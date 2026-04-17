2026年04月17日 19時35分 食

「日本のマクドナルドのハンバーガーの写真のバンズはどれも少しずれている」と海外で話題に



ソーシャルニュースサイトのHacker Newsで、「日本のマクドナルドのハンバーガーの写真は、どれもバンズが少しずれている」と指摘するスレッドが立ち、話題となっています。



The buns in McDonald's Japan's burger photos are all slightly askew | Hacker News

https://news.ycombinator.com/item?id=47785738



日本のマクドナルドの公式サイトで、英語版メニューの写真がこれ。バンズがずれたり少し斜めになったりと、ほとんどがゆがんでいるのがわかります。





対して、アメリカのマクドナルドの公式サイトにあるメニュー写真を見ると、バンズはどれもまっすぐになっており、ずれたり斜めになったりしているバーガーはありません。





イギリスでもメニュー写真に写っているハンバーガーは、何かソースや具がこぼれているものはあるものの、どれもバンズがまっすぐ。





これに対しHacker Newsでは、日本のマクドナルドがなぜわざわざバンズを斜めにしたりずらしたりしているのかが議論されています。



あるユーザーからは倍てりやきマックバーガーでは、ソースをよりはっきりと見せる目的がありそうという指摘がありました。





しかし、この指摘をしたユーザーは「(ソースが少ない)ハンバーガーでもやっているので、その説明がつかない」ともコメント。





さらに、競合のバーガーキングではバンズを歪ませる撮影をしていないことも指摘し、「なんだかちょっと……可愛い感じがする」と述べています。





マクドナルドのカナダ法人が公開している以下の動画では、ハンバーガーの具が何かをアピールするためにわざとバンズをずらすテクニックが紹介されていました。各層の具材がよりよく見えるようにするため、上のバンズが下のバンズから少しずれてしまうのではと指摘するコメントもあります。



Go Behind the Scenes at a McDonald's Photo Shoot | McDonald's - YouTube





「日本では食品表示法により、パッケージと実物が同じでなければならない。だからバンズがゆがんでいるのだ」という推測を示唆するコメントも。海外では日本のお菓子のパッケージと実物のサイズがほぼ同じであると指摘する以下のムービーが11万件以上のいいねを集めて話題となっています。しかし、「モスバーガーやバーガーキングはあんな感じじゃないよ」というコメントもあり、この説は否定されています。





中には「ギリシャやローマの柱は人間の目に心地良く映るため、わずかに湾曲していました。人間の目には、柱の中央が柱の中間地点で凹状の曲線を描いて細くなっているように見えるとされ、エンタシスはこの歪みを補正します」と述べる人も。



by e — фуст.



他には「それはまさにハンバーガーのわびさびだ」という意見、加えてわびさびを解説するWikipedia記事を貼るコメントもありました。

