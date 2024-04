無料で商用利用可能なオープンモデル「Mixtral 8x22B」が登場、高いコーディングと数学の能力を持つ

GoogleやMetaの研究者によって設立されたAIスタートアップのMistral AIが、オープンソースの大規模言語モデル「 Mixtral 8x22B 」をリリースしました。モデルはオープンソースライセンスのApache 2.0で提供されており、商用利用も可能となっています。 Cheaper, Better, Faster, Stronger | Mistral AI | Frontier AI in your hands https://mistral.ai/news/mixtral-8x22b/ Mixtral 8x22Bのモデルは4月10日に公式Xアカウントにて公表・配布されていましたが、詳細な情報は不明となっていました。今回はMixtral 8x22Bモデルについての公式リリースが発表されたというわけです。 Mistral AIが突如として新しい大規模言語モデル「8x22B MOE」を発表、コンテキスト長65kでパラメーターサイズは最大1760億か - GIGAZINE

2024年04月18日 11時25分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1d_ts

