2023年冬開始の新作アニメ一覧

放送・配信中のアニメの終わりが近づき、新作の開始時期が近づいてきました。2022年の年末から2023年の年始を中心とした時期に始まるアニメの数は60本以上、配信限定作品や配信作品の地上波初放送を合わせると70本に近い本数で、これまで以上に取捨選択が大変です。 この多数の中で、漫画や小説などが原作ではなく続編ものでもない新規のオリジナルアニメは、P.A.WORKSの手がけるバディもの「 Buddy Daddies 」、河本ほむら&武野光&トムス・エンタテインメントによる「 HIGH CARD 」、DMM.comと旭プロダクションによる「 アルスの巨獣 」、太田垣康男の描き下ろしを原作とする「 MAKE MY DAY 」、ゲーム実況者・キヨが自らの役を演じる「 きよねこっ 」、ミュージカルとのメディアミックスプロジェクト「 「FLAGLIA」~なつやすみの物語~ 」や、ソニーミュージックによるアイドルプロジェクトのアニメ作品「 UniteUp! 」、「戦姫絶唱シンフォギア」シリーズを手がけた上松範康とElements Gardenによる「 テクノロイド OVERMIND 」などがあります。 また、恒例となっているFate大晦日スペシャルでは、成田良悟の小説「 Fate/strange Fake 」がアニメ化されます。 ほか続き物では「文豪ストレイドッグス」「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか」「イジらないで、長瀞さん」「ツルネ」「吸血鬼すぐ死ぬ」「ヴィンランド・サガ」「しょうたいむ!~歌のお姉さんだってしたい~」「D4DJ」「虚構推理」「進化の実」「七つの大罪」「神達に拾われた男」「東京リベンジャーズ」「魔王学院の不適合者」「魔術士オーフェンはぐれ旅」「アグレッシブ烈子」「ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン」「とーとつにエジプト神」「極主夫道」「魔道祖師」「聖闘士星矢:Knights of the Zodiac」があります。 以下、作品リストは放送・配信時期が早いものから順に並べています。 ▼目次 表示

・これまでの新作アニメ一覧

2023:冬

2022:冬 - 春 - 夏 - 秋

2021:冬 - 春 - 夏 - 秋

2020:冬 - 春 - 夏 - 秋

2019:冬 - 春 - 夏 - 秋

2018:冬 - 春 - 夏 - 秋

2017:冬 - 春 - 夏 - 秋

2016:冬 - 春 - 夏 - 秋

2015:冬 - 春 - 夏 - 秋

2014:冬 - 春 - 夏 - 秋

2013:冬 - 春 - 夏 - 秋

2012:冬 - 春 - 夏 - 秋

2011:冬 - 春 - 夏 - 秋

2010:冬 - 春 - 夏 - 秋

2009:冬 - 春 - 夏 - 秋

2008:冬 - 春 - 夏 - 秋

2007:夏 - 秋



2022年12月04日 20時25分00秒 in 動画, アニメ, Posted by logc_nt

