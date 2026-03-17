2026年03月17日 17時00分 試食

脳にガツンとくる豚と魚介の濃厚スープがもっちり太麺に絡んで食べ応え抜群な「スーパーカップ超大盛り 魚介豚骨醤油ラーメン」食べてみた



エースコックのスーパーカップ超大盛りシリーズに、「スーパーカップ超大盛り 魚介豚骨醤油ラーメン」が2026年3月23日(月)に登場します。豚と魚介の濃厚スープに太麺が絡んで食べ応え抜群のカップ麺になっているというカップ麺が編集部に届いたので、どんな味に仕上がっているのか一足先に食べてみました。



スーパーカップ超大盛り 横浜家系豚骨醤油ラーメン／濃厚豚醤油ラーメン／魚介豚骨醤油ラーメン 2026年3月23日 リニューアル・新発売 | エースコック株式会社

https://www.acecook.co.jp/news/003276/



「スーパーカップ超大盛り 魚介豚骨醤油ラーメン」のパッケージはこんな感じ。





原材料は小麦粉、しょうゆ、ポークエキス、豚脂、魚介パウダー、ポーク調味料、カツオ調味料、鶏・豚味付肉そぼろ、ねぎなど。





カロリーは1食あたり649kcalです。





フタを開けると、中には先入れのかやく入り粉末スープと、後入れの液体スープとふりかけの小袋が入っていました。





まずはかやく入り粉末スープを投入。





スープに直接熱湯をかけながら内側の線まで注ぎ、液体スープをフタの上で温めながら5分間待ちます。





5分経過したら液体スープとふりかけを投入。





よく混ぜたら完成です。





スープを一口飲んでみると、ガツンとした豚のうま味と魚介の風味がダイレクトに伝わってきます。麺をすする前につい何杯も飲んでみたくなるような、濃厚で食欲をそそる味わいです。





もっちり食感の太麺にほんのりとろみのあるスープがよく絡み、ジャンキーで食べ応えたっぷりのカップ麺に仕上がっています。





かやくの味付肉そぼろも全体のジャンキー感アップに一役買っていました。





「スーパーカップ超大盛り 魚介豚骨醤油ラーメン」の希望小売価格は税抜298円で、2026年3月23日(月)から全国で購入可能。記事作成時点ではAmazon.co.jpでも予約注文が可能で、価格は12個セットで税込3862円(1個あたり約322円)となっていました。



Amazon.co.jp: エースコック スーパーカップ超大盛り 魚介豚骨醤油ラーメン 168g ×12個 : 食品・飲料・お酒

