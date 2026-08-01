2026年08月01日 18時00分 レビュー

モニターに取り付けて省スペース＆広い範囲を明るく照らすBenQの「ScreenBarモニターライト」レビュー、15段階の明るさと8段階の色温度を調整可能



BenQの「​ScreenBar」シリーズはスクリーンの閲覧に最適な照明を目指して開発されたモニターライトで、モニターに取り付けることで省スペース＆モニターに照明の映り込み減少＆デスクの広い範囲を照らすことができます。そんなシリーズの基本モデルである「ScreenBarモニターライト」をBenQから提供してもらったので、実際にデスクで使用してみました。



コンパクトデスクモニターライト BenQ ScreenBar | ベンキュージャパン

https://www.benq.com/ja-jp/lighting/monitor-light/screenbar.html



ScreenBarモニターライトのパッケージ。





内容物はScreenBarモニターライトの照明部分、フックパーツ、USBケーブル、保証書類。





ScreenBarモニターライトは細長いLEDライトになっています。カラーはブラックのみ。





中央部分にはタッチ操作のボタン類。





背面には給電用のUSB-Cポートがあります。PCからUSB接続して使用可能。





ライトの全長は実測で約45cm。





ライトのみの重量は実測で144gでした。





次に、以下はモニターに取り付けるためのフックパーツ。





以下のように広げることができます。





フックパーツの丸い部分はライトを支えるための重りのようになっており、重量も実測で344gとコンパクトさの割にずっしりした重さがあります。





LEDライトのUSB-Cポートをフックパーツの穴に合うように合わせたらクルッと回すようにしてカチッとはめ込みます。





モニターの上部にフックパーツの出っ張りが合うようにして、後部の丸っこい重り部分でモニターを挟むようにします。





以下のように、出っ張り部分がモニターの前側にかかったら設置完了。挟むだけの簡単取り付けですが、モニターの上側が斜めになっていたり丸っこくなっていたりする場合や、厚さが1cm未満もしくは3cm以上だと挟むことができないため注意が必要です。





正面から見ると以下のようになりました。





付属のUSB-Cケーブルを背面に差し込み、PCもしくは電源に差し込んだUSB ACアダプターにつないで給電します。





ScreenBarモニターライトの上部にある電源ボタンをタッチ。





LEDライトが点灯しました。





暗い部屋で付けてみると以下のような感じ。デスクライトを設置するよりも省スペースでモニター周りを明るくできるほか、横長のLEDライトが広い範囲を照らしてくれるため、作業スペースで明るさのムラができにくい点が特徴的です。ScreenBarモニターライトはBenQ独自の「非対称な光学デザイン」により、モニターへの光の反射が抑えられているとのことです。





一番左のボタンからは明るさを調整できます。





ScreenBarモニターライトの明るさは15段階で調整可能。





また、温度計のアイコンがついたボタンをタッチすると色温度を設定できます。





色温度は寒色(6500K)から暖色(2700K)まで8段階から選択できます。





電源ボタンの左にあるのは「自動調光」のボタンで、内蔵センサーが環境光を感知することで推奨される500ルクスの照明環境を維持したり、周囲の明るさを感知して適切な光量に自動で調節したりしてくれます。





ScreenBarモニターライトはモニターの上に挟むだけの簡単取り付けで、さまざまな作業環境を省スペースで目やモニターに優しい形で照らしてくれます。小さめのデスクでライトの置き場所に困っていたり、大きめのデスクを広く照らそうとしたら部屋が明るくなってしまいがちなところ、作業環境だけを適切に調整できる点でオススメです。



「ScreenBarモニターライト」は公式ストアの価格で税込1万5900円。より明るく広い範囲を照らせて自動点灯機能を備えた「ScreenBar Pro モニターライト」は税込1万9900円、明るさや色温度を細かく調整できるリモコン付きの「ScreenBar Halo 2 モニターライト」は税込2万8900円です。「ScreenBarモニターライト」はAmazon.co.jpでも取扱いがあり、価格は税込1万4310円となっていました。



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