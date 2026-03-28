2026年03月28日 20時40分 アニメ

2026年春開始の新作アニメ一覧



放送・配信中のアニメが終わり、入れ替わりに新たな作品が始まる時期がやってきました。2026年春(2026年3月～2026年6月頃)に始まるアニメの数は90本超。過去のリストでショートアニメなどの記載漏れがあったとしても、おそらく今期が過去最高本数とみられます。全作品のPVを見るだけでも相当な時間が必要となります。



人気シリーズの続編も多々ラインナップに入っており、『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険 1ST STAGE』は待望のシリーズ7作目のアニメ化。また『Re:ゼロから始める異世界生活』『ようこそ実力至上主義の教室へ』『Dr.STONE』はそれぞれシリーズ4作目。『ひみつのアイプリ』はプリティーシリーズとしてカウントすると(セレクション抜き・『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」含めて)10作目にあたります。



小説や漫画の原作がない作品では、『ぴえろ魔法少女シリーズ』久々の新作となる『魔法の姉妹ルルットリリィ』、『戦姫絶唱シンフォギア』に続くソングバトルシリーズ企画『ゴーストコンサート : missing Songs』などがあります。



・作品リストは放送・配信の時期が早いものから順に並べています。

・配信サービスは数が多いため基本的に最速タイミング以外の情報は「他配信」としてまとめています。

・【独占】と記載のあるものは独占配信で、他サービスでの配信はありません。

・「主題歌」しかないものはOPかEDのどちらかとして記載しています。



▼目次表示





・放送情報

Netflix：3/7(土)～【独占】



・作品情報



メロンの暗躍によって、見せかけの平穏は破られた。

草食獣と肉食獣が互いへの不信を募らせる中、ハルにもメロンの牙が迫る。

裏市に流れ着き再び己と向き合うことになったレゴシと、表社会での新たなしがらみに苦しむルイ、再会した二匹は共にメロンに立ち向かうべく、それぞれの舞台で行動を開始する！

奇跡を信じるレゴシ、未来を見つめるハル、宿命に抗うルイ、そして世界を憎むメロン。

欲望と恐怖に動揺する世界で、彼らが辿り着いた「答え」とは──。獣たちの青春群像劇、遂に完結！



原作は『週刊少年チャンピオン』に2016年から2020年に連載された漫画。全22巻。アニメ第1期(2019年)と第2期(2021年)はフジテレビ系列で放送され、ネットではNetflixで独占配信された。FINAL SEASONはテレビ放送はなく、Netflixでの配信のみ。



・スタッフ

原作：板垣巴留

監督：松見真一

脚本：樋口七海

キャラクターデザイン：大津直・乘田拓茂

CG ディレクター：太田光希

VFX アートディレクター：船田純平

美術監督：池田真依子

美術設定：須江信人

色彩設計：橋本賢

撮影監督：瀬川紗也香

編集：植松淳一

音楽：神前暁（MONACA）

制作：オレンジ

コピーライト表記：©板垣巴留（秋田書店）／東宝



・キャスト

レゴシ：小林親弘

ハル：千本木彩花

ルイ：小野友樹

ヤフヤ：三木眞一郎

ゴーシャ：千葉繁

ジャック：榎木淳弥

ジュノ：種﨑敦美

ピナ：梶裕貴

フリー：木村昴

ゴウヒン：大塚明夫

サグワン：玄田哲章

セブン：折笠富美子

スナガ：室元気

テン：遠藤綾

ミソ：高木渉

サボン：勝杏里

メロン：沖野晃司



主要公式SNS：@bst_anime

ハッシュタグ：#bstanime



OP：神前暁「LA FERALIA」

ED：SEVENTEEN「Tiny Light」



アニメ『BEASTARS FINAL SEASON』Part2 ファイナルPV ｜2026年3月7日Netflixにて独占配信開始









・放送情報

YouTube：3/11(水)～



・作品情報

原作はもともと『ジャンプルーキー！』連載作品で、『ジャンプ＋』のインディーズ連載を経て通常連載にまで移行した。単行本が既刊2巻。





・キャスト

霧切ギリ子：清水香里

市川アヤ：柚木涼香

姫草ユリ：小若和郁那

大神ジロウ：杉田智和

鶴原ヒメ：小林ゆう

音丸キュウ：武内駿輔

妻木トシ：沢城千春



主要公式SNS：@giriko_offical

ハッシュタグ：#限界OL霧切ギリ子 #ギリ子ショートアニメ







・放送情報

TOKYO MX：4/5(日) 25:05～

BS11：4/5(日) 25:05～



AnimeFesta：3/13(金) 17:00～(第2話以降は地上波同時配信・(日) 25:05～)【オンエア版／プレミアム版】

DMM.TV：3/13(金) 17:00～(第2話以降は地上波同時配信・(日) 25:05～)【オンエア版】

※AnimeFestaのみ規制のないプレミアム版を配信



・作品情報



姉である薫の一言で北英大学女子バレーボール部の寮長兼監督にされてしまった草太。そこには初恋相手の綾乃がいて草太は運命の再会を果たしたのだが…

女子寮で！ 体育館で！ ホテルで！？ 待っていたのは自分より大きい女の子達に振り回される日々だった！

体格差♡ハッピーハーレムラブコメディ北の大地にでっかく誕生！！



原作は竹書房『竹コミ！』連載漫画。既刊8巻。もともとは青年誌『月刊キスカ』連載で、2022年に雑誌休刊後は漫画配信サイト『WEBコミックガンマぷらす』に移籍し、サイト統合により『竹コミ！』連載となっている。



・スタッフ

原作：愛染五郎

監督：藁井草太

シリーズ構成：黒崎エーヨ

キャラクターデザイン：足高長江

色彩設計：ねるねる

美術設定：佐藤桃子

撮影監督：鳳凰院修羅苦羅

編集：新海コウキ

音響監督：司馬明徳

音響制作：スタジオマウス

アニメーション制作：studio HōKIBOSHI

製作：彗星社

コピーライト表記：©愛染五郎・竹書房／Suiseisha Inc.



・キャスト

立花草太：比仁司琳

長谷川綾乃：水城すい

立花薫：夏樹柑菜

山田早苗：豆柴花

朝倉桜：いねむりすやこ

勅使河原鏡花：長月アキ

ユリア・マッケンジー：神崎のえる



主要公式SNS：@Ookii_Onnanoko

ハッシュタグ：#大きい女の子



ED：中恵光城「世界にひとつのギフト」



TVアニメ『大きい女の子は好きですか？』PV









・放送情報

TOKYO MX：4/5(日) 25:00～

BS11：4/5(日) 25:00～



AnimeFesta：3/13(金) 18:30～(第2話は4/13(月) 25:00～)



・作品情報



女の子の好感度メーターが見えるようになりました。

だけど、幼馴染で片思い中の茉莉花ちゃんの好感度を見たら、ドロドロに溶けてぶっ壊れていて⋯!?

茉莉花ちゃん、僕のこと嫌いなのにどうして今まで優しかったの…？

そして、クラスの女の子達が僕に向ける意外な好意も明らかになっていき…

――裏アリ可愛い女の子の秘密に触れる、ハートフルでハードコアなラブコメディ開幕



原作はウェイブ『ComicFesta』連載のフルカラー漫画で、22巻まで配信中。



・スタッフ

原作：小麦りん

監督：佐々木純人

シリーズ構成：大武政満/シナリオ工学研究所

キャラクターデザイン：那須玲奈

色彩設計：うすいこうぢ

美術設定：チャン・ド・キム・ファン

撮影監督：有馬総一郎

編集：新海コウキ

音響監督：西山寛基

音響制作：スタジオマウス

アニメーション制作：スタジオレオ

製作：彗星社

コピーライト表記：©小麦りん／Suiseisha Inc.



・キャスト

北見彼方：天﨑滉平

千歳茉莉花：内田真礼

豊富紗雪：伊藤彩沙

三笠心菜：伊駒ゆりえ

日高新乃：釘宮理恵



主要公式SNS：@af_originalMT

ハッシュタグ：#まりこわ



ED：千歳茉莉花(CV.内田真礼)「はかりたい好感度」



TVアニメ『茉莉花ちゃんの好感度はぶっ壊れている』PV









・放送情報

dアニメストア：3/18(水) 18:00～

ABEMA：3/18(水) 18:00～

他配信：3/23(月) 18:00以降順次



・作品情報



時空を超えた美食ロマンス、第3弾！

グルメ雑誌編集者・葉佳瑶(イエ・ジアヤオ)は、ある日突然、古代へとタイムスリップ。

卓越した料理の腕を武器に、名店の料理長として名を馳せていく。

そんな彼女の前に現れたのは、命を受けて、山賊討伐に身を投じる夏淳于(シア・チュンユー)。

出会いを重ねるうち、二人は次第に心を通わせていく。

数々の試練を乗り越え、ついに皇帝より婚姻を賜る二人。しかし、婚礼を目前にして、夏淳于は公務を理由に、何も告げぬまま姿を消してしまい…!?



原作はウェブ小説「萌妻食神」。



・スタッフ

原作：紫伊281

総指揮：李旎、邹正宇

チーフプロデューサー：張聖晏、李筱婷

監督：王朋交

制作スタジオ：娃娃魚動画

日本語配給：イマジニア株式会社

日本語吹替：NAQADA Studio

コピーライト表記：改編自閲文集団作家紫伊281同名小説「萌妻食神」©bilibili/閲文動漫



・キャスト

葉佳瑶(イエ・ジアヤオ)／葉瑾萱(イエ・ジンシュエン)：沢井真知

夏淳于(シア・チュンユー)：白井翔太

赫連景(ホーリエン・ジン)：夏目桂輔

宋七(ソン・チー)：向坂淳

琉璃(るり)：右島汐美

夏淳風(シア・チュンフォン)：大谷龍生

赫連煊(ホーリエン・シュエン)：安倍健人

阮(ルワン)：堂坂有希



主要公式SNS：@China_anime7

ハッシュタグ：#シンデレラ・シェフ #シンデレラ・シェフ～萌妻食神～



【予告編】アニメ『シンデレラ・シェフ～萌妻食神～ シーズン3』＜日本語吹替版＞(2026年3月18日配信スタート)









・放送情報

Netflix：3/19(木) 16:00～【独占】

※全1話・特別編成47分



・作品情報



1890年のアメリカ。

総距離約4,000マイル、賞金総額5,000万ドル、人類史上初の乗馬による北米大陸横断レース「スティール・ボール・ラン」が開催されようとしていた。

かつて天才騎手と呼ばれながらも、半身不随となり、失意の中にいたジョニィ･ジョースター。

彼はこのレースで優勝を目論む謎のアウトロー、ジャイロ･ツェペリが引き起こした不思議な現象に希望を見出し、「スティール･ボール･ラン」への参加を決意する。

二人はそれぞれの思惑を胸に協力関係を結び、過酷な冒険へと踏み出す――。



原作は集英社「週刊少年ジャンプ」、のち「ウルトラジャンプ」に連載された漫画。「週刊少年ジャンプ」連載時は『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズであることを示す表記はなかった。全24巻。





・スタッフ

原作：荒木飛呂彦

監督：木村泰大、髙橋秀弥

シリーズディレクター：加藤敏幸

シリーズ構成：小林靖子

キャラクターデザイン・総作画監督：津曲大介

サブキャラクターデザイン：木下由衣、Grand Guerrilla、ムラオミノル、ちい

音楽：菅野祐悟

音響監督：岩浪美和

アニメーション制作：david production

コピーライト表記：©LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SBR製作委員会



・キャスト

ジョニィ・ジョースター：坂田将吾

ジャイロ・ツェペリ：阿座上洋平

ディエゴ・ブランドー：石川界人

ルーシー・スティール：高橋李依

スティーブン・スティール：三宅健太

サンドマン：水中雅章

ポコロコ：松田健一郎



主要公式SNS：@anime_jojo

ハッシュタグ：#jojo_anime



アニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』PV第１弾 ｜ "STEEL BALL RUN JoJo’s Bizarre Adventure" 1st Trailer !!









・放送情報

YouTube：3/26(木) 18:30～

Instagram：3/26(木) 18:30～

TikTok：3/26(木) 18:30～



・作品情報



『プリキュア』シリーズに登場する妖精たちが「ぷちきゅあ」化したシリーズの第3弾。ふしぎなゆうえんちやおかしなパラダイスに加えて、にぎやかなステージなど多数の舞台が登場。また、ぷちきゅあぷりるんやぷちきゅあめろろんといった仲間たちも登場する。



・スタッフ

原作：東堂いづみ

ディレクター：奥村優子

シリーズ構成：豊田百香

音楽：田山里奈

コンセプトアート：長砂ヒロ・おかちぇけ・フジモトゴールド（ゴキンジョ）

アニメーション制作：IKIF+

アニメーション制作協力：株式会社Studio Khronos

コピーライト表記：©ぷちきゅあぱーとなーず



主要公式SNS：@precure_15th

ハッシュタグ：#ぷちきゅあ



ED：後本萌葉「♥DANZEN！kawaii！ ぷちきゅあ♥」



「ぷちきゅあ～Precure Fairies～」3月26日（木）夕方6時30分から新シーズンスタート！









・放送情報

TOKYO MX：3/28(土) 24:00～

とちぎテレビ：3/28(土) 24:00～

群馬テレビ：3/28(土) 24:00～

BS11：3/28(土) 24:00～

CBC：3/28(土) 26:07～

HBC：3/28(土) 26:28～

RKB毎日放送：3/28(土) 26:30～

MBS：3/28(土) 26:38～

AT-X：3/30(月) 22:00～



配信：3/28(土) 24:00以降順次



・作品情報



「春を咲かせよう。すべての人に春を」

"四季の代行者"とは――

四季の神々から与えられた特別な力で各地に季節を巡らせる現人神。

人々が当たり前に感じている四季の巡りは、彼らの不断の努力によって保たれている。



しかし春の代行者・花葉雛菊がテロ組織に誘拐され行方不明となってから、大和国の季節は春だけが消え去ったままだった。



「雛菊様、独りにしないで。お願い帰ってきて」

自らの生活を全てなげうって主を探し続けた春の護衛官・姫鷹さくら。

大切な友人を守れなかった冬の代行者・寒椿狼星と冬の護衛官・寒月凍蝶。

十年の時を経て雛菊が突然の帰還を果たしたことで、止まっていた彼らの物語が動き出す。

様々な想いを抱えながら、雛菊とさくらは春を届ける旅を始める。



「二人で、生きる、の」

二度と手放さないと誓った少女とともに生きるために。



「あの二人は小さな恋をしていたんだ」

引き離された初恋の人に再び会うために。



「私達を傷つける、すべての者達に告ぐ」

誘拐され不条理に奪われた日常を取り戻すために。



雛菊とさくらは歩み続ける。

春を必要とする人のために。

悲しみの淵にいる人に寄り添うために。

何度傷ついても生きようと願う人に、希望を届けるために。



「私は貴方を守る。貴方も私には春をくれる。だから大丈夫、共に参りましょう」





原作は電撃文庫から刊行されている小説で、既刊8巻。





・スタッフ

原作：暁佳奈

原作イラスト：スオウ

監督：山本健

アニメーションアドバイザー：古橋一浩

シリーズ構成：久尾歩

キャラクターデザイン：鳥井なみこ

ビジュアル開発・イメージボード：米谷聡美、久保雄太郎

美術監督：竹田悠介（Bamboo）

色彩設計：中村絢郁（WIT STUDIO）

色彩設計補佐：生田さら（WIT STUDIO）

撮影監督：野澤圭輔（グラフィニカ札幌スタジオ）

編集：柳圭介、ACE

音響制作：東北新社

音響監督：木村絵理子（東北新社）

音楽：牛尾憲輔

アニメーションプロデューサー：大谷丞

アニメーション制作：WIT STUDIO

コピーライト表記：©暁佳奈・スオウ／ストレートエッジ・KADOKAWA／春夏秋冬代行社



・キャスト

【春の代行者】花葉雛菊：貫井柚佳

【春の護衛官】姫鷹さくら：青山吉能

【夏の代行者】葉桜瑠璃：上坂すみれ

【夏の護衛官】葉桜あやめ：馬場蘭子

【秋の代行者】祝月撫子：澤田姫

【秋の護衛官】阿左美竜胆：八代拓

【冬の代行者】寒椿狼星：坂田将吾

【冬の護衛官】寒月凍蝶：日野聡



主要公式SNS：@4seasons_anime

ハッシュタグ：#春夏秋冬代行者



OP：Orangestar「Petals feat. 夏背」

ED：Orangestar「花筏 feat. 夏背」



【メインPV】TVアニメ「春夏秋冬代行者 春の舞」3月28日(土) 放送開始！









・放送情報

TOKYO MX：3/30(月) 24:00～

サンテレビ：3/30(月) 24:00～

KBS京都：3/30(月) 24:00～

BS11：3/30(月) 25:00～



FOD：3/29(日) 24:00～

FODチャンネル for Prime Video：3/29(日) 24:00～

dアニメストア：3/30(月) 25:00～

dアニメストア ニコニコ支店：3/30(月) 25:00～

dアニメストア for Prime Video：3/30(月) 25:00～

他配信：4/1(水) 25:00以降順次



・作品情報

幼い頃から酷い虐めを受けてきた少年・天上優夜は『異世界への扉』を発見。異世界で様々なスキルを手に入れてレベルアップを重ねると、現実世界でもまるで別人のように成長を遂げる。



2023年春に放送されたアニメの続きがテレビスペシャルで描かれる。



原作はファンタジア文庫から刊行されている小説で、シリーズ累計400万部。2026年3月19日発売の20巻で完結。





・スタッフ

原作：美紅

監督：板垣伸

キャラクターデザイン：木村博美

企画プロデュース：UNLIMITED PRODUCE by TMS

アニメーション制作：ミルパンセ

コピーライト表記：©美紅・桑島黎音／KADOKAWA／いせれべ製作委員会



・キャスト

天上優夜：松岡禎丞

宝城佳織：鬼頭明里

レクシア・フォン・アルセリア：前田佳織里



主要公式SNS：@iseleve_anime

ハッシュタグ：#いせれべ



OP：月詠み「逆転劇」

ED：スガシカオ「ハチミツ」



TVアニメ『異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界をも無双する〜レベルアップは人生を変えた〜』新作TVSP制作決定PV









・放送情報

日本テレビ系列全国29局ネット：3/30(月) 7:30ごろ



YouTube、TVerで配信あり



・作品情報

『みついショッピングパークキッズクラブ』の公式キャラクターをアニメ化したもの。TVアニメに先駆けて、2025年10月から2026年4月まで、首都圏のJR主要10路線とゆりかもめのデジタルサイネージを用いた「TRAIN TV」で全26話のショートアニメが放映された。



・スタッフ

原作：サンエックス・ファンワークス

作者：ウソ・ダ・マッカ

シリーズ構成・脚本：加藤陽一

監督：作田ハズム

企画プロデューサー：諏訪道彦

アニメーション制作：ファンワークス

コピーライト表記：©SAN-X , FANWORKS / トマント探偵事務所



・キャスト

トマント：田中貴子

プッチー：櫻井みゆき

怪盗パプリカ：戸谷菊之介

ナスンボ警部：夏八木敦也

鑑識しめじ：うのちひろ

ももちゃん：野田真理愛

ブロ美：松田颯水

スベール：伊川呼人

イナップル：虎島貴明

ママンゴ：伊瀬茉莉也

オニオン：藤井アユ美



主要公式SNS：@tomanto1010

ハッシュタグ：#うそ探偵トマント



『ZIP!アニメ劇場「うそ探偵トマント」』放送直前PV









・放送情報

Eテレ：3/30(月) 7:45～

※『おかあさんといっしょ』内



・作品情報

1986年から1991年まで『おかあさんといっしょ』内で放送されたアニメが40年ぶりに新作として復活する。キャラクターデザインを手がけた有賀忍氏による絵本シリーズは累計1000万部の大ヒット作となっている。



新作放送にあたっての有賀氏のコメントは以下の通り。



「こんなこいるかな」で表現したかったのは、子どものあるがままの姿です。



この作品に登場するキャラクターたちは、みんなとても自由で個性的です。



良い子か悪い子かなんて分けて考えません。様々な性格や特徴を持った子どもたちがいるということを、おおらかに描きました。人は皆、顔や体、性格が違うのは当たり前で、「いろんな人がいるからこそ楽しい」ということを子どもたちに知ってもらいたかったのです。そして、大人たちには「子どものあるがままの姿」をもっと認めてあげてほしいという願いを込めました。大人はかつて自分が子どもだったことをすっかり忘れて、子どもに「あるべき姿」を求めてしまいがちです。子どもたちの性格や個性を長い目で温かく見守っていきたいですね。「こんなこいるかな」はその子一人一人を大事にする、肯定のお話しです。全ての子が輝きます。“その他大勢”はいません。12人全員が主役です。



・スタッフ

コピーライト表記：原作者©有賀忍 / アニメーション©こんなこいるかな製作委員会







・放送情報

AT-X：3/30(月) 23:30～／3/31(火) 18:00～

TOKYO MX：3/31(火) 18:30～

BS11：3/31(火) 24:30～

サンテレビ：3/31(火) 24:30～

KBS京都：3/31(火) 24:30～

福井放送：3/31(火) 24:59～

テレビ愛知：3/31(火) 26:35～



ABEMAプレミアム：3/31(火) 18:30～

dアニメストア：3/31(火) 18:30～

他配信：4/3(金) 18:30以降順次



・作品情報



六月に入り、藤志高校では三年生による二年生の進路相談会が開かれることに。朔たちの教室にやってきた三年生の中には、明日風の姿もあった。ひっそりと手を振ってくる明日風に、気恥ずかしそうに手を振り返す朔だったが、同級生の男子と親しげに言葉を交わす明日風を見て、憧れの先輩の、自分が知らない表情にどこか喪失感を感じてしまう。一方、そんな二人の様子に、チーム千歳の女子たちの間には何とも言えない緊張のようなものが走っていた……。



原作はガガガ文庫から刊行されている小説で、既刊9巻。第13回小学館ライトノベル大賞優秀賞受賞作品。





テレビアニメは2025年秋に放送されたが、制作上の都合および本編クオリティ維持のため第6話以降の放送・配信が3週間繰り下げられ、第11話～第13話は結果的に3カ月の延期となった。



・スタッフ

原作：裕夢

キャラクター原案：raemz

監督：德野雄士

シリーズ構成：荒川稔久

脚本：裕夢、荒川稔久

キャラクターデザイン：木野下澄江

プロップデザイン：秋篠Denforword日和、枡田邦彰、立田眞一

3D監督：小川耕平

美術背景：スタジオ天神

美術監督：諸熊倫子

色彩設計：宮脇裕美

撮影監督：中村雄太

編集：丸山流美

音響監督：納谷僚介

音響制作：スタジオマウス

音楽：藤澤慶昌

音楽制作：KADOKAWA

アニメーション制作：feel.

コピーライト表記：©裕夢／小学館／チラムネ製作委員会



・キャスト

千歳朔：坂田将吾

柊夕湖：石見舞菜香

内田優空：羊宮妃那

青海陽：大久保瑠美

七瀬悠月：長谷川育美

西野明日風：安済知佳

岩波蔵之介：阿座上洋平

水篠和希：土岐隼一

浅野海人：今井文也

山崎健太：宮﨑雅也



主要公式SNS：@anime_chiramune

ハッシュタグ：#チラムネ



OP：Kucci「ライアー」

ED：サイダーガール「陽炎」



TVアニメ『千歳くんはラムネ瓶のなか』明日風編PV









・放送情報

TOKYO MX：4/5(日) 22:00～

読売テレビ：4/6(月) 25:59～

BS朝日：4/5(日) 23:00～

AT-X：4/7(火) 21:30～



dアニメストア：3/31(火) 24:00～(第2話以降 日曜22:00～)

ABEMA：3/31(火) 24:00～(第2話以降 日曜22:00～)

U-NEXT：3/31(火) 24:00～(第2話以降 日曜22:00～)

アニメ放題：3/31(火) 24:00～(第2話以降 日曜22:00～)

他配信：4/5(日)以降順次



・作品情報



英国のお屋敷でメイドとして働くスズメは、ある出来事により、日本の一角にある小さなアパートで新生活を始めることに。

初めての日本での一人暮らしに、たくさん心配事もあるけれど、スズメは日本の食べ物に興味津々。颯爽とアパートを飛び出すと様々な食べ物や人々との出会いも。

食べるだけを見てるだけ。

それがこんなにも幸せ！

非日常なメイドさんがおくるほのぼの日常アニメはじまります！！



原作は『コミックDAYS』連載の漫画で、既刊5巻。





・スタッフ

原作：前屋進

監督：泉保良輔

シリーズ構成：高橋ナツコ、藤本冴香

キャラクターデザイン：阿部千秋

音響監督：森下広人

音響制作：ダックスプロダクション

音楽：北川勝利(ROUND TABLE)

音楽制作：ランティス

アニメーション制作：EMTスクエア－ド・マジックバス

コピーライト表記：©前屋進・講談社／食べるだけを見てるだけの製作委員会



主要公式SNS：@lovetoeat_maid

ハッシュタグ：#メイ食べ



OP：majiko「リボン」

ED：ARCANA PROJECT「しあわせフレーバー」



TVアニメ「メイドさんは食べるだけ」PV第１弾｜2026年4月放送開始!!









・放送情報

TOKYO MX：4/4(土) 22:00～

BS朝日：4/4(土) 25:00～

HTB：4/8(水) 26:01～(第2話以降25:55～)

AT-X：4/9(木) 23:00～

テレビ愛媛：4/9(木) 25:25～

山形テレビ：4/9(木) 25:40～

新潟テレビ21：4/9(木) 25:55～

HAB：4/9(木) 26:00～

NCC：4/15(水) 25:20～



dアニメストア：3/31(火) 24:00～(第2話以降(土) 22:30～)

ABEMA：3/31(火) 24:00～(第2話以降(土) 22:30～)

他配信：4/4(土) 22:00以降順次



・作品情報



普通の男子高校生・真名部響生は、ある日突然、魔物も潜む異世界の広大な草原に転移してしまった。見たこともないファンタジー世界を、あてもなく彷徨っていたヒビキだが、自身に『鑑定』というスキルと、職業『鑑定士（仮）』が与えられている事に気が付く……。（仮）って……!?

そして、草原で出会った金髪エルフ・エマリアの案内で冒険者となったヒビキは、呪いを受けた獣人・クロード、未来の賢者・リリアン、白ネコの聖獣・ヴェネと共に、少しずつ強くなりながら元の世界に帰る方法を探す──

果たして、彼は無事に元の世界に帰還できるのか？

そして、タイトル通り最強になる日は来るのか!?



原作は『アルファポリス』連載の小説。既刊9巻。



・スタッフ

原作：あてきち

原作イラスト：しがらき旭

漫画：武田充司

監督：星野真

シリーズ構成：清水恵

キャラクターデザイン・総作画監督：大川美穂子、松本淑恵

プロップデザイン：田内亜矢子、杉田葉子

美術設定・美術監督：芦野由紀子(スタジオちゅーりっぷ)

色彩設計：中原あゆみ

撮影監督：林美幸

編集 ：柳圭介、ACE

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

音響監督：濱野高年

音楽 ：菊谷知樹

アニメーション制作：スタジオフラッド

コピーライト表記：©2026あてきち・アルファポリス/鑑定士（仮）製作委員会



・キャスト

真名部響生：金元寿子

エマリア：伊藤静

クロード：三宅健太

リリアン：ラマルファミッシェル立山

ヴェネ：首藤志奈

イヴェル：日笠陽子

スティーリア：徳井青空

主神：興津和幸

魔神：涼本あきほ

冥神：田中ちえ美

サポちゃん：田村ゆかり

ターニャ：久保ユリカ

バルス：楠大典

ジュエル：引坂理絵



主要公式SNS：@kanteishi_anime

ハッシュタグ：#アニメ鑑定士仮



OP：緑仙（りゅーしぇん）「コンパスは透明」

ED：ファントムシータ「もーいーかい？」



『最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？』第2弾PV









・放送情報

HBC：4/1(水) 7時台～(毎週月～金)

※『THE TIME』内



・作品情報



北海道の森にある小さな学び舎「ほっかいどうぶつ学園」

個性まるだしの動物たちが、のんびり・ゆるく、にぎやかな毎日を過ごしています。

ときどき自然のことも教えてくれる、かわいくて愛らしい仲間たちです。



・スタッフ

原作：ほっかいどうぶつ

プロデューサー：並木翔太

監督：保木亜耶

制作プロダクション：エクスデザイン

キャラクターデザイン：ゴトウマキエ

コピーライト表記：©ほっかいどうぶつ制作委員会



・キャスト

まりす(エゾシマリス)：花井美春

もんが(エゾモモンガ)：花井美春

じょー(オコジョ)：花井美春

つね(キタキツネ)：浪川大輔

ながの(シマエナガ)：浪川大輔

くろう(シマフクロウ)：浪川大輔

まー(ヒグマ)：花井美春

もりのき先生(イチイの木)：浪川大輔



主要公式SNS：@hokkaidoubutsu

ハッシュタグ：#ほっかいどうぶつ



「ほっかいどうぶつ」アニメ 第一話 「はじまり」









・放送情報

AT-X：4/1(水) 20:30～(第2回以降21:30～)

TOKYO MX：4/1(水) 22:30～

BS日テレ：4/1(水) 24:00～(第2回以降24:30～)

KBS京都：4/1(水) 24:00～

サンテレビ：4/1(水) 24:00～

テレビ愛知：4/1(水) 25:30～



ABEMA：4/1(水) 22:00～

dアニメストア：4/1(水) 22:00～

他配信：4/4(土) 22:00～

※初回は第1話～第4話放送



・作品情報



2年生へと進級した綾小路たちは再びDクラスからのスタートとなった。

新年度を迎え、学校には全生徒に数値化した能力が見られるOAAというアプリが導入。

そして2年生になって最初の特別試験は、OAAを参考に1年生と2年生がパートナーを組んで行う筆記試験であることが発表される。



原作はMF文庫Jから刊行されている小説。2017年から2024年にかけて断続的に放送されたTVアニメシリーズ3作品で原作の1年生編が映像化されている。1年生編が全15巻、2年生編が全14巻で、3年生編は既刊3巻。





・スタッフ

原作：衣笠彰梧

キャラクター原案：トモセシュンサク

監督：野亦則行

シリーズ構成：重信康

脚本：重信康、勝冶京子

キャラクターデザイン：河野真貴

美術設定：平柳悟

美術監督：羽根広舟

色彩設計：竹川美緒

CG監督：平山知広

撮影監督：関谷美里

編集：及川雪江(森田編集室)

音楽：横山克、橋口佳奈

音楽制作：ランティス

音響監督：飯田里樹

音響効果：奥田維城

アニメーション制作：Lerche

コピーライト表記：©衣笠彰梧・KADOKAWA刊／ようこそ実力至上主義の教室へ4製作委員会



・キャスト

綾小路清隆：千葉翔也

堀北鈴音：鬼頭明里

軽井沢恵：竹達彩奈

櫛田桔梗：久保ユリカ

龍園 翔：水中雅章

一之瀬帆波：東山奈央

坂柳有栖：日高里菜

七瀬翼：佐藤未奈子

宝泉和臣：江頭宏哉

天沢一夏：瀬戸桃子

八神拓也：徳留慎乃佑

椿桜子：佐伯伊織

宇都宮陸：坂田将吾



主要公式SNS：@youkosozitsu

ハッシュタグ：#よう実



OP：藍井エイル「MONSTER」

ED：ZAQ「ライアーヴェール」



TVアニメ「ようこそ実力至上主義の教室へ４th Season 2年生編1学期」PV第1弾 | 2026年4月放送









・放送情報

tvk：4/1(水) 21:55～



dアニメストア：4/1(水) 21:55～

アニメタイムズ：4/1(水) 21:55～

DMM TV：4/1(水) 21:55～

他配信：4/4(土) 21:55以降順次



・作品情報



二周目の世界で、失った全てを取り戻せ！

謎の集団「悪意の箱」の手により、仲間も世界も失ってしまった青年・リドル。



生きる希望を失った彼は、絶望の淵で最後のひらめきを得る。

もし、全てが終わる前の時間へ戻ることができれば…？



千年の時を生き抜き、異形と成り果てたリドルはついに時間逆行を成し遂げる。

「今度こそ、阻止してみせる…！」



千年分の知識と経験を若い体に携えて、大賢者リドルの時間逆行が今はじまる！



原作は小学館『SEED COMICS』レーベルで配信されている漫画。既配信60話、電子書籍既刊5巻。



・スタッフ

原作 シナリオ：猫子

原作 構成＆線画：二鷹壱

製作：小学館

企画：大日本印刷

監督：手塚泉

音響監督：サイトウユウ

制作統括：高橋和也

制作プロデューサー：水野智史

アシスタントプロデューサー：森翔梧

制作：Imagica Infos／Imageworks Studio

コピーライト表記：© STUDIO SEED/小学館



・キャスト

リドル(時間逆行後)：榎木淳弥

リドル(時間逆行前)：大塚明夫

ノルン：田所あずさ

ダルサン：畠中祐

レイフォン：福乃愛

ロードス：鈴木達央

レゼフ：濱健人

悪意の箱の敵：市橋尚史

領主・ロシュム：菊池康弘

憤怒の赤牛A：佐々木祐介

憤怒の赤牛B：丹羽哲士

憤怒の赤牛C：義村優



主要公式SNS：@shogakukan_univ

ハッシュタグ：#大賢者リドルの時間逆行



ED：亜咲花「Savage」



『大賢者リドルの時間逆行』 予告映像









・放送情報

TOKYO MX：4/1(水) 22:00～

BS日テレ：4/2(木) 23:00～

AT-X：4/3(金) 21:30～



dアニメストア：4/1(水) 22:00～

U-NEXT：4/1(水) 22:00～

アニメ放題：4/1(水) 22:00～

他配信：4/6(月) 23:00以降順次



・作品情報



俺自販機の物語がついに最終章へーー！



新たな仲間を迎えるため次の階層へ進んだハッコンとラッミスたち。

だが、そこで待ち受けていたのはある仲間の裏切りだった。



冥府の王との最終決戦の中、ハッコンに究極の選択が迫る。



自動販売機に転生したハッコンの運命はどうなるのか？



原作は『小説家になろう』で2016年から2017年にかけて連載された小説。KADOKAWA・角川スニーカー文庫から刊行されている新装版書籍は、最終5巻が2026年4月1日発売。



・スタッフ

原作：昼熊

監督：山本天志

シリーズ構成：髙橋龍也

キャラクター原案：憂姫はぐれ

キャラクターデザイン：山内尚樹、酒井孝裕

モンスターデザイン：あきづきりょう

総作画監督：山内尚樹、小関雅、Hwang Mijeong、Song Hyeon-ju

メインアクションアニメーター：鐘文山

デフォルメキャラクターデザイン：伊部由起子

メインプロップデザイン：コレサワシゲユキ（デジタルノイズ）、灯夢（デジタルノイズ）

自動販売機デザイン：小高みちる（デジタルノイズ）、刻田門大（デジタルノイズ）

色彩設計：鈴木ようこ

美術設定：滝口勝久（スタジオちゅーりっぷ)、小高みちる（デジタルノイズ）

美術監督：内藤健（スタジオちゅーりっぷ）

撮影監督：松向寿（STAR Laboratories）

編集：武宮むつみ

音響監督：小沼則義

音楽：浦木裕太 高橋慶多

アニメーションプロデューサー：富岡哲也

アニメーション制作：Studio五組×AXsiZ

製作：「自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う3」製作委員会

コピーライト表記：© 昼熊・KADOKAWA/「自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う３」製作委員会



・キャスト

ハッコン：福山潤

ラッミス：本渡楓

ヒュールミ：藍原ことみ

シュイ：富田美憂

ケリオイル：中井和哉

フィルミナ：茅野愛衣

熊会長：宮内敦士

赤：山下大輝

白：榎木淳弥

ミシュエル：江口拓也

ミケネ：前田玲奈

スコ：井澤詩織

ペル：芹澤優

ショート：徳井青空

ヘブイ：松岡禎丞

キコユ：高橋李依

スルリィム：白石涼子

ピティー：明坂聡美

灰：矢吹真央



主要公式SNS：@jihanki_anime

ハッシュタグ：#俺自販機



OP：ビバラッシュ「ジハンキズム」

ED：FUWAMOCO「めくるめくランデヴー」



アニメ「自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う3rd season」本PV 2026年4月1日放送開始！









・放送情報

配信：4/1(水) 23:00～



・作品情報



魔法によって顔をトカゲにされてしまった記憶喪失の男、カイマン。

相棒のニカイドウとともに、本当の顔の手がかりを得ていく中で、謎に包まれていたそれぞれの過去が明かされていく…

煙ファミリーに追われるカイマンとニカイドウ、ボスの帰りを待ち望む十字目組織…

混迷を極める対立により物語はさらなる混沌カオスの渦へと突き進む！



原作は2000年から2018年にかけて小学館の「週刊ビッグコミックスピリッツ増刊IKKI(のち月刊IKKI)」、「ヒバナ」、「ゲッサン」と掲載誌を移りつつ連載された漫画。全23巻。





アニメ第1期は2020年冬に配信・放送された。



・スタッフ

原作：林田球

監督：林祐一郎

シリーズ構成：瀬古浩司

キャラクターデザイン：岸友洋

世界観設計：木村真二

美術監督：杉浦美穂

色彩設計：大西慈

3DCGディレクター：野本郁紀

撮影監督：朴孝圭

編集：吉武将人

クリエイティブプロデューサー：淡輪雄介

音響監督：藤田亜紀子

音楽プロデュース：(K)NoW_NAME

制作：MAPPA

コピーライト表記：©2026 林田球・小学館／『ドロヘドロ Season2』製作委員会



・キャスト

カイマン：高木渉

ニカイドウ：近藤玲奈

煙：堀内賢雄

心：細谷佳正

能井：小林ゆう

藤田：高梨謙吾

恵比寿：富田美憂

バウクス：江川央生

カスカベ：市来光弘

キクラゲ：鵜殿麻由

栗鼠：ソンド

丹波：稲田徹

ターキー：三木眞一郎

アス：郷田ほづみ

鳥太：勝杏里

ジョンソン：木村良平

13：梶 裕貴

会川：木村昴

毒蛾：内山昂輝

鉄条：濱野大輝

佐治：越村友一

豚：野村勝人

牛島田：伊丸岡篤



主要公式SNS：@dorohedoro_PR

ハッシュタグ：#それがドロヘドロ



OP：(K)NoW_NAME「ゼッタイMUST断面」

ED：(K)NoW_NAME「Return トゥ 頭」



アニメ『ドロヘドロ Season2』PV ｜ 2026年4月1日（水）23:00より全世界ほぼ同時配信開始！









・放送情報

AT-X：4/1(水) 23:30～

フジテレビ：4/1(水) 24:45～

福島テレビ：4/1(水) 24:45～

北海道文化放送：4/2(木) 24:55～

関西テレビ：4/2(木) 26:15～

東海テレビ：4/4(土) 25:45～



配信：4月以降順次



・作品情報



アドベンチャラーとなったアーサーは、ジャスミンと共に次々とクエストをこなし、剣の腕と魔術を上達させていた。ある日、AAランクの冒険者・ブラルドからとあるクエストに誘われる。なぜアーサーたちに声が掛かったのか疑問は残りつつも、アカデミーへの入学を控えたアーサーの最後のクエストとして参加を決める。だが、予想だにしない惨劇が待ち受けていた──



原作はアメリカの小説投稿サイト「Tapas」に連載された小説「The Beginning After the End」、および同じサイトで縦スクロール漫画(ウェブトゥーン)の形で連載されたコミカライズ作品。日本ではピッコマで連載されていて、単行本が既刊2巻。





・スタッフ

Based on the comic series, created by TurtleMe and published by Tapas Entertainment

監督：元永慶太郎

構成：鴻野貴光

ストーリー監修：TurtleMe

キャラクターデザイン：末岡正美

音楽：井内啓二

プロデュース：スロウカーブ

アニメーション制作：studio A-CAT

コピーライト表記：©「最強の王様」製作委員会



主要公式SNS：@saikyo2dome

ハッシュタグ：#最強の王様 #TBATE



OP：SIX LOUNGE「さよならじゃない方がいい」

ED：22/7「二つの道」



『最強の王様』Season2 本PV｜26年4月放送









・放送情報

TOKYO MX：4/1(水) 24:00～

BS11：4/1(水) 24:00～



・作品情報



「……それはいきなりの婚約破棄で幕を開けた」

武道の名家であるアンノヴァッツィ公爵家の令嬢マリーア（通称：ミミ）は、末っ子ながらに「武術の才能」を見出され、跡取りとして育てられた。

しかし、弟が生まれたことにより急遽その役目を降りることに…。

父からなるべく優良物件の婿を探せと命じられたものの、ムーロ王国内の目ぼしい貴族子息たちはすでに予約済み。

そこで遠縁の親戚 アイーダを頼って隣国のルビーニ王国へ留学し婚活に励んでいたところ、王立学園の卒業パーティーの場で初対面の王子レナートから身に覚えのない婚約破棄を宣言されてしまう――！



婚約もしていないのに婚約破棄されたマリーアの婚活の行方とは…!?

武闘派令嬢のドタバタラブコメディ開幕!!



原作は「小説家になろう」連載の小説で、SQEXノベルから書籍が刊行されている。既刊6巻。





また、コミカライズ版はスクウェア・エニックス『マンガUP!』連載で、既刊8巻。





・スタッフ

原作小説：ももよ万葉、三登いつき

漫画：ながと牡蠣

監督：オグロアキラ

シリーズ構成：横手美智子

キャラクターデザイン：鈴木勇

アクション作監：大田香菜子

美術監督：李小苗(スタジオちゅーりっぷ)

色彩設計：篠原真理子

CGディレクター：井口光隆

撮影監督：川井朝美

編集：右山章太

音響監督：大寺文彦

音楽：橋口佳奈、濱田菜月

アニメーション制作：TROYCA

コピーライト表記：©ももよ万葉・三登いつき・ながと牡蠣／SQUARE ENIX・逃げ釣り製作委員会



・キャスト

マリーア・アンノヴァッツィ：芹澤優

レナート・ディ・ルビーニ：田丸篤志

アイーダ・アメーティス：早見沙織

プラチド・ディ・ルビーニ：梅田修一朗

ライモンド・チガータ：八代拓

イレネオ・マルケイ：花江夏樹

エレオノラ・カシャーリ：前田佳織里

ロザリア・ピノッティ：大久保瑠美



主要公式SNS：@nigetsuri_anime

ハッシュタグ：#逃げ釣り



OP：HoneyWorks feat.鈴木愛理「誓いはキュンと。」

ED：吉乃「DEAD OR LOVE」



TVアニメ『逃がした魚は大きかったが釣りあげた魚が大きすぎた件』メインPV２│"Always a Catch!" Official Main Trailer2│2026.4.1









・放送情報

TOKYO MX：4/1(水) 24:30～

とちぎテレビ：4/1(水) 24:30～

群馬テレビ：4/1(水) 24:30～

BS11：4/1(水) 24:30～

北海道放送：4/2(木) 25:26～

AT-X：4/3(金) 20:30～

静岡放送：4/4(土) 26:08～

中京テレビ：4/4(土) 26:25～

ABCテレビ：4/4(土) 26:30～

RKB毎日放送：4/4(土) 27:00～

RCC中国放送：4/5(日) 26:30～



Hulu：4/1(水) 24:30～(初回は第1話・第2話同時配信で以後1週間先行配信)

他配信あり



・作品情報



「どうしよう、好きだ、大好きだ…！」

主人公・中村男久斗はどこにでもいる 内気な男子高校生。

友人ゼロの彼の前に現れたのは、クラスメイトの広瀬愛貴。

何だこの気持ちは…!?

まだ友達でもないのに、広瀬をみると毎日ドキドキがとまらない!!



原作は茜新社『OPERA』連載漫画で全1巻、続編の『もっとガンバレ！中村くん!!』も全1巻。2025年から『ゆる〜くガンバレ！中村くん!!』が「コミプレ-Comiplex-(のちHERO'S Web)」で連載中。



・スタッフ

原作：春泥

監督・脚本・キャラクターデザイン：梅木葵

監督補佐：吉邉尚希

シリーズ構成・脚本：蒼樹靖子（スタジオモナド）

コンセプトディレクター：畳谷哲也

美術監督：李天馥（ST.BLUE）

色彩設計：大野春恵（MADBOX）

撮影監督：若林優（ENISHIYA）

ビジュアルディレクター：神田智隆

編集：上野勇輔（柳編集室）

カラースクリプト：ゆえ

プロップデザイン・2Dワークス：永木歩実

衣装デザイン：中村ユミ

音楽：辻田絢菜

音響監督：岩浪美和

アニメーション制作：ドライブ

コピーライト表記：©Nakamura-kun!! Animation Project



・キャスト

中村男久斗：小林千晃

広瀬愛貴：榊原優希

乙切想：江口拓也

川村ひふみ：ファイルーズあい

武内剛太：野津山幸宏

向井亮：田丸篤志

浜岡ゆうか：小市眞琴

奥田マサコ：舞原ゆめ

大森司：笹翼

山口勝平

竹内順子



主要公式SNS：@nkmr_kun_tv

ハッシュタグ：#ガンバレ中村くん



OP：岡村靖幸・中島健人「瞬発的に恋しよう」



TVアニメーション『ガンバレ！中村くん！！』メインPV









・放送情報

TOKYO MX：4/2(木) 22:00～

KBS京都：4/2(木) 22:00～

BS11：4/2(木) 24:00～

サンテレビ：4/2(木) 25:00～

テレビ愛知：4/2(木) 25:30~

アニマックス：4/25(土) 19:30～



配信：4/2(木) 22:30以降順次



・作品情報



全人類石化の黒幕・ホワイマンが月にいると突き止めた千空は、全ての謎を暴くため『月面着陸計画』を始動！

この石の世界で、ゼロから宇宙船を作るビックプロジェクトへと乗り出した。

世界中から宇宙船の素材を集めるため、大海原へと飛び出した千空たち。

最初の目的地・アメリカ大陸でDr.ゼノ率いる科学王国と対立し、科学vs.科学の速攻戦を繰り広げる。

さらに石化光線の発信源・南米で、スタンリー部隊と衝突！

激しい戦いの末、世界中の人間は再び全て石になった――。

絶望的な状況下、スイカがたった一人で科学を繋ぐ希望となり、千空を目覚めさせた。

Dr.ゼノと最強タッグを組んだ科学王国が最後に挑むのは、最高難度の“月面ロケット”作り！

ついに、石の世界から宇宙、そして月へ――。

千空は全人類の未来を取り戻すため、ホワイマンと石化の謎、その核心へと迫る‼



原作は集英社『週刊少年ジャンプ』連載作品で全26巻。



・スタッフ

原作：稲垣理一郎・Boichi

監督：松下周平

シリーズ構成：砂山蔵澄

キャラクターデザイン：岩佐裕子

デザインワークス：水村良男

美術設定：青木智由紀

美術監督：吉原俊一郎

色彩設計：中尾総子

撮影監督：小島千幸

編集：坂本久美子

音響監督：明田川仁

音楽：加藤達也・堤博明・YUKI KANESAKA

アニメーション制作：トムス・エンタテインメント

コピーライト表記：©米スタジオ・Boichi／集英社・Dr.STONE製作委員会



・キャスト

石神千空：小林裕介

大木大樹：古川慎

小川 杠：市ノ瀬加那

コハク：沼倉愛美

クロム：佐藤元

スイカ：高橋花林

あさぎりゲン：河西健吾

カセキ：麦人

獅子王司：中村悠一

氷月：石田彰

西園寺羽京：小野賢章

七海龍水：鈴木崚汰

フランソワ：坂本真綾

チェルシー：潘めぐみ

Dr.ゼノ：野島健児

SAI：山下誠一郎



主要公式SNS：@STONE_anime_off

ハッシュタグ：#DrSTONE



OP：ASIAN KUNG-FU GENERATION「スキンズ」



TVアニメ「Dr.STONE SCIENCE FUTURE」最終シーズン第3クール《メインPV》









・放送情報

TBS系列28局ネット：4/2(木) 23:56～



Netflix：4/3(金)～

他配信あり



・作品情報



人と接するのが苦手で、他人との間に壁を作ってしまう高校生・氷川小雪。

幼なじみの安曇美姫以外誰ともつるまず、静かに日々を過ごしていた彼女の前に、なぜかぐいぐい距離を詰めてくる男子・雨宮湊が現れて――？

孤高の女子・小雪、学校のアイドル・美姫、距離ナシ男子・湊、優しく穏やかなバスケ部員・陽太。

不器用で、じれったくて、それでも愛おしい。

青春のすれ違いが織りなす群像劇が今、幕を開ける。



原作は「LINEマンガ」連載の縦読み漫画(ウェブトゥーン)で、2022年に完結しており全14巻。





・スタッフ

原作：阿賀沢紅茶

監督：まんきゅう

助監督：石井輝

シリーズ構成：中西やすひろ

キャラクターデザイン：荻野美希

サブキャラクターデザイン：伊藤依織子

プロップデザイン：濵田悠示

衣装デザイン：琴乃、笛木優奈

美術監督・美術設定：前田慎

色彩設定：のぼりはるこ

3DCGディレクター：酒寄直哉

撮影監督：渡辺実花

編集：吉武将人

劇伴：佐久間奏、田渕夏海

劇伴制作：日音

音響監督：吉田光平

原作協力：マーガレット編集部

チーフアニメーションプロデューサー：柴宏和

アニメーションプロデューサー：伊藤太貴

アニメーション制作：スタジオKAI

コピーライト表記：©阿賀沢紅茶／集英社・TVアニメ「氷の城壁」製作委員会



・キャスト

氷川小雪：永瀬アンナ

安曇美姫：和泉風花

雨宮 湊：千葉翔也

日野陽太：猪股慧士

霜島月子：新福桜

五十嵐翼：小林千晃



主要公式SNS：@korinojoheki_pr

ハッシュタグ：#氷の城壁



OP：Novelbright「透明」

ED：ポルカドットスティングレイ「逆様」



TVアニメ「氷の城壁」第2弾PV | 2026年4月2日から毎週木曜よる11時56分～TBS系28局にて全国同時放送開始









・放送情報

MBS・TBS系28局ネット：4/2(木) 24:26～

AT-X：4/3(金) 22:30～



配信：4/2(木) 25:00以降順次



・作品情報



拝啓 霧尾くん、あなたが好きです。

でも、知りませんでした。

人を好きになるのが、こんなにつらいなんて。



大好きだよ、霧尾くん。

霧尾くんとハンバーガー食べたい。

霧尾くんと相合傘したい。

霧尾くんとお皿割りまくりたい。

霧尾くんと身体中のほくろ探しの旅に出たい。

霧尾くんと出会った日を国民の祝日にしたい。



藍美と波、大好きな人の話をする、2人だけの大切な時間。

こんな日常が、いつまでも続くと思ってた。

一方通行な想いの連鎖は、私たちの日常を変えていく。



原作は実業之日本社「COMICリュエル」に2022年から2024年にかけて連載された漫画で、単行本は全6巻。2025年に茅島みずき、莉子、井上瑞稀らのキャストでドラマ化され、第63回ギャラクシー賞奨励賞をテレビ部門で受賞している。



・スタッフ

原作：地球のお魚ぽんちゃん

監督：外山草

シリーズ構成・脚本：皐月彩

アニメーションキャラクターデザイン：林奈美

メイン原画：貞方希久子

美術設定：滝口勝久(スタジオちゅーりっぷ)

美術監督：鈴木大介(スタジオちゅーりっぷ)

色彩設計：のぼりはるこ(緋和)

撮影監督：志村豪(T2studio)

編集：松本秀治

音響監督：亀山俊樹

音響制作：Studio Sound Bee

音楽：菊谷知樹

音楽制作：ポニーキャニオン

アニメーション制作：サテライト

コピーライト表記：©地球のお魚ぽんちゃん・実業之日本社／「霧尾ファンクラブ」製作委員会



・キャスト

三好藍美：稗田寧々

染谷波：若山詩音

霧尾賢：梶原岳人

満田充：広瀬裕也

桃瀬隼斗：小笠原仁

村岡皐月：伊藤彩沙

田代星羅：和泉風花



主要公式SNS：@kirio_fc

ハッシュタグ：#霧尾ファンクラブ #KirioFanClub



OP：スカートとODD Foot Works「FANCLUB」

ED：a子「ハーモニー」



TVアニメ「霧尾ファンクラブ」PV第2弾｜2026年4月2日(木)深夜0時26分～MBS/TBS系にて全国同時放送！｜エンディングテーマはa子「ハーモニー」









・放送情報

TOKYO MX：4/2(木) 24:30～

BS日テレ：4/5(日) 23:00～

AT-X：4/8(水) 20:00～

CBC：4/10(金) 26:23～



dアニメストア：4/2(木) 25:30～

Amazon Prime Video：4/2(木) 25:30～

他配信：4/7(火) 25:30以降順次



・作品情報



自らの首を切ることで前世の才能を得ることができる“輪廻の枝”。

優秀な兄と比べられて育ち、自分が無才であることに劣等感を持っている主人公の扇寺東耶は、勉学を最後の砦と決めており、全国模試で毎回100位以内に入るほどの学力を持ちながらも満足できずにいる。

そんなある日、クラスメイトであり“輪廻の枝”にて前世の才能を得た「廻り者」の灰都・ルオ・ブフェットがシリアルキラーと戦う場面に遭遇してしまう。



原作はマッグガーデン「マグコミ」連載。2026年4月10日に最新23巻が発売される。





・スタッフ

原作：小西幹久

監督：久藤瞬

シリーズ構成：イシノアツオ

副監督：村山公輔

アクションディレクター：東賢太郎

キャラクターデザイン：加藤春奈

キャラクターデザイン監修：小野早香

メカデザイン：稲田航

美術設定・美術監督：益田健太

色彩設計：𠮷村智恵

撮影監督：千葉洋之

アクションアニメーター：橋本敬史、吉田徹、大河広行

編集：平木大輔

音響監督：長崎行男

音楽：KOHTA YAMAMOTO

音楽制作：ポニーキャニオン

アニメーション制作：BENTEN Film

コピーライト表記：©小西幹久／マッグガーデン・「リィンカーネーションの花弁」製作委員会



・キャスト

扇寺東耶：千葉翔也

灰都・ルオ・ブフェット：丸岡和佳奈

ジョン・V・ノイマン：佐倉綾音

A・アインシュタイン：白石晴香

I・ニュートン：石川界人

F・ナイチンゲール：上田麗奈

柳生十兵衛三吉：井上麻里奈

舩坂弘志：仲村宗悟

E・シュレーディンガー：福山潤

項扇羽：小西克幸

M・ダルモン：富田美憂

A・ヒトラー：村瀬歩

ポル・T：水中雅章

ハンス・U・ルーデル：浪川大輔

カルロス・N・ハスコック：櫻井孝宏

M・ノストラダムス：阪口周平

北束斎：細谷佳正

三並南毅：花江夏樹

アラン・スミシー：飛田展男



主要公式SNS：@PRCN_info

ハッシュタグ：#リィンカーネーションの花弁 #アニメリンネ



OP：eill「Glitch*」

ED：Sizuk「零」



TVアニメ『リィンカーネーションの花弁』PV第3弾【2026年4月2日(木)24:30～放送開始！】









・放送情報

TOKYO MX：4/2(木) 25:00～



dアニメストア：4/2(木) 25:15～

DMM TV：4/2(木) 25:15～

他配信：4/5(日) 25:15～



・作品情報



俺は、魔物を喰えば喰うほど、強くなる！



Eランク冒険者のルード。

そんな彼が持つ唯一のスキル『状態異常無効化』は、瘴気で満ちる迷宮で薬草を採取することぐらいしか役に立たない微妙なもの。

戦闘能力も皆無に等しく、冒険者仲間からは「瘴気漁り」と揶揄される始末。



そんな現状を打破するため新しい迷宮に挑むルードだが、仲間に裏切られ遭難してしまう。

物資も尽き、瀕死の状態の中、彼は禁忌とされる魔物の肉を喰らうことを決意するのだが──。



ただひたすらに魔物を喰らって新たなスキルを獲得する、ルードの「魔物喰らい」冒険譚が始まる！



原作は2023年から2024年にかけて「小説家になろう」に連載された小説で、アース・スターノベル刊行の書籍が既刊2巻。LINEマンガ連載のコミカライズ版も既刊2巻。



・スタッフ

原作：錬金王

キャラクター原案：かわく

監督：さとうひかる

webtoon制作：壱松けい・たなおたなこ・株式会社フーモア

音響監督：今泉雄一

音楽：onoken

音響効果：野崎博樹・小林亜依里

制作統括：高橋和也

アニメーション制作：Imagica Infos / Imageworks Studio

制作協力：nanogram inc.

製作：「魔物喰らいの冒険者～俺だけ魔物を喰らって強くなる～」製作委員会

コピーライト表記：©錬金王・かわく・フーモア/LINE Digital Frontier/「魔物喰らいの冒険者～俺だけ魔物を喰らって強くなる～」製作委員会



・キャスト

ルード：古川慎

エリシア：中島由貴



主要公式SNS：@AnimationID_PJ

ハッシュタグ：#魔物喰らいの冒険者



OP：NEE「正気の沙汰」

ED：niina「STORY」



TVアニメ『魔物喰らいの冒険者～俺だけ魔物を喰らって強くなる～』OP入りティザーPV公開！2026年4月2日よりTOKYO MXにて放送開始！









・放送情報

TBS：4/2(木) 25:28～

BS11：4/3(金) 23:00～

AT-X：4/5(日) 23:30～



配信あり



・作品情報



「――もし叶うなら、もう一度あの青春をやりなおす機会が欲しい」

就職を目前に控えた青年・灰原夏希。

かつて高校デビューに失敗して以来、灰色の青春時代を過ごしてきた夏希は、ある日、突然大学4年生→高校入学直前にタイムリープしていた！？

後悔しかなかった高校生活をやりなおす機会を得た夏希は、灰色の青春を虹色に書き換える“虹色青春計画”をスタート！

過去の経験を活かして、クラスカースト最上位な美男美女のグループに加入したり、片思いをしていた美少女と急接近する夏希。

だけど、憧れた虹色の青春は楽しいことばかりではなく……。

果たして夏希は、憧れの青春をやりなおせるのか――！？



原作はHJ文庫から刊行されている小説で、2026年4月1日に最新10巻が出る。





・スタッフ

原作：雨宮和希

キャラクター原案：吟

監督：星野美鈴

シリーズ構成：大知慶一郎

キャラクターデザイン：小野ひろみ

美術監督：李書九

色彩設計：山上愛子

撮影監督：坂井慎太郎

編集：村井秀明

音響監督：立石弥生

音響制作：神南スタジオ

音楽：高尾奏之介

音楽制作：日音

アニメーション制作：スタジオコメット

コピーライト表記：©雨宮和希・ホビージャパン／「灰原くんの強くて青春ニューゲーム」製作委員会



・キャスト

灰原夏希：上村祐翔

星宮陽花里：高尾奏音

本宮美織：中村カンナ

佐倉詩：山根綺

七瀬唯乃：鈴代紗弓

凪浦竜也：鈴木崚汰

白鳥怜太：大野智敬



主要公式SNS：@haibara_anime

ハッシュタグ：#灰原くんの強くて青春ニューゲーム



OP：前島亜美「Fly Again!!」

ED：愛美「ドラマチック逃避行」



TVアニメ「灰原くんの強くて青春ニューゲーム」第2弾PV |2026年4月2日から放送開始









・放送情報

テレビ西日本：4/2(木) 25:50～

BS11：4/7(火) 25:00～

TOSテレビ大分：4/8(水) 26:24～

とちぎテレビ：4/9(木) 23:00～

キッズステーション：4/11(土) 11:30～



配信：4月上旬以降順次



・作品情報



天上界に呼び戻され地上界に戻れなくなってしまったお母さん（お米の神様＝米神女王）の痕跡を捜して、大分県宇佐市を拠点に九州各地の八幡神社へ瞬間移動。各地で起こる問題を解決しながら、食を学び、料理バトルを経験し、七姉妹が成長していく物語。



「一粒のお米には七人の神様が宿る」という日本の伝承から生まれた七人姉妹キャラクターのプロジェクト。2011年に『こめかみっ！』としてスタートし、お米のパッケージやショートアニメ、4コマ漫画、ライトノベルなどを展開してきたが、このたびキャラクターを10歳ほど若くして『こめかみっ！ガールズ』として再始動する。



・スタッフ

原作：こめかみっ！ガールズ プロジェクト

監督：鈴木鏡規謙

脚本：園田英樹

キャラクター原案：瀬口たかひろ

米神女王キャラクター原案：美樹本晴彦

キャラクターデザイン：U.

総作画監督：兒玉ひかる

美術協力：東大地

3DCG：ロジックボックスピクチャーズ

音響監督：蛯原浩彦

料理監修：うえやまとち

レシピ考案：濱村圭

タイトルロゴ：安田武弘

総合プロデューサー：金氏誠

プロデューサー：鈴木公尚

メディアプロデューサー：山本洋之

音楽プロデューサー：原田謙太

アカウントマネージャー：阿南善久

渉外チーフ：長広寿一

キャスティングディレクター：馬場阿紀子

ラインプロデューサー：町田良太

アニメーション制作：デイリープランネット、一般社団法人まんがコンテンツ振興機構、株式会社SO-DOクリエイティブ

コピーライト表記：© Komekami Girls Project



・キャスト

越野さなえ：河上英里子

越野みのり：豊永実紀

越野めい：矢野くるみ

越野ひかり：新田恵海

越野もみ：瀬川美沙

越野まい：幸巴

越野ほのか：環綾花

鬼山おこげ：松本梨香

鬼山かまのすけ：野島裕史

越野巧：黒井淳一

宇佐山：武田慎太郎

もみじ：押田真知

ニコマル：石丸千賀

ふたば：馬場阿紀子



主要公式SNS：@komekami_girls

ハッシュタグ：#こめかみっ



2026年4月よりアニメ『こめかみっ！ Girl’s』放送開始 公式PVアップ









・放送情報

TBS：4/2(木) 25:58～

BS11：4/3(金) 23:30～



dアニメストア：4/2(木) 26:30～

U-NEXT：4/2(木) 26:30～

アニメ放題：4/2(木) 26:30～

他配信あり



・作品情報



殺された。やっぱりまた殺された。

伝説の名探偵を父に持つ追月朔也は、半人前の高校生探偵。

今日も依頼を受け、意気揚々と浮気調査や猫探しなど地味な仕事にいそしむが、なぜか行く先々で殺人事件に巻き込まれてしまう。

しかも"被害者"は自分自身!?

特殊体質によって毎度生き返る朔也を膝枕で出迎えるのは優秀な助手リリテア。

「また殺されてしまったのですね、探偵様」

「……らしいね」

探偵として、そして被害者として、朔也は文字通り命懸けで数々の難事件を解決していく──！



原作はMF文庫J刊行の小説で、既刊6巻。



・スタッフ

原作：てにをは

キャラクター原案：りいちゅ

監督：直谷たかし

シリーズ構成：井上美緒

キャラクターデザイン：熊田明子

色彩設計：小野寺笑子

美術監督：根本邦明

美術：草薙

撮影監督：山本弥芳

音響監督：吉田光平

音響制作：INSPIONエッジ

音楽：睦月周平

音楽制作：日音

アニメーション制作：ライデンフィルム

コピーライト表記：©2026/てにをは/KADOKAWA/またころ製作委員会



・キャスト

追月朔也：安田陸矢

リリテア：若山詩音

灰ヶ峰ゆりう：青山吉能

ベルカ＆フィド：高田憂希

シャルディナ：釘宮理恵

漫呂木薫太：小西克幸



主要公式SNS：@matakoro_anime

ハッシュタグ：#またころ



OP：多次元制御機構よだか「スターダスト・エウレカ」



TVアニメ「また殺されてしまったのですね、探偵様」メインPV









・放送情報

TOKYO MX：4/3(金) 22:30～

BS日テレ：4/4(土) 24:00～



ABEMA：4/3(金) 22:30～

dアニメストア：4/3(金) 22:30～

他配信：4/6(月) 24:00以降順次



・作品情報



マンションが偶然隣同士だった事から交流が始まった藤宮周と椎名真昼は、高校2年の体育祭後、晴れて付き合うことに。

手作りのご飯や浴衣デートなど、まるで新婚のような雰囲気だが、2人は未だにドキドキしっぱなし。

そして様々な出来事をきっかけに２人は過去を乗り越えていき…。

二人の甘くて焦れったい恋の物語は続く――



原作は「小説家になろう」連載の小説で、GA文庫から刊行されている書籍が既刊11巻。



・スタッフ

原作：佐伯さん

キャラクター原案：はねこと

監督：熊野千尋

シリーズ構成：大知慶一郎

キャラクターデザイン：野口孝行

サブキャラクターデザイン：倉橋N濘

プロップデザイン：新谷真昼

色彩設計：鈴木ようこ

美術監督：河合良介（キューン・プラント)

撮影監督：上條智也（project No.9)

編集：三嶋章紀（三嶋編集室）

音楽：日向萌

制作：project No.9

コピーライト表記：©佐伯さん・SBクリエイティブ／アニメ「お隣の天使様」製作委員会



・キャスト

藤宮周：坂泰斗

椎名真昼：石見舞菜香

赤澤樹：八代拓

白河千歳：白石晴香



主要公式SNS：@tenshisama_PR

ハッシュタグ：#お隣の天使様



OP：オーイシマサヨシ「君は恋人」



【OP主題歌解禁】TVアニメ『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2』本予告／2026.04.03 22:30～／オーイシマサヨシ「君は恋人」









・放送情報

日本テレビ系全国30局ネット：4/3(金) 23:00～

BS11：4/4(土) 22:00～



配信：4/4(土) 23:00以降順次



・作品情報



開国祭を開き、各国と国交を結んだ魔国連邦は、人と魔物が共に暮らせる世界「人魔共栄圏」の実現に向けて歩みだす。



種族の壁を越え、手を取り合い、繁栄していく魔国連邦。

しかし、その裏で魔王リムルの台頭を危険視する者たちがいた。

シルトロッゾ王国五大老の長である元〝勇者〟グランベル・ロッゾとその孫娘、マリアベル・ロッゾ。

支配による人類守護を掲げるグランベルとマリアベルは策謀を巡らせ、リムルと激突する。



一方、黄金郷エルドラドでは魔王レオンがある目的のために動き出す。

人類の守護者である勇者と、世界を支配する魔王。

様々な思惑が交錯する中、ひとりの〝勇者〟が目覚めようとしていた――。



譲れない思いを胸に、リムルの次なる戦いが始まる。



原作は「小説家になろう」連載の小説。GCノベルズから書籍版が刊行されていて、本編全23巻。また、講談社『月刊少年シリウス』連載のコミカライズ版が既刊31巻。



・スタッフ

原作：川上泰樹・伏瀬・みっつばー

監督：津田尚克

副監督：安田賢司

監修：中山敦史

シリーズ構成：小川ひとみ

キャラクターデザイン：江畑諒真

モンスターデザイン：岸田隆宏

総作画監督：小峰正頼、山﨑秀樹、伊藤智子

美術：スタジオなや

美術監督：佐藤歩

美術設定：ボワセイユレミ、佐藤正浩、日高綾美

色彩設計：斉藤麻記

撮影監督：佐藤洋

グラフィックデザイナー：生原雄次

CGディレクター：森野浩典

編集：神宮司由美

音響監督：明田川仁

音楽：R・O・N

アニメーション制作：エイトビット

コピーライト表記：©川上泰樹・伏瀬・講談社／転スラ製作委員会



・キャスト

リムル：岡咲美保

智慧之王：豊口めぐみ

ヴェルドラ：前野智昭

ベニマル：古川慎

シュナ：千本木彩花

シオン：M・A・O

ソウエイ：江口拓也

ハクロウ：大塚芳忠

リグルド：山本兼平

ゴブタ：泊明日菜

ランガ：小林親弘

ミリム：日高里菜

ラミリス：春野杏

ディアブロ：櫻井孝宏

ミョルマイル：青山穣

ルミナス：Lynn

ヒナタ：沼倉愛美

マサユキ：松岡禎丞

グランベル：小野大輔

マリアベル：水瀬いのり

ユウキ：花江夏樹



主要公式SNS：@ten_sura_anime

ハッシュタグ：#転スラ #tensura



OP：藍井エイル「絵空事」

ED：CiON「渇望」



TVアニメ『転生したらスライムだった件 第4期』PV第1弾 【2026年4月3日より放送開始！】









・放送情報

日本テレビ系全国30局ネット：4/3(金) 23:30～



配信：4月3日(金) 24:00以降順次



・作品情報



「ユキオ、俺、友達を作る。」

人見知りの少年・鉄男の唯一の友達は、巨大ロボット〈ユキオ〉。

彼らは、宇宙から襲来する銀河怪獣を迎え討つ“救世主”だった。

人類の存亡をかけた最終決戦を終え、10年……。

地球に帰還した鉄男が目にしたのは雪と氷に覆われた大地、凍結地球〈スノウボールアース〉だった！

変わり果てた景色の中、ユキオとの“約束”を胸に、鉄男は未知の世界を歩き始めるー。



原作は小学館『月刊！スピリッツ』連載作品で、最新11巻が2026年4月1日発売予定。



・スタッフ

原作：辻次夕日郎

監督：境宗久

副監督：岩田健志

シリーズ構成：村越繁

キャラクターデザイン/総作画監督：河野敏弥

メカデザイン：金世俊

モンスターデザイン：柳隆太

美術監督：藤野真里

色彩設計：野地弘納

CGディレクター：本岡宏紀

モーショングラフィック：大城丈宗（Production I.G）

撮影監督：林賢太・小寺翔太

編集：長坂智樹

音楽：加藤達也・堤博明・YUKI KANESAKA

アニメーション制作：スタジオKAI

製作：「スノウボールアース」製作委員会

コピーライト表記：©辻次夕日郎／小学館／「スノウボールアース」製作委員会



・キャスト

流鏑馬鉄男：吉永拓斗

ユキオ：平川大輔

乃木蒼：小清水亜美

瀧村矧音：田村好

泉那由他：河西健吾

桜井多見哉：大野智敬

卯月ゆま：奈良平愛実

甲乙一：永瀬アンナ

西園寺真琴：森永千才

赤城莉子：河瀬茉希

相模逸石：杉田智和



主要公式SNS：@snowballearth_o

ハッシュタグ：#スノウボールアース



OP：tuki.「零-zero-」

ED：ヒグチアイ「今この胸に滾るのは」



TVアニメ『スノウボールアース』メインPV／OP：tuki.「零-zero-」ED：ヒグチアイ「今この胸に滾るのは」／4月3日より毎週金曜23:30日本テレビ系フラアニにて放送









・放送情報

TOKYO MX：4/3(金) 24:30～(初回は3話連続スペシャル放送)

BS11：4/3(金) 24:30～(初回は3話連続スペシャル放送)

MBS：4/3(金) 26:23～(初回・第2回は2話連続特別編成)



(Netflix：2025/12/10(水)～【独占】)



・作品情報



人類の存亡をかけた、全世界の神代表vs人類代表の一対一(タイマン)の13番勝負が、再び幕を開ける。

ここまでの対戦で、神3勝、人類3勝と互角で迎えた神vs人類 最終闘争(ラグナロク)――。

運命の第7回戦！

血湧き肉躍る、互いの信念を貫くための、熱き戦いがここにある――!!!!!



原作はコアミックス『月刊コミックゼノン』連載。既刊27巻。





・スタッフ

原作：梅村真也

作画：アジチカ

構成：フクイタクミ

監督：初見浩一

シリーズ構成・脚本：むとうやすゆき

キャラクターデザイン：たなべようこ、川島尚

サブキャラクターデザイン：熊谷哲矢

メインアニメーター：原田練気

美術設定：山口忍

美術監督：Park Seong Hyeon

色彩設計：合田沙織

3D監督：内田博基

撮影監督：木村康史

編集：須藤瞳

音楽：高梨康治

アニメーション制作：ゆめ太カンパニー×MARU

コピーライト表記：© アジチカ・梅村真也・フクイタクミ／コアミックス, 終末のワルキューレⅢ製作委員会



・キャスト

始皇帝：石川界人

ハデス：置鮎龍太郎

ニコラ・テスラ：古川慎

ベルゼブブ：浪川大輔

レオニダス王：白熊寛嗣

アポロン：鈴村健一

アルヴィト：三上枝織

ゲンドゥル：冨岡美沙子

ゲイレルル：藤堂真衣

ミシェル・ノストラダムス：堀江瞬

アダマス（アダマンティン）：最上嗣生

坂田金時：武内駿輔

ジークフリート：鳥海浩輔



主要公式SNS：@ragnarok_PR

ハッシュタグ：#終末のワルキューレ



OP：GLAY「Dead Or Alive」



アニメ 『終末のワルキューレⅢ』 PV 第4弾／"Record of Ragnarok III" The 4th PV









・放送情報

Eテレ：4/4(土) 9:00～



・作品情報

原作はどんな事件でもププッと解決する名探偵おしりたんていを主人公とした大ヒット絵本・児童書シリーズ。アニメは2018年5月にスタートし、2023年以降は春と秋に新作エピソードが追加され、その間は再放送を行うスタイルになっている。第6シリーズ以降はアニメオリジナルエピソードの割合が非常に高くなっているが、本シリーズではスピンオフ作品『おしりダンディ ザ・ヤング』のエピソードが盛り込まれることになっている。



・スタッフ

原作：トロル

シリーズ構成：高橋ナツコ

アニメーション制作：東映アニメーション

コピーライト表記：© トロル・ポプラ社／おしりたんてい製作委員会



・キャスト

おしりたんてい：三瓶由布子

ブラウン：齋藤彩夏

かいとうU：櫻井孝宏

おしりダンディ（ヤング）：日野聡

へーへー：小松未可子



主要公式SNS：@o_tantei

ハッシュタグ：#おしりたんてい #ブラウン



【アニメおしりたんてい】2026ププッと春の新しいおはなしPV【公式】









・放送情報

TBS：4/4(土) 9:25～



・作品情報



どんな毎日も、あなたといっしょの「リラックマ」が今度は日常を飛び出して、ゆる～り広がるアニメーションの世界へ。

心がふわっと軽くなるような、そんなひと時。

どこにいても、なにをしてても、あなたのそばにリラックマを。

新たにうごきだす、わくわくの物語。

2026年春、ぜひ「リラックマ」に会いにきてくださいね。



・スタッフ

原作：サンエックス

監督：板津匡覧(前編)、かまくらゆみ(後編)

キャラクターデザイン：森田千誉

美術監督：山㟢涼奈

美術：スタジオ風雅

色彩設計：佐藤真由美

撮影監督：奥村隆弘

編集：植松淳一

音響監督：菊田浩巳

音楽：横関公太、池田善哉、菅野みづき

音楽制作：レジェンドア

アニメーションプロデューサー：松下慶子

アニメーション制作：Production I.G

コピーライト表記：©SAN-X / チームリラックマ



・キャスト

ナレーション：幾田りら



主要公式SNS：@rilakkuma_anime

ハッシュタグ：#リラックマアニメ



OP：幾田りら「stay with me」



アニメ「リラックマ」第1弾PV | 4月4日㈯あさ9時25分放送開始！









・放送情報

Eテレ：4/4(土) 9:30～



・作品情報



「おかあさんが あんでくれた ぼくのチョッキ ぴったり にあうでしょう？」

じまんの あかいチョッキを きて うれしそうな ねずみくん。

そこへ あひるくんが やってきて 「ちょっと きせてよ」。

すると さるくん あしかくんと つぎつぎに やってきて、

あらあら チョッキは どんどん のびていき――。



小さいけれど、だれよりもやさしいねずみくんと

たのしい一日の はじまり はじまり



原作は1974年に刊行されて以来、累計500万部突破のロングセラー絵本シリーズ。既刊43巻。



・スタッフ

原作：なかえよしを・上野紀子

監督：はばらのぶよし

キャラクターデザイン・CGディレクター：安田兼盛

シリーズ構成：羽良俊馬

編集：小野寺絵美

音響監督：石橋利香

音響効果：上野励

音響・編集スタジオ：アクシー

音楽：Selin

アニメーション制作：Creadom8

企画・製作：ポプラ社

コピーライト表記：© なかえよしを・上野紀子／ポプラ社



・キャスト

津田健次郎

能登麻美子



主要公式SNS：@nezumikun_anime

ハッシュタグ：#ねずみくんのチョッキ



OP：東京スカパラダイスオーケストラ「グッドラック！マイフレンド feat.ムロツヨシ & さかなクン」



アニメ「ねずみくんのチョッキ」ティザーPV（long.ver)｜2026年4月放送決定









・放送情報

読売テレビ・日本テレビ系列全国29局ネット：4/4(土) 17:30～

TOKYO MX：4/6(月) 21:25～

AT-X：4/7(火) 21:00～



Amazon Prime Video：4/4(土) 18:00～

dアニメストア：4/4(土) 18:00～

TVer：4/4(土) 18:00～

ytv MyDo!：4/4(土) 18:00～

他配信：4/7(火) 24:00以降順次



・作品情報



「本がなければ作ればいい！」

ひとりの少女の情熱が世界を動かす――



魔力を持つ貴族が支配する＜エーレンフェスト＞

書物なき世界で本作りに奮闘するマインだったが、その身に秘めた強大な魔力が陰謀を招く。



下町の家族や仲間を守るため、彼女は領主の養女・ローゼマインとして生きる道を選ぶ。

大切な家族と別れ、自分の名前さえ捨てて――



常識の通じない貴族社会で、本への情熱と家族への想いを胸に、ローゼマインの闘いが始まる！



原作は『小説家になろう』に2013年から2017年にかけて連載された小説。全5部構成で、今回アニメ化されるのは第3部。TOブックスが本編全33巻で書籍版を刊行しており、第3部は全5巻。また、TOジュニア文庫から児童書としても刊行されていて、第3部は2026年4月1日に最新8巻が発売される。コミカライズの第3部は全9巻。



・スタッフ

原作：香月美夜

原作イラスト：椎名優

漫画：波野涼

監督：岩崎良明

シリーズ構成：國澤真理子

キャラクターデザイン：簑輪愛子

色彩設計：近藤牧穂

美術設定：田村せいき、日高綾美、田峰育子、呂逸飛

美術監督：田村せいき

撮影監督：小池真由子

編集：増永純一

音響監督：渡辺淳

音響効果：倉橋裕宗

アニメーションプロデューサー：吉信慶太

音楽：未知瑠

アニメーション制作：WIT STUDIO

コピーライト表記：© 香月美夜・TOブックス／本好きの下剋上製作委員会２０２６



・キャスト

ローゼマイン：井口裕香

フェルディナンド：速水奨



主要公式SNS：@anime_booklove

ハッシュタグ：#本好きの下剋上



OP：Little Glee Monster「Pages」

ED：生田絵梨花「今も、ありがとう」



アニメ『本好きの下剋上 領主の養女』PV第2弾｜2026年4月4日(土)放送開始









・放送情報

Eテレ：4/4(土) 18:25～

※2クール・全24話



・作品情報



人間であることを隠しながら悪魔学校バビルスに通う鈴木入間。

悪魔のオトモダチも増え、いつしか魔界生活を楽しむようになり、様々な行事で大活躍！

魔界での位階(ランク)を駆け上がり、学内外で注目の的になりつつあった。



そんな入間が新たに挑むのは、クラスの結束が試される《音楽祭》！

所属する問題児(アブノーマル)クラスの13人全員で「位階(ランク)4」達成という前人未到の無茶振りが学校から課される中、最後の昇級チャンスとなる音楽祭での優勝は絶対条件。

しかし、クラスメートに「目立つことを許されない悪魔」が1人…。



果たして入間たちは13人全員で舞台に立つことが出来るのか――!?



原作は秋田書店『週刊少年チャンピオン』連載漫画。既刊47巻。



・スタッフ

原作：西修

総監督：森脇真琴

監督：辻橋綾佳

シリーズ構成：筆安一幸

キャラクターデザイン：原由美子

美術監督：吉田ひとみ

色彩設計：高谷知恵

撮影監督：千葉洋之

音楽：本間昭光、関向弥生

音響監督：郷田ほづみ

アニメーションプロデューサー：澤田紗彩

アニメーション制作：BNピクチャーズ

コピーライト表記：© 西修 (秋田書店) ／魔入りました！入間くん第4シリーズ製作委員会



・キャスト

鈴木入間：村瀬歩

アスモデウス・アリス：木村良平

ウァラク・クララ：朝井彩加

サブノック・サブロ：佐藤拓也

シャックス・リード：山谷祥生

アンドロ・M・ジャズ：柿原徹也

クロケル・ケロリ：東山奈央

イクス・エリザベッタ：本渡楓

カイム・カムイ：梶原岳人

アガレス・ピケロ：吉永拓斗

ガープ・ゴエモン：大河元気

アロケル・シュナイダー：土岐隼一

プルソン・ソイ：伊藤節生

アザゼル・アメリ：早見沙織

ナベリウス・カルエゴ：小野大輔

サリバン：黒田崇矢

オペラ：斎賀みつき

アムドゥスキアス・ポロ：子安武人



主要公式SNS：@nep_irumakun

ハッシュタグ：#入間くん



OP：Penthouse「一二三」

ED：CANDY TUNE「すーぱー優勝ちゅーーん！」



アニメ『魔入りました！入間くん』第４シリーズ メインPV









・放送情報

テレビ朝日系全国24局ネット：4/4(土) 23:30～

BS朝日：4/5(日) 25:00～

AT-X：4/5(日) 22:00～

CSテレ朝チャンネル1：4/12(日) 21:00～

アニマックス：5/23(土) 20:30～



ABEMA／Netflix：4/4(土) 24:00～

他配信あり



・作品情報



その身一つで、芸を極めよ――

幼い頃から噺家の父・阿良川志ん太の背中を見てその魔法のような落語に魅せられていた桜咲朱音は父が真打昇進をかけて挑んだ大一番の舞台で、衝撃的な事件を目撃する。

6年後――そこには、落語界の最高位“真打”を目指して突き進む高校生になった朱音の姿があった。

話芸の極致で噺家たちが鎬を削る、本格落語ものがたり――ここに開幕!!



原作は集英社『週刊少年ジャンプ』連載で、最新21巻が2026年4月3日発売。



・スタッフ

原作：末永裕樹・馬上鷹将

監督：渡辺歩

副監督：播摩優

シリーズ構成：土屋理敬

キャラクターデザイン・総作画監督：田中紀衣

サブキャラクターデザイン・総作画監督：新田靖成

総作画監督：香川久

衣装デザイン：島沢ノリコ

プロップデザイン：岩永悦宜

美術設定：多田周平

美術：纓田拓海

色彩設計：合田沙織

撮影監督：中村雄太

編集：廣瀬清志

音響監督：小沼則義

音楽：井筒昭雄

落語監修：林家木久彦

アニメーション制作：ゼクシズ

コピーライト表記：©末永裕樹・馬上鷹将／集英社・「あかね噺」製作委員会



・キャスト

桜咲朱音：永瀬アンナ

練磨家からし：江口拓也

高良木ひかる：高橋李依

阿良川志ん太（桜咲徹）：福山潤

阿良川まいける：島﨑信長

阿良川こぐま：小林千晃

阿良川享二：阿座上洋平

阿良川ぐりこ：山下誠一郎

阿良川志ぐま：てらそままさき

阿良川一生：大塚明夫



主要公式SNS：@akanebanashi_PR

ハッシュタグ：#あかね噺



OP：桑田佳祐「人誑し / ひとたらし」



TVアニメ『あかね噺』本PV第2弾｜オープニング主題歌：桑田佳祐「人誑し / ひとたらし」｜4月4日(土) 夜11時30分～放送開始！









・放送情報

TOKYO MX／BS11／群馬テレビ／とちぎテレビ：4/4(土) 23:30～

MBS：4/4(土) 25:38～(第2話以降26:08～)

CBC：4/4(土) 26:43～

AT-X：4/6(月) 23:30～

信越放送：4/7(火) 25:30～

HTB：4/7(火) 25:55～

RKB：4/7(火) 26:00～

テレビユー福島：4/8(水) 24:58～

ミヤギテレビ：4/8(水) 24:59～

テレビ静岡：4/8(水) 25:15～

南海放送：4/8(水) 25:35～

青森放送：4/8(水) 25:54～

テレビ新潟：4/8(水) 25:59～

熊本県民テレビ：4/8(水) 26:34～

さくらんぼテレビ：4/9(木) 24:45～

鹿児島放送／琉球朝日放送：4/9(木) 25:20～

広島テレビ：4/9(木) 25:29～

テレビ山口：4/9(木) 26:28～(第2話以降26:00～)

西日本放送：4/9(木) 26:29～

日本海テレビ：4/9(木) 26:30～

※連続2クール



・作品情報



山奥の小さな村落で暮らす少年のユルは、野鳥を狩り、大自然の中で静かに暮らしていた。

しかしユルの双子の妹のアサは、何故か村の奥にある牢の中で「おつとめ」を果たしているという。

それはまるで幽閉されているかのように…。



穏やかな村に浮かぶ不自然な謎、この村に隠された秘密とは一体…！？



原作はスクウェア・エニックス『月刊少年ガンガン』連載漫画。既刊12巻。



・スタッフ

原作：荒川弘

監督：安藤真裕

シリーズ構成：高木登

キャラクターデザイン・総作画監督：新井伸浩

ツガイデザイン：杉浦幸次、伊藤嘉之

美術監督：大西達朗

美術設定：多田周平、小木斉之

色彩設計：後藤ゆかり

撮影監督：張盈穎

3D監督：佐々木瑞生

編集：髙橋歩

音楽：末廣健一郎

音響監督：若林和弘

音響効果：緒方康恭

プロダクション・スーパーバイズ：ボンズ

アニメーション制作：ボンズフィルム

コピーライト表記：©Hiromu Arakawa/SQUARE ENIX, Project TSUGAI



・キャスト

ユル：小野賢章

アサ：宮本侑芽

デラ：中村悠一

ガブちゃん：久野美咲

右：小山力也

左：本田貴子

ハナ：島袋美由利

ジン：諏訪部順一



主要公式SNS：@tsugai_official

ハッシュタグ：#黄泉のツガイ #ヨミツガ



OP：Vaundy「飛ぶ時」

ED：yama「飛ぼうよ」



【メインPV】TVアニメ「黄泉のツガイ」4月4日(土)23時30分より連続2クール放送決定！









・放送情報

NHK総合：4/4(土) 23:45～



U-NEXT：4/5(日) 12:00～

Hulu：4/5(日) 12:00～

他配信：4/9(木) 24:00以降順次



・作品情報



大正時代を生きる青年、摩緒(まお)。“呪い”により900年生き続ける謎の陰陽師。

令和を生きる中学生の少女、黄葉菜花(きば なのか)。幼い頃、家族と事故に巻き込まれ、自分だけが生き残った。

ある日、菜花が事故現場となった商店街の門をくぐると、妖の蔓延る大正時代に迷い込んでしまう。

摩緒と出会った菜花は――

「おまえ、妖だろう。」

摩緒にそう告げられ、自身の異変に気付く菜花。



二人には、同じ“呪い”がかけられていた――!!

摩緒と菜花は、連鎖する“呪い”に立ち向かっていく！



それは、時代(とき)を喰らう“呪い”



原作は小学館『週刊少年サンデー』連載漫画で、既刊27巻。



・スタッフ

原作：高橋留美子

監督：佐藤照雄

シリーズ構成：柿原優子

キャラクターデザイン・総作画監督：菱沼義仁

美術監督：加藤浩、保木いずみ

色彩設計：大塚眞純

CGディレクター：藤江智洋

撮影監督：伏原あかね

編集：新居和弘

音響監督：菊田浩巳

音楽：兼松衆

アニメーション制作：サンライズ

製作：「MAO」製作委員会

コピーライト表記：©高橋留美子／小学館／「MAO」製作委員会



・キャスト

摩緒：梶裕貴

黄葉菜花：川井田夏海

乙弥：寺澤百花

百火：下野紘

華紋：豊永利行

不知火：興津和幸

魚住フナ：くまいもとこ

貂子：日笠陽子

紗那：清水理沙

幽羅子：上田麗奈

猫鬼：松山鷹志



主要公式SNS：@MAOanimation

ハッシュタグ：#アニメMAO



OP：Kis-My-Ft2「HEARTLOUD」

ED：TRUE「呪愛」



TVアニメ『MAO』PV第1弾｜OPテーマ Kis-My-Ft2「HEARTLOUD」｜EDテーマ TRUE「呪愛」｜2026年4月4日（土）放送開始









・放送情報

TOKYO MX：4/4(土) 24:30～

BS11：4/4(土) 24:30～

群馬テレビ：4/4(土) 24:30～

とちぎテレビ：4/4(土) 24:30～

WOWOW：4/7(火) 24:00～(無料放送)



ABEMA：4/4(土) 24:30～

他配信：4/7(火) 12:00以降順次



・作品情報

原作は、最強の配信者(インターネットエンジェル)を目指す承認欲求高めな女の子と、女の子を支える「ピ」が30日間でフォロワー100万人獲得を目指すマルチエンディングADV。2022年1月にSteamで配信され、累計300万ダウンロードを記録した。2026年3月6日(金)から劇場先行版『NEEDY GIRL OVERDOSE -OVERTURE-』がテアトル新宿とテアトル梅田で公開されている。



また、アニメ化もされた人気作品『吸血鬼すぐ死ぬ』の盆ノ木至が原作、大倉ナタが作画を手がけるコミカライズ作品『ニーディガール オーバードーズ ラン ウィズ マイシック』が『チャンピオンクロス』に連載されていて、既刊1巻。(休載中)





・スタッフ

原作：WSS playground

監督：中島政興（Yostar Pictures）

原案・シナリオ・監修：nyalra

キャラクター原案：お久しぶり

メインキャラクターデザイン：西海賢嗣／武井紅璃／清水海都

美術監督：林竜太

3DCGアーティスト：丸本薫／酒井夢／片野太輔

色彩設計：近藤直登

3DCG制作：CHOTOTU

特技デザイン：テイラーアニメーション

編集：柳圭介、ACE

撮影監督：呉健弘

音楽：原口沙輔、DÉ DÉ MOUSE

音響監督：郷文裕貴

音響効果：上野励

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

制作統括：稲垣亮祐

プロデュース：木村吉隆

アニメーション制作：Yostar Pictures

コピーライト表記：©WSS playground / NEEDY GIRL PROJECT



・キャスト

超絶最かわてんしちゃん

パープル・ロリポップ：川口莉奈

獄薔薇美血華：椎名桜月

禰󠄀智禍さま：星希成奏

かちぇ：永瀬アンナ

あめちゃん



主要公式SNS：@x_angelkawaii_x

ハッシュタグ：#ニディガ



OP：Aiobahn ＋81「INTERNET ANGEL」

ED：キタニタツヤ「れびてーしょん」



TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』本PV｜2026年4月4日（土）24:30より放送開始！









・放送情報

TOKYO MX：4/4(土) 25:00～

BS11：4/4(土) 25:00～

HTB：4/6(月) 26:40～

AT-X：4/8(水) 22:30～



dアニメストア：4/4(土) 25:00～

U-NEXT：4/4(土) 25:00～

アニメ放題：4/4(土) 25:00～

他配信：4/7(火) 25:00以降順次



・作品情報



人間の魂を喰らう、妖しく美しい悪魔が降臨――。

美食の悪魔・カナンは、若くて甘美な魂を食するため、人間界の高校に降り立った。最初のいけにえに選ばれたのは、一人の男子生徒・供犠羊司(きょうぎ ようじ)。

「私に食べられるなんて、とても光栄なことよ。感謝しなさい、下等生物」

ところが……

なぜか供犠クンと恋人契約を結ぶことに！？

数千年生きて初恋も未経験の純情なカナンには、毎日がドキドキの連続！

一緒に帰る！？ 手を繋ぐ！？ デート！？ 初××！？！？！？！？

「おのれ下等生物めーーーーーー！！」

チョロくてかわいい悪魔(ヒロイン)の初恋ラブコメ、始まります♪



原作は講談社『週刊少年マガジン』連載。2026年4月16日に13巻が発売される。



・スタッフ

原作：nonco

監督：室谷靖

助監督：五十川久史

シリーズ構成：池田臨太郎

キャラクターデザイン：皆川愛香利

サブキャラクターデザイン：芝田千紗

プロップデザイン：鯉沼菜奈

美術監督：三原伸明

美術設定：スタジオ・ユニ キューン・プラント

色彩設計：大西峰代

3DCGディレクター：吉良柾成

撮影監督：浅川茂輝

編集：吉武将人

音響監督：名倉靖

音響効果：佐藤理緒

音楽：睦月周平

音楽制作：キングレコード

アニメーションプロデューサー：柴宏和

アニメーション制作：スタジオKAI

コピーライト表記：©nonco・講談社／カナン様はあくまでチョロい製作委員会



・キャスト

高潔カナン：古賀葵

供犠羊司：山下誠一郎

ジャンヌ：鈴代紗弓

アミ：河瀬茉希

益荒男撫子：七瀬彩夏

ミルチ・ゼブル：和泉風花

ミエル・ゼブル：遠野ひかる

リリム・ゼブル：南條愛乃

ベルゼブブ：黒田崇矢

百合野先生：小倉唯

魯李川先生：竹達彩奈

冷然先生：小林ゆう



主要公式SNS：@Kanan_Choroi

ハッシュタグ：#カナチョロ #kanan_choroi



OP：Faulieu.「初恋モーメント」

ED：あおぎり高校「ポップ・スナック・ジャンクなHUNNY」



TVアニメ「カナン様はあくまでチョロい」メインPV | 2026年4月4日(土)〜放送開始









・放送情報

テレビ朝日系全国24局ネット：4/4(土) 25:30～

BS朝日：4/5(日) 26:00～



ABEMA：4/4(土) 26:00～

dアニメストア：4/4(土) 26:00～

他配信：4/9(木) 26:00以降順次



・作品情報



田舎の一軒家の管理人を任された楠木湊。

そこは、悪霊がはびこるとんでもない物件……のはずが、規格外の力で知らぬ間に悪霊を一掃してしまう！



清められた楠木邸の居心地の良さに惹かれ、個性豊かな神々が集まるように！



お隣の山神さんたちとほのぼの田舎暮らし、はじまりはじまり。



原作はKADOKAWA『電撃の新文芸』レーベルから刊行されている小説。2026年4月17日発売の12巻から第二部開始。



・スタッフ

原作：えんじゅ

原作イラスト：ox

監督：関野関重

助監督：山内遼

シリーズ構成：小林雄次

キャラクターデザイン：井ノ上ユウ子・野間千賀子

美術監督：内藤健

美術設定：滝口勝久

色彩設計：佐々木梓

編集：坪根健太郎

撮影監督：富崎杏奈

音響監督：菊田浩巳

録音調整：小原吉男・阿部智佳子

音響効果：佐藤理緒

音響制作：HALF H・P STUDIO

音響制作担当：鑰山千代・山田悠貴

音楽：R・O・N

音楽制作：日本コロムビア

アニメーション制作：JUVENAGE

製作：「神の庭付き楠木邸」製作委員会

コピーライト表記：©2025 えんじゅ/KADOKAWA/「神の庭付き楠木邸」製作委員会



・キャスト

楠木湊：坂田将吾

山神：藤真秀

セリ：徳留慎乃佑

トリカ：寿美菜子

ウツギ：小市眞琴

風神：中島ヨシキ

雷神：小林大紀

霊亀：大川透

応龍：遊佐浩二

麒麟：速水奨

鳳凰：高橋広樹

播磨才賀：梅原裕一郎



主要公式SNS：@kusunoki_anime

ハッシュタグ：#神の庭付き楠木邸 #楠木邸 #kusunokianime



OP：入野自由「驚きの子」

ED：JYOCHO「うたまひ」



TVアニメ『神の庭付き楠木邸』PV第3弾｜2026年4月4日より放送開始！









・放送情報

テレ東系列6局ネット：4/5(日) 9:30～

熊本朝日放送：4/11(土) 5:20～

テレビ静岡：4/12(日) 5:25～

テレビ新広島：4/12(日) 5:30～

仙台放送：4/12(日) 6:30～

新潟放送：4/18(土) 6:00～(初回は2話連続放送、第2回以降6:30～)



Lemino：4/5(日) 10:00～

アニメタイムズ：4/5(日) 10:00～

他配信：4/7(火) 17:00以降順次



・作品情報



おねがい町に引っ越してきた好実いのりは、歌っておどれる"アイプリ"が大好きな中学1年生！

いのりが広場の女神像にお願いしていると偶然、人気アイプリのあおいとぬいぐるみのようなフォーチュに出会ったの。

フォーチュのおねがいを叶えられるアイプリを探しているというあおい。

あおいにもらった特別なミラーパクトを開いて…

いのり、あこがれのアイプリデビュー！

あおいとフォーチュはいのりに運命を感じたというけれど…

これからアイプリでどんな出会いが待っているのでしょう？



タカラトミーアーツとシンソフィアが手がける『プリティーシリーズ』の最新作で、第5世代作品として2024年春から放送された『ひみつのアイプリ』に続く2作目にあたる。



・スタッフ

原作：タカラトミーアーツ・シンソフィア

監督：藤咲淳一・松永昌弘

チーフディレクター：Nam Sung Min、Jeon Byung Cheol 、Oh Sun Kyung、Choi Kyung Won、Kim Seong Hyeon、Chun Doo Hwan、Kwak Soo Hyun、So Ho Sung

シリーズ構成：市川十億衛門

キャラクター原案：梨本裕美（シンソフィア）

キャラクターデザイン：仁井学

CGディレクター：柳川智

音楽：森いづみ(bransic)

音響監督：小沼則義

アニメーション制作：OLM・DONGWOO A＆E

コピーライト表記：©T-ARTS/syn Sophia/OAP PROJECT



・キャスト

好実いのり：小川華果

夢宮あおい：叶矢りか

友坂ぐみ：丸岡和佳奈

勇樹おりびあ：岡村明香

熱海ナナ：藤寺美徳

望永エマ：鈴木みのり

フォーチュ：大地葉



主要公式SNS：@aipri_animepr

ハッシュタグ：#おねがいアイプリ #プリティーシリーズ



OP：おねがいかなえ隊「おねがいアイプリ！」

ED：いぎなり東北産「放課後のおねがい！」



【アニメ】『おねがいアイプリ』ティザーPV









・放送情報

・『杖と剣のウィストリア』特別総集編

TBS系全国28局ネット：4/5(日) 16:30～



・本編

TBS系全国28局ネット：4/12(日) 16:30～



配信：4/12(日) 17:30～



・作品情報



一人前の魔導士をめざして魔法学院に入学した少年ウィル。努力家の彼には魔導師として致命的な弱点があった。それは、“魔法がまったく使えない”こと。同級生や教師から冷たい視線を浴び、時にはくじけそうになりながらも、強い気持ちで邁進していくウィル。杖は使えなくとも剣を執り、魔法至上主義の世界で戦い抜く。自分だけに与えられた力を信じて。そして、大切な人との約束を守るために――



原作は講談社『別冊少年マガジン』連載漫画。既刊14巻。



・スタッフ

原作：大森藤ノ

漫画：青井聖

総監督：𠮷原達矢

監督：中野英明

シリーズ構成：木村暢

キャラクターデザイン・総作画監督：小野早香

音楽：林ゆうき

アニメーション制作：BN Pictures×アクタス

コピーライト表記：©大森藤ノ・青井 聖・講談社／「杖と剣のウィストリア」製作委員会



・キャスト

ウィル：天﨑滉平

エルファリア：関根明良

コレット：天野聡美

シオン：水中雅章

ユリウス：柿原徹也

リアーナ：Lynn

イグノール：河西健吾

ワークナー：関智一

エドワルド：遊佐浩二

キャリオット：福山潤

ゼオ：古川慎

エルノール：雨宮天

アロン：大塚芳忠

フィン：田村睦心



主要公式SNS：@wistoria_pr

ハッシュタグ：#ウィストリア #Wistoria



OP：ASH DA HERO「BELIEVERS」

ED：シユイ「リーチライト」



『杖と剣のウィストリア』シーズン2 メインPV / 4月12日(日)放送開始









・放送情報

テレ東系6局ネット：4/5(日) 17:30～

AT-X：4/5(日) 21:00～



Netflix：4/5(日) 18:00～

他配信あり



・作品情報

原作は2006年から2022年まで講談社『週刊少年マガジン』に連載された野球漫画。2部構成で第1部が全47巻、第2部が全34巻。2013年から順次アニメ化され、本作は2019年から2020年にかけて放送された『ダイヤのA actⅡ』の続きとなる。



・スタッフ

原作：寺嶋裕二

監督：大庭秀昭

シリーズ構成：古怒田健志

脚本：古怒田健志、藤咲淳一、宇田川貴広

キャラクターデザイン：東海林康和

音楽：百石元

美術：加藤賢司

撮影：佐藤敦（スタジオシャムロック）

色彩設計：佐藤直

編集：小島俊彦

アニメーション制作：OLM Team Yoshioka

コピーライト表記：©寺嶋裕二・講談社／「ダイヤのA actⅡ‐SS‐」製作委員会・テレビ東京



・キャスト

沢村栄純：逢坂良太

降谷暁：島﨑信長

御幸一也：櫻井孝宏

倉持洋一：浅沼晋太郎

小湊春市：花江夏樹

川上憲史：下野紘

前園健太：田尻浩章

白州健二郎：下妻由幸

麻生尊：村田太志

渡辺久志：石田彰

金丸信二：松岡禎丞

東条秀明：蒼井翔太

奥村光舟：内田雄馬

結城将司：武内駿輔

瀬戸拓馬：山下大輝

由井薫：村瀬歩

浅田浩文：畠中祐

結城哲也：細谷佳正

小湊亮介：岡本 信彦

滝川・クリス・優：浪川大輔

増子透：羽多野渉

片岡鉄心：東地宏樹

落合博光：赤城進

太田一義：竹内栄治

高島礼：内山夕実

成宮鳴：梶裕貴

神谷 カルロス 俊樹：KENN

白河勝之：保志総一朗

山岡陸：熊谷健太郎

矢部浩二：宮崎貴宜

多田野樹：山谷祥生

赤松晋二：代永翼

国友広重：仲野裕

轟雷市：小野賢章

真田俊平：神谷浩史

三島優太：鈴木達央

秋葉一真：金本涼輔

轟雷蔵：西凜太朗

天久光聖：木村良平

田原利彦：加藤亮夫

千丸浩二：宮田俊哉

卜部昂也：仲村宗悟

柳楽宗一：田丸篤志

奈良晃司：濱健人



主要公式SNS：@diaace_anime

ハッシュタグ：#ダイヤのA



OP：Baby Canta「Let's Go Crazy」

ED：SUPER★DRAGON「NUMBER」



TVアニメ『ダイヤのA』PV第2弾｜4月5日よりテレ東系6局ネット、AT-Xほかにて放送開始









・放送情報

TOKYO MX：4/6(月) 24:00～

BS日テレ：4/6(月) 24:00～

仙台放送：4/6(月) 25:20～

富山テレビ：4/6(月) 25:20～

テレビ愛知：4/6(月) 25:30～

読売テレビ：4/6(月) 26:29～

AT-X：4/7(火) 20:30～

石川テレビ：4/7(火) 25:15～

テレビ愛媛：4/7(火) 25:20～

テレビ熊本：4/8(水) 25:45～

テレビ大分：4/8(水) 25:54～

さくらんぼテレビ：4/13(月) 24:45～

鹿児島テレビ：4/14(火) 25:25～

岩手めんこいテレビ：4/16(木) 25:15～

アニマックス：4/25(土) 21:00～



Amazon Prime Video：4/5(日) 21:00～

U-NEXT：4/6(月) 21:00～



・作品情報



核大戦、天災、悪政などから革命が起こり、文明が崩壊した近未来の日本。

国は三つに分かれ、覇権を争う三国時代に突入した。



しがない地方役人だった三角青輝は「日本再統一」を目指し、豊富な知識と長けた弁舌でのし上がっていく。



後に奇才軍師と称される男の伝説が、幕を開ける――！



原作は小学館『マンガワン』連載漫画で、2026年4月10日に7巻発売。



・スタッフ

原作：松木いっか

監督：寺澤和晃

シリーズ構成：内海照子

キャラクターデザイン・総作画監督：阿比留隆彦

美術監督：田村せいき

色彩設計：小針裕子

撮影監督：木舩颯人

2D/特効：加藤楓菜

筆文字：桐山琴羽

編集：今井大介(JAY FILM)

3D監督：小川耕平

音響監督：はたしょう二

音響効果：出雲範子

音響制作：サウンドチーム・ドンファン

音楽：Kevin Penkin

制作：スタジオカフカ

製作：日本三國製作委員会 Co-produced with Amazon MGM Studios

コピーライト表記：©松木いっか／小学館／日本三國製作委員会



・キャスト

三角青輝：小野賢章

阿佐馬芳経：福山潤

東町小紀：瀬戸麻沙美

龍門光英：山路和弘

賀来泰明：中村悠一

平殿器：長嶝高士

藤3世：木村太飛

輪島桜虎：津田美波

ナレーション：潘めぐみ



主要公式SNS：@sangoku_PR

ハッシュタグ：#日本三國



OP：キタニタツヤ「火種」



『日本三國』第2弾予告｜OPテーマ「火種」キタニタツヤ｜4月5日(日)より最速配信開始！









・放送情報

TOKYO MX：4/5(日) 22:30～

ABC：4/5(日) 24:55～(第2話以降24:40～)

テレビ愛知：4/5(日) 25:20～

BS日テレ：4/6(月) 24:30～

AT-X：4/9(木) 20:30～



配信：4/5(日) 23:00以降順次

※分割2クール



・作品情報



野々山風は夏休みが待ち遠しい無邪気な小学生。

野々山流は控えめだけど頑張り屋さんの中学生。



むかしは仲良し姉妹だったふたりも、最近、心の距離がなんだか遠くて……。



ある日、風は不思議な宇宙船に出会い、魔法の力を授かる。

そして一方で流もまた、素敵な魔法の力を手にしていた。

あこがれていた大人の姿に変身する風と流。



ただし、ルールがふたつ。

「期限は1年間」、「魔法のことを誰にも 知られてはいけない」。



やがてふたりはお互いの秘密を知らぬまま、それぞれアイドルとして活躍することに――！



『NARUTO-ナルト-』『おそ松さん』『キングダム』などを手がける老舗アニメーション制作会社スタジオぴえろの往年の人気作『ぴえろ魔法少女シリーズ』のシリーズ6作目。なお、1作目『魔法の天使クリィミーマミ』(1983～1984)から4作目『魔法のアイドル パステルユーミ』(1986)までは連続で放送されているが、5作目の『魔法のステージファンシーララ』(1998)までは12年の間隔があり、そこから本作まではさらに28年が空いている。



・スタッフ

原作：スタジオぴえろ・バンダイナムコフィルムワークス

監督・キャラクター原案：道解慎太郎

副監督：増原光幸

シリーズ構成・脚本：柿原優子

キャラクターデザイン：鳥井なみこ・錦寛乃・袖山麻美

魔法キャラクターデザイン：山田起生

プロップデザイン：富田美文

アートディレクション：越阪部ワタル

メインアニメーター：福地和浩

美術監督：前田有紀

美術設定：伊藤瞳

色彩設計：合田沙織

CGディレクター：神谷貴浩

撮影監督：今泉秀樹

編集：重村建吾

音響監督：大寺文彦

音響効果：古谷友二

音響制作：神南スタジオ

音楽：ha-j

音楽制作：バンダイナムコミュージックライブ

アニメーション制作：スタジオぴえろ

製作：ルルットリリィ製作委員会

コピーライト表記：©ぴえろ・ルルットリリィ製作委員会



・キャスト

野々山風／こんぺとリリィ：橘めい

野々山流／ましゅールル：小鹿なお

うぐいす：七海ひろき

あずき：茅野愛衣

神立塔子：和泉風花

青園せな：廣原ふう

ミーター：八乙女光

瀬尾翔太：天﨑滉平

角谷久士：橘龍丸

神立矢須王：杉田智和

野々山桂一：笠間淳

野々山汐：大原めぐみ

日の浦茉莉：遠藤綾



主要公式SNS：@luluttolilly

ハッシュタグ：#ルルットリリィ #るるりり



OP：ルルットリリィ[こんぺとリリィ(CV.橘めい)、ましゅールル(CV.小鹿なお)]「Calling」



TVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』メインPV第2弾 ｜ 4月5日(日)より分割2クールにて放送開始









・放送情報

TOKYO MX：4/5(日) 24:00〜

BS日テレ：4/6(月) 23:30〜



Toonami：3/14(土) 24:00～【北米先行配信】



・作品情報



突如現れ、圧倒的な力で人類への攻撃を始めた “鬼獣”と呼ばれる異形のモノ。

街を破壊され、絶望に暮れる人々。誰もが諦めかけたその時、鬼獣に立ち向かう一つの影が！

人類の前に降り立った、小さな希望。それは一羽のニワトリだった！！！！



前代未聞のオンドリ・バトル・アクション、開幕！！



これは、一羽のニワトリが人類を救う物語である。



原作はヒーローズ『コミプレ』連載漫画。2026年4月3日に12巻発売。



・スタッフ

原作：桜谷シュウ

監督：鈴木大介

脚本：瀬古浩司

キャラクターデザイン：茶之原拓也、Shin Joseph

美術監督：野山裕司

色彩設計：松下由佳

撮影監督：渡辺啓介、林翔子

編集：日髙初美

音楽：高橋哲也（テラムジカ）

音響監督：長崎行男

音響効果：川田清貴

音響制作：ブシロードムーブ

アニメーションプロデューサー：保住昇汰

アニメーション制作：サンジゲン

企画プロデュース：SOLA ENTERTAINMENT

コピーライト表記：© SS/KH,V



・キャスト

ケイジ：三宅健太

ピヨ子：井澤詩織

エリザベス：本多真梨子



主要公式SNS：@niwatorifighte1

ハッシュタグ：#ニワトリファイター



OP：DARUMA Rollin'「What's a Hero?」

ED：高橋哲也「We're Loose Stars」



『ニワトリ・ファイター』アニメ公式PV第3弾｜2026年4月5日放送開始！









・放送情報

TOKYO MX：4/5(日) 24:30～

BS朝日：4/5(日) 25:30～

関西テレビ：4/5(日) 26:52～(第2話以降26:24～)

CBCテレビ：4/6(月) 25:37～

北海道文化放送：4/6(月) 24:45～

テレビ信州：4/6(月) 25:29～

テレビ西日本：4/6(月) 26:15～

WOWOW：4/7(火) 24:30～【全話無料放送】



配信：4/5(日) 24:30以降順次



・作品情報



2045年、歌が禁じられた世界――。

音楽を創造し、奏でることは人間の代わりに音楽アプリ《MiucS》がその全てを担っていた。

少女・相葉芹亜は友人たちと出かけた先で、禁じられているはずの歌声を耳にする。

歌声の先で芹亜が目にしたのは、一人のゴーストだった。

この世の外から顕れた偉人――“グレートゴースト”。

霊能力者集団――“TERA”。

そして響く――“憑依鎮魂歌”。

「これは、私がゴーストになるまでの物語。」



原作にあたるのは、『戦姫絶唱シンフォギア』に続く新たな「ソングバトルシリーズ」として展開されている音楽企画『GHOST CONCERT』。



・スタッフ

原案：上松範康

原作：UNISON/Project MiucS

監督・シリーズ構成：神保昌登

キャラクターデザイン：宇井川真明

美術監督：草間徹也、里見篤

美術設定：高橋武之、柿本晋吾

色彩設計：小谷和樹

撮影監督：佐藤敦

オフライン編集：近藤勇二

音響監督：土屋雅紀

音響効果：上野励

音楽：Elements Garden (藤田淳平/近藤世真/堀川大翼)

音楽制作：Elements Garden/Heart Company

アニメーション制作：ENGI

製作：「ゴーストコンサート : missing Songs」製作委員会

コピーライト表記：©2026 Project MiucS / 「ゴーストコンサート : missing Songs」製作委員会



・キャスト

相葉芹亜：藤寺美徳

西園寺楓：小鹿なお

村山朱莉：櫻井みゆき

市川瑠衣：安雪璃

青木凛空：佐藤聡美

雪庭：日野聡

葉哲：入野自由

MiucS：陶山恵実里

クレオパトラ：日高里菜

オデッセウス：寿美菜子



主要公式SNS：@GHOSTCONCERT_PJ

ハッシュタグ：#GHOSTCONCERT #ゴーストコンサート



OP：相葉芹亜（CV：藤寺美徳）「業魂REQUIEMER」

ED：オデッセウス（CV.寿美菜子）「茨の道」



TVアニメ『ゴーストコンサート : missing Songs』メインPV｜2026年4月5日（日）放送開始！









・放送情報

BS11：4/5(日) 25:10～

TOKYO MX：4/7(火) 25:00～



AnimeFesta：4/5(日) 25:10～(完全デレギュラ版／オンエア版)

DMM TV：4/5(日) 25:10～(オンエア版)

※オンエア版は映像・音声ともに大きく規制あり、完全デレギュラ版は映像・音声ともに無修正



・作品情報



父の代理でとある団地の管理人となったヨシダを待っていたのは、卑猥な衣装「リビドークロス」で狂気に堕ちた人妻たちの襲撃だった。

ワタナベ、イチノセら団地住人の暴走に翻弄される中、A級人妻カンザキの脅威や事件を阻む警察の影がさらに団地の闇を深めていく。

対抗手段「ボルタッククロー」を手に立ち向かうヨシダだが、その背後には、更なる絶望「バニシング排斥婦人会」の魔手が迫っていた。



原作はKADOKAWAのコミック配信サービス『ドラドラしゃーぷ#』連載漫画『淫獄団地』。既刊9巻。



原作担当の搾精研究所は注目の成人向け同人CG集『搾精病棟〜性格最悪のナースしかいない病院で射精管理生活〜』を手がけたことで知られ、一般向けの本作でもかなり過激な描写が盛り込まれており、PVの時点で「憂国」「インゴクダンチ」印で画面が見えにくい状態になっていた。



・スタッフ

原作：搾精研究所

漫画：丈山雄為

監督：所俊克

シリーズ構成：黒崎エーヨ

キャラクターデザイン：西本真吾

色彩設計：佐藤秀一

美術監督：高橋忍

撮影監督：みやがわよしかず

音響監督：司馬明徳

音楽：柏木るざりん

プロデュース：デレギュラ

アニメーション制作：Elias

製作：ウェイブ

コピーライト表記：©搾精研究所・丈山雄為／KADOKAWA／ウェイブ



・キャスト

ヨシダ：和久野愛佳

カタギリ：優木かな

ワタナベ：優木かな

イチノセ：優木かな

ミズタニ：優木かな

サナモリ：優木かな

カンザキ：優木かな

シキジョウ：優木かな

ゴウダ：優木かな

サカクラ：優木かな

イカヤマ：優木かな

ナレーション：杉田智和



主要公式SNS：@ingoku_anime

ハッシュタグ：#インゴクダンチ #インゴクアニメ



OP：miko「団地妻の誘惑Part2」



TVアニメ「インゴクダンチ」メインPV









・放送情報

TOKYO MX：4/6(月) 22:00～

BS11：4/6(月) 24:00～

サンテレビ：4/6(月) 24:00～



・作品情報



とある乙女ゲームの世界に転生したバーティア。

自称悪役令嬢である彼女は完璧すぎる王太子・セシルと婚約することに。しかし――



「私は殿下とヒロインの仲を引き裂き、ギャフンされなければならないのですわ！」



セシルを幸せにするには、自身の破滅が不可欠だった。

セシルと『運命の乙女(ヒロイン)』が結ばれるルートで、悪の華となって散ると決めたバーティアは、あの手この手を尽くして悪事をなそうとするが――！？

天真爛漫なバーティアの姿に、日々を退屈に過ごしていたセシルの心は次第に動かされていく。



これは彼女の暴走と奮闘を記した、セシルによる婚約者の観察記録。



原作は『アルファポリス』連載小説で全2巻、続編の『自称悪役令嬢な妻の観察記録。』は既刊5巻。



・スタッフ

原作：しき

原作イラスト：八美☆わん

漫画：蓮見ナツメ

監督：山元隼一

キャラクターデザイン：松元美季

サブキャラクターデザイン：アベ、松井雲丹

シリーズ構成・脚本：井上亜樹子

色彩設計：中野尚美（ステラ）

色彩設計補佐：永井唯香（ステラ）

美術監督：東潤一

美術設計：藤井祐太

撮影監督：衛藤英毅（EXPLOSION）

プロップデザイン：枝松聖

CGディレクター：任杰（Boundary）

編集：三嶋章紀（三嶋編集室）

音響監督：長崎行男

音楽：林ゆうき、Luke Standridge、Asa Taylor

音楽制作協力：懐刀

コピーライト表記：©しき・アルファポリス/バーティア様を愛でる会



・キャスト

セシル：小林裕介

バーティア：富田美憂

ヒローニア：宮本侑芽

クールガン：山下誠一郎

ショーン：村瀬歩

ジョアンナ：大橋彩香

ネルト：堀江瞬

シーリカ：佐伯伊織

チャールズ：白井悠介

アンネ：内田彩

バルド：高橋英則

シンシア：M・A・O

ゼノ：田丸篤志

クロ：鬼頭明里



主要公式SNS：@jisho_akuyakuPR

ハッシュタグ：#じしょあく



OP：宮川愛李「ラフレア」

ED：RLOEVO「Magic」



TVアニメ『自称悪役令嬢な婚約者の観察記録。』PV第2弾









・放送情報

AT-X：4/6(月) 22:30～

テレ東：4/6(月) 26:00～

BSテレ東：4/7(火) 24:30～

チューリップテレビ：4/10(金) 26:18～

宮城テレビ：4/13(月) 25:29～

テレビユー福島：4/16(木) 25:59～

テレビユー山形：4/17(金) 25:23～

北陸放送：4/20(月) 25:30～



Amazon Prime Video：4/6(月) 23:00～【独占】



・作品情報



かつて病弱な体で孤独に生きた青年・火楽は、神の恩寵によって異世界に転生した。

森の奥深くに作った小さな農場は、吸血鬼、エルフ、獣人、天使族…多種多様な仲間たちが集まったことで、今や「大樹の村」と呼ばれる賑やかな集落へと成長。



畑を耕し、家畜を育て、仲間と笑い合う平穏な日々。

しかし、訪問者は後を絶たず、村はますます大忙し！

新たな作物、新たな仲間、そして新たな騒動が火楽のスローライフを彩っていく。

のんびりほどほど賑やかに、楽しくドタバタ和やかに、“自分だけの理想の田舎暮らし”は、まだまだ拡大中！



笑顔と美味しいご飯が溢れる、異世界農業ライフ第2幕が、ここに開幕――！。



原作は『小説家になろう』連載小説で、KADOKAWAから書籍が刊行されている。既刊20巻。



・スタッフ

原作：内藤騎之介

キャラクター原案：やすも

監督・シリーズ構成・脚本：倉谷涼一

キャラクターデザイン：齊藤佳子

サブキャラクターデザイン：中原清隆、五十内裕輔

総作画監督：齊藤佳子、中原清隆、五十内裕輔

コスチュームデザイン：夏木洋

プロップデザイン：柴田篤史、jimao

美術監督：坂上裕文（ととにゃん）、岡山優美（ととにゃん）

色彩設計：津守裕子、中平香織

撮影監督：沖本優

2D・特効：村上朋輝

3DCGディレクター：伴善徳

編集：宇都宮正記

音楽：高梨康治（Team-MAX）、ヨハネス・ニルソン（Team-MAX）

音響監督：郷文裕貴

音楽制作：ポニーキャニオン

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

アニメーション制作：ゼロジー

コピーライト表記：© 内藤 騎之介 ／「異世界のんびり農家２」製作委員会



・キャスト

街尾火楽：阿部敦

ルールーシー＝ルー：下地紫野

ティア：洲崎綾

リア：Lynn

フローラ：富田美憂

アン：藤井ゆきよ

セナ：Machico

ラスティスムーン：日岡なつみ

創造神：速水奨

農業神：M・A・O

クロ：木内秀信

リゼ／リタ：阿部菜摘子

リコット／リース：柊優花

リーフ／リリ：嶋野花

グランマリア：吉岡茉祐

ラムリアス：相坂優歌

ダガ：石谷春貴

ドライム：稲田徹

グッチ：浦田わたる

グラッツ：笹沼晃

ビーゼル：上田燿司

ランダン：高橋伸也

ガルフ：高橋良輔

グラッファルーン：日笠陽子

ドノバン：廣田行生

フラウレム：岡咲美保

ハクレン：伊藤かな恵

ガルガルド：郷田ほづみ

ユーリ：近藤玲奈

クラカッセ：小岩井ことり

ロアージュ：小山内怜央

ロザリンド：津田里穂

マイケル：龍田直樹

ヤー：杉山里穂

ヴァルグライフ：小野大輔

ラッシャーシ：依田菜津

イグ：和多田美咲

マム：河野ひより

グルーワルド：東内マリ子

ゴードン：櫻井トオル

ナーフ：中村源太

ロナーナ：優木かな

ジュネア：畑中万里江



主要公式SNS：@nonbiri_nouka

ハッシュタグ：#異世界のんびり農家



OP：ルールーシー＝ルー（CV.下地紫野）＆ティア（CV.洲崎綾)「It's a beautiful story」

ED：緋月ゆい「Sunny Steps」



🍅TVアニメ「異世界のんびり農家２」第1弾PV🌳｜2026年4月からテレ東・ＢＳテレ東・AT-Xにて放送開始！🥕









・放送情報

TOKYO MX：4/6(月) 23:00～

BS11：4/6(月) 23:00～

AT-X：4/6(月) 23:00～

KBS京都：4/6(月) 24:30～

サンテレビ：4/6(月) 24:30～

テレビ西日本：4/6(月) 25:45～

テレビ愛知：4/6(月) 26:05～

北海道テレビ：4/6(月) 26:10～

ミヤギテレビ：4/8(水) 25:29～



Netflix、ABEMAほかで配信あり



・作品情報



「魔法」――、それは世界に溢れていて人々の生活を豊かにする、なくてはならない便利な“奇跡”。

けれど、 “魔法をかけることが出来るのは魔法使いだけ”。

魔法をかける瞬間を見てはならないのがこの世界の掟。

小さな村で母親の手伝いをしながら暮らす少女・ココは、それでも幼い頃から魔法使いへの憧れを抱き続けていた。



ある日、村を訪れた魔法使いの青年・キーフリーが魔法を使うところを覗き見てしまい、大きな秘密を知ることになる。

それは、特別な道具で魔法陣を描けば、本当は誰にでも魔法が使えるという、魔法使い達が隠した「絶対の秘密」だった――。



壮麗で幻想的な世界の裏に影を落とす、大人達が口を閉ざした魔法の歴史。

「知らざる者ふつうの子 」として生まれ、キーフリーの弟子として魔法を学ぶことになったココは、アトリエの仲間と共に探求と成長を重ねていく中で、秘密多き魔法使いの世界へと足を踏み入れていく。



――これは、絶望を知り、希望へと手を伸ばす、子供たちの物語。



原作は講談社『モーニング・ツー』連載漫画。



・スタッフ

原作：白浜鴎

監督：渡辺歩

副監督：篠原准

シリーズ構成・脚本：瀬古浩司

キャラクターデザイン・総作画監督：うなばら海里

チーフアニメーター：中野悟史

服飾デザイン：小川茜

小物設定：鈴木典孝・岩畑剛一

美術監督：後藤亮太

美術設定：多田周平・中島美佳

色彩設計：中野尚美

撮影監督：北岡正

編集：本田優規

音響監督：小泉紀介

音楽：北村友香

音響制作：dugout

音楽制作：エイベックス・ピクチャーズ

アニメーション制作：BUG FILMS

コピーライト表記：©白浜鴎／講談社／「とんがり帽子のアトリエ」製作委員会



・キャスト

ココ：本村玲奈

キーフリー：花江夏樹

アガット：山村響

テティア：陽木くるみ

リチェ：月城日花

オルーギオ：中村悠一

フデムシ：久野美咲

イグイーン：斎賀みつき



主要公式SNS：@tongari_anime

ハッシュタグ：#とんがり帽子のアトリエ #WitchHatAtelier



OP：Eve「風のアンセム feat. suis from ヨルシカ」

ED：Nakamura Hak「ただ美しい呪い」



【本PV】26年4月6日放送開始！TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」









・放送情報

BS朝日：4/6(月) 23:24～

TOKYO MX：4/6(月) 23:30～

AT-X：4/7(火) 22:30～



dアニメストア、アニメタイムズほかで配信あり



・作品情報



桜大門くんは、毎朝校門の前で生徒たちの身だしなみをチェックしている風紀委員。

微笑(ポエム)ちゃんは、毎朝チェックで呼び止められるスカート丈が不適切なJK。



水と油のような二人が、ある日補習でばったり鉢合わせする。

真面目で堅物だと思っていた桜大門くんの正体は、勉強が全然できないポンコツ風紀委員だった！



正反対な二人だったが、お互いを知っていくことで次第に距離が縮まっていく。

桜大門くんと微笑ちゃん、二人の出会いから始まる青春のお話――。



原作は講談社『月刊少年シリウス』連載漫画。既刊20巻。



・スタッフ

原作：横田卓馬

監督：岩永大慈

シリーズ構成・脚本：横谷昌宏

脚本：大西雄仁、金春智子

キャラクターデザイン・総作画監督：氷室陽

衣装・プロップ・2Dデザイン：佐々木晴也、山口愛子、大成麻子

3DCGディレクター：菅友彦

色彩設計：橋上あきら

美術監督：若林里紗

美術設定：平義樹弥

撮影監督：加藤直之

編集：宇都宮正記

音響制作：セイバーリンクス

音響監督：たかたまさひろ

音楽プロデューサー：大浜拓哉

音楽ディレクター：宝野聡史

音楽：岩本歓喜、天休ひさし、鳥山昂、北爪良明

音楽制作：AQUA ARIS

アニメーション制作：ゼロジー

製作：ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話製作委員会

コピーライト表記：©横田卓馬・講談社／ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話製作委員会



・キャスト

桜大門統悟：榎木淳弥

小日向微笑：明智璃子

出淵遊：堂島颯人

月島聖一：福山潤

秋名素子：伊藤ゆいな

田崎類：福原綾香

大和撫子：甲斐田裕子

古郡薫：稲田徹



主要公式SNS：@ponsuka_anime

ハッシュタグ：#ポンスカ #ponsuka



OP：osage「ヒトリゴト」

ED：ミーマイナー「部屋とガラクタと私」



TVアニメ「ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なＪＫの話」メインPV｜2026年4月6日(月)からTOKYO MX、BS朝日ほかにて放送開始！









・放送情報

テレ東系列6局ネット：4/6(月) 24:00～

BSテレ東：4/11(土) 24:00～



・作品情報



突然届けられた1億円と謎の招待状――。

女子大生のカンザキナオは、嘘と駆け引きで巨額のマネーを奪い合う「ライアーゲーム」に突如として巻き込まれてしまう。

他人を疑うことを知らない「バカ正直」のナオは、開始早々、絶体絶命の窮地に陥る。

そんな彼女が頼ったのは、詐欺罪で服役し、釈放されたばかりの男・アキヤマシンイチ。

鋭い洞察力と圧倒的な知略を持つ「元天才詐欺師」・アキヤマと共に、ナオは異常なゲームの只中へと足を踏み入れていく。

嘘つきだらけの世界で、正直者は何を見るのか。

人間の本質を抉る、究極の心理ゲームが今、開幕する！



原作は2005年から2015年にかけて集英社「週刊ヤングジャンプ」に連載された漫画で、全19巻。また、アニメ化に合わせて「グランドジャンプむちゃ」で『LIAR GAME The Last Game』が短期集中連載されている。





なお、戸田恵梨香＆松田翔太の主演による実写ドラマも人気を博した。



・スタッフ

原作：甲斐谷忍

総監督：佐藤雄三

監督：川野麻美

シリーズ構成・脚本：浦畑達彦

キャラクターデザイン：土屋圭

サブキャラクターデザイン：横山愛

色彩設計：中内照美

美術ボード：上野秀行

美術設定：杉山晋史

撮影監督：畑中宏信

VFXスーパーバイザー：加藤道哉

編集：塚常真理子

音楽：菅野祐悟

音響監督：小泉紀介

音響効果：山谷尚人

音響制作：Bit grooove promotion

アニメーション制作：マッドハウス

コピーライト表記：©甲斐谷忍プロダクツ／集英社・LIAR GAME製作委員会



・キャスト

カンザキナオ：仁見紗綾

アキヤマシンイチ：大塚剛央

レロニラ：中谷一博

フジサワカズオ：飛田展男

谷村光男：上田燿司

エダテルユキ：富岡泰崇

キクザワタカヒロ：石毛翔弥

キタムラヒロト：浅野良介

サトウテツゾウ：木内太郎

タムラマキコ：明智璃子

ダンノダイスケ：深町寿成

ツノダコウスケ：宮瀬尚也

ニシハラレイナ：山田美鈴

フジタシンゴ：木村太飛

ホソエジュン：酒井美沙乃

マキハラユキ：胡麻鶴彩

マツバラフミオ：西澤遼

ミウラタカヨシ：八代拓

ミヤハラヒトミ：大地葉



主要公式SNS：@liargame_anime

ハッシュタグ：#ライアーゲーム



OP：ヨルシカ「あぶく」

ED：Lucky Kilimanjaro「朝日」



『LIAR GAME』PV｜4月6日(月)からTVアニメ放送開始









・放送情報

Disney+：4/6(月)～【独占】

※2話ずつ配信、全10話



・作品情報



師であったシス卿、ダース・シディアスに見捨てられ、帝国への復讐心に燃えるモールは、帝国の影響が及ばない惑星で自らの悪の組織を築こうと画策。そんな中、彼は銀河の現状に絶望したひとりの若きジェダイ・パダワンと出会う。モールは自らの執念深い復讐を果たすための「弟子」として、そのパダワンを自らの陣営に引き込もうと目論むが――。



『スター・ウォーズ：クローン・ウォーズ』の直後、銀河帝国による支配が始まった暗黒の時代を舞台に、『スター・ウォーズ／ファントム・メナス』に登場したダース・モールの新たな“悪”の物語が描かれる。



・スタッフ

コピーライト表記：©2026 & TM Lucasfilm Ltd.







・放送情報

TOKYO MX：4/7(火) 22:00～

BS11：4/7(火) 24:00～

MBS：4/7(火) 26:30～(第2話以降27:00～)

AT-X：4/9(木) 22:00～



ABEMA：4/7(火) 22:30～

dアニメストア：4/7(火) 22:30～

他配信：4/10(金) 22:30以降順次



・作品情報



「もし…私が最低な女王になったら、私を殺してね」

8歳の王女プライド・ロイヤル・アイビー。そんな彼女は気付く。前世は日本の一般的な家庭に生まれた、どこにでもいる普通の少女。そして今は乙女ゲームの極悪非道ラスボス女王なのだと…。

転生していたのは、乙女ゲーム「君と一筋の光を」の世界。ゲームのストーリーで、プライドは国と民を苦しめる最悪の女王となる。そんなラスボスだと気付いた彼女は、ゲームをやりこんだ記憶を頼りに、自分にしかできない“悲劇の回避”を目指す。

これから起こる悲劇を回避し、登場人物みんなが幸せになれる世界を目指すため、国のために、民のために全力を尽くしていく、ハイスペック悪役王女のラスボス回避ファンタジー。



原作は一迅社『一迅社アイリスNEO』レーベルから刊行されている小説。既刊12巻。



・スタッフ

原作：天壱

キャラクター原案：鈴ノ助、松浦ぶんこ、かわのあきこ

監督：新田典生

シリーズ構成：赤尾でこ

キャラクターデザイン：河野仁美

音楽：中村巴奈重、斎木達彦、佐久間奏、中嶋純子、土田美咲、田中津久美、澤田佳歩

アニメーション制作：OLM Team Yoshioka

コピーライト表記：©天壱・一迅社／ラス為2製作委員会2026



・キャスト

プライド：ファイルーズあい

ステイル：内山昂輝

ティアラ：戸松遥

アーサー：榎木淳弥

レオン：立花慎之介

セドリック：緑川光

ジルベール：遊佐浩二

ヴァル：諏訪部順一



主要公式SNS：@lastame_pr

ハッシュタグ：#ラス為



OP：レトロリロン「エゴ」

ED：ガラクタ「たられば」



TVアニメ『悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。Season２』第1弾PV｜TOKYO MX、MBS、ＢＳ11にて放送開始！









・放送情報

AT-X：4/7(火) 23:30～

TOKYO MX：4/7(火) 24:30～

KBS京都：4/7(火) 24:30～

サンテレビ：4/7(火) 24:30～

BS11：4/7(火) 24:30～

静岡朝日テレビ：4/7(火) 24:45～

テレビ朝日：4/7(火) 26:05～



ABEMA：4/7(火) 24:00～

他配信：4/12(日) 24:00以降順次



・作品情報



愛川素直の身代わりとして、目立たないように日常をやり過ごす『レプリカ』のナオ。

素直が行きたくないときは代わりに学校に行き、勉強や運動を頑張るのも、すべてはオリジナルである素直を助けるため……

それなのに――



ある日、恋に落ちてしまう。



たったそれだけで、ナオの日常は鮮やかに変わってゆく。

制服デートも、内緒の約束も、キラキラ輝く二人だけの特別な時間。

今だけはどうかこのまま――そう願うほど、ナオは素直に言えないことが増えてゆく。

素直もまた、変わってゆくナオを感じ、焦りを抱くようになって……



海沿いの街で繰り広げられる、甘くて、ちょっぴり不思議な青春ラブストーリー。



原作は第29回電撃小説大賞の大賞受賞作。電撃文庫から既刊5巻。





・スタッフ

原作：榛名丼

キャラクター原案：raemz

監督：木村隆一

シリーズ構成：篠塚智子

脚本：篠塚智子、森江美咲

キャラクターデザイン：安彦英二

制作：Voil

コピーライト表記：©榛名丼/KADOKAWA/レプリカだって、恋をする。



・キャスト

ナオ／愛川素直：諸星すみれ

真田秋也：鈴木崚汰橘スズメ：市ノ瀬加那

リコッタ：須能千裕

小松奈々：河瀬茉希

遠藤そら：石上静香

信月杏：五十嵐裕美



主要公式SNS：@REPLICO_dengeki

ハッシュタグ：#レプリコ



OP：シャイトープ「リフレイン」

ED：asmi「あわ」



TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』メインPV第2弾｜2026年4月7日（火）放送開始！









・放送情報

TOKYO MX：4/7(火) 23:30～

カンテレ：4/7(火) 25:19～

BS朝日：4/10(金) 23:00～

AT-X：4/13(月) 21:30～



dアニメストア：4/7(火) 24:00～

U-NEXT：4/7(火) 24:00～

アニメ放題：4/7(火) 24:00～

他配信：4/11(土) 24:00以降順次



・作品情報



クラスでぼっちな前原真樹に、初めてできた友だち・朝凪海。

いつも輪の中心にいて、他の男子からは『クラスで2番目に可愛い』なんて陰で噂されている。

ぼっちの自分なんかとは住む世界が違う――と思いきや、、、

シリーズ累計160万部突破の日陰男子と2番目ヒロイン、等身大の“友だち”ラブコメ開幕!!



原作は『次にくるライトノベル大賞2023』の文庫部門と10代読者投票で1位になった小説。2026年4月1日に9巻が出る。



・スタッフ

原作：たかた

キャラクター原案：日向あずり

監督：橘秀樹

副監督：柴田匠

シリーズ構成・脚本：大知慶一郎

キャラクターデザイン：滝本祥子

服装デザイン：林夏菜

総作画監督：滝本祥子、林夏菜

美術監督：諸熊倫子

背景スタジオ：スタジオ天神

色彩設計：月野えりか

3D監督：齋藤威志

3DCGスタジオ：ワイヤード

撮影監督：柳田貴志

撮影スタジオ：EXPLOSION

音響監督：土屋雅紀

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

音楽：川田瑠夏、関向弥生、睦月周平

編集：仙土真希

編集スタジオ：REAL-T

制作スタジオ：CONNECT

コピーライト表記：© たかた・KADOKAWA／クラにか製作委員会



・キャスト

前原真樹：石谷春貴

朝凪海：石見舞菜香

天海夕：鈴代紗弓

新田新奈：長谷川育美



主要公式SNS：@2ndinclass

ハッシュタグ：#クラにか



OP：reGretGirl「サブマリンユース」

ED：コレサワ「ずっと1番にしてね」



TVアニメ「クラスで２番目に可愛い女の子と友だちになった」本PV第２弾









・放送情報

カンテレ・フジテレビ系全国ネット：4/7(火) 23:00～



dアニメストア：4/7(火) 23:30～

DMM TV：4/7(火) 23:30～

Netflix：4/7(火) 23:30～

Amazon Prime Video：4/7(火) 23:30～

U-NEXT：4/7(火) 23:30～

他配信：4/10(金) 23:30以降順次



・作品情報



数百年にわたり殺しの技術を研ぎ続ける者たち『使い手』。

その中でも最強の力と権力を持つとされる五大名家の『毒使い』。その血筋を受け継ぐ青年・下呂ヒカル。

裏稼業に身を置き、女性と関わることなく生きてきた彼にとって“結婚”とは縁遠いものであった。

しかし、『毒使い』の血を絶えさせないため下呂家の当主は彼の妹に対し、強制的に跡継ぎを産ませることを通告。

そんな時、下呂は仕事のターゲットとなる凄腕の結婚詐欺師・城崎メイと出会う。

後継ぎ問題を解決し妹を守るため、自らが結婚することを思いついた下呂は、その場で城崎に結婚の手伝いを依頼する。



「――そんな提案（プロポーズ）、初めて」

かくして、凄腕結婚詐欺師・城崎をアドバイザーに、一流の殺し屋・下呂は人生初の超難関ミッション『婚活』を始めることとなり…!?

目指すは最高の結婚…

殺し屋×結婚詐欺師の最強バディが挑む、世界一ハードな婚活バトルアクションが幕を開ける!!



原作は集英社『少年ジャンプ＋』連載漫画。2026年4月3日に17巻が発売される。



・スタッフ

原作：静脈・依田瑞稀

監督：堀元宣

シリーズ構成・脚本：うえのきみこ

キャラクターデザイン・総作画監督：徳岡紘平

サブキャラクターデザイン：迫由里香

衣装デザイン：琴乃

プロップデザイン：永木歩実、ヒラタリョウ

美術デザイン：天田俊貴

美術：美峰

色彩設計：梅崎ひろこ

撮影監督：神林剛

3DCG：サンジゲン

CGディレクター：永嶋大輝

編集：坂本久美子

音響監督：山田陽

音響効果：三井友和

音楽：岩崎太整、yuma yamaguchi

プロダクション・スーパーバイズ：ボンズ

アニメーション制作：ボンズフィルム

製作：マリッジトキシン製作委員会

コピーライト表記：©静脈・依田瑞稀／集英社・マリッジトキシン製作委員会



・キャスト

下呂ヒカル：石谷春貴

城崎メイ：若山詩音

姫川杏子：永瀬アンナ

潮雫：伊瀬茉莉也

嬉野シオリ：結川あさき

鳴子弦弥：斉藤壮馬

嵐山キミ恵：白浜灯奈乃

中川桃壱：土屋神葉

下呂アカリ：白石晴香

花巻トシキ：祐仙勇



主要公式SNS：@marritoxi_PR

ハッシュタグ：#マリッジトキシン



OP：平手友梨奈「Kill or Kiss」

ED：AKASAKI「シャケナベイベー」



TVアニメ『マリッジトキシン』第2弾PV









・放送情報

テレ東系列全6局ネット：4/7(火) 24:00～



Amazon Prime Video：4/7(火) 24:30～

他配信：4/12(日) 24:30以降順次



・作品情報



高校生活も半分が過ぎ、誰もが本格的に進路を考えはじめる頃。デザイナーになるため美大を目指す朝倉光一は、ある日、美術館の壁に殴り描きされたグラフィティに衝撃を受ける。描いたのは、ある出来事をきっかけに才能を封じ込めてきた、左ききの女子高生・山岸エレンだった。

いつしか二人は「描く」ことを通じてお互いを認めあい、光一はデザイナー、エレンは画家への道を歩み始めるが――。



原作はコンテンツ配信プラットフォーム『cakes』、閉鎖後は『note』で配信されているかっぴー作の漫画。電子書籍での刊行で既刊39巻。今回アニメ化されるのはこの「原作版」。



ほか、nifuniによるリメイク版が集英社『少年ジャンプ＋』で2017年から2022年にかけて配信されたのち、アニメ化に合わせて2026年から復活している。2026年5月1日に25巻が発売予定。



・スタッフ

原作：かっぴー

監督：鈴木利正

シリーズ構成：岸本卓

アニメーションキャラクター原案：後藤隆幸

キャラクターデザイン・総作画監督：福地祐香、玉井あかね

色彩設計：関本美津子

美術監督：佐藤豪志

美術設定：小幡和寛

撮影監督：有村駿

編集：増永純一

音響監督：明田川仁

音楽：パソコン音楽クラブ

アニメーション制作：シグナル・エムディ／Production I.G

製作：アニメ「左ききのエレン」製作委員会

コピーライト表記：©かっぴー/アニメ「左ききのエレン」製作委員会



・キャスト

朝倉光一：千葉翔也

山岸エレン：内山夕実

加藤さゆり：石川由依

岸あかり：関根明良

神谷雄介：興津和幸

三橋由利奈：天海由梨奈

柳一：遊佐浩二



主要公式SNS：@eren_anime_PR

ハッシュタグ：#左ききのエレン



OP：ALI「FUNKIN' BEAUTIFUL feat. ZORN」

ED：紫今「New Walk」



TVアニメ「左ききのエレン」メインPV/4月7日(火)深夜24時〜テレ東系列にて放送開始









・放送情報

日本テレビ：4/7(火) 25:29～

読売テレビ：4/7(火) 25:29～

BS日テレ：4/8(水) 24:00～



Hulu：4/7(火) 25:59～

他配信：4/11(土) 24:00以降順次



・作品情報



――これも新しいルームシェアのカタチ!? 突然始まる“おじゃまされライフ”――

24歳のOL凛子は一人暮らしの隠れオタク。

忙しい日々の合間に、大大大好きなアニメや漫画で日々の疲れを癒やしていた。

だけどアニメを見るたび、右隣から抗議の猛烈“壁ドン”が！

凛子は、左隣のさわやか紳士・佐槻に協力してもらい壁越しに話し合おうとするが、壁を蹴破って現れたのは、なんと凛子が一番好きな漫画『うさねこ部』の原作者・ウサ春先生だった!?

しかもウサ春先生こと右沙田は、佐槻の部屋の壁まで壊してしまって……。

――恋と笑いが同居する、ひとつ屋根の下ラブコメ！――

壁の穴でつながった3人の、ちょっと変わった三角関係ルームシェア生活が幕を開ける!!



原作は『コミックシーモア』連載の漫画で、既刊26巻。フルカラーの紙書籍版が既刊3巻。



・スタッフ

原作：和戸村

監督・シリーズ構成：いまざきいつき

脚本：いまざきいつき、たかだ誠

キャラクターデザイン・総作画監督：菊地しゅんすけ

色彩設計：近藤直登

美術監督：AUSAN

撮影監督・編集：堀川和人

音響監督：たかとりこうへい

音響効果：櫻井陽子

音楽：長谷川智樹

アニメーション制作：タツノコプロ

アニメーション制作協力：ゴンゾ / アニメーションスタジオ・セブン

コピーライト表記：©和戸村／シーモアコミックス・アニメ『ただいま、おじゃまされます！』製作委員会



・キャスト

仲間凛子：花澤香菜

佐槻鏡斗：石川界人

右沙田春真：石谷春貴

誉田杏：小林千晃

高峯葉月：杉山里穂

小木紫苑：富田美憂

右沙田真央：諸星すみれ



主要公式SNS：@tadaoja_anime

ハッシュタグ：#ただおじゃ



OP：超特急「C'est la vie」

ED：『ユイカ』「さんかくゲーム」



TVアニメ『ただいま、おじゃまされます！』メインPV｜4月7日より放送開始！









・放送情報

日テレ：4/7(火) 25:59～

AT-X：4/8(水) 21:00～

BS日テレ：4/8(水) 23:30～



dアニメストア：4/7(火) 26:30～

ABEMA：4/7(火) 26:30～

他配信：4/12(日) 24:00以降順次



・作品情報



転生先は…「ハーレムかつハッピーエンドなチート勇者、の肋骨」！？

アニメーションの常識を覆す、異世界転生アニメが誕生！



舞台は転生先を自由に選べる世界。

――しかし近頃は転生希望者の数が増えすぎて「チート持ちハーレム勇者」は待ち時間が5万年！

「魔王」への転生すら千年単位の待ち時間が当たり前。

それなら、と主人公が選んだ転生先は「ハーレムかつハッピーエンドなチート勇者、の肋骨」だった！



さらに、「ヤドカリ」や「野菜」に「リア充を爆発させる時に使う爆発物」まで、次々と転生を繰り返し！？



アニメ映像に加えて、ストップモーション、人形劇、実写など型破りな映像手法でお届けする、塩対応な異世界転生担当の「女神さま」と、トンデモ転生を繰り返す主人公「俺」の痛快異世界転生記！



原作は『小説家になろう』に2017年から連載されている小説。宝島社が書籍を刊行していて、既刊1巻。



・スタッフ

原作：安泰

監督：ソエジマヤスフミ

キャラクター原案：めばる

イメージイラスト：コーポ

シリーズ構成：双城ジッパ

アニメーションキャラクター原案：熊之股鍵次

キャラクターデザイン：松元美季

プロップデザイン・美術デザイン：CHICCHi

色彩設計：吉原千晴

撮影監督：風本皐

編集：たるみりさ

音響監督：濱野高年

音響効果：小林孝輔

音楽：浦木裕太、小西香葉、近藤由紀夫、Nomi(バスクのスポーツ)、渡邉峻冶

アニメーションプロデューサー：西澤宏二

アニメーション制作：Qzil.la × S.o.K

製作：めがおれ製作委員会

コピーライト表記：©安泰／宝島社／めがおれ製作委員会



・キャスト

俺：阿部敦

女神：M・A・O

紅鮭師匠：浪川大輔

田中さん：関俊彦

創造神：速水奨、阿澄佳奈、井口裕香、井上麻里奈、うえだゆうじ、内田雄馬、緒方恵美、岡本信彦、金田朋子、川澄綾子、竹達彩奈、千葉繁、冨永みーな、中井和哉、日笠陽子、檜山修之、平野義和、藤寺美徳、マックスウェル・パワーズ、松本梨香、三木眞一郎、村瀬歩

勇者ジヨーク：尾形貴弘(パンサー)



主要公式SNS：@rokkotsu_anime

ハッシュタグ：#勇者の肋骨



OP：終活クラブ「転生願望」

ED：shallm「何なんですか？」



TVアニメ『女神「異世界転生何になりたいですか」 俺「勇者の肋骨で」』本PV 2026年4月7日放送開始！









・放送情報

AT-X：4/8(水) 22:00～

TOKYO MX：4/8(水) 23:00～

サンテレビ：4/8(水) 24:30～

TSKさんいん中央テレビ：4/8(水) 24:45～

KAB：4/8(水) 24:50～

福井放送：4/8(水) 24:59～

KBS京都／BS11／とちぎテレビ／群馬テレビ：4/8(水) 25:00～

長野放送：4/8(水) 25:15～

鹿児島放送：4/8(水) 25:20～

長崎放送：4/8(水) 25:32～(第2話以降25:42～)

tbc東北放送／NST新潟総合テレビ：4/8(水) 25:40～

中国放送：4/8(水) 25:55～

静岡放送：4/8(水) 25:58～

TVQ九州放送：4/8(水) 26:00～

テレビ愛知：4/8(水) 26:05～

テレビ北海道：4/8(水) 26:15～

IBC岩手放送：4/8(水) 26:58～



ABEMA／dアニメストア：4/8(水) 22:30～

他配信：4/11(土) 22:30以降順次

※喪失編全11話＋奪還編全8話



・作品情報



水門都市プリステラの死闘で辛くも勝利を収めたスバルたちだったが、その代償はあまりに大きかった。

“暴食“の権能によって眠り続けるレム、記憶を奪われたクルシュ、そして名前を奪われてしまったユリウス。

彼らを救う手がかりを求める中、スバルは全てを見通し、あらゆる知識を持つと言われる『賢者』シャウラの存在を知る。

次の目的地は賢者の住まう「プレアデス監視塔」──そこは、最強の『剣聖』ラインハルトですら攻略できなかった大砂漠「アウグリア砂丘」にそびえ立つ最果ての塔。

猛威を振るう自然、未知なる魔獣、そして想像を絶する脅威が立ちはだかる。

仲間と共に、すべてを取り戻すため、命を懸けた少年の旅路が始まる──



原作は全世界累計1300万部突破の人気小説。既刊42巻。



・スタッフ

原作：長月達平

キャラクター原案：大塚真一郎

監督：篠原正寛

シナリオ監修：長月達平

シリーズ構成：横谷昌宏

キャラクターデザイン・総作画監督：佐川遥

モンスターデザイン：千葉啓太郎

プロップデザイン：岩畑剛一、鈴木典孝

美術設定：青木薫(美峰)

美術監督：木下了香(美峰)

色彩設計：坂本いづみ

撮影監督：宮城己織(T2studio)

3Dディレクター：居嶋健太郎(FelixFilm)

編集：須藤瞳(REAL-T)

音楽：末廣健一郎

音楽制作：KADOKAWA

音響監督：明田川仁

音響効果：古谷友二(スワラ・プロ)

音響制作：マジックカプセル

アニメーション制作：WHITE FOX

製作：Re:ゼロから始める異世界生活4製作委員会

コピーライト表記：©長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活4製作委員会



・キャスト

ナツキ・スバル：小林裕介

エミリア：高橋李依

ベアトリス：新井里美

ラム：村川梨衣

レム：水瀬いのり

ユリウス・ユークリウス：江口拓也

アナスタシア・ホーシン：植田佳奈

メィリィ・ポートルート：鈴木絵理

シャウラ：ファイルーズあい

レイド・アストレア：杉田智和

ライ・バテンカイトス／ロイ・アルファルド：河西健吾

ルイ・アルネブ：小原好美



主要公式SNS：@Rezero_official

ハッシュタグ：#rezero #リゼロ



OP：鈴木このみ feat. Ashnikko「Recollect」

ED：MYTH & ROID feat. TK（凛として時雨）「Ender Ember」



TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』4th seasonメインPV第2弾│2026年4月放送開始









・放送情報

テレビ朝日系全国ネット：4/8(水) 23:45～

AT-X：4/10(金) 22:00～

BS朝日：4/12(日) 23:30～



dアニメストア：4/8(水) 24:15～

アニメタイムズ：4/8(水) 24:15～

他配信：4/11(土) 12:00以降順次



・作品情報



陰キャで目立たないオタクな男子高校生・瀬尾卓也は、ひょんなことからクラスメイトのギャル・天音慶と伊地知琴子に話しかけられる。

クールだがどこか抜けていて同じオタクの匂いがする天音と、座席に加えて距離感も近い陽気な伊地知。

天音は妹の影響でアニメを知っているだけで、決してオタクではないと言い張るが…？

タイプの違う魅力MAXなギャル二人とオタク男子が、趣味を通して惹かれ合い関係性を深めていくラブコメディ！

はたして、オタクに優しいギャルはいるのか!?



原作はコアミックス『コミックゼノン』連載漫画で、既刊12巻。



・スタッフ

原作:のりしろちゃん

漫画:魚住さかな

監督：三田新

シリーズ構成：犬飼和彦

キャラクターデザイン

総作画監督：松田りおん

美術監督：丹伊田輝彦

色彩設計：岩本彩加

CG監督：木村篤

撮影監督：野口優輔

編集：長坂智樹

音楽：佐藤航

アニメーション制作：トムス・エンタテインメント/第6スタジオ

コピーライト表記：©のりしろちゃん・魚住さかな／コアミックス,「オタクに優しいギャルはいない!?」製作委員会



・キャスト

瀬尾卓也：小村将

天音慶：稲垣好

伊地知琴子：芹澤優

伊地知弦一郎：笠間淳

雨宮紗優：小原好美

伊地知翔：種﨑敦美

伊地知響：加藤英美里



主要公式SNS：@otagal_official

ハッシュタグ：#オタギャル



OP：i-dle「HIDE AND SEEK」

ED：三四少女「一生仲仔」



【2026年4月8日放送！】アニメ「オタクに優しいギャルはいない!?」PV









・放送情報

AT-X：4/9(木) 21:30～

TOKYO MX：4/9(木) 22:30～

BS日テレ：4/9(木) 25:00～

ミヤギテレビ：4/9(木) 25:29～

関西テレビ：4/9(木) 25:45～

テレビ新広島：4/9(木) 25:50～

日本海テレビ：4/9(木) 26:00～

長崎国際テレビ：4/9(木) 26:04～

テレビ静岡：4/9(木) 26:10～

RKB：4/9(木) 26:28～(第2話以降25:59～)

チューリップテレビ：4/9(木) 26:28～(第2話以降26:22～)

メ～テレ：4/9(木) 26:30～

IBC岩手放送：4/9(木) 26:58～

琉球放送：4/9(木) 27:03～(第2話以降25:31～)

新潟放送：4/10(金) 25:53～

あいテレビ：4/10(金) 25:53～

テレビ山梨：4/10(金) 27:10～(第2話以降26:55～)

福井テレビ：4/11(土) 25:45～

テレビユー山形：4/11(土) 26:15～(第2話以降25:28～)

鹿児島放送：4/11(土) 26:30～

HTB：4/12(日) 25:45～

WOWOW：4/14(火) 25:00～(全話無料放送)



ABEMA：4/9(木) 22:30～

dアニメストア：4/9(木) 22:30～

他配信：4/12(日) 22:30以降順次



・作品情報



西方のイルドレン王国が東方の蛮族征伐に乗り出して数百年――。

王国最強と名高い“姫騎士”セラフィーナ・ド・ラヴィラントは、熾烈を極める東方征伐にて蛮族に敗れ、捕虜となってしまう。



「…くっ、殺せ！」



敗北した女騎士に待ち受けるのは辱めの日々。



……ではなく、蛮族王ヴェーオルとの結婚だった！

熱烈に求婚されながらも、セラフィーナは強靱な意志で拒絶。

しかし、異文化との接触、新たな出会い、そしてヴェーオルの素顔が、セラフィーナの心に変化を与えていき……!?



姫騎士 vs. 蛮族王、元敵同士が紡ぐ異世界婚姻譚、開幕!!



原作は講談社『別冊少年マガジン』連載漫画。既刊10巻。



・スタッフ

原作：コトバノリアキ

監督：田中孝行

シリーズ構成：浅川美也

メインキャラクターデザイン：菊池政芳

キャラクターデザイン：藤田真弓、畠山元

サブキャラクターデザイン：金璐浩

プロップデザイン：白﨑詩織

総作画監督：菊池政芳、藤田真弓、畠山元、金璐浩

美術監督：李學珉

美術設定：荒井和浩、堺駿介

色彩設計：荒木隆介

3D監督：林珍山

撮影監督：金容澯

音響監督：明田川仁

音響効果：和田俊也(スワラ・プロ)

録音調整：進藤公隆

録音助手：廣橋開登

音響制作担当：福田裕子

音響制作：マジックカプセル

音楽：桶狭間ありさ

編集：上野勇輔（柳編集室）

ビデオ編集：レイ

背景：Jumondou Seoul

撮影：Jumondou Seoul

ビジュアルディレクター：杉本光司

アニメーションプロデューサー：見﨑誠治、鎌田肇

制作デスク：井川真一

設定制作：宮島萌

アニメーション制作：寿門堂

製作：「姫騎士は蛮族の嫁」製作委員会

コピーライト表記：©コトバノリアキ・講談社／「姫騎士は蛮族の嫁」製作委員会



・キャスト

セラフィーナ・ド・ラヴィラント：鈴代紗弓

ヴェーオル：猪股慧士

ツェツィ：菱川花菜

アリッサ・マルシアス：豊崎愛生

キマキ：富田美憂

シディウス：神谷浩史

ユファ：金元寿子

ヴュフメーク：朝井彩加

カルカ・ロト：小林裕介

ニムハラ：久保ユリカ

ヴァス：相馬康一

グアス：菊池康弘

バルハス：辻親八

ナィレア：大地葉



主要公式SNS：@himekishi_anime

ハッシュタグ：#バルよめ



OP：前島麻由「BEAUTIFUL」

ED：sajou no hana「シルベキコト」



TVアニメ『姫騎士は蛮族の嫁』メインPV第2弾｜《2026年4月放送開始！》









・放送情報

AT-X：4/9(木) 22:30〜

TOKYO MX：4/9(木) 23:30～

MBS：4/11(土) 27:08～

BS-TBS：4/14(火) 23:30〜



U-NEXT：4/9(木) 24:00～

アニメ放題：4/9(木) 24:00～

他配信：4/13(月) 12:00以降順次



・作品情報



ある日突然、家にやってきたのは、鳥でも人でもない、得体の知れぬ“クジマ”だった。



しゃべる。歌う。鳴く。

ときに笑いをもたらし、ときに涙を誘う。

その存在は、ただそこにいるだけで、家族の時間を、そっと塗り替えていった。



小さな“謎”が紡いだ、儚くもあたたかな家族の物語。



原作は小学館『ゲッサン！』連載漫画で、全5巻。



・スタッフ

原作：紺野アキラ

監督：野亦則行

シリーズディレクター：木村真一郎

シリーズ構成：山田靖智

キャラクターデザイン：三橋桜子

サブキャラクターデザイン:橋森有加

美術監督：別役裕之

CG監督：梅田拓也

⾊彩設計：杉山大貴

撮影監督: 荒川百花

編集: 及川雪江

音楽：角銅真実

⾳楽制作：フライングドッグ

⾳響監督：岩浪美和

音響効果: 小山恭正、斎藤みち代

録音調整: 中嶋浩輝

⾳響制作：アルエットスタジオ

アニメーション制作：スタジオ雲雀

製作：クジマ製作委員会

コピーライト表記：©紺野アキラ／小学館／クジマ製作委員会



・キャスト

クジマ：神月柚莉愛

鴻田新：村瀬歩

鴻田英：阿座上洋平

鴻田みよし：白石涼子

鴻田正臣：野島裕史

三ツ木真琴：稗田寧々



主要公式SNS：@kujima_anime

ハッシュタグ：#クジマ歌えば家ほろろ



OP：Galileo Galilei「木漏れ日坂」

ED：角銅真実「ほろろ逍遥」



TVアニメ『クジマ歌えば家ほろろ』メインPV｜2026年4月からTOKYO MX、MBS、BS-TBS、AT-Xにて放送開始









・放送情報

フジテレビ：4/9(木) 25:45～

カンテレ：4/10(金) 25:45～

東海テレビ：4/13(月) 26:15～

テレビ西日本：4/14(火) 25:45～

BSフジ：4/15(水) 24:00～

北海道文化放送：4/15(水) 24:55～

高知さんさんテレビ：4/23(木) 24:45～



dアニメストア：4/9(木) 26:15～

他配信：4/14(火) 26:15以降順次



・作品情報



淡島歌劇学校には、舞台に立つことを夢みる少女たちが全国から集まってくる。

ミュージカルスターに憧れて入学した、新入生の若菜。

親友の思いを背負って学び続ける、寮長の絹枝。

圧倒的な存在感を放つ、美しき特待生の絵美。

彼女に憧れ、妬み、視線を求め続けた桂子とその家族――。

彼女たちのかけがえのない日々が、人物の視点を変え、交錯しながらゆるやかに繋がっていく。

今を生きる少女たちの、瑞々しく鮮烈な青春グラフィティ。



原作は太田出版の漫画配信サイト『ぽこぽこ』、のち『Ohta Web Comic』で2011年から2024年にかけて連載された漫画。全5巻。2015年に第19回文化庁メディア芸術祭マンガ部門の優秀賞を受賞している。



ちなみに、登場キャラの1人・上田良子は、原作者・志村貴子の別作品『青い花』にも登場している。



・スタッフ

原作：志村貴子

監督：浅香守生

キャラクターデザイン：濱田邦彦

シリーズ構成：中⻄やすひろ

美術監督：中村豪希

色彩設計：大野春恵

撮影監督：酒井淳子

音楽：小畑貴裕

アニメーション制作：マッドハウス

コピーライト表記：©志村貴子・太田出版／淡島百景製作委員会



・キャスト

田畑若菜：中林新夏

竹原絹枝：大地葉

上田良子：茅野愛衣

岡部絵美：藤原夏海

伊吹桂子：恒松あゆみ

小鳥遊紗羅：市ノ瀬加那

藤沢江里：清水理沙

雅楽川静香：泊明日菜



主要公式SNS：@awajima_anime

ハッシュタグ：#淡島百景



OP：HanaHope「blue hour」

ED：中島美嘉「光」



TV アニメ『淡島百景』第3弾PV【4月9日(木)25時45分よりフジテレビほかにて放送開始】









・放送情報

TOKYO MX：4/10(金) 23:30～

BS日テレ：4/11(土) 23:00～

テレビ愛媛：4/11(土) 25:50～

関西テレビ：4/12(日) 25:54～

北海道放送：4/23(木) 25:56～



アニメタイムズ：4/10(金) 24:30～

Hulu：4/10(金) 24:30～

Lemino：4/10(金) 24:30～

他配信あり



・作品情報



世界的ワイン評論家・神咲豊多香がこの世を去り、時価120億円を超えるワインコレクションが遺された。

その遺言状には、彼が選んだ偉大なる12本のワイン“十二使徒”とその頂点に立つ幻の1本“神の雫”を、銘柄および生産年まで言い当てた者に遺産のすべてを譲り渡すと記されていた。

この壮大な挑戦に挑むのは、豊多香の実の息子でワインの英才教育を受けながらも父に背き、ワインを口にした経験のない神咲雫と、豊多香と養子縁組を結んだ若きカリスマワイン評論家・遠峰一青の２人。



ワインとは、親子とは、人生とはなにか。

幻のワイン“神の雫”を巡り繰る複雑で芳醇な戦いが、今、始まる―



原作は講談社『モーニング』で2004年以降、3期にわたり連載された人気のワイン漫画。1作目が全44巻、2作目『マリアージュ 〜神の雫 最終章〜』が全26巻、3作目『神の雫 deuxième』が全2巻。



・スタッフ

原作：亜樹直、オキモト・シュウ

監督：糸曽賢志

シリーズ構成・脚本：三津留ゆう

キャラクターデザイン：諏訪壮大

総作画監督：原将治、愛媛須田子、赤松香穂

美術設定：古宮陽子、細井友保

美術監督：高薄亜実

3D美術モデリング：上原竜太、桃内ツトム

色彩設計：内林裕美（グラフィニカ）

3DCGディレクター：後藤浩幸

撮影監督：川田哲矢（グラフィニカ）

2Dワークス：ゆめ太カンパニー

編集：兼重涼子

音響監督：横田知加子

音響制作：Studio Sound Bee

音楽：瀬川英史

音楽制作：ポニーキャニオン

アニメーション制作：サテライト

アニメーション制作協力：YANCHESTER

製作：TVアニメ「神の雫」製作委員会

コピーライト表記：©亜樹直・オキモト・シュウ・講談社／TVアニメ「神の雫」製作委員会



・キャスト

神咲雫：亀梨和也

遠峰一青：佐藤拓也

紫野原みやび：内田真礼

霧生涼子：甲斐田裕子

藤枝史郎：藤真秀

西園寺マキ：渡辺美佐

美島壮一郎：内田夕夜

土肥ロベール：浦山迅

神咲豊多香：銀河万丈



主要公式SNS：@dropsofgodAnime

ハッシュタグ：#神の雫



OP：HOKUTO「hate you? love you?」

ED：内田真礼「カミノシズク」



【2026年4月10日(金)放送スタート】TVアニメ『神の雫』PV









・放送情報

TOKYO MX：4/10(金) 24:00～

BS11：4/10(金) 24:00～

とちぎテレビ：4/10(金) 24:00～

群馬テレビ：4/10(金) 24:00～

テレ玉：4/10(金) 24:00～



ABEMA：4/10(金) 24:00～

他配信：4/14(火) 12:00以降順次



・作品情報



大学進学を機に学生寮に入寮した上伊那ぼたん。

寮のメンバーと訪れた秩父・芝桜まつりのベンチでひとり、お酒を飲む寮長・砺波いぶきを見つける。

ぼたんは、ハイボールをあまりに美味しそうに飲むいぶきに惹かれ「私もそれ、飲んでみたいな」と人生で初めてのお酒を口にすることに。

そこでお酒の美味しさを知ったぼたんは、一緒に暮らす寮生たちと焼酎・ワイン・ウイスキーなど様々なお酒を楽しみ、関係を深めていく。

一方、過去の苦い経験から“一人飲み”にこだわっていたいぶきも、楽しげで美味しそうにお酒を飲むぼたんと過ごすうちに、一緒にお酒を飲みたいと考えるようになり……。



原作は秋田書店『チャンピオンクロス』連載漫画。既刊7巻。



・スタッフ

原作：塀

監督：佐久間貴史

副監督：戸澤俊太郎

シリーズ構成・脚本：米内山陽子

キャラクターデザイン：吉成鋼

サブキャラクターデザイン・メインアニメーター：みやち

プロップデザイン・メインアニメーター：松尾祐輔

衣装デザイン：藤井有紗

美術監督：宮越歩

色彩設計：伊藤唯

撮影監督：富田喜允

3D監督：小川耕平

編集：廣瀬清志

音楽：橋口佳奈

音響監督：明田川仁

音響制作：マジックカプセル

アニメーションプロデューサー：村上光

制作：ソワネ

コピーライト表記：©塀（秋田書店）／上伊那ぼたん製作委員会



・キャスト

上伊那ぼたん：鈴代紗弓

砺波いぶき：青山吉能

郡上かなで：寿美菜子

遊佐あかね：天海由梨奈

北杜やえか：富田美憂

張景嵐：河瀬茉希



主要公式SNS：@kamiina_anime

ハッシュタグ：#上伊那ぼたん



OP：yonige「芽吹くとき」



TVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』PV第1弾｜OPテーマ：yonige「芽吹くとき」









・放送情報

TOKYO MX：4/10(金) 25:00～

BS11：4/10(金) 25:00～



Amazon Prime Video：4/10(金) 25:00～【独占】



・作品情報



199X年、世界は核の炎につつまれた!!

海は枯れ、地は裂け、あらゆる生命が絶滅したかにみえた……。

だが…人類は死滅していなかった……!!



原作は1983年から週刊少年ジャンプに連載された漫画で、連載中の1984年から1987年にかけてアニメ1作目が放送された。2023年に「北斗の拳生誕40周年」を記念して制作が発表されたのが本作。原作に忠実にアニメ化される、完全新作。





・スタッフ

原作：武論尊

漫画：原哲夫

監督：前田洋志

シリーズ構成：犬飼和彦

キャラクターデザイン：久恒直樹

副監督：小笠原一馬

アニメーションディレクター：こうじ

美術監督：青井孝、清水稚子

色彩設計：田中美穂

CG監督：池田晋治

CGスーパーバイザー：小石川淳

撮影監督：髙橋佑樹

編集：金山慶成

音響監督：小沼則義

音楽：林ゆうき

制作協力：NIAアニメーション、きしだ Studio BACU

アニメーション制作：トムス・エンタテインメント/第7スタジオ／TMS ENTERTAINMENT/7studio

コピーライト表記：© 武論尊・原哲夫／コアミックス, 「北斗の拳」製作委員会



・キャスト

ケンシロウ：武内駿輔

バット：山下大輝

リン：M・A・O

シン：遊佐浩二

ユリア：早見沙織

レイ：中村悠一

マミヤ：青木瑠璃子

ジャギ：高木渉

トキ：最上嗣生

ラオウ：楠大典

ナレーション：山寺宏一



主要公式SNS：@hokutonokeninfo

ハッシュタグ：#北斗の拳アニメ #hokuto_anime



OP：[Alexandros]「Hallelujah」



『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』PV第2弾｜2nd trailer!









・放送情報

MBS・TBS・CBC：4/10(金) 26:23～(第2話 4/17(金) 26:08～／第3話以降25:53～)

BS-TBS：4/10(金) 26:30～

HBC：4/13(月) 26:29～

RKB：4/13(月) 27:00～

AT-X：4/11(土) 23:30～



DMM TV：4/8(水) 22:00～

dアニメストア：4/11(土) 26:23～

他配信：4/14(火) 26:23以降順次



・作品情報



清楚可憐な“レンタル”彼女・水原千鶴のことを家族にも友人にも“本当”の彼女だと紹介してしまった、ダメダメ大学生・木ノ下和也。

嘘だと言い出せないまま“偽り”の関係を続ける和也は、さまざまなイベントを一緒に乗り越えるなかで、次第に千鶴への“本物”の想いを募らせていく。

映画制作のクラウドファンディングを無事成功させ、ついに和也は千鶴への“覚悟”を決める。



一方、やや強引なところがある彼女(仮)・更科瑠夏が、これまで以上に超積極的に和也に迫る……！

さらに、和也と千鶴の“本当”の関係を知る小悪魔的な元カノ・七海麻美が千鶴に急接近する、緊迫した事態も発生！？

周囲を巻き込み、物語はますますヒートアップ！

そして、舞台はハワイアンズへ！！



たった一度の“レンタル”から動き出した和也の“リアル”。

“偽り”の彼女が“本物”になる日は、はたして訪れるのか──！？



原作は講談社『週刊少年マガジン』連載。2026年4月16日に最新45巻発売。



・スタッフ

原作：宮島礼吏

監督：古賀一臣

シリーズ構成：広田光毅

キャラクターデザイン：平山寛菜

音楽：ヒャダイン

音響監督：髙桑一

美術監督：秋葉みのる

色彩設計：長尾朱美

2Dアートディレクター：麻生剛史

撮影監督：坂井慎太郎

編集：中葉由美子

アニメーション制作：トムス・エンタテインメント／第6スタジオ

コピーライト表記：©宮島礼吏・講談社／「彼女、お借りします」製作委員会2026



・キャスト

木ノ下和也：堀江瞬

水原千鶴：雨宮天

七海麻美：悠木碧

更科瑠夏：東山奈央

桜沢墨：高橋李依

八重森みに：芹澤優



主要公式SNS：@kanokari_anime

ハッシュタグ：#彼女お借りします



OP：雨宮天「ノンシナリオ・エチュード」

ED：なきごと「204号室」



『彼女、お借りします』第5期メインPV｜2026年4月よりMBS・TBS・CBC “アニメイズム”枠ほかにて放送開始！









・放送情報

AT-X：4/11(土) 21:30～

TOKYO MX：4/11(土) 22:30～

BS11：4/11(土) 22:30～

ABC：4/15(水) 26:15～

HTB：4/18(土) 26:40～

NCC：4/23(木) 25:20～



AnimeFesta、dアニメストア、DMM TVで最速配信

他配信あり



・作品情報



生徒たちからは、機嫌を損ねたら呪われる「こわこわ先生」と恐れられている新米教師の鶸村(ひわむら)ひより先生。



……しかし、本当は体力0、声もヒョロヒョロ、あらゆるステータスが最弱なだけの「よわよわ先生」だった！



鶸村先生の秘密を偶然知った担当クラスの阿比倉くんは、不器用な先生の頑張りが報われるよう、彼女に協力して生徒の誤解を解こうと決意。

ドキドキで刺激的なトラブルに巻き込まれながら、大好きな鶸村先生をサポートしていく！



よわよわでかわいい先生との、ちょっぴり刺激的なラブコメディ、開幕!!



原作は講談社『週刊少年マガジン』連載漫画。



・スタッフ

原作：福地カミオ

監督：石踊宏

シリーズ構成：福嶋幸典

キャラクターデザイン：相坂ナオキ

色彩設計：福田由布子

美術監督：立川目佳子、菊池翠

撮影監督：藤野祐介

編集：池田康隆

音響監督：高寺たけし

音楽：多田彰文、田山里奈

音楽制作：ランティス

アニメーション制作：ブレインズ・ベース

コピーライト表記：©福地カミオ・講談社／「よわよわ先生」製作委員会



・キャスト

鶸村ひより：高野麻里佳

阿比倉章人：波多野翔

椋林瑞希：伊駒ゆりえ

雪下祐樹：篠原侑

九栗香夜：夏吉ゆうこ

阿比倉朱美：中原麻衣



主要公式SNS：@yowayowa_anime

ハッシュタグ：#よわよわ先生



OP：Daoko「COMIT COMET」

ED：鶸村ひより(CV.高野麻里佳)、椋林瑞希(CV.伊駒ゆりえ)、雪下祐樹(CV.篠原侑)「よわよわ つよつよ みにみに こわこわ」



TVアニメ「よわよわ先生」本PV ｜ 4月11日(土)放送スタート！









・放送情報

テレ東系全6局ネット：4/11(土) 23:00～



・作品情報



大狼十三は、どんなに困難な依頼も成し遂げる伝説の殺し屋。ある日、とある組織を壊滅させた十三は謎の蜂に刺され、気を失ってしまう。目を覚ますと十三は39歳の大人から13歳の子どもの姿になっていた！驚く十三の元にボスから「その姿で中学校に潜入せよ」と司令が下る。彼を待ち受けていたのは、個性豊かなクラスメイトたちとの青春スクールライフだったーー果たして、元の姿に戻ることができるのか！？十三のもとに刺客が迫る！



原作は集英社『週刊少年ジャンプ』連載漫画で全13巻。



・スタッフ

アニメーションスーパーバイザー・シリーズ構成：鏑木ひろ

アニメーションディレクター：井出安軌

キャラクターデザイン：大導寺美穂

美術監督：権瓶岳斗

色彩設計：鈴木志穂・堀川佳典

撮影監督：松井伸哉

編集：今井大介

音楽：小西遼

音響監督：はたしょう二

アニメーション制作：CUE

コピーライト表記：©藤巻忠俊／集英社・「キルアオ」製作委員会



・キャスト

大狼十三：三瓶由布子

蜜岡ノレン：和泉風花

猫田コタツ：梅田修一朗

古波鮫シン：佐久間大介

天童天馬：大塚剛央

竜胆カズマ：千葉翔也

竜胆エイジ：中島ヨシキ

白石千里：種﨑敦美

鰐淵瑛里：内山夕実

大狼十三（大人）：武内駿輔



主要公式SNS：@KILLBLUE_PR

ハッシュタグ：#キルアオ #KillBlue



OP：aespa「ATTITUDE」

ED：RIIZE「KILL SHOT」



【メインPV第2弾】TVアニメ『キルアオ』4月11日（土）23時よりテレ東系列にて放送開始！









・放送情報

ABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネット：4/11(土) 26:00～

BS日テレ：4/13(月) 23:00～

AT-X：4/14(火) 23:00～



dアニメストア：4/11(土) 26:00～

他配信：4/14(火) 26:00～



・作品情報



秋田で暮らす高校生の森田芽衣子は、ある日お嬢様学校「天宮女学院」の特別編入生に選ばれる！

憧れの東京での学生生活に期待と不安を感じつつも上京した芽衣子――。



そんな芽衣子を待っていたのは、なんと漫画喫茶「ヘッジホッグ」だった！

学生寮を兼ねる漫画喫茶で個性豊かな寮生たちと奉仕活動として働くことに！？



かくして芽衣子の、ちょっと不思議な一畳間まんきつ暮らしが始まる！



原作は芳文社『まんがタイムきらら』連載漫画。既刊4巻。



・スタッフ

原作：ひさまくまこ

監督：渡部穏寛

シリーズ構成：髙橋龍也

脚本：髙橋龍也、山田花名

キャラクターデザイン：上原史也

総作画監督：上原史也、原田峰文、薮田裕希、﨑口さおり

衣装デザイン：上原史也、大谷道子

美術設定：田中志乃

美術監督：中里陽美、細田舞華

色彩設計：梅崎ひろこ

2Dワークス：ゆめ太カンパニー

撮影監督：木村康史

編集：柳圭介

音響監督：立石弥生

音楽：MONACA

アニメーション制作：ピー・アール・エー

製作：漫画喫茶ヘッジホッグ

コピーライト表記：©ひさまくまこ・芳文社／漫画喫茶ヘッジホッグ



主要公式SNS：@ichijyoma_anime

ハッシュタグ：#まんきつ暮らし



OP：Sophià la Mode「チャオチャオ（Ciao Ciao）」

ED：夢限大みゅーたいぷ「やわやわNERD 超FreQuency」



TVアニメ『一畳間まんきつ暮らし！』メインPV









・放送情報

テレ東系全6局ネット：4/12(日) 7:00～



YouTube：4/12(日) 7:05～



・作品情報



みんなとあそんだいつもの公園、ちょっと遠くまで出かけた町。ひさしぶりのおともだちとの笑顔やはじめましてのあいさつ。

子ザメちゃんのまわりには、きらきら光る瞬間がぽつぽつと咲いていく。

おいしい匂いが風にのったり、見たことのない景色がひらけたり、初めてなのに心がふわっとあったかくなる場所に出会ったり、歩くたびに世界はそっと色を変えていく。

どんな一日が生まれるのか、どんな出会いが待っているのか、胸の奥で小さなときめきを光らせながら、

「今日はどんな楽しい日になるのかな？」

子ザメちゃんのやさしい冒険とおでかけが、また始まる！



原作はKADOKAWA『青騎士』連載漫画で、既刊8巻。



テレ東で2026年4月から放送が始まるショートアニメ特化番組『アニもり！』のキックオフタイトルの1本。



・スタッフ

原作：ペンギンボックス

監督：熊野千尋

シリーズ構成・脚本：長嶋宏明

キャラクターデザイン：竹内あゆみ

色彩設計：西詠仔

美術監督：小掠雅代

撮影監督：佐々木明美

音響監督：小泉紀介

編集：小口理菜

音響効果：武藤晶子

音響制作：dugout

音楽：藤澤慶昌

アニメーション制作：ENGI

コピーライト表記：©ペンギンボックス・KADOKAWA／おでかけ子ザメ



・キャスト

⼦ザメちゃん：花澤香菜

あんこうちゃん：潘めぐみ

うさめちゃん：久野美咲

きつねちゃん：高橋花林

かえるちゃん：栗坂南美

とかげちゃん：渡辺優里奈

ドーベルさん：鈴木崚汰

モヒカンあにき：梅原裕一郎



主要公式SNS：@kozame_info

ハッシュタグ：#おでかけ子ザメ



アニメ『おでかけ子ザメ』シーズン2メインPV｜2026年4月12日（日）より放送&配信開始









・放送情報

テレ東系全6局ネット：4/12(日) 7:00～



・作品情報



すべてがおもちゃでできた街と工場──その名も 【トイトイランド】。

クマーバたちは『クマーバチャンネル』の収録のため招待され、わくわくしながら訪れます。

トイトイランドは、まるで巨大な遊園地。

街にはおもちゃと遊び心いっぱいの仕掛けがあふれ、鉄道模型の列車で移動したり、ブロックの街があったり、楽しみが盛りだくさん。

ポメズとよばれる働き者のマスコットたちが、大歓迎で出迎えてくれたことでクマーバたちは収録のことも忘れ、全力で満喫しようとします。

──しかし、街の中心にあるロボット型のおもちゃ工場に異変が発生。

なんとバグリンが、工場の管理コンピューターを乗っ取ってしまったのだ。

バグリンに改造されたおもちゃたちが暴れ、トイトイランドは大混乱に。

クマーバたちとポメズは、力を合わせて街の平和を取り戻せるのか！？



YouTube「クマーバチャンネル」のキャラクターを用いたアニメシリーズの第3期で、初の2Dアニメ作品。



・スタッフ

原作：クマーバチャンネル

原案：樋渡昇一郎

監督：日野トミー

脚本・シリーズ構成：水野崇志

アニメーション制作：アカツキメディアスタジオ

コピーライト表記：©Akatsuki Media Studio Inc.／「クマーバ」製作委員会



・キャスト

クマーバ：ファイルーズあい

タブリス：佐藤舞

ネコルン：井上ほの花

バグリン：ぴっちょりーな



主要公式SNS：@kumarbakids



TVアニメ「クマーバ」シーズン3予告映像【本編初公開】2026年4月12日（日）テレ東系6局ネット「アニもり！」内にて放送スタート！









・放送情報

テレ東系全6局ネット：4/12(日) 7:00～



キッズステーション：5月



・作品情報



デザートタウンでは、かわいいデザートティニピンたちがスイーツを作って、楽しく暮らしていました。

でも、ある日突然、マジックシュガーボールが消えてしまい大パニック！

「シュガーベリーパクト」をローミーに渡さなくちゃ！

ローミーとハチュピン、そして新しいロイヤルティニピンたちは力を合わせて、散り散りになってしまったデザートティニピンたちを助けるためにがんばります。

にぎやかでかわいいローミーたちのあたらしい物語が始まるよ！



2022年からCS・キッズステーションで放送されている3DCGアニメ『キャッチ！ティニピン』のシーズン4にあたる。作品は日本のスタッフが参加して韓国で制作・放送されているもので、韓国では先行してシーズン6が放送中。



テレ東で2026年4月から放送が始まるショートアニメ特化番組『アニもり！』のキックオフタイトルの1本。



・スタッフ

コピーライト表記：© SAMG. All rights reserved. © SAMG © CATCHTEENIEPING



・キャスト

ローミー：田中ちえ美

ハチュピン：引坂理絵



主要公式SNS：@teeniepingjp

ハッシュタグ：#ティニピン



デザート キャッチ！ティニピン放送決定！









・放送情報

テレ東系全6局ネット：4/12(日) 7:00～



・作品情報



小学3年生になった、アシベやスガオ君たち。

ちょっとだけ成長した彼らにご注目！

もちろんゴマちゃんも大活躍！！



テレ東で2026年4月から放送が始まるショートアニメ特化番組『アニもり！』のキックオフタイトルの1本。



原作は双葉社『漫画アクション』連載の漫画で、既刊4巻。集英社『週刊ヤングジャンプ』に連載された『少年アシベ』『COMAGOMA』の続編

にあたる。『少年アシベ』は1990年代にOVA1作品とTVシリーズ2作品が制作され、2010年代後半には『少年アシベ GO! GO! ゴマちゃん』のタイトルで4シリーズが放送されている。



・スタッフ

原作：森下裕美

監督・キャラクターデザイン：山脇光太郎

脚本：福田裕子、赤尾でこ

美術監督：村山茉優

音楽：松野恭平

音響監督：桑原一輝

アニメーション制作：株式会社ディー・エル・イー

製作：「小3アシベ QQゴマちゃん」製作委員会

コピーライト表記：©森下裕美・OOP／双葉社・DLE・テレビ東京



・キャスト

アシベ：松岡美里

ゴマちゃん：神月柚莉愛



主要公式SNS：@qq_gomachan

ハッシュタグ：#アシベ #ゴマちゃん



OP：Hey! Say! JUMP「CUE CUE CUTE」



TVアニメ『小３アシベ QQゴマちゃん』【本PV】4月12日よりテレ東系6局ネットにて放送開始！









・放送情報

MBS・TBS系列全国28局ネット：4/12(日) 17:00～



U-NEXT：4/12(日) 17:30～

アニメ放題：4/12(日) 17:30～

アニメタイムズ：4/12(日) 17:30～

他配信：4/17(金) 17:30以降順次



・作品情報



皮下真率いる犯罪組織・タンポポを殲滅し「夜桜前線」を見事完遂。

さらに太陽と六美の結婚披露宴も無事に行われ、平穏な日常を送っていた夜桜家…だったが、新たな任務が発生――!?



ある日、太陽は夢の中で夜桜家初代当主の夜桜つぼみと対話する。

彼女が告げたのは「私を殺して」という願いと、2つの必要なもの。

つぼみの言葉に従い、そのカギを握る皮下との接触をするため太陽は銀級(シルバーランク)スパイ試験に挑戦するが、「今年の合格者は0」と噂される最凶試験官たちが待ち受ける！



そしていよいよ、動き出したのは不敵な笑みを浮かべる六美たちの父・夜桜百。

謎に包まれた彼の目的とは!?



夜桜家に降りかかる様々な事件！

試されるのは家族の絆!!

TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』新章、作戦開始(ミッションスタート)!!!



原作は集英社『週刊少年ジャンプ』に2019年から2025年まで連載された漫画。全29巻。



・スタッフ

原作：権平ひつじ

総監督：湊未來

監督：中津川孝広

シリーズ構成：湊未來

キャラクターデザイン：髙橋瑞紀

美術監督：中原英統

色彩設計：山口真奈美

撮影監督：佐藤敦（スタジオシャムロック）

3D監督：平田洋平

編集：近藤勇二(REAL-T)

音響監督：鐘江徹

音楽：藤本コウジ(Sus4 Inc.)

アニメーション制作：SILVER LINK.

製作：夜桜さんちの大作戦製作委員会

コピーライト表記：©権平ひつじ／集英社・夜桜さんちの大作戦製作委員会・MBS



・キャスト

朝野太陽：川島零士

夜桜六美：本渡楓

夜桜凶一郎：小西克幸

夜桜二刃：鬼頭明里

夜桜辛三：興津和幸

夜桜四怨：悠木碧

夜桜嫌五：松岡禎丞

夜桜七悪：内山夕実

ゴリアテ：松岡禎丞



主要公式SNS：@OfficialHitsuji

ハッシュタグ：#夜桜さんちの大作戦 #アニメ夜桜さん



OP：櫻坂46「What's “KAZOKU”?」

ED：ピラフ星人「Shalala」



TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期メインPV｜4月12日より放送スタート!! #アニメ夜桜さん









・放送情報

CBC・TBS系列全国28局ネット：4/12(日) 23:30～

AT-X：4/14(火) 20:00～

BS12：4/16(木) 26:00～



・作品情報



「魔女見習い」スピカ・ヴァルゴは魔法が使えない。憧れの魔法学校合格のためには師匠が必要だが、金もコネもない。そんな時、人語を駆使し魔法を使う謎の黒猫がスピカの前に現れた!!魔術を学びたいスピカと呪いを解きたい黒猫の思惑は完全一致。秘密の師弟関係が結ばれた!!呪いを解く鍵は「×××」にキス!?



原作は講談社マガジンポケット連載で、既刊14巻。





・スタッフ

原作：金田陽介

監督：龍輪直征

シリーズ構成：後藤みどり

キャラクターデザイン：小野田貴之

クリーチャーデザイン：新妻大輔

美術監督：Scott MacDonald

色彩設計：相原彩子

3DCG：ライデンフィルム

撮影監督：室塚勇伎

編集：エディッツ

音響監督：田中亮

音響効果：風間結花

音響制作：ソニルード

音楽：R・O・N

アニメーション制作：ライデンフィルム

コピーライト表記：© 金田陽介・講談社／「黒猫と魔女の教室」製作委員会



・キャスト

スピカ・ヴァルゴ：本渡楓

クロード・シリウス：島﨑信長

アリア・アクエリアス：和泉風花

メロウ・パイシーズ：鈴木みのり

ユゥ・アリーズ：橘杏咲

イオ・トーラス：白石晴香

カストル・ジェミニ： 上村祐翔

ポルックス・ジェミニ：長谷川玲奈

タルフ・キャンサー：石毛翔弥

レオ・レグルス：ファイルーズあい

アストレア・ライブラ：大野智敬

ハナ・サソリジョウ：渡谷美帆

キロン・サジタリアス・アラディア：浦和希

カペラ・カプリコーン：櫻井みゆき



主要公式SNS：@witch_classroom

ハッシュタグ：#黒猫と魔女の教室 #猫魔女



OP：ASCA「Cusp」

ED：スピラ・スピカ「ちゅーんあっぷ☆」



【第2弾メインPV】TVアニメ『黒猫と魔女の教室』2026年4月12放送開始！









・放送情報

CBC/TBS系全国28局ネット：4/12(日) 23:30～

AT-X：4/14(火) 20:00～

BS12：4/16(木) 26:00～

※連続2クール



・作品情報



「魔女見習い」スピカ・ヴァルゴは魔法が使えない。憧れの魔法学校合格のためには師匠が必要だが、金もコネもない。そんな時、人語を駆使し魔法を使う謎の黒猫がスピカの前に現れた!!魔術を学びたいスピカと呪いを解きたい黒猫の思惑は完全一致。秘密の師弟関係が結ばれた！！呪いを解く鍵は「×××」にキス!?



原作は講談社『マガジンポケット』連載漫画。



・スタッフ

原作：金田陽介

監督：龍輪直征

シリーズ構成：後藤みどり

キャラクターデザイン：小野田貴之

クリーチャーデザイン：新妻大輔

美術監督：Scott MacDonald

色彩設計：相原彩子

3DCG：ライデンフィルム

撮影監督：室塚勇伎

編集：エディッツ

音響監督：田中亮

音響効果：風間結花

音響制作：ソニルード

音楽：R・O・N

アニメーション制作：ライデンフィルム

コピーライト表記：© 金田陽介・講談社／「黒猫と魔女の教室」製作委員会



・キャスト

スピカ・ヴァルゴ：本渡楓

クロード・シリウス：島﨑信長

アリア・アクエリアス：和泉風花

メロウ・パイシーズ：鈴木みのり

ユゥ・アリーズ：橘杏咲

イオ・トーラス：白石晴香

カストル・ジェミニ： 上村祐翔

ポルックス・ジェミニ：長谷川玲奈

タルフ・キャンサー：石毛翔弥

レオ・レグルス：ファイルーズあい

アストレア・ライブラ：大野智敬

ハナ・サソリジョウ：渡谷美帆

キロン・サジタリアス・アラディア：浦和希

カペラ・カプリコーン：櫻井みゆき



主要公式SNS：@witch_classroom

ハッシュタグ：#黒猫と魔女の教室 #猫魔女



OP：ASCA「Cusp」

ED：スピラ・スピカ「ちゅーんあっぷ☆」



【第2弾メインPV】TVアニメ『黒猫と魔女の教室』2026年4月12放送開始！









・放送情報

TOKYO MX：4/14(火) 23:00～

MBS：4/14(火) 26:30～

BS朝日：4/17(金) 23:30～



ABEMA：4/14(火) 23:30～

dアニメストア：4/14(火) 23:30～

他配信：4/19(日) 23:30～



・作品情報



同じ高校に進学した浅葱優希也と桜みくは、“両片想い”の幼なじみ。



自分の想いに気づいているのに…。

今にも「好き」があふれそうなのに…。

…でも、素直になれない!!



近すぎて、遠すぎる、優希也とみく。

ふたりをつなぐのは、小6のときにはじまった「愛してるゲーム」。

交互に「愛してる」といって照れたほうが負け。

今でもずっと続ける、意地の張り合い。



愛してるゲームに勝てたら、告白したい――。

愛してるゲームに勝って、「好き」を認めさせたい――。



両片想いを卒業するための、ありったけの想いを込めた“恋のゲーム”がはじまる!!



原作は小学館『サンデーうぇぶり』連載漫画。



・スタッフ

原作：堂本裕貴

監督：谷東

シリーズ構成・脚本：大知慶一郎

キャラクターデザイン：福地友樹

音楽：松田彬人

アニメーション制作：FelixFilm

コピーライト表記：©堂本裕貴／小学館／「愛してるゲームを終わらせたい」製作委員会



・キャスト

浅葱優希也：石川界人

桜みく：伊藤美来



主要公式SNS：@aishiterugame

ハッシュタグ：#愛してるゲームを終わらせたい



OP：CHiCO with HoneyWorks「君のせいで愛してる」

ED：PompadollS「リトルワールド」



TVアニメ「愛してるゲームを終わらせたい」ティザーPV｜2026年4月放送開始！









・放送情報

TBS：4/15(水) 23:56～(「よるのブランチ」内)



YouTube：配信あり



・作品情報



甘いものが大好きな子ども・アメ。口の中には虫歯の『カリエス』が暮らしていた！

アメのことを「ママ」と呼び、歯を家具にしたり身体を乗っ取ったりと自由奔放なカリエスに、アメはいつも振り回されてばかりで…。

「わたし、ママじゃない！」

「ママでしょ♡あたしのためにお部屋用意してくれてるし、いつも甘いもの食べて育ててくれてるじゃん」

アメとカリエス――ちょっぴり変わった親子！？のドタバタ日常コメディ！



『PUI PUI モルカー』の見里朝希と『SPY×FAMILY』『進撃の巨人』などで知られるWIT STUDIOがタッグを組んだオリジナルのストップモーションアニメ。2021年に本作の前身にあたる『Candy Caries』が公開されている。



【TVアニメ化決定】『Candy Caries』- Stop motion anime PV - YouTube





・スタッフ

原作：見里朝希／WIT STUDIO

監督：見里朝希

副監督 ：森井ケンシロウ

脚本：西中千晶

編集：齋藤朱里

音響監督：えびなやすのり

音響制作：サウンドチーム・ドンファン

音楽：帆足圭吾

アニメーションプロデューサー：山田健太

アニメーション制作：TORUKU from WIT STUDIO

製作：トゥースフェアリーズ

コピーライト表記：© Tomoki Misato/WIT STUDIO/トゥースフェアリーズ



・キャスト

アメ：佐藤みゆ希

カリエス：武田華

ミカン：引坂理絵

ビーフ：矢部雅史

サメ：齋藤彩夏

狂人歯医者：片桐仁

ハロルド：松丸亮吾

アメ母：野呂佳代



主要公式SNS：@candycaries

ハッシュタグ：#キャンディーカリエス #candycaries



OP：IS:SUE「Telepathy」



TVアニメ「キャンディーカリエス」主題歌入りメインPV｜4/15(水)23時56分からTBS「よるのブランチ」内にて放送開始！









・放送情報

Netflix：4/16(木)～【独占】



・作品情報



現世に未練を残し成仏することができずにいる霊魂を捜索・発見し、冥界に送ることを使命とする日本天使連盟送迎部。天使たちは超多忙な日々に追われていた。本組織に所属する丹波鉄男と班長・黒鉄美咲からなる第21班たんぽぽ組は、霊魂一体一体とマイペースに向き合い、彼らの未練を解消することで成仏へと導いていた。そんなある日、全力疾走で逃げ回る年老いた男性の地縛霊と出会う。



原作は集英社・第71回天下一漫画賞で佳作を受賞し『週刊少年ジャンプ』に掲載された読み切り作品。『銀魂』で知られる空知英秋のデビュー作。キャストにもアニメ『銀魂』出演陣の名前が多数並ぶ。



アニメ化にあたり空知氏は「恥ずかしいからあまり読み返さないようにしているデビュー作を、あろう事かほじくり返してアニメ化して色々膨らますとか、どうやらNetflixにはデリカシーって言葉はないようです。でも折角なのでこれを機に20年ぶりに、アイツらの顔拝みにいってみようかな。」とコメントしている。



一方、Netflix Anime Creative エグゼクティブプロデューサーの永富大地氏は「アニメ『だんでらいおん』は集英社・『週刊少年ジャンプ編集部』の編集担当さん、制作会社NAZさん、そしてNetflixアニメチームのプロデューサーで空知先生のデビュー作である読切漫画を全7話のシリーズ作品にしてしまうという大胆な危険行為です。『銀●』映画の宣伝動画でいじられたNetflixですが、空知先生の新しい養分になるべくスタッフ一同全力でアニメ『だんでらいおん』を制作いたしました。現世のいろいろに疲れた方に、自分のペースで、ちょっとだけ楽しんでいただけると幸いです。」とコメントした。2



・スタッフ

原作：空知英秋

監督：又賀大介

シリーズ構成：鈴木洋介

キャラクターデザイン：浅利歩惟

副監督：碇谷敦

プロップデザイン：曽野由大

メインアニメーター：井川典恵、カワイモモコ、松原豊、竹知仁美

美術監督：椎野隆介

色彩設計：岡田絵美子

3DCGディレクター：三田邦彦

撮影監督：高木翼

編集：木村祥明

音響ディレクター：小泉紀介

音楽：林ゆうき

音楽制作：懐刀

音響効果：八十正太

アニメーションプロデューサー：須田泰雄

アニメーション制作：NAZ

©Hideaki Sorachi/SHUEISHA



・キャスト

丹波鉄男：小林親弘

黒鉄美咲：潘めぐみ

きく組班長：杉田智和

レイモンド本田：阪口大助

麻子：釘宮理恵

京河大吾郎：井上和彦

京河雄一：小野賢章

京河進次：小野友樹

フリー磯部：三木眞一郎

縞豚の男：立木文彦

内藤為助：千葉進歩

犬山：日野聡

正樹の母：井上喜久子

猪俣：くじら







・放送情報

読売テレビ・日本テレビ系列全国29局ネット：5/2(土) 17:30～



・作品情報

雄英高校卒業から8年後、プロヒーローとなったデクたち1年A組の、更にその先の姿が描かれる。



『週刊少年ジャンプ』連載漫画を原作として、2016年から2025年まで放送されたアニメ『僕のヒーローアカデミア』は連載最終話(No.430)までを全170話構成でアニメ化した。今回、10周年記念プロジェクト『僕のヒーローアカデミア The Animation 10th Anniversary』の一環として、コミックス最終巻の巻末に収録された描き下ろしエピソード・No.431「More」がアニメ化される。



・スタッフ

(FINAL SEASONスタッフ)

原作：堀越耕平

総監督：長崎健司

監督：中山奈緒美

シリーズ構成：黒田洋介(スタジオオルフェ)

キャラクターデザイン：馬越嘉彦・小田嶋瞳

美術監督：池田繁美・丸山由紀子(アトリエムサ)

色彩設計：菊地和子(Wish)

撮影監督：澤貴史

3DCG監督：安東容太

編集：坂本久美子

音響監督：三間雅文

音楽：林ゆうき

プロダクション・スーパーバイズ：ボンズ

アニメーション制作：ボンズフィルム

製作：僕のヒーローアカデミア製作委員会

コピーライト表記：© 堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会



・キャスト

緑谷出久：山下大輝

爆豪勝己：岡本信彦

麗日お茶子：佐倉綾音

ほか



主要公式SNS：@heroaca_anime

ハッシュタグ：#heroaca_a #ヒロアカ







・放送情報

配信：2026年春予定



・作品情報

同人サークル「アニマルマシーン」の40原氏がSNSでイラストを公開したところ大きな反響を呼び、2015年から刊行されている同人誌が原作にあたる。本編イラスト集だけでも既刊13巻。本作は同人誌刊行10周年の記念作でもある。



・スタッフ

原作・監修：40原

監督：深瀬沙哉

脚本：前川淳

アニメーション制作：UWAN PICTURES

コピーライト表記：©40原／嫌パンR製作委員会



・キャスト

伊東ちとせ(メイド)：石上静香

実田菜々子(ドジメイド)：伊藤かな恵

如月こころ(ゲーマー女子)：直田姫奈

佐倉芽衣(生徒会長)：春瀬なつみ

有栖寧々(コンカフェ店員)：川口莉奈

黒瀬紗季(女王様)：折笠愛

ヴァルミナ・ディア・ノクス(魔王)：飯田ヒカル



主要公式SNS：@iyapan_anime

ハッシュタグ：#嫌パンアニメ #嫌パン



ED：ミライスカート*「Je t'aime♡Je t'aime」



アニメ『嫌な顔されながらおパンツ見せてもらいたいR』PV

