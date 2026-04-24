2026年04月24日 16時00分 ハードウェア

IP65の防水・防塵性能を備えたDIYスマートウォッチ「T-Watch Ultra」



「T-Watch Ultra」はオープンソースデバイス開発企業のLILYGOによって設計されたスマートウォッチです。ユーザーが自由にカスタム可能でありながら、IP65の防水・防塵性能を備えています。



T-Watch Ultra – LILYGO®

https://lilygo.cc/en-us/products/t-watch-ultra



T-Watch Ultraの見た目はこんな感じ。付属のバンドは面ファスナーで固定するタイプです。





本体部分の寸法は63.5mm×49mm×22mmです。





画面は有機EL(AMOLED)ディスプレイを採用。解像度は410×502ピクセルです。





SoCはESP32-S3を採用しており、ファームウェアをユーザーの好みに合わせてカスタムすることが可能。Wi-Fi 802.11 b/g/nとBluetooth Low Energy ver.5.0での無線通信に対応しており、GNSSモジュールで位置情報を取得することもできます。





T-Watch Ultraの価格は78.32ドル(約1万2500円)で、ハードウェアやファームウェアの仕様は以下のリンク先で公開されています。



LilyGoLib/docs/hardware/lilygo-t-watch-ultra.md at master · Xinyuan-LilyGO/LilyGoLib · GitHub

https://github.com/Xinyuan-LilyGO/LilyGoLib/blob/master/docs/hardware/lilygo-t-watch-ultra.md



LilyGoLib/docs/lilygo-t-watch-ultra.md at master · Xinyuan-LilyGO/LilyGoLib · GitHub

https://github.com/Xinyuan-LilyGO/LilyGoLib/blob/master/docs/lilygo-t-watch-ultra.md

