2026年04月18日 15時00分 レビュー

本体もプラグも薄型でUSB-A・Cあわせて5台同時充電可能な電源タップ「700-TAP092BK」



電源タップは機能強化を求めると大型化しがちですが、サンワサプライの「700-TAP092BK」はAC×2口・USB-A×1口・USB-C×2口の5台同時充電に対応しつつも本体部分が薄さ18mmとコンパクトということなので、実際に触ってみました。



700-TAP092BK 電源タップ USB PD 65W 急速充電 GaN 1.5m 延長コード 【超薄型18mm】 Type-C×2 A×1 AC×2個口 コンセント L型プラグ | 通販ならサンワダイレクト

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「700-TAP092BK」の全体像はこんな感じ。本体側面にUSB-Aポート1口とUSB Type-Cポート2口、上方にACコンセント2口が設けられています。





サンワサプライのロゴのそばに白色の通電ランプが設けられています。





だいたいiPhone 16よりもわずかに小さいぐらいのサイズ感。





さすがに薄さではかなわないものの、18mmは電源タップとしては超薄型の部類です。





背面には2カ所のゴム足が取り付けられていて、机などの上でも滑りにくくなっています。





重さは実測258g。





ケーブル長は1.5mで、まとめるためのケーブルタイが付属します。





ケーブルの方向を変更できるスイングプラグではなく、コンセントに接続したとき右下方に向けてケーブルが出る固定プラグなのも特徴的。壁面コンセント使用時、下に厚みのあるACアダプターを取り付けたとしても干渉することなく、ケーブルを壁に沿わせることができます。





プラグそのものも10mmと薄く、壁面や周辺物とのスペースがあまり取れないような場所でも使えます。自宅ではもちろんのこと、ちょっとした旅先での利用などにも便利な存在です。





最大台数接続時のイメージはこんな感じ。USB Type-Cポートはいずれも単独使用時は65Wの急速充電が可能で、複数組み合わせた場合、向かって右側のC1ポートは45Wですが左側のC2ポートは最大18Wに制限されるため、どの機器をどのポートに接続するかはしっかり確認する必要があります。





サンワサプライの電源タップ「700-TAP092BK」はオンライン限定商品で、サンワダイレクトやAmazonで税込5780円で販売されています。



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