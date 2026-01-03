巻取り式USB-Cケーブル一体型で忘れ物が減りそうなUSB急速充電器「Anker Nano Charger(35W、Built-In 巻取り式 USB-Cケーブル)」レビュー
巻き取り式のUSB Type-Cケーブルを搭載したUSB急速充電器「Anker Nano Charger(35W、Built-In 巻取り式 USB-Cケーブル)」がAnkerから登場しました。最大35W出力に対応しており巻取り式ケーブルとは別にUSB-Cポートを備えているため2台のデバイスを同時に充電できるとのことで、GIGAZINEに届いた実物の使い勝手をチェックしてみました。
「Anker Nano Charger(35W、Built-In 巻取り式 USB-Cケーブル)」はブラックとホワイトの2色展開ですが、今回はブラックが届きました。パッケージはこんな感じ。
中には本体と製品保証書＋カスタマーサポートの書類、クイックスタートガイド、簡易的な使い方と注意事項が書かれた紙が入っていました。
これが「Anker Nano Charger(35W、Built-In 巻取り式 USB-Cケーブル)」の本体。表面にはAnkerのロゴが入っています。
幅76.6mm×高さ162.8mm×厚み8.5mmのGoogle Pixel 9 Pro XLと大きさを比べてみました。
厚みはこんな感じ。
プラグは本体に収納される形で折り畳まれています。
開くとこんな感じ。
プラグの反対側にはUSB-Cポートが1つと、巻き取り式のUSB-Cケーブルがついています。
ポート使用時の出力は以下の通り。なお「USB-C1」が巻取り式のUSB-Cケーブルで「USB-C2」がUSB-Cポートです。
|単ポート利用時
|USB-C1/C2 ： 5V=3A / 9V=3A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(最大35W)
|2ポート利用時
|USB-C1＋USB-C2：30W＋5W / 17.5W＋17.5W(合計最大35W)
巻取り式ケーブルを最大まで引っ張ってみるとこんな感じ。公式サイトによると「約2万回の折り曲げと伸縮に耐えうる高耐久設計」とのことです。
実際にケーブルを引っ張ってから巻き取られていくところを動画で撮影してみました。
Anker Nano Charger(35W、Built-In 巻取り式 USB-Cケーブル)のケーブルを伸ばして巻き取られるところ - YouTube
巻取り式のUSB-CケーブルだけでなくUSB-Cポートもついているため、スマートフォンとパソコンを同時に充電したり、スマートフォンとモバイルバッテリーを両方充電したりすることも可能です。
実際に使ってみた感想としては「充電器は持って来たがケーブルを忘れて充電できない」というようによく忘れ物をする人には役立つのではないかというところ。「Anker Nano Charger(35W、Built-In 巻取り式 USB-Cケーブル)」よりも多く同時に充電できる製品はありますが、このコンパクトさで2台同時に充電できケーブルも搭載されているというのは良いポイントです。
「Anker Nano Charger(35W、Built-In 巻取り式 USB-Cケーブル)」の価格は税込4990円です。Ankerオンラインストアで購入できる他、Amazon.co.jpでも購入できます。
Amazon | Anker Nano Charger (35W, 巻取り式 USB-Cケーブル) ブラック USB PD USB-C 急速充電器【PSE技術基準適合】iPhone 17シリーズ MacBook Air Galaxy Android スマートフォン ノートPC その他各種機器対応 | Anker | AC式充電器
また、「Anker Nano Charger(35W、Built-In 巻取り式 USB-Cケーブル)」は以下のプレゼント記事からもゲットできます。
GIGAZINE冬のプレゼント大放出企画「アンケートに答えて全部持っていってください！」 - GIGAZINE
