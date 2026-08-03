2026年08月03日 12時45分 AI

「DeepSeek-V4-Flash-0731」が登場、GPT-5.6 Lunaより安価で同等性能のオープンモデル



中国のAI企業であるDeepSeekがAIモデル「DeepSeek-V4-Flash-0731」を商用利用可能なライセンスの下でオープンモデルとして公開しました。



deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 · Hugging Face

https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731



DeepSeek-V4-Flash-0731 · Models

https://modelscope.ai/models/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731





⚠️ Note



🔷 DeepSeek-V4-Flash-0731 keeps the exact same model architecture and size as the preview version.

🔷 Today's upgrade applies ONLY to the DeepSeek-V4-Flash API. The DeepSeek-V4-Pro API and App/Web models remain unchanged for now.



The official release of DeepSeek-V4-Pro… — DeepSeek (@deepseek_ai) July 31, 2026



DeepSeek-V4-Flash-0731は2026年4月に登場したDeepSeek-V4-Flashのアップデート版で、総パラメーター数2840億・アクティブパラメーター数130億のMoEモデルです。



第三者機関のArtificial Analysisが実施したインテリジェンス性能テストの結果が以下。DeepSeek-V4-Flash-0731はGoogleのGemini 3.6 Flashと同等性能と評価され、オープンモデルの中ではKimi K3とGLM-5.2に続く性能と評価されました。





コーディング性能ではGLM-5.2を上回っています。





エージェント性能ではGemini 3.6 Flashを大きく上回り、OpenAIのGPT-5.6 Lunaを0.1ポイント上回りました。





DeepSeek-V4-Flash-0731はモデルの規模に対する性能の高さを特徴としています。以下のグラフは横軸がモデルの総パラメーター数、縦軸がインテリジェンス性能を示したもので、DeepSeek-V4-Flash-0731がパラメーター数に対して高い性能を備えていることが分かります。





以下のグラフはAIモデルのコスト効率を示したもので、横軸がタスクごとのコスト、縦軸がインテリジェンス性能です。DeepSeek-V4-Flash-0731は2026年7月末に値下げしたGPT-5.6 Lunaよりさらに安価で、非常にコスト効率の高いモデルであることが分かります。





DeepSeek-V4-Flash-0731はHugging FaceとModelScopeで無料公開されており、ライセンスはMIT Licenseを採用しています。Hugging Faceでは有志による量子化版も多数公開されています。



Quantized Models for deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 – Hugging Face

https://huggingface.co/models?other=base_model:quantized:deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731

