2026年04月30日 14時15分 スマホ

モトローラが「razr」「edge」「g」スマートフォンシリーズの計8機種を発表



レノボ傘下のモトローラが、折りたたみ式スマートフォンの「razr」シリーズ、ミドルクラス～ミドルハイクラスの「edge」シリーズ、低価格帯の「g」シリーズに属するスマートフォン計8機種を発表しました。



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◆razrシリーズ

・razr ultra 2026(razr 70 ultra)

razr ultra 2026は「これまでで最もパワフルなrazr」と紹介される折りたたみ式スマートフォンで、従来よりも最大6倍広いダイナミックレンジを実現する50MP LOFICセンサーを主軸としたトリプルカメラ構成、バッテリー容量が前モデル(razr ultra 2025/razr 60 ultra)の4700mAhから5000mAhに増加した点、外側ディスプレイの保護ガラスが従来のGorilla Glass CeramicからGorilla Glass Ceramic 3に変更された点が特徴です。





ただ、これ以外のスペックは前モデルから変化がありません。確認できる限りでは開いた状態の厚みが0.1mm薄くなったのみで、チップセットやCPUの構成、充電速度、ディスプレイなど、全く同じ仕様です。それなのに、価格が前モデルに比べて5万円近く上昇しているということです。





・razr+ 2026

ultraに次ぐクラスのモデルです。前モデル(razr+ 2025)からの変更点は主に4つ。バッテリーが4000mAhから4500mAhに増加した点、ディスプレイにGorilla Glass Victusを採用した点、カメラ構成を50MPの標準・望遠から広角・超広角に変更した点、価格が100ドル(約1万6000円)値上がりした点です。





・razr 2026(razr 70)

razrシリーズで最も安価なモデルです。こちらは前モデル(razr 2025/razr 60)からいくつかの変更があり、プロセッサはMediaTek Dimensity 7400Xから7450Xに、2つあるカメラのうち超広角は13MPから50MPに、バッテリー容量は4500mAhから4800mAhになっています。同じく前モデルから100ドルの値上げです。





razr ultraのアメリカ向け希望小売価格は1499.99ドル(約24万1000円)、razr+は1099.99ドル(約17万6000円)、razrは799.99ドル(約12万8000円)です。それぞれアメリカで2026年5月21日から販売開始となり、razr ultraおよびrazr+はアジア太平洋地域などで後日販売予定とのことです。日本向けのアナウンスはありませんが、参考までに過去モデルではrazr+以外の機種が取り扱われています。



◆edgeシリーズ

・motorola edge 70 pro

6500mAhの大容量バッテリーを搭載、天然木仕上げのPANTONE Chicory Coffeeカラーを採用、50MPカメラを4つ搭載したモデルです。プロセッサは前モデル(edge 60 pro)のMediaTek Dimensity 8350から8500 Extremeに進化、リフレッシュレートも最大120Hzから144Hzへ向上しています。「今後数週間以内にヨーロッパ、中東、アフリカ、ラテンアメリカ、アジア太平洋地域の一部の国と地域で発売」となっていて、価格の記載はありません。欧州に拠点を置くテクノロジー系メディアのTech Advisorによると、小売店にて749.99ポンド(約16万2000円)で取り扱われているとのことです。





◆gシリーズ

・moto g87

200MPのメインカメラに加え、8MPの超広角レンズと32MPのフロントカメラを備えた低価格帯スマートフォンです。MediaTek Dimensity 6400チップ、最大12GBのRAMと5200mAhのバッテリー、最大リフレッシュレート120HzのAMOLEDディスプレイを備えたミドルクラスのモデル。価格は未発表ですが、Tech Advisorは349.99ポンド(約7万6000円)と報告しています。





・moto g47

108MPのメインカメラ、2MPのマクロカメラ、8MPのフロントカメラを備えたモデル。Dimensity 6300、5200mAhのバッテリーを備えたモデル。オーストリアに拠点を置くテクノロジー系メディアのNotebookcheckによると、価格は319ユーロ(約6万円)。その他詳細は不明です。



・moto g37

PDAFとクアッドピクセルビニングによる12.5MP出力に対応した50MPのメインカメラ8MPのフロントカメラ、MediaTek Dimensity 6300、5200mAhのバッテリーを備えたモデルです。g47の下位に位置づけられています。Tech Advisorによると価格は199.99ポンド(約4万3000円)とのこと。



・moto g37 power

moto g37のバッテリー容量が7000mAhに増加したモデルです。Notebookcheckによると価格は279ユーロ(約5万2000円)とのことです。

