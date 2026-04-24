2026年04月24日 18時03分 AI

ついに「DeepSeek-V4」が登場、Claude Opus 4.6を超える性能のオープンモデル



中国のAI企業であるDeepSeekがAIモデル「DeepSeek-V4」を2026年4月24日に公開しました。DeepSeek-V4-ProとDeepSeek-V4-Flashの2種類が存在し、DeepSeek-V4-Proは複数のテストでClaude Opus 4.6を超えるスコアを記録しています。



deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro · Hugging Face

https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro



deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash · Hugging Face

https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash



DeepSeek-V4-ProとDeepSeek-V4-Flashは32兆トークンの学習データを用いてトレーニングされたMoEモデルです。DeepSeek-V4-Proの総パラメーター数は1兆6000億でアクティブパラメーター数は490億。DeepSeek-V4-Flashの総パラメーター数は2840億でアクティブパラメーター数は130億です。最大コンテキスト長はどちらも100万トークンです。



DeepSeek-V4-Proの最大推論モードである「DeepSeek-V4-Pro-Max」のベンチマークスコアを「Claude-Opus-4.6-Max」「GPT-5.4-xHigh」「Gemini-3.1-Pro-High」と比較した結果が以下。DeepSeek-V4-Pro-Maxは複数のテストでほかのクローズドモデルを打ち負かし、HLEとCodeforcesでは1位となっています。





DeepSeek-V4-ProとDeepSeek-V4-Flashは推論効率に優れているのも特徴です。以下のグラフは横軸がトークン位置、縦軸が1トークンを処理するのに必要な計算量を示しています。DeepSeek-V4-ProはDeepSeek-V3.2の3.7分の1、DeepSeek-V4-FlashはDeepSeek-V3.2の9.8分の1の計算量で処理できます。





KVキャッシュの容量も低く抑えられており、長大なタスクでの効率が向上しています。





DeepSeek-V4-ProとDeepSeek-V4-FlashはHugging Faceで公開されており、ライセンスはMIT Licenseです。

