザメはシャチに対して強い恐怖を抱いており遭遇しそうになると即座に逃げ出す - GIGAZINE



by Elias Levy



また、2020年代にはポルトガル・スペイン・フランスなどのヨーロッパ沿岸でシャチがボートやヨットを襲撃し、船を操作するラダーを破壊する事件が近年相次いで報告されています。



ヨーロッパ近海のシャチたちの間で「人間のボートを破壊する遊び」が流行している - GIGAZINE



by Chad Sparkes



人間すら恐れないように思われるシャチですが、実は「ヒレナガゴンドウ(Globicephala melas)」というイルカの一種を避けているらしいということが、近年の研究によって明らかになっています。



以下がヒレナガゴンドウの写真です。大きさはメスの最大体長が6m、オスの最大体長が7.6m程度でありシャチよりは小さめ。非常に社会的な種であり、通常は20～150頭程度の群れを形成しているそうです。



by Vsevolod



一見するとシャチがヒレナガゴンドウを恐れる理由はないように思われますが、シャチがヒレナガゴンドウを避けている証拠が積み重なっています。2012年に海洋生物学者のシャーロット・キュレ氏らが発表した論文では、「野生のヒレナガゴンドウにシャチの鳴き声を聞かせると、ヒレナガゴンドウは鳴き声がした方に引き寄せられる」ということが報告されました。つまり、ヒレナガゴンドウはわざわざシャチがいる方に向かっていくということになります。





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