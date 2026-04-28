2026年04月28日 17時09分 試食

ピリ辛唐辛子とニラの風味がじんわり染みる「日清のどん兵衛 博多もつ鍋〆風うどん」試食レビュー



もつ鍋の〆(シメ)に楽しむうどんをイメージしたというカップうどん「日清のどん兵衛 博多もつ鍋〆風うどん」が日清食品から登場しました。「あごだしをブレンドした醤油をベースに、にんにくと牛の脂を加えた風味豊かなつゆが特長」とのことで、どんな味なのか実際に食べて確かめてみました。



「日清のどん兵衛 博多もつ鍋〆風うどん」「日清のどん兵衛 琉球そば」(4月27日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ

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これが「日清のどん兵衛 博多もつ鍋〆風うどん」です。





原材料はこんぶエキス、ポークエキス、ガーリック調味料など。





カロリーは1食当たり404kcalです。





まずはフタを半分開けて液体スープとかやくを取り出します。





先にかやくを投入します。かやくはキャベツ、ごま、赤唐辛子、にらの4種類。





お湯を入れてフタを閉じ、5分待機します。その間に液体スープをフタの上で温めておきます。





5分後にフタを開け、液体スープを投入。





よく混ぜたら完成です。





できあがりの直前からニラとニンニクが利いた強烈なもつ鍋風の香りが漂っていたのですが、食べてみてもその風味は健在で、ややあっさり目のスープでもつ鍋の汁をうまく再現していました。赤唐辛子がジワジワ後から効いてくるような辛さを生み出しているのも特徴です。あっさり寄りのスープと赤唐辛子のピリ辛さで食欲が増進される味わいでした。





「日清のどん兵衛 博多もつ鍋〆風うどん」の価格は税別248円。Amazon.co.jpでは12個入りが税込3214円(1個当たり税込268円)で販売されています。



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